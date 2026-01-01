Новини
България »
Домбровскис: България, поздравления за приемането на еврото!

Домбровскис: България, поздравления за приемането на еврото!

1 Януари, 2026 11:15 490 24

  • валдис домбровскис-
  • присъединяване-
  • еврозона

Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред

Домбровскис: България, поздравления за приемането на еврото! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изявление на Валдис Домбровскис по повод присъединяването на България към еврозоната:

"България, поздравления за приемането на еврото!

Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата.

Той поставя България в сърцето на Европа.

България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.

Знаем, че промяната може да бъде трудна.

Но този път промени страната ви към по-добро.

Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка.

Например, финансовата ви система стана по-силна.

Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти.

Еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.

Накратко – повече възможности за българите.

Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България.

Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз.

Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3738

    19 4 Отговор
    Тоя да си завре поздравлението в ....

    11:17 01.01.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    2 6 Отговор
    Амазон, Микрософт и Гоогле отварят офиси в София Тех парк. 8000 еуро стартова заплата. Глад за програмисти, пращайте СВ. Еурото ни докара инвестиции и работни места! Ура!

    Коментиран от #5, #16

    11:18 01.01.2026

  • 3 2020

    15 1 Отговор
    Защо такива невзрачни личности ги поставят начело в ЕССР???
    Балтийският слугинаж е вреден за цивилизована Европа!!!

    11:20 01.01.2026

  • 4 1488

    9 0 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева

    11:21 01.01.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    И това не е всичко! БМВ и Мерцедес започват строеж на заводи за автомобили в Индустриална зона Тракия до Пловдив! 2000 високоплатени работни места.

    Ти искаш ли да сглобяваш БМВ 5-та серия и да го покараш!? Пращай СВ! Глад за работници и механици!

    Еурото 💶 и Шенген ни докараха инвестиции! Ура!

    11:21 01.01.2026

  • 6 Медведев Атома

    8 4 Отговор
    Вова,почвай ги и тия

    11:22 01.01.2026

  • 7 Пич

    13 3 Отговор
    Бля бля бля...... Когато някой ктетен ти каже - браво , започвай да се оглеждаш накъде да избягаш!!!

    11:23 01.01.2026

  • 8 Аре нема нужда

    6 0 Отговор
    В Евро зоната сме с прието евро, аре стига пропаганда вече

    11:24 01.01.2026

  • 9 Ни са карайте

    5 4 Отговор
    Скоро всички валути ще изчезнат ще ги замени дигиталната световна пара няма да имате нищо но ще бъдете ЩАСТЛИВИ честита нова по добра година..

    11:24 01.01.2026

  • 10 Проктолог

    9 3 Отговор
    Поздравления и...дупе да Ви е яко.

    Коментиран от #12, #13

    11:25 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 3738

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Проктолог":

    Има бъдеще тази твоя професия!

    11:26 01.01.2026

  • 13 Путинистче идиотче

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Проктолог":

    Ние работим за РУСКОЙНИ.....

    Коментиран от #17

    11:28 01.01.2026

  • 14 Да се чете

    4 1 Отговор
    Честито, сега и вие сте официално съдлъжници и на стари борчове.

    11:30 01.01.2026

  • 15 Браво браво браво

    1 5 Отговор
    всички копейки, рашисти и мафиоти реват! Просто не искат ред и правила във финансите ни. Купих си апартамент през 1998, точно при поредното фалиране на лева. Мъка, трябваше да търся долари, защото левът скачаше всекидневно. Толкова бедни били българите, че вкараха за един месец 3 милиарда лева. А мафията се готвеше да срути валутния борд. Тогава щеше да настане втори фалит на държавата. А еврото ще дисциплинира сивата икономика!

    11:31 01.01.2026

  • 16 Те за тва сме така

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Вие таксаджиите всичко знаете и сте най-компетентните. После е Ту-Туу.

    11:33 01.01.2026

  • 17 Фактчекър

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путинистче идиотче":

    А ти за шорошшекели.

    11:35 01.01.2026

  • 18 Иван

    0 1 Отговор
    Ревете копейки😂😂😂➕

    Коментиран от #23

    11:36 01.01.2026

  • 19 Баце

    2 0 Отговор
    Не знам за вазе, ама на мене половината пари от сметката ми ги нема. А за много години.

    11:36 01.01.2026

  • 20 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Ама искрено ли го казва или ей така , от КУРтоазия ?

    11:37 01.01.2026

  • 21 ами

    1 0 Отговор
    ха ха ха поздравления а вие нещо да си смените злотите.....че и ние да ви поздравим

    11:38 01.01.2026

  • 22 МАЙ НЕ Е НА ДОБРЕ...

    3 0 Отговор
    МНОГО ХВАЛБИ ОТ ГУБЕЩИ ЗАГУБЕНЯЦИ

    11:38 01.01.2026

  • 23 село Припково

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Говориш като продавач на арабска сергия.

    11:43 01.01.2026

  • 24 Мафията поздравява глупаците

    1 0 Отговор
    Ползите са за вас мафията, за нас е плащането на сметката!

    11:47 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове