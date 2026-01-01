Домбровскис: България, поздравления за приемането на еврото!

Изявление на Валдис Домбровскис по повод присъединяването на България към еврозоната:
"България, поздравления за приемането на еврото!
Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата.
Той поставя България в сърцето на Европа.
България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.
Знаем, че промяната може да бъде трудна.
Но този път промени страната ви към по-добро.
Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка.
Например, финансовата ви система стана по-силна.
Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти.
Еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.
Накратко – повече възможности за българите.
Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България.
Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз.
Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред."
