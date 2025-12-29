Новини
Хороскопи »
Дневен хороскоп за 29.12.2025 г.

Дневен хороскоп за 29.12.2025 г.

29 Декември, 2025 07:00 982 0

  • хороскоп-
  • дневен хороскоп

Денят започва с повече динамика при Телците

Дневен хороскоп за 29.12.2025 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Сутринта ви носи яснота и желание да действате веднага. След смяната на знака ритъмът се забавя и може да почувствате нужда да подредите нещо важно. Вечерта е добре да избягвате излишни конфликти.

Телец

Денят започва с повече динамика, но след обяд Луната във вашия знак ви връща към стабилен и по-спокоен тон. Възможно е да усетите напрежение около лична тема. Подхождайте премерено към реакциите си.

Близнаци

Сутринта е подходяща за разговори, решения и бързи стъпки. По-късно ще ви бъде приятно да се отдръпнете от шума и да се съсредоточите върху по-тихи задачи. Вечерта внимавайте с напрежението, което може да се появи неочаквано.

Рак

Денят започва активно и може да ви подтикне към решителност. Следобед настъпва по-спокойна фаза, в която ще ви бъде по-лесно да се съсредоточите върху практични неща. Вечерта избягвайте натиск и крайни реакции.

Лъв

Сутринта носи лекота в общуването и ясни идеи. С влизането на Луната в Телец денят става по-подреден, но може да усетите съпротива или напрежение около определена ситуация. Наблюдавайте емоциите си.

Дева

Сутринта е благоприятна за вземане на решения и подреждане на планове. По-късно денят изисква по-спокойно темпо. Вечерта избягвайте прекалени очаквания към себе си или към другите.

Везни

Ще започнете деня с активност и ангажираност. Следобед се появява нужда от стабилност, но може да изпитате моментно напрежение в отношенията. Действайте умерено и премерено.

Скорпион

Сутринта е подходяща за бързи решения. Към обед темата за взаимоотношенията или сътрудничествата може да стане по-осезаема. Вечерта запазете спокойствие при възникнали емоционални реакции.

Стрелец

Днес ще се чувствате енергични и ясни в мислите си. Следобед е възможно да усетите нужда от повече подредба или отстъпление от динамиката. Вечерта избягвайте конфликти, които могат да се раздуят лесно.

Козирог

Сутринта носи добър фокус и яснота. По-късно ще предпочетете по-тих ритъм и работа върху конкретни задачи. Вечерта внимавайте да не се натоварите емоционално повече, отколкото е нужно.

Водолей

Денят започва леко и динамично. След обяд тонът се променя и може да почувствате нужда да се отдръпнете за малко. Вечерта подхождайте по-умерено, за да не се стига до напрежение.

Риби

Сутринта ви носи ясни мисли и добро настроение. След смяната на Луната ще предпочитате по-спокойни занимания. Вечерта е възможно да се появи вътрешно напрежение — не бързайте да правите заключения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