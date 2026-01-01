Новини
Веселин Маринов разкри най-големия си страх

1 Януари, 2026 11:33

  • веселин маринов-
  • страх-
  • любов-
  • нова година-
  • мир

Трубадурът пожела за новата година светът да бъде по-мирен

Веселин Маринов разкри най-големия си страх - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В последните часове от 2025 година Веселин Маринов направи емоционално признание за мечтите, копнежите и дори страховете. Изпълнителят с фенове от няколко поколения, призна от какво се страхува най-много на този свят.

Легендата на родната музика заяви, че най-голямото му желание за идната година е светът да бъде по-мирен и далеч от военни конфликти.

"Нека следващата година бъде по-добра, да има градивност и да няма войни. Те са най-лошото нещо, което може да се случи. Светът
е на косъм от глобални ситуации", сподели Веско Маринов пред "България днес".

Изпълнителят разказва още за натоварената си програма, за концертите в пълни зали, за предстоящото си юбилейно турне – 45 години на сцена, но и за дълбоките си притеснения от посоката, в която върви човечеството.

По думите му технологиите, изкуственият интелект и липсата на истинско общуване постепенно изтласкват романтиката, сантименталността и любовта.

"Страх ме е, че любовта ще изчезне. Вече няма чувства, а само интереси", казва той с тъга, сравнявайки днешния свят с времето, в което музиката е била емоция, а не продукт.

За изданието Веселин Маринов се връща и към детството си, към мириса на канела и мандарини, към зимите със сняг и ръчно направените украси, които според него са истинската магия на Коледа. Именно тази чистота и топлина се опитва да пренася в песните си и днес.

"Един ден осъзнаваш, че нищо няма значение, освен здравето и няколкото души, които осмислят живота ти", обобщава финално звездата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева, според наличността по сметката

    11:36 01.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    3 0 Отговор
    Ще свършат рол-оните против изпотяване?

    11:37 01.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    Да ни е честита инфлацията която предстои

    11:38 01.01.2026

  • 4 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Джудже срещнало Веселин Маринов и му казал:
    -Веско,аз израстнах с твоите песни🤣

    11:38 01.01.2026

  • 5 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Най големият му страх е че ако спре да се поти малоумниците ще спрат да го гледат.

    11:41 01.01.2026

  • 6 Докато

    0 0 Отговор
    Той забавлява пенсионерките, някой забавлява госпожата?

    11:43 01.01.2026