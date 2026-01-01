Веселин Маринов разкри най-големия си страх

В последните часове от 2025 година Веселин Маринов направи емоционално признание за мечтите, копнежите и дори страховете. Изпълнителят с фенове от няколко поколения, призна от какво се страхува най-много на този свят.
Легендата на родната музика заяви, че най-голямото му желание за идната година е светът да бъде по-мирен и далеч от военни конфликти.
"Нека следващата година бъде по-добра, да има градивност и да няма войни. Те са най-лошото нещо, което може да се случи. Светът
е на косъм от глобални ситуации", сподели Веско Маринов пред "България днес".
Изпълнителят разказва още за натоварената си програма, за концертите в пълни зали, за предстоящото си юбилейно турне – 45 години на сцена, но и за дълбоките си притеснения от посоката, в която върви човечеството.
По думите му технологиите, изкуственият интелект и липсата на истинско общуване постепенно изтласкват романтиката, сантименталността и любовта.
"Страх ме е, че любовта ще изчезне. Вече няма чувства, а само интереси", казва той с тъга, сравнявайки днешния свят с времето, в което музиката е била емоция, а не продукт.
За изданието Веселин Маринов се връща и към детството си, към мириса на канела и мандарини, към зимите със сняг и ръчно направените украси, които според него са истинската магия на Коледа. Именно тази чистота и топлина се опитва да пренася в песните си и днес.
"Един ден осъзнаваш, че нищо няма значение, освен здравето и няколкото души, които осмислят живота ти", обобщава финално звездата.
