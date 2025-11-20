Новини
Дневен хороскоп за 20.11.2025 г.

Денят е мощен за личните и професионални отношения при Телците

Дневен хороскоп за 20.11.2025 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Новолунието ви приканва да се доверите на процеса на промяна. Може да почувствате нужда да оставите нещо зад себе си – стар навик, страх или емоция. Вечерта ще ви донесе усещане за лекота и вътрешна сила.

Телец

Денят е мощен за личните и професионални отношения. Възможно е неочакван обрат или прозрение, което ви показва нова посока. Не се страхувайте от промяната – тя носи растеж и яснота.

Близнаци

Новолунието ви насърчава да подредите ежедневието си и да преосмислите начина, по който се грижите за себе си. Възможно е внезапно осъзнаване какво ви пречи да се чувствате в баланс. Вечерта носи вдъхновение и вътрешен мир.

Рак

Днес е ден на дълбоки емоции и творчески подем. Може да почувствате, че стара болка се освобождава и отстъпва място на ново вдъхновение. Вечерта ще ви донесе усещане за благодарност и обновена нежност.

Лъв

За вас фокусът на това Новолуние е върху дома, корените и вътрешната ви сигурност. Може да настъпи прозрение относно минало, което сте готови да пуснете. Вечерта е подходяща за уединение и тихо възстановяване.

Дева

Денят ви подтиква към ново разбиране на начина, по който общувате. Възможно е неочакван разговор или нов поглед към стара тема. Вечерта носи вдъхновяващо усещане за яснота и вяра.

Везни

Новолунието ви кани да преосмислите ценностите си – не само материалните, но и духовните. Неочаквано събитие може да ви покаже кое е наистина важно. Вечерта ще донесе чувство за освобождение и стабилност.

Скорпион

Новолунието във вашия знак е дълбоко лично и преобразяващо. Денят ви носи вътрешна яснота, но и нужда от покой, за да усетите новото начало. Вечерта ще ви подари усещане за нова сила и вдъхновяваща вяра.

Стрелец

Днес животът ви приканва към оттегляне и размисъл. Неочаквана мисъл или среща може да ви донесе дълбоко прозрение. Вечерта носи усещане за мир и духовно подновяване.

Козирог

Новолунието отваря нови хоризонти в посока на нови приятелства и проекти. Възможно е неочакван обрат, който ви показва различен път напред. Вечерта е подходяща за мечти и вдъхновени идеи.

Водолей

Денят е силен в професионален и личен план – възможно е внезапно осъзнаване за посоката, в която искате да продължите. Не се страхувайте да освободите старите модели. Вечерта носи вдъхновение и нова увереност.

Риби

Новолунието ви вдъхновява да повярвате в силата на духовността и въображението. Интуицията ви е изключително силна – слушайте я. Вечерта ще ви донесе усещане за покой и свързаност с нещо по-голямо.


