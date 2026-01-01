Преходът от лев към евро е повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа

Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа, заявява еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по повод присъединяването на страната ни към еврозоната. Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. От днес България е 21-вият член на еврозоната.
България, поздравления за приемането на еврото, заявява Домбровскис. По думите му страната ни положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.
"Знаем, че промяната може да бъде трудна, но този път промени страната ви към по-добро. Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка. Например, финансовата ви система стана по-силна. Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти", коментира еврокомисарят.
Домбровскис посочва, че еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места. "Накратко – повече възможности за българите", добавя той. Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България. Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред, заявява още Валдис Домбровскис.
Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нула
Коментиран от #10, #23
11:27 01.01.2026
2 в капана на третия пол
11:27 01.01.2026
3 Троянския кон
11:28 01.01.2026
4 Госあ
11:28 01.01.2026
5 Мокой
Коментиран от #11, #13
11:29 01.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Директора👨✈️
11:29 01.01.2026
8 От редакцията
-"Преходът от лев към евро е повече от промяна на валутата - той го постави в 3@дника на България с кvра на Европа
11:29 01.01.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #14
11:30 01.01.2026
10 Стига с тия банкноти
До коментар #1 от "Нула":Не сте ли разбрали че света върви към безкешови плащания справка Скандинавските държави вече започнаха ЕЦБ постепенно ще намалява банкнотите в обра щение все пак светли бъдеще се задава в сърцето на Европа
11:30 01.01.2026
11 Коуега
До коментар #5 от "Мокой":Отдавна няма държава България
11:30 01.01.2026
12 Тервел
Коментиран от #27
11:31 01.01.2026
13 Територията
До коментар #5 от "Мокой":Я наричайте държава няма от десетилетия
Коментиран от #37
11:31 01.01.2026
14 Коуега
До коментар #9 от "Последния Софиянец":И какво от това?
Коментиран от #31
11:31 01.01.2026
15 Горски
11:31 01.01.2026
16 1488
11:31 01.01.2026
17 Нека да видим
Коментиран от #30
11:32 01.01.2026
18 така е
11:32 01.01.2026
19 Последния Софиянец
11:32 01.01.2026
20 --0-0-0-
2028 - официално ще обявите фалит
2029 - ви вкарваме във война с русия
2030 -ще изчезнете от картата на европа
11:33 01.01.2026
21 Последния Софиянец
11:33 01.01.2026
22 Присмехулник
Ей, няма по-големи лъжци и лицемери от политиците!
11:33 01.01.2026
23 малко са
До коментар #1 от "Нула":В еврозоната кешът е неприемлив. Всичко трябва да е в банката, за да може да се контролира какви доходи имаш, за какво си даваш парите, а и за да ти ги спрат при необходимост. Излизаш на протест - парите ти изчезват, както стана в Канада. Добре дошли в Биг Брадър! Вашите пари не са ваши, те са на банките и Урсулите. Вие имате право само да работите, ако има работа, разбира се.
Коментиран от #35, #36
11:33 01.01.2026
24 КОЛКОТО ДО ....СЪРЦЕТО
11:33 01.01.2026
25 !!!!
11:34 01.01.2026
26 Иван
11:35 01.01.2026
27 Проблема
До коментар #12 от "Тервел":Ще дойде от алчност на българските търговци
И на пролет ще има бойкоти на веригите по пример Хърватска но нищо няма се промени скъпотията ще се увеличава а доходите ще са замразени това ползата за обикновените хора от еврозоната,ще спечелят фирмите и индустриалния капитал който няма да превалутира
11:35 01.01.2026
28 Факти
11:35 01.01.2026
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
11:35 01.01.2026
30 Изхода
До коментар #17 от "Нека да видим":Продажба на имоти и емиграция във евтините страни по света Филипините Виетнам и т.н
11:36 01.01.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Коуега":Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.Затова ни мразят толкова.
Коментиран от #51
11:36 01.01.2026
32 000
Коментиран от #47
11:37 01.01.2026
33 село Припково
11:37 01.01.2026
34 кошмар другари
Кошмар !
Коментиран от #42
11:38 01.01.2026
35 Плюс
До коментар #23 от "малко са":От мен така е
БЕЗКЕШОВИ плащания ще се толерират за напред
Така се постига тоталния контрол над раята
В Китай вече така и просяка има км ар код на врата на който се изпращат дарени6
11:39 01.01.2026
36 Последния Софиянец
До коментар #23 от "малко са":Целта е банките да приберат 30 млрд от под дюшеците и после ще обявят фалит като няма валутен борд.
Коментиран от #43
11:39 01.01.2026
37 НРБ
До коментар #13 от "Територията":Този, който започна да повтаря това казваше също и че няма да допуснв България в Шенген, но днес става ЕДНА година от както сме в Шенген и всеки пътува свободно. Същият казваше че няма да добусне България в еврозоната, но на 08.07 влязохме в еврозоната. Пак същия казваше че няма да допусне еврото в България, но от днес то е ОФИЦИАЛНА валута. С други думи продължавайте да му се водите по акъла и да повтаряте едно и също.
11:39 01.01.2026
38 Бат Сали
11:39 01.01.2026
39 Елвира Набиулина, касиер
11:41 01.01.2026
40 ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО
11:41 01.01.2026
41 604
11:42 01.01.2026
42 НРБ
До коментар #34 от "кошмар другари":Кошмар им е, но и те няма да плащат комисионни и такси преди да тръгнат за Гърция.
11:42 01.01.2026
43 Еврото няма да рухне
До коментар #36 от "Последния Софиянец":Що разбиват банки и го крадат
Коментиран от #52
11:42 01.01.2026
44 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
От новата година средна ставка за Евро съюз - 13 евро и 90 цента на час минимално възнаграждение .
За бившата държава България - 3 евро и 87 цента на час.
И генерираме най големите дългове през новата си история, от Освобождението ни и създаването на държава и собствена парична единица след Руско - турската Освободителна война.
А и все още има някои без капка мозък които си мислят ,че ни унищожават лева за да станем богати..,
11:43 01.01.2026
45 Да,бе
11:43 01.01.2026
46 Англия
11:43 01.01.2026
47 Последния Софиянец
До коментар #32 от "000":Отнеха на индианците земята и добитъка и ги затвориха в резервата София да мрат.
11:45 01.01.2026
48 Морския
11:45 01.01.2026
49 Мафията ще краде
11:45 01.01.2026
50 Копейка
11:45 01.01.2026
51 Коуега
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Мразят или не, лошото е че раята е съучастник в това престъпление,защото нищо не прави, за да си защити суверенитета и от прекрасна богата и красива държава,станахме територия,която съсипват.
11:47 01.01.2026
52 Последния Софиянец
До коментар #43 от "Еврото няма да рухне":Еврозоната миналата година е на загуба 208 000 000 000 евро и дължи трилиони за заеми за Ковид,за Оръжие и за Украйна.
11:48 01.01.2026
53 Евро Идиоти!
11:48 01.01.2026
54 Честита Нова Година!
11:48 01.01.2026
55 Данко Харсъзина
11:48 01.01.2026