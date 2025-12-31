Не са нанесени щети на резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област по време на реакцията на киевския режим на терористичната атака, съобщи на брифинг генерал-майор Александър Романенков, началник на зенитно-ракетните войски на руските Въздушно-космически сили.
Въздушната атака срещу резиденцията е била открита около 19:20 ч. московско време на 28 декември, съобщи Романенков.
По-рано беше съобщено, че между 28 и 29 декември киевският режим е направил опит за терористична атака, включваща масирано използване на безпилотни летателни апарати, срещу резиденцията на руския президент в Новгородска област. „Около 19:20 ч. на 28 декември 2025 г. подразделения на радиотехническите войски на Въздушно-космическите сили засекоха въздушна атака с помощта на безпилотни летателни апарати (БЛА) с фиксирано крило, действащи на изключително ниска височина от Сумската и Черниговската области на Украйна“, каза Романенков.
Руският външен министър Сергей Лавров обяви в понеделник, че киевският режим е извършил терористична атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември, използвайки 91 БЛА. Всички БЛА са унищожени от силите за противовъздушна отбрана и няма данни за жертви. Според Лавров Русия не възнамерява да се оттегля от преговорите със Съединените щати в светлината на терористичната атака на киевския режим срещу президентската резиденция. Той обаче добави, че преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана.
