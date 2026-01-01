Румен Радев: Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент

Скъпи съотечественици,
В уюта на дома, сред дълго чакани гости и приятели, или на изпълнения с хора площад отправяме заедно поглед към новата 2026 с обща надежда тя да е по-добра за близките ни и за България.
Изминалата година беше драматична за света, войни отнеха живота на хиляди хора, но се появиха и първите надежди за тяхното прекратяване. Вярвам, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна. Рискът от разширяване на конфликта не е отминал и не бива да разчитаме друг да отстоява нашите интереси, ако сами не сме в състояние да го сторим.
След броени минути България ще бъде световна новина. Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент. Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз – място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни. Моето убеждение е, че отказът от националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа, но управляващите не пожелаха да чуят гражданите. Този отказ бе един от драматичните симптоми за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна.
Те наказаха високомерието на управляващите. Първият бюджет в евро се оказа непосилна за тях задача и отприщи насъбралото се недоволство от несправедливия модел, корупцията, инфлацията и произвола на властта.
Но протестите показаха също така, че младите българи вече нямат желание да се спасяват поединично, а си задават въпроса как да помогнат на Родината. Ветераните от прехода също заляха площадите и това е голямото политическо събитие на 2025 година: роди се народен консенсус срещу мафията. Опитът той да бъде манипулиран с поколенчески интерпретации или чрез вклиняването на други теми не сполучи. Хората поискаха демокрация, справедливост, честни избори, обективни медии, реална европейска перспектива и достоен живот.
Скъпи съотечественици,
Предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент. От нас зависи да не повтаряме стари грешки и да спрем да обикаляме в кръг. За да си върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата, които се родиха по площадите, и възможността да променим България.
Готови сме, можем и ще успеем!
Нека днес и всеки следващ ден през Новата година показваме, че сме достоен народ не само чрез постиженията на нашите блестящи артисти, учени, шампиони и млади таланти, а във всекидневните си дела, в изпитанието да бъдем човеци.
Позволете ми да пожелая на всички вас здраве, радости и вдъхновение! Нека в домовете ви цари мир, любов и благоденствие. В смутни периоди семейството и приятелите са нашето упование. Пожелавам ви те да ви носят уют и подкрепа.
Нека следващите месеци сбъднат вашите лични мечти и нашата споделена мечта за мирна, свободна, благоденстваща и справедлива България!
Да ни е честита Новата 2026 година!
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #65
00:22 01.01.2026
3 БАЙ ТОШИ В ОБРЪЩЕНИЕТА СИ
00:22 01.01.2026
4 Българин 🇧🇬
00:22 01.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ще ви гледам сеира
00:23 01.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нощта на пожара
00:24 01.01.2026
9 Ами ..ами
До коментар #5 от "Мунчо":Точно и ясно се изказа.
Коментиран от #39
00:24 01.01.2026
10 Майора
Коментиран от #13, #20, #45
00:25 01.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АКУ БЕ ТАКЪВ ДО СЯ
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ДА ИМАШЕ ДЕСАНТ НА ЗЕЛЕНИ ЧОВЕЧЕТА....И ДА СИ В НЮБЕЛЕНЕ....
00:26 01.01.2026
15 КАГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ
Коментиран от #18, #28
00:26 01.01.2026
16 Много жалка
Нещо за Крим не каза …..
Коментиран от #36
00:26 01.01.2026
17 КА пи та на
00:26 01.01.2026
18 Когато
До коментар #15 от "КАГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ":Знаеш приказката за женската баня
Коментиран от #27
00:27 01.01.2026
19 Смотаняк
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А не хаярсъзин
Коментиран от #21
00:28 01.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Майора":И защо ти е ЖАЛКО?!
00:28 01.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Честито на Българският народ
Честито на всички Българи!!
Коментиран от #35, #54
00:29 01.01.2026
23 Кольо
Потресаващо кофти и тенденциозна реч!
00:29 01.01.2026
24 Спорен за кого ?
00:30 01.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фори
00:30 01.01.2026
27 КОГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ
До коментар #18 от "Когато":Ще има МУТРИ ВЪН!!!
00:31 01.01.2026
28 Мунчо
До коментар #15 от "КАГАТО РАДЕВ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ":Залагаш ли жилището си за това, че ако дойде юмрука на власт ще промени нещо.....🤣🤣🤣...блажени са вярващите!!
Коментиран от #32
00:31 01.01.2026
29 Ха яр съ ЗИ н
00:32 01.01.2026
30 ЖЪЛТОПАВЕТНА ДРАМА
Коментиран от #53
00:32 01.01.2026
31 таксиджия 🚖
Коментиран от #37
00:33 01.01.2026
32 ИМАМ 8
До коментар #28 от "Мунчо":Кое да заложа??
Коментиран от #42
00:34 01.01.2026
33 Фотографа
00:34 01.01.2026
34 ЕДГАР КЕЙСИ
00:36 01.01.2026
35 България 1300 г.
До коментар #22 от "Честито на Българският народ":Пред цялото си съществуване България е била под робство или друго командване!
Честита Нова година робиииии!
00:36 01.01.2026
36 Колко
До коментар #16 от "Много жалка":пъти искаш да ти казва за Крим? Нещо да е излъгал?
00:36 01.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гечко
00:37 01.01.2026
39 Мунчо
До коментар #9 от "Ами ..ами":Кое му е точното....реклама на нероденият му проект или това, че е "прегърнал руското знаме" и желанието му прегръща и целува Путин....и ако това е обръщение на Президента на България по случай Новата година, здраве му кажи...
По-скоро да обяви, че отива на следващите избори и да го върнем към реалността...
00:37 01.01.2026
40 Пешо
Коментиран от #47, #61
00:38 01.01.2026
41 С няколко протеста
Коментиран от #56, #60
00:38 01.01.2026
42 Мунчо
До коментар #32 от "ИМАМ 8":Което ти е "по-скъпо".... 🤣🤣🤣
Коментиран от #46
00:38 01.01.2026
43 Крим е Руски
00:38 01.01.2026
44 Да ни честит
Коментиран от #49
00:38 01.01.2026
45 Боруна Лом
До коментар #10 от "Майора":РЕДНИК ОТ КЕЧА СИ!
Коментиран от #51
00:39 01.01.2026
46 МУНЧО СИ
До коментар #42 от "Мунчо":И МУНЧО ще си останеш.
Коментиран от #55
00:39 01.01.2026
47 Пешо глупака
До коментар #40 от "Пешо":Ко каза бе адашче
00:39 01.01.2026
48 Факт
00:40 01.01.2026
49 Да ти го
До коментар #44 от "Да ни честит":наБОТАМ
00:40 01.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Браво мокър
До коментар #45 от "Боруна Лом":(капитана)
00:41 01.01.2026
52 Брей
00:41 01.01.2026
53 Учуден
До коментар #30 от "ЖЪЛТОПАВЕТНА ДРАМА":Вярно ли? Идват избори да си изберем гномика и да се куртолисаме.
00:43 01.01.2026
54 Европеец
До коментар #22 от "Честито на Българският народ":Ти сериозно ли го мислиш това...... И кой уважава, една страна която сама не се уважава... Не казвам държава, защото вече 35 години няма такава..... ЧНГ....
00:45 01.01.2026
55 Мунчо
До коментар #46 от "МУНЧО СИ":Сигурно е така щом казваш....брой копейките и не се занимавай с неща, които не разбираш... 🤣🤣🤣
00:45 01.01.2026
56 да мислим позитивно
До коментар #41 от "С няколко протеста":Обраха ни без да им мигне окото. 70 милиарда и два тона злато - активи събирани от няколко поколения българи с цената на лишения. Харизаха ги онези, които нищо не добавиха към този резерв, а само крадяха от него. Срещу това някои няма да влязат в намагнетизираните списъци, а им отпуснаха пари от ПВУ, за да ги откраднат както си знаят. Всичко е наш гръб, разбира се. Но аз съм оптимист - българинът знае, че има ли вход, значи има и изход. Ако няма изход, значи входът е и изход. Ако някой намери как да излезе от еврозоната, това сме ние. И резерва си ще върнем и дори ще ги осъдим за това, че ни насилиха да влезем там, където не желаем. Всичко ще си дойде на мястото, само търпение и упорство ни трябват, а ние имаме и от двете в изобилие. Честита нова година! Бог да пази България!
Коментиран от #58, #62
00:50 01.01.2026
57 Промяна
Коментиран от #64
00:53 01.01.2026
58 Промяна
До коментар #56 от "да мислим позитивно":ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КОЛКО ПЛАТИ ТУК ЗА ДА ЛЪЖЕШ ЖЕСТОКО СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #67
00:54 01.01.2026
59 Ките Милиh стрелиhки клуб Земун Београд
Аюи много просто като използват ДРОНовецс експлозияи С4 по ктщите и вилите на КРАДЛИВИТе политици от ГРОБ-ДПС НН-ССДС-БСП
00:56 01.01.2026
60 Промяна
До коментар #41 от "С няколко протеста":БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ДОПИСНИК ЛЪЖЕЦ КОЛКО ПЛАТИ ЗА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ТУК КЛЕВЕТИТЕ СИСРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
00:56 01.01.2026
61 Глупак сме нямали
До коментар #40 от "Пешо":От роско банов дето тиквата го чукаше по челото
00:58 01.01.2026
62 Промяна
До коментар #56 от "да мислим позитивно":ФАКТИ БГ КОЛКО ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ДА СЕ ДРАСКАТ ТУК ОГРОМНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕЪНА БЪЛГАРИЯ МАЛОУМНИЦИТЕ НЕ СВЪРШИХА ЛИ ИЛИ НА ТЯХ РАЗЧИТАТ ОЛИГАРСИТЕ
00:58 01.01.2026
63 Уса
00:59 01.01.2026
64 стига бе
До коментар #57 от "Промяна":България влезе в ЕС през 2007 г., обаче си поставила за цел да влезе в еврозоната през 2005?!!! Къде ви намират такива? Със свещ ли ви търсят?
01:00 01.01.2026
65 Агента на ЦРУ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":поне не ви ли честити новото финансово робство?
01:00 01.01.2026
66 Най-дългият
01:00 01.01.2026
67 Евгени от Алфапласт
До коментар #58 от "Промяна":Сега пък почнахме ние да си плащаме, а? Нали на нас уж ни плащаха, бре, село?🤣
01:00 01.01.2026
68 Не беше нужно да споменава украйна
01:01 01.01.2026