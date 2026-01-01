Новини
Румен Радев: Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент

1 Януари, 2026 00:02

Вярвам, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна, заяви президентът

Румен Радев: Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скъпи съотечественици,

В уюта на дома, сред дълго чакани гости и приятели, или на изпълнения с хора площад отправяме заедно поглед към новата 2026 с обща надежда тя да е по-добра за близките ни и за България.

Изминалата година беше драматична за света, войни отнеха живота на хиляди хора, но се появиха и първите надежди за тяхното прекратяване. Вярвам, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна. Рискът от разширяване на конфликта не е отминал и не бива да разчитаме друг да отстоява нашите интереси, ако сами не сме в състояние да го сторим.

След броени минути България ще бъде световна новина. Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент. Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз – място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни. Моето убеждение е, че отказът от националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа, но управляващите не пожелаха да чуят гражданите. Този отказ бе един от драматичните симптоми за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна.

Те наказаха високомерието на управляващите. Първият бюджет в евро се оказа непосилна за тях задача и отприщи насъбралото се недоволство от несправедливия модел, корупцията, инфлацията и произвола на властта.

Но протестите показаха също така, че младите българи вече нямат желание да се спасяват поединично, а си задават въпроса как да помогнат на Родината. Ветераните от прехода също заляха площадите и това е голямото политическо събитие на 2025 година: роди се народен консенсус срещу мафията. Опитът той да бъде манипулиран с поколенчески интерпретации или чрез вклиняването на други теми не сполучи. Хората поискаха демокрация, справедливост, честни избори, обективни медии, реална европейска перспектива и достоен живот.

Скъпи съотечественици,

Предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент. От нас зависи да не повтаряме стари грешки и да спрем да обикаляме в кръг. За да си върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата, които се родиха по площадите, и възможността да променим България.

Готови сме, можем и ще успеем!

Нека днес и всеки следващ ден през Новата година показваме, че сме достоен народ не само чрез постиженията на нашите блестящи артисти, учени, шампиони и млади таланти, а във всекидневните си дела, в изпитанието да бъдем човеци.

Позволете ми да пожелая на всички вас здраве, радости и вдъхновение! Нека в домовете ви цари мир, любов и благоденствие. В смутни периоди семейството и приятелите са нашето упование. Пожелавам ви те да ви носят уют и подкрепа.

Нека следващите месеци сбъднат вашите лични мечти и нашата споделена мечта за мирна, свободна, благоденстваща и справедлива България!

Да ни е честита Новата 2026 година!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    38 19 Отговор
    Нищо ново не каза.

    Коментиран от #65

    00:22 01.01.2026

  • 3 БАЙ ТОШИ В ОБРЪЩЕНИЕТА СИ

    24 4 Отговор
    ВИИИИИНАГИ УПОТРЕБЯВАШЕ. ИЗРАЗИТЕ,,, СКЪПА РОДИНА.......МИЛО ОТЕПЕСТВО,,,, А СЯШНИТЕ НИ НА ШИПКА ХОДЯТ НИ ТЕЗ СЛОВА ЗНАЯТ.....НИЩО ХУБАВО НЕ ОЧАКВАЙТЕ ОТ ТЯХ.......

    00:22 01.01.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    24 1 Отговор
    Здраво , мирно и щастливо бъдеще !!

    00:22 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще ви гледам сеира

    23 15 Отговор
    Каза Г-Н Президента

    00:23 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нощта на пожара

    34 20 Отговор
    СПОРЕН ЛИ? Моментът е безспорно неподходящ, но Радев е дипломатичен.

    00:24 01.01.2026

  • 9 Ами ..ами

    24 22 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчо":

    Точно и ясно се изказа.

    Коментиран от #39

    00:24 01.01.2026

  • 10 Майора

    31 36 Отговор
    За пореден път проличаха действията на разединителя Радев! Неговото е както е казал народа”Хем боли , хем сърби”!Жалко за пореден път припява в хора на копейките и останалите проруски партии , искащи неприемане на еврото и излизане страната от ЕС!Жалко , няма да стане вашата!

    Коментиран от #13, #20, #45

    00:25 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АКУ БЕ ТАКЪВ ДО СЯ

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ДА ИМАШЕ ДЕСАНТ НА ЗЕЛЕНИ ЧОВЕЧЕТА....И ДА СИ В НЮБЕЛЕНЕ....

    00:26 01.01.2026

  • 15 КАГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ

    24 24 Отговор
    На крадците ще им бъде тежко.

    Коментиран от #18, #28

    00:26 01.01.2026

  • 16 Много жалка

    20 26 Отговор
    Копейка
    Нещо за Крим не каза …..

    Коментиран от #36

    00:26 01.01.2026

  • 17 КА пи та на

    8 5 Отговор
    Майорка да се бе в гъ за

    00:26 01.01.2026

  • 18 Когато

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "КАГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ":

    Знаеш приказката за женската баня

    Коментиран от #27

    00:27 01.01.2026

  • 19 Смотаняк

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А не хаярсъзин

    Коментиран от #21

    00:28 01.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Майора":

    И защо ти е ЖАЛКО?!

