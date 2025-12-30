Борисов: Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година!

Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Tова заяви във видео, публикувано във фейсбук от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.
Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца.
Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Боко
16:26 30.12.2025
3 ейй туй
16:26 30.12.2025
4 Реалност
16:26 30.12.2025
5 Сатана Z
Този човек ли подкрепяте?
Охраната на Тодор Живков, ЛИЦЕТО на тоталитарния режим?
Този, който напуска МВР, за да запази червената си книжка?
Този, който сам е признавал, че се е учил от Живков и го нарича свой „университет“.
Същия, подчинен на Пеевски (най-успешния проект на Държавна сигурност), който защитава еднопартийния монопол на ДПС над българските турци и мюсюлмани?
Да не говорим не за левите, а левичарските политики на последния му кабинет, който беше свален от площадите...
Бойко Борисов не е никакъв "син" демократ антикомунист, а тъмночервено ченге и престъпник. Време е да го осъзнаете.
16:26 30.12.2025
6 Да,бе
16:26 30.12.2025
7 Поредната
16:26 30.12.2025
16:26 30.12.2025
10 Пу да ти ...
16:26 30.12.2025
11 виктория
16:26 30.12.2025
12 незнайко
16:26 30.12.2025
13 Морякът
16:27 30.12.2025
14 Ще има повече пари
Да въоръжим Украйна до зъби и да я залеем с пари, за да може да громи Москалията!
16:27 30.12.2025
15 Непоправим
16:27 30.12.2025
16 Лъжеш тикво
16:27 30.12.2025
17 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Успокояващото е, че Източният фронт идва и за него!
16:28 30.12.2025
18 456
16:28 30.12.2025
19 Сега е
16:30 30.12.2025
20 Тиквата казва...
......
Къде тогава са увеличените заплати за работещите и трудови хора а само за администрация и полицаи!
Защо цените растат тикво крадлива а заплатите замразени?
16:30 30.12.2025
21 Връщайте
16:30 30.12.2025
22 456
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Вярвам, че не е далеч времето когато в България плИмето ще се моли пак в Масква
16:30 30.12.2025
23 ура,,ура
16:31 30.12.2025
24 Факт
16:32 30.12.2025
25 Павел
16:32 30.12.2025
26 Това е от високите цени
16:34 30.12.2025
27 Хасковски каунь
16:34 30.12.2025
28 тъй ли
16:37 30.12.2025
29 Аско
16:38 30.12.2025
30 Интересно
Какъв огромен, герберашки просперите, само!
16:38 30.12.2025
31 Махай се бе!
16:38 30.12.2025
32 виктория
16:39 30.12.2025
33 стига, бе
16:41 30.12.2025
34 Гост
16:42 30.12.2025
36 нннн
Така и аз, със заеми, които друг плаща, мога да се похваля с много пари.
16:42 30.12.2025
38 9689
16:42 30.12.2025
40 Сатана Z
Пари има на хартия ,ама хазната е празна като главата на Томето Дончев.
16:44 30.12.2025
41 Питам:
16:44 30.12.2025
42 Пич
16:44 30.12.2025
43 дцикасе
16:44 30.12.2025
44 Господи,
16:45 30.12.2025
45 Българин.
16:45 30.12.2025
46 Иво
16:45 30.12.2025
47 Лост
16:46 30.12.2025
48 Лост
16:47 30.12.2025
49 Счетоводител
Така де, в хазната, а от там - в чекмеджетата.ВАШИТЕ.Не държавата е по-богата с 10 млрд. ВИЕ сте по-богати. Този мач сме го играли.
16:47 30.12.2025
51 Евгени от Алфапласт
----
Страх тресе кочината в Банкя! 😂
16:49 30.12.2025
52 Вещица - гадателка
Коритата на жените управляват парите на управляващите.
16:50 30.12.2025
53 Ода за мен самия:
Най обичам аз от всички и женички и парички, блазе човеко дато мен.
Шиши прати ме на "кино", Сретен - у дома, Насю, Слави все ми викат:
"Ко ша праим ний сега?" Аз се чудя и се мая как му изтървах края?
Аман казАха хората от мен!
16:50 30.12.2025
54 Народ
16:52 30.12.2025
55 Мнение
16:57 30.12.2025
56 Нямат милост и по празниците Тиква
16:59 30.12.2025
57 ЗРИТЕЛ
17:00 30.12.2025
58 Гост
......
