Борисов: Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година!

Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Tова заяви във видео, публикувано във фейсбук от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.

Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца.

Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."