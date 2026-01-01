Има лавинна опасност, пътеките са заледени, а температурите са между минус 21 и минус 11 градуса

Има лавинна опасност, пътеките са заледени, а температурите варират между минус 21 и минус 11 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно с умерен до силен вятър във високите части на планините. На места се очаква да има преминаваща мъгла. Пътеките са заледени, не трябва да се навлиза в лавиноопасни терени, предупредиха от ПСС.

През последното денонощие няма изгубени или инциденти с туристи.