Преходът от лев към евро е повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа

1 Януари, 2026 11:25 636 55

  • евро-
  • еврозона-
  • валдис домбровскис-
  • европейска комисия

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

Преходът от лев към евро е повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа, заявява еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по повод присъединяването на страната ни към еврозоната. Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. От днес България е 21-вият член на еврозоната.

България, поздравления за приемането на еврото, заявява Домбровскис. По думите му страната ни положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.

"Знаем, че промяната може да бъде трудна, но този път промени страната ви към по-добро. Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка. Например, финансовата ви система стана по-силна. Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти", коментира еврокомисарят.

Домбровскис посочва, че еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места. "Накратко – повече възможности за българите", добавя той. Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България. Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред, заявява още Валдис Домбровскис.

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.


  • 1 Нула

    13 2 Отговор
    Кажете колко евро банкноти са пуснати в обръщение за превалутирането?

    Коментиран от #10, #23

    11:27 01.01.2026

  • 2 в капана на третия пол

    14 2 Отговор
    чррз продажни политици

    11:27 01.01.2026

  • 3 Троянския кон

    3 0 Отговор
    От 21 те е Татарска България язък за зоната

    11:28 01.01.2026

  • 4 Госあ

    21 2 Отговор
    ха ха ха ха типични лакърдии за жълтопаветните провинциалисти ! Аз съм европеец и без евро ве ! Селяци

    11:28 01.01.2026

  • 5 Мокой

    15 1 Отговор
    Стига с таз Европа, държавата ни е на този континент от 681 година!

    Коментиран от #11, #13

    11:29 01.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Директора👨‍✈️

    11 0 Отговор
    Още някой от пробития сайт да не се е събудил и да е изтропал статия за Еврото???

    11:29 01.01.2026

  • 8 От редакцията

    16 2 Отговор
    Извиняваме се, да се чете:
    -"Преходът от лев към евро е повече от промяна на валутата - той го постави в 3@дника на България с кvра на Европа

    11:29 01.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    България винаги си е била в центъра на Европа.Вижте картата.

    Коментиран от #14

    11:30 01.01.2026

  • 10 Стига с тия банкноти

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нула":

    Не сте ли разбрали че света върви към безкешови плащания справка Скандинавските държави вече започнаха ЕЦБ постепенно ще намалява банкнотите в обра щение все пак светли бъдеще се задава в сърцето на Европа

    11:30 01.01.2026

  • 11 Коуега

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мокой":

    Отдавна няма държава България

    11:30 01.01.2026

  • 12 Тервел

    4 5 Отговор
    2017 съм работил в Германия , валутата беше евро , заплатата ми беше в евро , бакшишите ми бяха в евро и не съм имал никакви проблеми..

    Коментиран от #27

    11:31 01.01.2026

  • 13 Територията

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мокой":

    Я наричайте държава няма от десетилетия

    Коментиран от #37

    11:31 01.01.2026

  • 14 Коуега

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И какво от това?

    Коментиран от #31

    11:31 01.01.2026

  • 15 Горски

    0 0 Отговор
    Лошо ми е?

    11:31 01.01.2026

  • 16 1488

    4 2 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева, според наличността по сметката

    11:31 01.01.2026

  • 17 Нека да видим

    5 4 Отговор
    Искам да ви видя как ще откажете ваксинация, лгбт конвенциите, участието в украйна, затварянвто на мариците, приемането на рсм, настаняването на бегълци, как ще възстановите българско производство?

    Коментиран от #30

    11:32 01.01.2026

  • 18 така е

    4 7 Отговор
    Днес е освобждението на България от 140 годишно руско "порисъствие". Днес започва истинския Преход към Демокрация в България.

    11:32 01.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    При хан Крум сме граничили с Франция и сме си делели Европа с франките.

    11:32 01.01.2026

  • 20 --0-0-0-

    3 3 Отговор
    2026 година влизате в еврозона
    2028 - официално ще обявите фалит
    2029 - ви вкарваме във война с русия
    2030 -ще изчезнете от картата на европа

    11:33 01.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Европа се наричала Одринска Тракия преди 8000 години и оттам идва името на целия континент.