    00:28 01.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Честито на Българският народ

    24 16 Отговор
    Никога нашата страна не е била по уважавана и значима от Днес
    Честито на всички Българи!!

    Коментиран от #35, #54

    00:29 01.01.2026

  • 23 Кольо

    29 18 Отговор
    По-слаб президент не сме имали.
    Потресаващо кофти и тенденциозна реч!

    00:29 01.01.2026

  • 24 Спорен за кого ?

    25 7 Отговор
    За руското посолство ?

    00:30 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фори

    23 8 Отговор
    Агент е на КГБ и задачата му е да пречи!

    00:30 01.01.2026

  • 27 КОГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ

    9 18 Отговор

    До коментар #18 от "Когато":

    Ще има МУТРИ ВЪН!!!

    00:31 01.01.2026

  • 28 Мунчо

    20 8 Отговор

    До коментар #15 от "КАГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ":

    Залагаш ли жилището си за това, че ако дойде юмрука на власт ще промени нещо.....🤣🤣🤣...блажени са вярващите!!

    Коментиран от #32

    00:31 01.01.2026

  • 29 Ха яр съ ЗИ н

    7 2 Отговор
    И пе дал - ед но и съ що е

    00:32 01.01.2026

  • 30 ЖЪЛТОПАВЕТНА ДРАМА

    7 13 Отговор
    Радев иде.

    Коментиран от #53

    00:32 01.01.2026

  • 31 таксиджия 🚖

    15 7 Отговор
    Натовския генерал радев буклука много щастлив, че ни набутаха в еурото 😡 отново заучени фрази, десет изречения от топлата стая на президенството. Що не изл езе на площада, нали концерт има!?

    Коментиран от #37

    00:33 01.01.2026

  • 32 ИМАМ 8

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мунчо":

    Кое да заложа??

    Коментиран от #42

    00:34 01.01.2026

  • 33 Фотографа

    13 7 Отговор
    Този примитив на снимката силно прилича на бай Тошо.

    00:34 01.01.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 3 Отговор
    ТОЗИ КЛЮНЕС "ВАМП" ВИНАГИ .................. ОСПОРВА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ .................... ФАКТ !

    00:36 01.01.2026

  • 35 България 1300 г.

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Честито на Българският народ":

    Пред цялото си съществуване България е била под робство или друго командване!
    Честита Нова година робиииии!

    00:36 01.01.2026

  • 36 Колко

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Много жалка":

    пъти искаш да ти казва за Крим? Нещо да е излъгал?

    00:36 01.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гечко

    3 0 Отговор
    Галена,президент,Фики… нищо извънредно! Не ми се повръща вече от тия.

    00:37 01.01.2026

  • 39 Мунчо

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ами ..ами":

    Кое му е точното....реклама на нероденият му проект или това, че е "прегърнал руското знаме" и желанието му прегръща и целува Путин....и ако това е обръщение на Президента на България по случай Новата година, здраве му кажи...

    По-скоро да обяви, че отива на следващите избори и да го върнем към реалността...

    00:37 01.01.2026

  • 40 Пешо

    12 12 Отговор
    Такъв глупак за президент нямя да имаме следващите 100 години, че и повече.

    Коментиран от #47, #61

    00:38 01.01.2026

  • 41 С няколко протеста

    9 1 Отговор
    няма " да се накаже високомерието на управляващите" .Тук става дума не само за.сувернитет, а и за много милиарди народни пари от валутния резерв. Кой им даде право да ги харижат на ЕЦБ. Безпрецедентен акт- ограбване на най-бедната страна в Европа, което няма да бъде забравено никога от историята.

    Коментиран от #56, #60

    00:38 01.01.2026

  • 42 Мунчо

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "ИМАМ 8":

    Което ти е "по-скъпо".... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #46

    00:38 01.01.2026

  • 43 Крим е Руски

    10 0 Отговор
    (Радев)

    00:38 01.01.2026

  • 44 Да ни честит

    12 8 Отговор
    И договора с Боташ .

    Коментиран от #49

    00:38 01.01.2026

  • 45 Боруна Лом

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Майора":

    РЕДНИК ОТ КЕЧА СИ!

    Коментиран от #51

    00:39 01.01.2026

  • 46 МУНЧО СИ

    16 2 Отговор

    До коментар #42 от "Мунчо":

    И МУНЧО ще си останеш.

    Коментиран от #55

    00:39 01.01.2026

  • 47 Пешо глупака

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пешо":

    Ко каза бе адашче

    00:39 01.01.2026

  • 48 Факт

    4 3 Отговор
    Докато предназначените за фронтови държави се държат неадекватно, военолюбците ще ги подготвят неусетно за война!

    00:40 01.01.2026

  • 49 Да ти го

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Да ни честит":

    наБОТАМ

    00:40 01.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Браво мокър

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Боруна Лом":

    (капитана)

    00:41 01.01.2026

  • 52 Брей

    0 1 Отговор
    Хубу, ама двете "Д" си траят. Няма честитка за нас, защото е за тях.

    00:41 01.01.2026

  • 53 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЖЪЛТОПАВЕТНА ДРАМА":

    Вярно ли? Идват избори да си изберем гномика и да се куртолисаме.

    00:43 01.01.2026

  • 54 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Честито на Българският народ":

    Ти сериозно ли го мислиш това...... И кой уважава, една страна която сама не се уважава... Не казвам държава, защото вече 35 години няма такава..... ЧНГ....

    00:45 01.01.2026

  • 55 Мунчо

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "МУНЧО СИ":

    Сигурно е така щом казваш....брой копейките и не се занимавай с неща, които не разбираш... 🤣🤣🤣

    00:45 01.01.2026

  • 56 да мислим позитивно

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "С няколко протеста":

    Обраха ни без да им мигне окото. 70 милиарда и два тона злато - активи събирани от няколко поколения българи с цената на лишения. Харизаха ги онези, които нищо не добавиха към този резерв, а само крадяха от него. Срещу това някои няма да влязат в намагнетизираните списъци, а им отпуснаха пари от ПВУ, за да ги откраднат както си знаят. Всичко е наш гръб, разбира се. Но аз съм оптимист - българинът знае, че има ли вход, значи има и изход. Ако няма изход, значи входът е и изход. Ако някой намери как да излезе от еврозоната, това сме ние. И резерва си ще върнем и дори ще ги осъдим за това, че ни насилиха да влезем там, където не желаем. Всичко ще си дойде на мястото, само търпение и упорство ни трябват, а ние имаме и от двете в изобилие. Честита нова година! Бог да пази България!

    Коментиран от #58, #62

    00:50 01.01.2026

  • 57 Промяна

    2 2 Отговор
    РАДЕВ 2005 ГОДИНА Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕВРОЗОНАТА РАДЕВ ОТ ТОГАВА ДЪРЖАВА РАБОТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕВРОЗОНАТА РАДЕВ МОЛЯ СПРИ СЪС ЗАБЛУДИТЕ ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ СЕГА ЗА БЪЛГАРИЯ И КРАЙ СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА РАДЕВ КРАЙ КОЙТО ИМА СКРИТИ МИЛИОНИ НЕЗАКОННИ РЕВЕ МНОГО МНОГО НО ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА С УПОРИТОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ТОВА ППРАВИТЕЛСТВО КОЕТО СВАЛИХА ОЛИГАРСИТЕ НО ВЪПРЕКИ ТЯХ ВЕЧЕ СМЕ НА СВЕТЛО

    Коментиран от #64

    00:53 01.01.2026

  • 58 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "да мислим позитивно":

    ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КОЛКО ПЛАТИ ТУК ЗА ДА ЛЪЖЕШ ЖЕСТОКО СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #67

    00:54 01.01.2026

  • 59 Ките Милиh стрелиhки клуб Земун Београд

    2 1 Отговор
    Как младите българи ЩЕ помогнат на България
    Аюи много просто като използват ДРОНовецс експлозияи С4 по ктщите и вилите на КРАДЛИВИТе политици от ГРОБ-ДПС НН-ССДС-БСП

    00:56 01.01.2026

  • 60 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "С няколко протеста":

    БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ДОПИСНИК ЛЪЖЕЦ КОЛКО ПЛАТИ ЗА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ТУК КЛЕВЕТИТЕ СИСРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

    00:56 01.01.2026

  • 61 Глупак сме нямали

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пешо":

    От роско банов дето тиквата го чукаше по челото

    00:58 01.01.2026

  • 62 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "да мислим позитивно":

    ФАКТИ БГ КОЛКО ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ДА СЕ ДРАСКАТ ТУК ОГРОМНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕЪНА БЪЛГАРИЯ МАЛОУМНИЦИТЕ НЕ СВЪРШИХА ЛИ ИЛИ НА ТЯХ РАЗЧИТАТ ОЛИГАРСИТЕ

    00:58 01.01.2026

  • 63 Уса

    1 0 Отговор
    Това,което сте приели са памучни хартиики направени по-твърди и по-шумящи не стават за нищо.На външен вид са семпли и грозни лесни за фалшифициране.Много народ ще изреве,защото всичко се прави отново по български и мафиотски,както се прави от 36 години

    00:59 01.01.2026

  • 64 стига бе

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    България влезе в ЕС през 2007 г., обаче си поставила за цел да влезе в еврозоната през 2005?!!! Къде ви намират такива? Със свещ ли ви търсят?

    01:00 01.01.2026

  • 65 Агента на ЦРУ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    поне не ви ли честити новото финансово робство?

    01:00 01.01.2026

  • 66 Най-дългият

    0 0 Отговор
    пролетариат. ЧНГ

    01:00 01.01.2026

  • 67 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Сега пък почнахме ние да си плащаме, а? Нали на нас уж ни плащаха, бре, село?🤣

    01:00 01.01.2026

  • 68 Не беше нужно да споменава украйна

    0 0 Отговор
    Останалите неща от речта му са правилни.

    01:01 01.01.2026

