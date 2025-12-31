Новини
Президентската резиденция на Путин не е пострадала след нападението
  Тема: Украйна

Президентската резиденция на Путин не е пострадала след нападението

31 Декември, 2025 11:25

Атаката е станала в 19,20 часа местно време

Президентската резиденция на Путин не е пострадала след нападението - 1
Милена Богданова

Не са нанесени щети на резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област по време на реакцията на киевския режим на терористичната атака, съобщи на брифинг генерал-майор Александър Романенков, началник на зенитно-ракетните войски на руските Въздушно-космически сили.

Въздушната атака срещу резиденцията е била открита около 19:20 ч. московско време на 28 декември, съобщи Романенков.

По-рано беше съобщено, че между 28 и 29 декември киевският режим е направил опит за терористична атака, включваща масирано използване на безпилотни летателни апарати, срещу резиденцията на руския президент в Новгородска област. „Около 19:20 ч. на 28 декември 2025 г. подразделения на радиотехническите войски на Въздушно-космическите сили засекоха въздушна атака с помощта на безпилотни летателни апарати (БЛА) с фиксирано крило, действащи на изключително ниска височина от Сумската и Черниговската области на Украйна“, каза Романенков.

Руският външен министър Сергей Лавров обяви в понеделник, че киевският режим е извършил терористична атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември, използвайки 91 БЛА. Всички БЛА са унищожени от силите за противовъздушна отбрана и няма данни за жертви. Според Лавров Русия не възнамерява да се оттегля от преговорите със Съединените щати в светлината на терористичната атака на киевския режим срещу президентската резиденция. Той обаче добави, че преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана.


Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания