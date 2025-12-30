Новини
Борисов: Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година!

30 Декември, 2025 16:23 1 685 161

  • бойко борисов-
  • държава-
  • средства

Парите вече не изтичат - а влизат в хазната

Борисов: Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Tова заяви във видео, публикувано във фейсбук от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.

Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца.

Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Боко

    88 7 Отговор
    сдаде властта и вече няма думата!

    16:26 30.12.2025

  • 3 ейй туй

    89 4 Отговор
    чудо, милиардите за нищо ги няма бе!

    16:26 30.12.2025

  • 4 Реалност

    100 4 Отговор
    А парите от заемите те колко милиарда са?

    16:26 30.12.2025

  • 5 Сатана Z

    43 8 Отговор
    Много хора възприемат ГЕРБ на Бойко Борисов като "синята", "антикомунистическата", "дясната" партия и гласуват за нея по този повод. Имам въпроси към тези избиратели.

    Този човек ли подкрепяте?
    Охраната на Тодор Живков, ЛИЦЕТО на тоталитарния режим?

    Този, който напуска МВР, за да запази червената си книжка?

    Този, който сам е признавал, че се е учил от Живков и го нарича свой „университет“.

    Същия, подчинен на Пеевски (най-успешния проект на Държавна сигурност), който защитава еднопартийния монопол на ДПС над българските турци и мюсюлмани?

    Да не говорим не за левите, а левичарските политики на последния му кабинет, който беше свален от площадите...

    Бойко Борисов не е никакъв "син" демократ антикомунист, а тъмночервено ченге и престъпник. Време е да го осъзнаете.

    Коментиран от #75, #105, #138

    16:26 30.12.2025

  • 6 Да,бе

    83 5 Отговор
    Ако това е вярно,то тогава бандата на тиквопрасето е гепила поне 5 милиарда...Минимум.

    16:26 30.12.2025

  • 7 Поредната

    74 7 Отговор
    лъжа "Борисовка". Някой вярва ли му изобщо на тоя...

    Коментиран от #100

    16:26 30.12.2025

  • 9 Сатана Z

    60 8 Отговор
    Много хора възприемат ГЕРБ на Бойко Борисов като "синята", "антикомунистическата", "дясната" партия и гласуват за нея по този повод. Имам въпроси към тези избиратели.

    Този човек ли подкрепяте?
    Охраната на Тодор Живков, ЛИЦЕТО на тоталитарния режим?

    Този, който напуска МВР, за да запази червената си книжка?

    Този, който сам е признавал, че се е учил от Живков и го нарича свой „университет“.

    Същия, подчинен на Пеевски (най-успешния проект на Държавна сигурност), който защитава еднопартийния монопол на ДПС над българските турци и мюсюлмани?

    Да не говорим не за левите, а левичарските политики на последния му кабинет, който беше свален от площадите...

    Бойко Борисов не е никакъв "син" демократ антикомунист, а тъмночервено ченге и престъпник. Време е да го осъзнаете.

    Коментиран от #73

    16:26 30.12.2025

  • 10 Пу да ти ...

    Ит заеми, Тикво! От заеми...

  • 11 виктория

    62 5 Отговор
    16:26 30.12.2025

    55 5 Отговор
    Тъкмо да ги откраднете с Пеевски. Гарантирано!

    16:27 30.12.2025

  • 14 Ще има повече пари

    за героичната Украйна - пазителка на Европа!

    Да въоръжим Украйна до зъби и да я залеем с пари, за да може да громи Москалията!

    Коментиран от #103

    16:27 30.12.2025

  • 15 Непоправим

    44 5 Отговор
    и необратим във всяко едно отношение криминален субект , бълващ и бъкащ с лъжи непрекъснато ! Досада тотална !

    Коментиран от #109

    16:27 30.12.2025

  • 16 Лъжеш тикво

    Къде са тогава парите за народа? Защо нищо не вижда от тези 10 милиарда а за година взехте 26 милиарда а догодина имахте намерение още 21 милиарда

  • 17 az СВО Победа 80

    40 2 Отговор
    Все едно ни казва, че в момента навън е 30°C!

    🤣🤣🤣

    Успокояващото е, че Източният фронт идва и за него!

    Коментиран от #22

    16:28 30.12.2025

  • 18 456

    23 5 Отговор
    За този народ само Борисов и Пеевски.

    16:28 30.12.2025

  • 19 Сега е

    34 1 Отговор
    16:30 30.12.2025

  • 20 Тиквата казва...

    "Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."
    ......
    Къде тогава са увеличените заплати за работещите и трудови хора а само за администрация и полицаи!
  • 21 Връщайте

    37 1 Отговор
  • 22 456

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    16:30 30.12.2025

  • 23 ура,,ура

    Тоя натрапник защо не каже заради кого тия пари се забавиха с три години.

    16:31 30.12.2025

  • 24 Факт

    27 1 Отговор
    Откъде по-точно са дошли?

    16:32 30.12.2025

  • 25 Павел

    На тоя само милиарди са му в главата. Кажи сега какво ще направите с тях?

    16:32 30.12.2025

  • 26 Това е от високите цени

    И ДДС.А миналата година пак ГЕРБ управляваше чрез Главчев.

    16:34 30.12.2025

  • 27 Хасковски каунь

    31 1 Отговор
    Колко мазно послъгва. Абе велик шашкънин. Как да не Му вярваш

    16:34 30.12.2025

  • 28 тъй ли

    28 1 Отговор
    демек - във вашите портфейли, нали така, Г-н бивш Премиер?

    16:37 30.12.2025

  • 29 Аско

    30 2 Отговор
    Този пак е прекалил с белината.

    16:38 30.12.2025

  • 30 Интересно

    35 1 Отговор
    Миналата година данъците бяха 100 лв, а тази година са вдигнати двойно и вече имаме 200 лв в хазната.
    Какъв огромен, герберашки просперите, само!

    16:38 30.12.2025

  • 31 Махай се бе!

    35 2 Отговор
    Никой не те иска!Изчезни,нагъл мошенник!

    Коментиран от #37

    16:38 30.12.2025

  • 32 виктория

    29 1 Отговор
    и в неговия портфейл някое милионче!!!

    16:39 30.12.2025

  • 33 стига, бе

    29 0 Отговор
    Поне по празниците не ни натрапвайте таяМутра! Пожалете ни!

    16:41 30.12.2025

  • 34 Гост

    26 0 Отговор
    Този се хвали колко повече ни е одрал. И про стите му последователи ще пляскат в удивление, като тюленчета на цирков манеж.

    16:42 30.12.2025

  • 36 нннн

    29 0 Отговор
    А защо теглим огромни заеми?
    Така и аз, със заеми, които друг плаща, мога да се похваля с много пари.

    16:42 30.12.2025

  • 38 9689

    25 0 Отговор
    Долен,гаден престъпнико,мутро крадлива-лъжеш.

    16:42 30.12.2025

  • 40 Сатана Z

    21 0 Отговор
    Режимът в София отдавна опоска всичко още преди Коледа.Тиквата говори з а счетоводни трикове,като невърнато ДДС на фирмите,неплатените осигуровки на репресивния и държавен апарат ,които са милиарди.
    Пари има на хартия ,ама хазната е празна като главата на Томето Дончев.

    16:44 30.12.2025

  • 41 Питам:

    21 0 Отговор
    А бе банкянски плъх, що се не покажеш от зайчарника? Май шубето е голям страх ? СРЕТЕН си е СРЕТЕН! А хвалипръцковщината ти е известна по света и най-вече у нас!

    16:44 30.12.2025

  • 42 Пич

    20 1 Отговор
    Ии...!!!??? Доходите и пенсиите на хората вдигнахте ли , или парите ще идат за Украйна ?! Ти и Кокорчо сте едно !!! Вземате от народа , за да дондуркате непрокопсания бизнес , та чак и тока да му плащате !!! Защото крадете заедно !!! Плащате на Урсула и Украйна , защото отново крадете заедно!!!

    16:44 30.12.2025

  • 43 дцикасе

    20 0 Отговор
    Нахален и нагъл лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, къде са тези 10 милиарда повече бре??? Във вашия джоб на разбойници ГЕРБ и крадливи другарчета??? Със вашите фирми и обръчите от бандити всичко омитате и излизаш да лъжеш българите че са "забогатели". От тези милиарди как пък нито един българин не забогатя освен вашата банда негодници??? Ще видиш едни милиарди като те приберат с бандата ти да чукате камъни. Слава на Господ Иисус Христос, 01.януари 2026 г идва. Ще видим дали ще забогатеем на 01 в "клуба на богатите" или си лъгал повече и от циганин. 01 идва, мръсен боклук.

    16:44 30.12.2025

  • 44 Господи,

    16 0 Отговор
    моля те кажи му пак тутууууу

    16:45 30.12.2025

  • 45 Българин.

    18 0 Отговор
    Прасето ще изяде тиквата!

    16:45 30.12.2025

  • 46 Иво

    18 0 Отговор
    Деее, от нахален по нахален тоя Буци! Ей, не-наяде се тоя човек!!!

    16:45 30.12.2025

  • 47 Лост

    16 0 Отговор
    Йе сега ,ако ме изберете и ще построя един милиард километра с тези 10 милиарда.

    16:46 30.12.2025

  • 48 Лост

    18 2 Отговор
    Чудя се вече кой ме дразни повече Борисов или Зеленски.

    Коментиран от #87

    16:47 30.12.2025

  • 49 Счетоводител

    15 0 Отговор
    "Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.
    Така де, в хазната, а от там - в чекмеджетата.ВАШИТЕ.Не държавата е по-богата с 10 млрд. ВИЕ сте по-богати. Този мач сме го играли.

    16:47 30.12.2025

  • 51 Евгени от Алфапласт

    15 1 Отговор
    Пак на запис, а?🤣🤣🤣
    ----
    Страх тресе кочината в Банкя! 😂

    16:49 30.12.2025

  • 52 Вещица - гадателка

    5 0 Отговор
    Коритото на реката управлява потока в планината.
    Коритата на жените управляват парите на управляващите.

    16:50 30.12.2025

  • 53 Ода за мен самия:

    17 1 Отговор
    Аз съм Боко баш крадеца, вечният лъжец, на Балканский полуостров няма друг кат мен.
    Най обичам аз от всички и женички и парички, блазе човеко дато мен.
    Шиши прати ме на "кино", Сретен - у дома, Насю, Слави все ми викат:
    "Ко ша праим ний сега?" Аз се чудя и се мая как му изтървах края?
    Аман казАха хората от мен!

    16:50 30.12.2025

  • 54 Народ

    19 0 Отговор
    А колко десетки милиарди заем изтегли през годините, през които управлява? Направи дългове и за внуците ни! И за какво ги изхарчи, а!? И преди Еврозоната на 1.01.2026 г., вече българите сме съсипани от жестоки цени, скъпотия и здравен геноцид. Лекарствата са в пъти по-скъпи. Хората в София чакат линейка по два часа, който я дочака. В Люлин от седмици кофите преливат от боклуци, а вятърът от дни върти хартии и пликчета навсякъде. Кочина! Гадна миризма и гнус. Това е вече държавата ни, Бойко!

    16:52 30.12.2025

  • 55 Мнение

    11 1 Отговор
    Буци, на прицел сте с прасето, затова и ви е страх толкова много да крадете. Вече ще е така. Ще ви дебнат отвсякъде. Представя ли си някой къде щеше да бъде България, ако тези из.. оди не бяха крали с милиарди, за да ги изнасят по офшорки, чекмеджетата, кюлчета, яхти, коли, къщи-палати... Но, едвали ще се отучат от тази благинка - кражбите от държавните пари. Те това го умеят най-добре.

    16:57 30.12.2025

  • 56 Нямат милост и по празниците Тиква

    10 0 Отговор
    Да беха направили поне една баница с тикви!

    16:59 30.12.2025

  • 57 ЗРИТЕЛ

    8 0 Отговор
    КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ ГИ ИСКАШ ДА СА В ТВОЯ ДЖОБ?

    17:00 30.12.2025

  • 58 Гост

    11 0 Отговор
    "Червената партия ме караше да ходя с червена връзка. Червената партия насила ме караше на ученически безплатни бригади, те ми опорочиха детството", казва премиерът Бойко Борисов по време на правителственото заседание в сряда (стенограма)
    ......
    Така са го опорочили че после не е искал да я напусне

    17:04 30.12.2025

  • 59 Баба Попадийка

    8 1 Отговор
    Боко, къде ти е кръглата шапчица?

    17:04 30.12.2025

  • 60 Българин

    3 12 Отговор
    Бог да те благослави Бойко, ти си единствената надежда за българския народ! И на идващите избори, ГЕРБ ще има поне 45%, защото народа се научи, да не ввярва на шмекери! Въпреки че те държат всички медии и сайтове, няма кой да се подлъже повече!

    17:04 30.12.2025

  • 61 Умник

    8 0 Отговор
    Някой верва ли му? доста е опитен в нагласяването на фактите тка, както на него му изнася.

    Коментиран от #67

    17:05 30.12.2025

  • 62 Къде са милиардите крадец и лъжец

    10 0 Отговор
    1 месец преди да бъде изритана мафиотската клика от власта ето данните от финансисти и икономисти! След 4 дни когато България влезе в ценови шок да знаете кого да търсите-
    Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора

    Никола Рахнев от "Индъстри Уотч" - Рахнев описва бюджета като инструмент за изкуствено поддържане на раздутата държавна администрация:

    "Над 600 хиляди държавни служители ще имат по-високи заплати – заеми, по-високи данъци, за да си купят полиция, съд, избиратели. Това са милиарди грешни пари, откраднати.“

    "Вместо реформи, намаляване на администрацията и борба с корупцията – държавата върви по пътя на страданието и икономическия водовъртеж.“

    Създателят на СофтУни (Software University), д-р Светлин Наков, също не скри възмущението си:

    "За съжаление България поема по пътя, от който няма връщане назад. Има висока вероятност след няколко години вече родината ни да не е годна за живеене и да се наложи да се местим в чужбина. Вървим устремено към авторитарен модел на управление, икономически фалит и тотален терор към работещите и бизнеса, с безкрайно корумпирана и неработеща съдебна система".

    17:05 30.12.2025

  • 63 ти ли бе

    4 0 Отговор
    Тапаков.....

    17:07 30.12.2025

  • 65 Господи

    7 0 Отговор
    Моля те слез и си ги прибери щом толкова ги обичаш и не ги наказваш! Защо наказваш всички заради техните действия или бездействия.

    17:09 30.12.2025

  • 66 При тази инфлация

    7 0 Отговор
    Това е нищо, бе, Тулуп!

    Коментиран от #93

    17:09 30.12.2025

  • 67 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Умник":

    Питаш дали някой му вярва?Ами направи справка колко му е Електората при последните избори и ще разбереш колко са "вярващите",което пък рефлектира в Бройката Депутати на ГЕРБ в НС.Ама били фалшифицирани изборите?...Имате право на Мнение и изказването му,но то е АБСОЛЮТНО без Значение.

    Коментиран от #89

    17:09 30.12.2025

  • 68 Изгонване на тия КРАДЦИ

    7 0 Отговор
    Много пари имат САМО разни чиновници на държавна работа, които ЛЕЖАТ по цял ден и нищо НЕ правят... Тия си взимат заплатата, всеки месец, дори и да лежат..
    Обаче, тъй като през последните 15 години партията на Б Борисов- ГРАБЕЖ и БСП, постоянно вдигат минималната заплата, сега , работещите в ЧАСТНИ фирми НЯМАТ пари...
    Изглежда ще трябва да убием и изтребим чиновниците в държавните фирми... По време на ДИКТАТУРАТА на евреите- Комунизма, разни МЪРЗЕЛИВИ, но АЛЧНИ мошеници , станаха членове на БКП и Шефове на всичките фирми, които тогава бяха ДЪРЖАВНИ...
    И все още НЕ сме ги махнали тия... в Сега, в момента, тия кРАДАТ от работещите в частни фирми !!!
    През 2006 година, минималната заплата е била - 160 лева, но който е РАБОТЕЛ много, в частни фирми е взимал и по 1500- 2000 лева. Десет пъти повече от минималната заплата..
    А сега, тъй като партиите на ББ - ГРАБЕЖ и БКП ( направена от алчни евреи), постоянно вдигат минималната заплата,
    1) така се вдига цената на Тока и водата ,
    2) вдигат се и ЦЕНИТЕ за ПРОИЗВОДСТВО при Земеделските производители,
    3) вдигат се цените за производство на българските фирми за обувки, дрехи и други стоки,
    4 ) вдигат се цените за ползване на Хотел ( поради по- високите заплати за работещите). Цените в България стават по-ВИСОКИ от цените на китайски и турски стоки.. Цените за ползване на Хотел, стават колкото в Западна Европа и англичани и германци НЯМАТ полза да идват в България на хотел и на море, плаж ...
    И така всички ЧАСТН

    17:10 30.12.2025

  • 69 Горски

    6 0 Отговор
    Набъбна с многомилиардни дългове! По-малко средства за пенсии, заплати и инвестиции. Пропагандата на ДС край нямаq но хората виждат всичко. Кажи , че влезнаха в твоят джоб! Никой не ти вярва. Махайте го този вече, изпапкаха парите във фонда за стабилизиране на лева, раздадоха си банковите резерви, а за народа - трохите от пода. И община Варна преди година се хвалиш е че има рекорден бюджет от над 800 милиона и какво стана вдигнаха водата сега пак ще вдигнат вдигнаха данък смет и тия монополи все се оправдават с бизнес планове които така и не сработват а кой ни пита нас но се юрвате на протести да защитавате Коцев?

    17:10 30.12.2025

  • 70 Изгонване на КРАДЦИТЕ 2

    5 1 Отговор
    И така всички ЧАСТНИ фирми ФАЛИРАТ. И в момента, пари имат САМО ДЕБЕЛИТЕ и МАЗНИ тлъстаци, чиновници на държавна работа...
    Изглежда ще трябва да убием и изтребим чиновниците в ДЪРЖАВНИТЕ фирми.

    17:11 30.12.2025

  • 71 къде се скри

    6 0 Отговор
    пълшока слави зулуса чалгарин и предател?

    17:12 30.12.2025

  • 72 Герой

    2 1 Отговор
    Бойко, ти си герой! Бойко, много се радваме да те видим обут с нови Китайски Токчета, купени в Тик Ток! Бойко, ти си герой наш Незаменим. Браво Бойко! То и Бай Тошо по време на Соца ходеше с токчета купени от Мечката - Русия, но тя постоянно му изяждаше токчетата и той постоянно си купуваше нови токчета по всяка петилетка и ние Българите плащахме за това. Сега Русия позволи на Китайците безвизово да влизат в Русия и като я заселят, ще започнеш отново чрез Тик Ток да купуваш Токчета от Русия. Бойко, а я си представи, че Китайците започнат да навлизат по Българските земи през Русия по Балканите и да ни продават Токчета. Ко Жа правим ние Българите, Китайски Токчета ли ще носим? Нямаме ли си свои цървули? Бойко, я виж само колко китайски стоки са внесени в България. Ние не можеме ли да си произвеждаме сами Токчета за момите? Бойко, помисли. На нас Българите не са ни нужни Китайки. Имаме си Българки!

    17:12 30.12.2025

  • 74 Промяна

    3 6 Отговор
    БОРИСОВ Е ДЪРЖАВНИК И НЕ Е ОТКРАДНАЛ НИЩО БОРИСОВ НЕ УПРАВЛЯВА САМОСТОЯТЕЛНО А В КОАЛИЦИЯ КРАДАТ ЧАЛГА ГНУС ИТН И БСП ЗАФИРОВ НА ИЗБОРИТЕ ПЪЛНО МНОЗИНСТВО ЗА ГЕРБ И ДПС ДА ВЪРВИ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #102, #128

    17:14 30.12.2025

  • 76 Статистик

    8 2 Отговор
    Значи - теглиш 20 млрд външен заем, но имаш 10 млрд повече? Абе, Тиквоч, имаш ли поне второ отделение, когато се учи 2+2?

    Коментиран от #115

    17:15 30.12.2025

  • 78 сноу

    6 2 Отговор
    В коя държава бе чапкънин такъв ..че то вече няма държава...2млн амуджи,2млн цигани и каквото остане, едно за глава друго за крака...тая държава е най ефтино продадената територия ,има няма ти пробутват милиард,млд и половина и то на порцийки, колкото да те стискат за топките..Естественно стискат такива като тебе ,я бивши комунисти или отрочетата им или пъдари дето са гледали силно по небето ,докато крадците са поскали...до тях има и сръчни пеликани с пълни гуши и кални ботуши..Показателно е само как като задумкат тъпаните веднага ти пускат някоя хапка ,колкото да завъртиш гювендийските си номера..

    17:16 30.12.2025

  • 79 Сатана Z

    5 4 Отговор
    По какво си приличат и различават Борисов и Зеленски?
    1. И двамата крадат.Факт.
    2.Единия краде от Американците ,а другия краде от собствения си народ.
    3. И за двамата ще дойде Видов ден.

    17:17 30.12.2025

  • 85 Стига бе

    1 0 Отговор
    Даже повече са във вашите портфейли обаче, но в нашите скоро нищо няма да остане.

    17:20 30.12.2025

  • 87 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Лост":

    ..и двамата са все айнета ,едно от друго по вонливо ,но знаят как да го представят като актуален парфюм..

    17:20 30.12.2025

  • 88 Вие 2020г

    2 3 Отговор
    Бяхте оставили 9 000 000 000, но оная гнеж ги отупа за 9 дни през дек.Да се изнесат статистически данни след ПП какво оставиха: 56 милиарда заеми, спряно саниране, спрян строеж на Хемус, даже поддръжка на пътища текуща не са правили, замразен план за възстановяване..., тотал щета като след комунистите, след тях и трева не никне. Корупция в митници-куче влачи пачки, кметове се оплакват, че ги натискат с нагласени поръчки да им пълнят партийната каса, щяха да харижат енергетиката на руска офшорка, нексо скандал за финансиране...допълвайте...и с аватар дамаджаната-соц съдебекаадър, смачкал делоъо 90г зс танковата касето, той им е почтен и с него промяна, няма такава гнусотия

    Коментиран от #122

    17:23 30.12.2025

  • 89 КонСпиратор

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "оня с коня":

    Обаче не е питал с.в.и.н.ч.у. А той пазарува яко, по-нагъл и безочлив е и от баце ти.😎

    17:23 30.12.2025

  • 90 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Бойко, кажи кой ше гепне резерва на БНБ. Другото са общи приказки.

    17:24 30.12.2025

  • 92 Гошо

    7 2 Отговор
    С 10 млрд. повече сте доограбили хората, свински. Вдигнахте различни налози и цени по институциите,така че това увеличение в държавната хазна хич не значи ,че е по-добре за българите.

    17:26 30.12.2025

  • 93 Тулупи той ви нарече,

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "При тази инфлация":

    Измисли друго, бе отврат. Вие сте като работническо дело, което се отнася зз вас на друг го преписвате

    17:26 30.12.2025

  • 94 ДългоИме

    3 1 Отговор
    Абе "Многознайко", защо досега "изтичаха" тия пусти пари, май ръцете Ви бяха "хлъзгави"?

    17:26 30.12.2025

  • 95 Яко се е задействала

    4 2 Отговор
    Фабриката за тролове, заработват по 4лв на лайк

    17:27 30.12.2025

  • 96 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Българин":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:27 30.12.2025

  • 97 Ванчо

    2 2 Отговор
    Скоро ще отидат във вашите джобове на теб и прас ..0

    17:28 30.12.2025

  • 98 Мим

    2 3 Отговор
    Те парите не само,че изтичат,ама май,че ще се обичат за зеления,а ко ша каиш.....Понеже сте лизачи..

    17:29 30.12.2025

  • 99 Няма срам

    4 2 Отговор
    Толкова години лапа и продължава да лапа. Храни богатите за сметка на обедняващите и сега, когато е никакъв се хвали с нищо.

    Коментиран от #126

    17:29 30.12.2025

  • 100 На Про100то

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Поредната":

    И асеня ли да вярваме, 5 моста на Дунав, 3 тунела, завод за ЕлЕКтромобили в Ловеч...ей на това вярвате, бе блейони

    17:29 30.12.2025

  • 101 Шматка

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Българин":

    Ако дотогава Оня горе не си го прибере, че отдавна му е изтекла гаранцията!

    17:30 30.12.2025

  • 103 Не се занимавай

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ще има повече пари":

    с глупусти. Малко ти плащат. Намери си истинска работа.

    17:31 30.12.2025

  • 105 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    ДО ФАКТИ БГ ВИЕ ТУК ПОСТОЯННО РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ КЛЕВЕТИ ФАЛШИВИ ЗАПЛАХИ СРЕЩУ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЗАКОННОСТ ТУК КОГА

    Коментиран от #107, #116

    17:31 30.12.2025

  • 106 Политически некоректен

    3 1 Отговор
    Демек в твоя портфейл,
    Нали ти ги разпределяш,
    Трябва да си много доволен.

    17:32 30.12.2025

  • 107 ФАКТИИИ

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Промяна":

    СПИТЕ!