    11:33 01.01.2026

  • 22 Присмехулник

    4 0 Отговор
    Аре бе! Къде точно в сърцето?
    Ей, няма по-големи лъжци и лицемери от политиците!

    11:33 01.01.2026

  • 23 малко са

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нула":

    В еврозоната кешът е неприемлив. Всичко трябва да е в банката, за да може да се контролира какви доходи имаш, за какво си даваш парите, а и за да ти ги спрат при необходимост. Излизаш на протест - парите ти изчезват, както стана в Канада. Добре дошли в Биг Брадър! Вашите пари не са ваши, те са на банките и Урсулите. Вие имате право само да работите, ако има работа, разбира се.

    Коментиран от #35, #36

    11:33 01.01.2026

  • 24 КОЛКОТО ДО ....СЪРЦЕТО

    3 1 Отговор
    НА УМРЕЛ ,....КРЪВ НЕ СЕ ПРЕЛИВА

    11:33 01.01.2026

  • 25 !!!!

    1 0 Отговор
    "Да бъдем равни с другите европейски народи"!!!

    11:34 01.01.2026

  • 26 Иван

    1 2 Отговор
    Голям рев от копейките😂😂😂😂

    11:35 01.01.2026

  • 27 Проблема

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тервел":

    Ще дойде от алчност на българските търговци
    И на пролет ще има бойкоти на веригите по пример Хърватска но нищо няма се промени скъпотията ще се увеличава а доходите ще са замразени това ползата за обикновените хора от еврозоната,ще спечелят фирмите и индустриалния капитал който няма да превалутира

    11:35 01.01.2026

  • 28 Факти

    7 1 Отговор
    Да , така е ! Прехода от лев към евро , е повече от промяна на валутата ! Вече поемаме част от дълга на ес , повишение на пенсии и заплати , ще зависи изцяло от брюк сел , тоест вече сме тотално зависими ( съвременна форма на робство ) !

    11:35 01.01.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    Има ли още клепари?

    11:35 01.01.2026

  • 30 Изхода

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Нека да видим":

    Продажба на имоти и емиграция във евтините страни по света Филипините Виетнам и т.н

    11:36 01.01.2026

  • 31 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Коуега":

    Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.Затова ни мразят толкова.

    Коментиран от #51

    11:36 01.01.2026

  • 32 000

    4 1 Отговор
    Посрещнахте нова година с вносна храна, поднесена на вносна маса. Цялото ви жалко битуване зависи от икономическия ингересна чуждестранните производители. България е един битак за некачествени стоки, внесени от всякъде. С евро или без евро нищо не се променя. Тук това е територия със затихнала функция.

    Коментиран от #47

    11:37 01.01.2026

  • 33 село Припково

    2 1 Отговор
    То сърцето на Европа едвам работи! Ако не се ремонтира скоро ще спре!

    11:37 01.01.2026

  • 34 кошмар другари

    3 1 Отговор
    Да бе, в сърцето на Европа.! А питаш ли нашите изтерзани пропутински сърца какво ни е с тези евра.?
    Кошмар !

    Коментиран от #42

    11:38 01.01.2026

  • 35 Плюс

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "малко са":

    От мен така е
    БЕЗКЕШОВИ плащания ще се толерират за напред
    Така се постига тоталния контрол над раята
    В Китай вече така и просяка има км ар код на врата на който се изпращат дарени6

    11:39 01.01.2026

  • 36 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "малко са":

    Целта е банките да приберат 30 млрд от под дюшеците и после ще обявят фалит като няма валутен борд.

    Коментиран от #43

    11:39 01.01.2026

  • 37 НРБ

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Територията":

    Този, който започна да повтаря това казваше също и че няма да допуснв България в Шенген, но днес става ЕДНА година от както сме в Шенген и всеки пътува свободно. Същият казваше че няма да добусне България в еврозоната, но на 08.07 влязохме в еврозоната. Пак същия казваше че няма да допусне еврото в България, но от днес то е ОФИЦИАЛНА валута. С други думи продължавайте да му се водите по акъла и да повтаряте едно и също.