Така са го опорочили че после не е искал да я напусне
17:04 30.12.2025
59 Баба Попадийка
17:04 30.12.2025
60 Българин
17:04 30.12.2025
61 Умник
Коментиран от #67
17:05 30.12.2025
62 Къде са милиардите крадец и лъжец
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Никола Рахнев от "Индъстри Уотч" - Рахнев описва бюджета като инструмент за изкуствено поддържане на раздутата държавна администрация:
"Над 600 хиляди държавни служители ще имат по-високи заплати – заеми, по-високи данъци, за да си купят полиция, съд, избиратели. Това са милиарди грешни пари, откраднати.“
"Вместо реформи, намаляване на администрацията и борба с корупцията – държавата върви по пътя на страданието и икономическия водовъртеж.“
Създателят на СофтУни (Software University), д-р Светлин Наков, също не скри възмущението си:
"За съжаление България поема по пътя, от който няма връщане назад. Има висока вероятност след няколко години вече родината ни да не е годна за живеене и да се наложи да се местим в чужбина. Вървим устремено към авторитарен модел на управление, икономически фалит и тотален терор към работещите и бизнеса, с безкрайно корумпирана и неработеща съдебна система".
17:05 30.12.2025
63 ти ли бе
17:07 30.12.2025
65 Господи
17:09 30.12.2025
66 При тази инфлация
Коментиран от #93
17:09 30.12.2025
67 оня с коня
До коментар #61 от "Умник":Питаш дали някой му вярва?Ами направи справка колко му е Електората при последните избори и ще разбереш колко са "вярващите",което пък рефлектира в Бройката Депутати на ГЕРБ в НС.Ама били фалшифицирани изборите?...Имате право на Мнение и изказването му,но то е АБСОЛЮТНО без Значение.
Коментиран от #89
17:09 30.12.2025
68 Изгонване на тия КРАДЦИ
Обаче, тъй като през последните 15 години партията на Б Борисов- ГРАБЕЖ и БСП, постоянно вдигат минималната заплата, сега , работещите в ЧАСТНИ фирми НЯМАТ пари...
Изглежда ще трябва да убием и изтребим чиновниците в държавните фирми... По време на ДИКТАТУРАТА на евреите- Комунизма, разни МЪРЗЕЛИВИ, но АЛЧНИ мошеници , станаха членове на БКП и Шефове на всичките фирми, които тогава бяха ДЪРЖАВНИ...
И все още НЕ сме ги махнали тия... в Сега, в момента, тия кРАДАТ от работещите в частни фирми !!!
През 2006 година, минималната заплата е била - 160 лева, но който е РАБОТЕЛ много, в частни фирми е взимал и по 1500- 2000 лева. Десет пъти повече от минималната заплата..
А сега, тъй като партиите на ББ - ГРАБЕЖ и БКП ( направена от алчни евреи), постоянно вдигат минималната заплата,
1) така се вдига цената на Тока и водата ,
2) вдигат се и ЦЕНИТЕ за ПРОИЗВОДСТВО при Земеделските производители,
3) вдигат се цените за производство на българските фирми за обувки, дрехи и други стоки,
4 ) вдигат се цените за ползване на Хотел ( поради по- високите заплати за работещите). Цените в България стават по-ВИСОКИ от цените на китайски и турски стоки.. Цените за ползване на Хотел, стават колкото в Западна Европа и англичани и германци НЯМАТ полза да идват в България на хотел и на море, плаж ...
И така всички ЧАСТН
17:10 30.12.2025
69 Горски
17:10 30.12.2025
70 Изгонване на КРАДЦИТЕ 2
Изглежда ще трябва да убием и изтребим чиновниците в ДЪРЖАВНИТЕ фирми.
17:11 30.12.2025
71 къде се скри
17:12 30.12.2025
72 Герой
17:12 30.12.2025
74 Промяна
17:14 30.12.2025
76 Статистик
Коментиран от #115
17:15 30.12.2025
78 сноу
17:16 30.12.2025
79 Сатана Z
1. И двамата крадат.Факт.
2.Единия краде от Американците ,а другия краде от собствения си народ.
3. И за двамата ще дойде Видов ден.
17:17 30.12.2025
85 Стига бе
17:20 30.12.2025
87 сноу
До коментар #48 от "Лост":..и двамата са все айнета ,едно от друго по вонливо ,но знаят как да го представят като актуален парфюм..
17:20 30.12.2025
88 Вие 2020г
Коментиран от #122
17:23 30.12.2025
89 КонСпиратор
До коментар #67 от "оня с коня":Обаче не е питал с.в.и.н.ч.у. А той пазарува яко, по-нагъл и безочлив е и от баце ти.😎
17:23 30.12.2025
90 оня с питон.я
17:24 30.12.2025
92 Гошо
17:26 30.12.2025
93 Тулупи той ви нарече,
До коментар #66 от "При тази инфлация":Измисли друго, бе отврат. Вие сте като работническо дело, което се отнася зз вас на друг го преписвате
17:26 30.12.2025
94 ДългоИме
17:26 30.12.2025
95 Яко се е задействала
17:27 30.12.2025
96 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #91 от "Българин":🤣🤣🤣🤣🤣
17:27 30.12.2025
97 Ванчо
17:28 30.12.2025
98 Мим
17:29 30.12.2025
99 Няма срам
17:29 30.12.2025
100 На Про100то
До коментар #7 от "Поредната":И асеня ли да вярваме, 5 моста на Дунав, 3 тунела, завод за ЕлЕКтромобили в Ловеч...ей на това вярвате, бе блейони
17:29 30.12.2025
101 Шматка
До коментар #91 от "Българин":Ако дотогава Оня горе не си го прибере, че отдавна му е изтекла гаранцията!
17:30 30.12.2025
103 Не се занимавай
До коментар #14 от "Ще има повече пари":с глупусти. Малко ти плащат. Намери си истинска работа.
17:31 30.12.2025
105 Промяна
До коментар #5 от "Сатана Z":ДО ФАКТИ БГ ВИЕ ТУК ПОСТОЯННО РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ КЛЕВЕТИ ФАЛШИВИ ЗАПЛАХИ СРЕЩУ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЗАКОННОСТ ТУК КОГА
17:31 30.12.2025
106 Политически некоректен
Нали ти ги разпределяш,
Трябва да си много доволен.
17:32 30.12.2025
107 ФАКТИИИ
До коментар #105 от "Промяна":СПИТЕ!
17:32 30.12.2025
108 Коня Солтуклиева
17:33 30.12.2025
109 Промяна
До коментар #15 от "Непоправим":15 А ТИ КАТО ЛЪЖЕШ ТУК КОГА ЩЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
17:33 30.12.2025
110 Надежда
17:33 30.12.2025
111 На кой се мислиш,
От вчера ни лазиш по нервите!
Не разбра ли, че си пътник! По всякакъв начин!
И политически и физически!
Това, че ти се иска да си върнеш властта, завзета с отстраняване на опоненти, изчезване на хора, рязане на пръсти, храни ето по Чората- няма да стане!
17:34 30.12.2025
112 Моделът Борисов
17:34 30.12.2025
113 Земетресение
17:34 30.12.2025
114 Моделът Кокорчо
17:34 30.12.2025
115 Тегли ги Асен Василев
До коментар #76 от "Статистик":Да плаща пенсии 56 милиарда, ако не си разбрал, те са при заварено положение, виждате само което желаете, заучени реплики: тиква, крадец.Абе на ония кметовете реват как ги натискат корупционно, ама вие други крадат, ПУСТА ПРОСТОТИЯ
17:34 30.12.2025
116 Пустиня(к)
До коментар #105 от "Промяна":Ква па законност та гони па тебе, бе?! Кат тоя ДОКАЗАН ОСЪЖДАН ЛЪЖЕЦ И КРАДЕЦ не е у панделата?
17:34 30.12.2025
117 Георгиев
С я кажи какво ще стане с многомилиардния гаранционен фонд на валутния борд? Що мълчите всички? ЕЦБ ще вземе нещо от него. А другото? Не го виждам в проектобюджета за 2026 г.
Я кажи нещо и за хапчетата на Домусчиев. Ти си в течение на търговията и най вече на канала. И какво остава за теб от там? Чуват се разни неща, разни цифри.
Требва нов 10.09. и един добре охраняем стадион. И след седмица, до 17.-20.09. нещата ще започнат да се оправят.
17:35 30.12.2025
119 Парички
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
17:36 30.12.2025
120 павела митова
17:36 30.12.2025
122 Пак
До коментар #88 от "Вие 2020г":че дойдоха аджамиите избрани от Радев, за дадът някой лев на най-ниско платените работещи и пенсионерите с минимална пенсия. Боко щеше да ги усвои тези пари за пропадащи пътища, празни спортни зали и други схеми за крадене.
17:37 30.12.2025
123 Промяна
До коментар #110 от "Надежда":ПРОСТАЦИ НЕВЕЖИ ПЛАТЕНИ НАЕТИ ДА ДРАСКАТ ТУК ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ ПИТАМ КОГА НА ТАКИВА ЩЕ И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
17:38 30.12.2025
124 Мутро Сикаджийска
17:38 30.12.2025
127 Евгени от Алфапласт
До коментар #123 от "Промяна":Марш, бе, милиционер неграмотен!🤣
17:39 30.12.2025
128 Иван
До коментар #74 от "Промяна":Голям си шегаджия. Още малко ще кажеш че и ортакът му Пеевски е велик
17:41 30.12.2025
131 КГБ
17:43 30.12.2025
133 бат ви боко: хем съм прав че парите са в
хем ме хокате и казвате че съм тиква и чекмеджар
а аз 20г заради вас се борих с другите хиени за кокала в парла ментата
17:44 30.12.2025
135 Иванов
До коментар #114 от "Моделът Кокорчо":По голям крадец от Боко няма.
17:45 30.12.2025
136 боко
17:45 30.12.2025
138 Не е така!
До коментар #5 от "Сатана Z":Лицето Бойко Борисов не е лице на ДС и на БКП. Той е един успял измамник и крадец, използваш всички средства в движение към постигане на целите си, а именно - достъп до паричните потоци и кражба на национално богатство.
Между другото: преди години, при мероприятие на МВР в югозападна България попаднаха на компютър с налични биткойни много над 10 млрд лева. Каза се в СМИ и се замълча. Къде са сега тия биткойни? И не ми говори за ДС и БКП. Те не управляват в момента процесите, а лицата, които с тяхна помощ влязоха в т.н. политическа класа. Това са всички известни ни до преди няколко години партии и движения у нас, участвали в борбата за достъп и консумация на властта.
Бъди здрав!
17:46 30.12.2025
139 Капут
Върви там, от където си са те изплюли!
Дядото и баща ти са били извратеняци и са ги утрепали ХОРАТА, за това са били в Белене, а не по политически причини.
Изнасилвачи и насилници!
Това ти е родата!
17:46 30.12.2025
140 Любопитен
17:47 30.12.2025
141 всичко
До коментар #138 от "Не е така!":е дс и бкп...
17:47 30.12.2025
142 Парички
(2) Защо построи Турски поток, с ясното съзнание за целта на Путин? И не само го построи, а допусна това да стане с руски и беларуски работници без разрешение за работа в България? И докладваше на Путин работата по потока, при уж саудитски изпълнител.
(3) Защо допусна Лукойл да не плаща толкова години данъци в бюджета и осигури пълния му монопол чрез данъчните складове?
(4) Защо не направи нищо по фалита на КТБ след като пое отново властта през есента на 2014 г, а допусна ВТБ (Кремъл) да вземе БТК?
(5) Защо допусна приватизацията на Булгартабак в полза на руската ВТБ, която го препродаде на Пеевски ?
(6) Защо допусна руската пропаганда в контролираните от него медии? Защо в черен списък не е Волгин, а Илиян Василев за нашите медии ?
(7) Защо блокира проекта за Център на НАТО на Черно море и общи действия с Румъния със сказките за платноходки ?
(😎 Защо блокира толкова дълго интерконектора с Гърция, който трябваше да конкурира Газпром ?
(9) Защо мълча чак досега за проекта с БОТАШ и не протестира, когато бе подписан от Радев?
17:47 30.12.2025
143 Парички
(11) Защо подпомогна заграбването на Пловдивския панаир от руския консул?
(12) Защо нищо не направи срещу имотите на Русия у нас, някои със стратегическа локация като на Камчия, Росенец и язовир Искър - удобен плацдарм за всякакви диверсии?
(13) Защо не се прие директивата на ЕС за замразяване на руските активи, докато свърши войната в Украйна? Не питам - защо не посети Украйна като евроатлантик.
(14) Защо представителят на ГЕРБ в СЕМ гласува винаги с представителите на (п)резидента в подкрепа на руската пропаганда?
(15) Защо отказа ротацията на Сглобката, въпреки настояването на седем ключови членки на НАТО, а се подчини на Пеевски?
(16) Защо въвежда “религия” в училище под давление на проруския патриарх?
(17) Защо играе заедно с проруската “Възраждане” в парламента за ключови гласувания, а неговото МВР осигурява чадър на техните вандалщини ?
(18) Защо допусна техния законопроект за джендърите в училище да бъде приет?
(19) Защо винаги враг са му проевропейските и никога проруските партии?
(20) Защо допусна България да завие като управленски модел на Изток и да се свлече на дъното почти по всички индекси, а еврофондовете да бъдат плячкосани от неговите обръчи ?
(21) Най-вече: защо върна България като изцяло руски сателит под европейската мантия и заблуждава толкова години българите, че ни води към Европа, дори
17:48 30.12.2025
144 Иво
17:49 30.12.2025
146 Парички
- Защото нося кръгла шапчица, а Българския народ е Християнаски
17:51 30.12.2025
147 Промяна
До коментар #144 от "Иво":Я КОЛКО ЗНАЕШ ТИЧАЙ ПРИ АСЕН ДА ТЕ НАЗНАЧИ ДА УПРАВЛЯВАШ ФИНАНСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
17:51 30.12.2025
148 Иван
До коментар #109 от "Промяна":По скоро промяната ти не е промяна а направо ново начало
17:51 30.12.2025
150 Тикво омразна
17:52 30.12.2025
151 Промяна
До коментар #102 от "Евгени от Алфапласт":ПЛАТЕНИ ШАР.АТАНСКИ БЕЗДЕЛНИЦИ ВЪН ВЪРВЕТЕ ДА РУГАЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ ДРУГАДЕ
17:52 30.12.2025
152 Е как не пропусна и днеска
17:52 30.12.2025
153 Промяна
До коментар #122 от "Пак":ХАХАХАХАХАХАХА НЕВЕРОЯТНА ПРОСТОТИЯ НЕВЕЖЕСТВО ХАХАХАХАХАХАХАХА
17:53 30.12.2025
154 Парички
След Тодор Живков няма друг български политик, който да е направил повече за интересите на Русия от Бойко Борисов. Докато копейките основно само плямпат руска пропаганда, Борисов и ГЕРБ реално изпълняват проектите на Путин:
- Дългогодишното пазене на Паметника на съветските окупатори в София.
- Несъбирането на данъци от Лукойл през всичките години на управление на Борисов.
- Множество руски корупционни бизнеси, вкарани в България.
- Отказът на Борисов да изгони руски дипломати, дори когато целият свят го правеше заради случая “Скрипал”.
- Прокарването на “Путински поток” през България в светкавични срокове, за да може руският диктатор да продължава да получава пари след нападението над Украйна.
- Правителството на Желязков, по нареждане на Борсов, отказа да подпише споразумение за сигурност с Украйна.
И още много подобни случаи, които доказват думите на генерала от руският КГБ Решетников - "ГЕРБ са най-искрените партньори на Русия".
17:54 30.12.2025
155 Промяна
До коментар #116 от "Пустиня(к)":ЗАКОННОСТ ЗА ВСИЧКИ ИМА ЛИ СПОРЕД ТЕБ КЪДЕ Е И СПРИ ДА ЛЪЖЕШ ДА КЛЕВЕТИШ СРЕЩУ БОРИСОВ ДРУГИТЕ СА СВЕТЦИ ЛИ ЗАЩО НЕ РУГАЕШ ТЯХ
17:54 30.12.2025
156 Евгени от Алфапласт
До коментар #145 от "Промяна":Кажи няколко сайта, да изкараме едни къси пари, де, скръндзо! Ама че си стиснат, досущ тоя престъпник в статията.😂
17:54 30.12.2025
157 Мутро Сикаджийска
17:55 30.12.2025
158 Олигофрен си ти,
До коментар #144 от "Иво":Идват пари от плана за възстановяване и от митниците, а иначе при ПП план загубен и куче влачи пачки
17:55 30.12.2025
159 Мутро Сикаджийска
17:57 30.12.2025
160 Мутро Сикаджийска
17:57 30.12.2025
161 Гост
17:57 30.12.2025