    17:32 30.12.2025

  • 108 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    Признание

    17:33 30.12.2025

  • 109 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Непоправим":

    15 А ТИ КАТО ЛЪЖЕШ ТУК КОГА ЩЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #148

    17:33 30.12.2025

  • 110 Надежда

    7 1 Отговор
    Не вярвам нито на фалшивия ви дефицит, нито на ръста в икономиката, който отчитате, нито на твърденията ,че липсвала спекула, нито на борбата ви със сивата икономика. Действителността показва друго. Действителността показва една ограбена държава и един ограбен народ, който няма надежда за светло бъдеще. За това бяха и протестите с искане за вашата оставка. От 36 години ни управляват безпардонни престъпници. Време е народът да ви потърси сметка за злодеянията.

    Коментиран от #123

    17:33 30.12.2025

  • 111 На кой се мислиш,

    9 0 Отговор
    Че си ти бе ,мутро?
    От вчера ни лазиш по нервите!
    Не разбра ли, че си пътник! По всякакъв начин!
    И политически и физически!
    Това, че ти се иска да си върнеш властта, завзета с отстраняване на опоненти, изчезване на хора, рязане на пръсти, храни ето по Чората- няма да стане!

    17:34 30.12.2025

  • 112 Моделът Борисов

    5 0 Отговор
    Гепи 5 милиарда, остават десет.

    17:34 30.12.2025

  • 113 Земетресение

    3 0 Отговор
    Посоката е Правилна, но Реформите ги няма. Олигарсите на които, чрез невъзвращаеми Кредити и Подарен Бизнес от Приватизацията, се превърнаха в Бизнесмени - "Работодатели", Икономически и Технологично Неграмотни, поддържат Олигархичната Икономика. С такава Икономика Повишаване на Покупателната Способност и Жизненият Стандарт на Българина, не може да се очаква. За Русофилите и Носталгиците, които Пишат Анонимни Коментари, трябва да е ясно: Разбиването на Банковата Система, Фалита на Държавата и Проведената Приватизация, Създателите на настоящите Олигарси, се Извърши от бившата Болшевизирана Комунистическа Партия и техният Основен Инструмент ДС. Фалита на Държавата бе Извършен от Правителството на Луканов, а Приватизацията по Московският Модел на Академик Чобайс, от Внедреният в СДС Агент на ДС - Иван Костов. Конституцията на "Прехода", разбила Политическите Партии и предала Суверена от Народа на Парламентарното Мнозинство, бе Създадена и Утвърдена чрез Манипулирани Избори от Мнозинството на БКП/БСП и Внедрените Агенти на ДС като Георги Марков, Жельо Желев, Доктор Петър Берон и сие. Народът беше Излъган, а тези които уж се Нагърбиха да Утвърдят Демокрация, се Оказаха Некомпетентни както да Въведат Лустрацията, така и да Проведат Реформи, с които България да тръгне към Конкурентно Способната Пазарна Икономика.

    17:34 30.12.2025

  • 114 Моделът Кокорчо

    2 4 Отговор
    Гепи пет милиарда и обвинява Борисов.

    Коментиран от #135

    17:34 30.12.2025

  • 115 Тегли ги Асен Василев

    0 3 Отговор

    До коментар #76 от "Статистик":

    Да плаща пенсии 56 милиарда, ако не си разбрал, те са при заварено положение, виждате само което желаете, заучени реплики: тиква, крадец.Абе на ония кметовете реват как ги натискат корупционно, ама вие други крадат, ПУСТА ПРОСТОТИЯ

    17:34 30.12.2025

  • 116 Пустиня(к)

    5 1 Отговор

    До коментар #105 от "Промяна":

    Ква па законност та гони па тебе, бе?! Кат тоя ДОКАЗАН ОСЪЖДАН ЛЪЖЕЦ И КРАДЕЦ не е у панделата?

    Коментиран от #155

    17:34 30.12.2025

  • 117 Георгиев

    3 0 Отговор
    Хайде, хайде, и ти взе да разбираш от финансии. Че и от баланс. Виж от чадъри разбираш.
    С я кажи какво ще стане с многомилиардния гаранционен фонд на валутния борд? Що мълчите всички? ЕЦБ ще вземе нещо от него. А другото? Не го виждам в проектобюджета за 2026 г.
    Я кажи нещо и за хапчетата на Домусчиев. Ти си в течение на търговията и най вече на канала. И какво остава за теб от там? Чуват се разни неща, разни цифри.
    Требва нов 10.09. и един добре охраняем стадион. И след седмица, до 17.-20.09. нещата ще започнат да се оправят.

    17:35 30.12.2025

  • 119 Парички

    4 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    17:36 30.12.2025

  • 120 павела митова

    3 0 Отговор
    на ма-кя ти в ауспуха

    17:36 30.12.2025

  • 122 Пак

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Вие 2020г":

    че дойдоха аджамиите избрани от Радев, за дадът някой лев на най-ниско платените работещи и пенсионерите с минимална пенсия. Боко щеше да ги усвои тези пари за пропадащи пътища, празни спортни зали и други схеми за крадене.

    Коментиран от #153

    17:37 30.12.2025

  • 123 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Надежда":

    ПРОСТАЦИ НЕВЕЖИ ПЛАТЕНИ НАЕТИ ДА ДРАСКАТ ТУК ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ ПИТАМ КОГА НА ТАКИВА ЩЕ И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #127

    17:38 30.12.2025

  • 124 Мутро Сикаджийска

    3 0 Отговор
    Крадлива и Лъжлива! Влизал ли си да пазаруваш хр стоки или Лекарства? Всички цени за 1 год са Двойни, Мутро!?

    17:38 30.12.2025

  • 127 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Промяна":

    Марш, бе, милиционер неграмотен!🤣

    17:39 30.12.2025

  • 128 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Голям си шегаджия. Още малко ще кажеш че и ортакът му Пеевски е велик

    17:41 30.12.2025

  • 131 КГБ

    2 1 Отговор
    Чаоооо агент Пудел ,чаооо пожарна!!!

    17:43 30.12.2025

  • 133 бат ви боко: хем съм прав че парите са в

    3 0 Отговор
    портофейл чекмеджето за ваше благо и сте в класацията в ес по бедност
    хем ме хокате и казвате че съм тиква и чекмеджар
    а аз 20г заради вас се борих с другите хиени за кокала в парла ментата

    17:44 30.12.2025

  • 135 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Моделът Кокорчо":

    По голям крадец от Боко няма.

    17:45 30.12.2025

  • 136 боко

    2 0 Отговор
    Т У Т У У У У У

    17:45 30.12.2025

  • 138 Не е така!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Лицето Бойко Борисов не е лице на ДС и на БКП. Той е един успял измамник и крадец, използваш всички средства в движение към постигане на целите си, а именно - достъп до паричните потоци и кражба на национално богатство.
    Между другото: преди години, при мероприятие на МВР в югозападна България попаднаха на компютър с налични биткойни много над 10 млрд лева. Каза се в СМИ и се замълча. Къде са сега тия биткойни? И не ми говори за ДС и БКП. Те не управляват в момента процесите, а лицата, които с тяхна помощ влязоха в т.н. политическа класа. Това са всички известни ни до преди няколко години партии и движения у нас, участвали в борбата за достъп и консумация на властта.
    Бъди здрав!

    Коментиран от #141

    17:46 30.12.2025

  • 139 Капут

    2 1 Отговор
    Била съм ти шута!
    Върви там, от където си са те изплюли!
    Дядото и баща ти са били извратеняци и са ги утрепали ХОРАТА, за това са били в Белене, а не по политически причини.
    Изнасилвачи и насилници!
    Това ти е родата!

    17:46 30.12.2025

  • 140 Любопитен

    3 0 Отговор
    Колкото по-малко пари има в портфейла на държавата, толкова повече има в портфейлите на хората, откъдето идват тези пари или нови кредити, които ще погасяваме с парите си в бъдеще. Управлението на ББ е провал защото то постига точно обратното на успеха, което би значело по-малко пари в бюджета и повече във вашия джоб...

    17:47 30.12.2025

  • 141 всичко

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Не е така!":

    е дс и бкп...

    17:47 30.12.2025

  • 142 Парички

    2 0 Отговор
    (1) Защо му беше да купува двата реактора на Росатом, които днес гният. И защо отказа да ги продаде на Украйна, поне да възстанови парите?
    (2) Защо построи Турски поток, с ясното съзнание за целта на Путин? И не само го построи, а допусна това да стане с руски и беларуски работници без разрешение за работа в България? И докладваше на Путин работата по потока, при уж саудитски изпълнител.
    (3) Защо допусна Лукойл да не плаща толкова години данъци в бюджета и осигури пълния му монопол чрез данъчните складове?
    (4) Защо не направи нищо по фалита на КТБ след като пое отново властта през есента на 2014 г, а допусна ВТБ (Кремъл) да вземе БТК?
    (5) Защо допусна приватизацията на Булгартабак в полза на руската ВТБ, която го препродаде на Пеевски ?
    (6) Защо допусна руската пропаганда в контролираните от него медии? Защо в черен списък не е Волгин, а Илиян Василев за нашите медии ?
    (7) Защо блокира проекта за Център на НАТО на Черно море и общи действия с Румъния със сказките за платноходки ?
    (😎 Защо блокира толкова дълго интерконектора с Гърция, който трябваше да конкурира Газпром ?
    (9) Защо мълча чак досега за проекта с БОТАШ и не протестира, когато бе подписан от Радев?

    17:47 30.12.2025

  • 143 Парички

    2 1 Отговор
    (10) Защо позволи на Пеевски да превземе държавата, заобиколен от НСО, барети и всякакви служби? Защо се страхува толкова от Пеевски?
    (11) Защо подпомогна заграбването на Пловдивския панаир от руския консул?
    (12) Защо нищо не направи срещу имотите на Русия у нас, някои със стратегическа локация като на Камчия, Росенец и язовир Искър - удобен плацдарм за всякакви диверсии?
    (13) Защо не се прие директивата на ЕС за замразяване на руските активи, докато свърши войната в Украйна? Не питам - защо не посети Украйна като евроатлантик.
    (14) Защо представителят на ГЕРБ в СЕМ гласува винаги с представителите на (п)резидента в подкрепа на руската пропаганда?
    (15) Защо отказа ротацията на Сглобката, въпреки настояването на седем ключови членки на НАТО, а се подчини на Пеевски?
    (16) Защо въвежда “религия” в училище под давление на проруския патриарх?
    (17) Защо играе заедно с проруската “Възраждане” в парламента за ключови гласувания, а неговото МВР осигурява чадър на техните вандалщини ?
    (18) Защо допусна техния законопроект за джендърите в училище да бъде приет?
    (19) Защо винаги враг са му проевропейските и никога проруските партии?
    (20) Защо допусна България да завие като управленски модел на Изток и да се свлече на дъното почти по всички индекси, а еврофондовете да бъдат плячкосани от неговите обръчи ?
    (21) Най-вече: защо върна България като изцяло руски сателит под европейската мантия и заблуждава толкова години българите, че ни води към Европа, дори

    17:48 30.12.2025

  • 144 Иво

    3 2 Отговор
    Глупости за олигофрени, събрани са повече пари заради инфлацията, всичко поскъпва и от там са парите, а нещо да каже за заема от 20 милярда тази година.

    Коментиран от #147, #158

    17:49 30.12.2025

  • 146 Парички

    2 0 Отговор
    На всичките въпроси, Бойко отговаря:

    - Защото нося кръгла шапчица, а Българския народ е Християнаски

    17:51 30.12.2025

  • 147 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #144 от "Иво":

    Я КОЛКО ЗНАЕШ ТИЧАЙ ПРИ АСЕН ДА ТЕ НАЗНАЧИ ДА УПРАВЛЯВАШ ФИНАНСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

    17:51 30.12.2025

  • 148 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Промяна":

    По скоро промяната ти не е промяна а направо ново начало

    17:51 30.12.2025

  • 150 Тикво омразна

    2 0 Отговор
    3a cвeщи дa ги пoxapчитe!

    17:52 30.12.2025

  • 151 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Евгени от Алфапласт":

    ПЛАТЕНИ ШАР.АТАНСКИ БЕЗДЕЛНИЦИ ВЪН ВЪРВЕТЕ ДА РУГАЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ ДРУГАДЕ

    17:52 30.12.2025

  • 152 Е как не пропусна и днеска

    0 0 Отговор
    Докога така?

    17:52 30.12.2025

  • 153 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Пак":

    ХАХАХАХАХАХАХА НЕВЕРОЯТНА ПРОСТОТИЯ НЕВЕЖЕСТВО ХАХАХАХАХАХАХАХА

    17:53 30.12.2025

  • 154 Парички

    1 0 Отговор
    Най-забавно ми става, когато неприкритият путинист Борисов започва да обвинява другите, че били проруски. 😆🤡
    След Тодор Живков няма друг български политик, който да е направил повече за интересите на Русия от Бойко Борисов. Докато копейките основно само плямпат руска пропаганда, Борисов и ГЕРБ реално изпълняват проектите на Путин:
    - Дългогодишното пазене на Паметника на съветските окупатори в София.
    - Несъбирането на данъци от Лукойл през всичките години на управление на Борисов.
    - Множество руски корупционни бизнеси, вкарани в България.
    - Отказът на Борисов да изгони руски дипломати, дори когато целият свят го правеше заради случая “Скрипал”.
    - Прокарването на “Путински поток” през България в светкавични срокове, за да може руският диктатор да продължава да получава пари след нападението над Украйна.
    - Правителството на Желязков, по нареждане на Борсов, отказа да подпише споразумение за сигурност с Украйна.
    И още много подобни случаи, които доказват думите на генерала от руският КГБ Решетников - "ГЕРБ са най-искрените партньори на Русия".

    17:54 30.12.2025

  • 155 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Пустиня(к)":

    ЗАКОННОСТ ЗА ВСИЧКИ ИМА ЛИ СПОРЕД ТЕБ КЪДЕ Е И СПРИ ДА ЛЪЖЕШ ДА КЛЕВЕТИШ СРЕЩУ БОРИСОВ ДРУГИТЕ СА СВЕТЦИ ЛИ ЗАЩО НЕ РУГАЕШ ТЯХ

    17:54 30.12.2025

  • 156 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Промяна":

    Кажи няколко сайта, да изкараме едни къси пари, де, скръндзо! Ама че си стиснат, досущ тоя престъпник в статията.😂

    17:54 30.12.2025

  • 157 Мутро Сикаджийска

    1 0 Отговор
    Крадлива и Лъжлива! Влизал ли си да пазаруваш хр стоки или Лекарства? Всички цени за 1 год са Двойни, Мутро!?

    17:55 30.12.2025

  • 158 Олигофрен си ти,

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Иво":

    Идват пари от плана за възстановяване и от митниците, а иначе при ПП план загубен и куче влачи пачки

    17:55 30.12.2025

  • 159 Мутро Сикаджийска

    0 0 Отговор
    Скрийсе Мутро Нагла!

    17:57 30.12.2025

  • 160 Мутро Сикаджийска

    0 0 Отговор
    Скрийсе Мутро Нагла!

    17:57 30.12.2025

  • 161 Гост

    0 0 Отговор
    Държавата няма портфейл, тъпако! Милиардите са в твоя и в портфейла на мъжа ти пеефски, крадецо ниеден тиииии

    17:57 30.12.2025