    11:39 01.01.2026

  • 38 Бат Сали

    0 2 Отговор
    Анатоли, оди да се переш, кльомек!

    11:39 01.01.2026

  • 39 Елвира Набиулина, касиер

    4 0 Отговор
    Важното е никогда, никогда вече рубли в България 👍

    11:41 01.01.2026

  • 40 ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО

    4 3 Отговор
    Ако някой българин си мисли, че германец, французин или белгиец ще го приеме за равен дълбоко се лъже. Отказа от лева е национално предателство.

    11:41 01.01.2026

  • 41 604

    0 1 Отговор
    Свиркув по по лека от розовина да не отлетиш.,.

    11:42 01.01.2026

  • 42 НРБ

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "кошмар другари":

    Кошмар им е, но и те няма да плащат комисионни и такси преди да тръгнат за Гърция.

    11:42 01.01.2026

  • 43 Еврото няма да рухне

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Последния Софиянец":

    Що разбиват банки и го крадат

    Коментиран от #52

    11:42 01.01.2026

  • 44 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    2 0 Отговор
    ЧНГ, честито ви убийство на лева!
    От новата година средна ставка за Евро съюз - 13 евро и 90 цента на час минимално възнаграждение .
    За бившата държава България - 3 евро и 87 цента на час.
    И генерираме най големите дългове през новата си история, от Освобождението ни и създаването на държава и собствена парична единица след Руско - турската Освободителна война.

    А и все още има някои без капка мозък които си мислят ,че ни унищожават лева за да станем богати..,

    11:43 01.01.2026

  • 45 Да,бе

    1 1 Отговор
    Влязохме в клубът на длъжниците без консумация,но ни разрешиха да им плащаме сметката...Далавера та дрънка.

    11:43 01.01.2026

  • 46 Англия

    1 2 Отговор
    Англия дори излезе от съюза, без да взима еврото, доста държави преди нас като Полша, Унгария, Чехия ... още не я искат, но за "нас успех", сега сигурно ще ни "завиждат много". Само дето чешки, полски компании у нас продават услуги/стоки, пък ние нищо не им продаваме на тях.

    11:43 01.01.2026

  • 47 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "000":

    Отнеха на индианците земята и добитъка и ги затвориха в резервата София да мрат.

    11:45 01.01.2026

  • 48 Морския

    0 0 Отговор
    На официалното си обръщение,руския агент и резидент боташев , отново се опита да разедини нацията .

    11:45 01.01.2026

  • 49 Мафията ще краде

    1 0 Отговор
    Какво стана нали нямаше цените да летят в небето?

    11:45 01.01.2026

  • 50 Копейка

    0 0 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    11:45 01.01.2026

  • 51 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Мразят или не, лошото е че раята е съучастник в това престъпление,защото нищо не прави, за да си защити суверенитета и от прекрасна богата и красива държава,станахме територия,която съсипват.

    11:47 01.01.2026

  • 52 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Еврото няма да рухне":

    Еврозоната миналата година е на загуба 208 000 000 000 евро и дължи трилиони за заеми за Ковид,за Оръжие и за Украйна.

    11:48 01.01.2026

  • 53 Евро Идиоти!

    0 0 Отговор
    Какво Сърце на Европа! Какъв Клуб на Богатите?? Мутри и Банкери Мафиоти набутаха с Фалшификации Държава и Народ насила в Еврозоната!! Този Цирей ЕС ще се спука, идва края на Това голямо ОПГ на Брюкселските чиновници!!

    11:48 01.01.2026

  • 54 Честита Нова Година!

    0 0 Отговор
    Утре Лидъл отваря в 10:00ч. има банани по 0.99€ и кофи по 0.01€.

    11:48 01.01.2026

  • 55 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Честито Европейци!

    11:48 01.01.2026