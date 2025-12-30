Феновете гадаят: Сбогува ли се Хари Стайлс със сцената или се завръща? (ВИДЕО)

Британският поп певец Хари Стайлс публикува почти деветминутен концертен клип в Youtube, в който свири балада на пиано, без да пее, предадоха сайтът на Ен Те Фау (n-tv.de) и други германски медии.

Видеото на певеца носи заглавието Forever, Forever („Завинаги, завинаги“) и завършва с думите „Ние принадлежим заедно“ на английски. Според изданията „Ентъртеймънт уикли“ и „Билборд“, клипът е от финала на турнето на Стайлс Love On през 2023 г. в Италия, предава БТА.

Феновете спекулират дали видеото предвещава евентуално завръщане на Стайлс на сцената, или пък не е намек за сбогуване с публиката. Обсъжда се и вариантът това да е знак за нов албум, който може да излезе през пролетта.

„Усеща се едновременно като „добре дошъл обратно“ и като сбогуване“, пише един потребител в социалните мрежи, чиито коментар събра над 20 хиляди харесвания. „Мисля, че му липсваме толкова, колкото и той на нас. Това ще бъде или най-щурото завръщане, или най-тъжното сбогуване досега“, спекулира друг почитател онлайн.

Хари Стайлс се радва на успешна солова кариера от почти десет години, откакто проби с групата „One Direction“, и черпи вдъхновение от различни музикални стилове за хитовете си, припомнят от Ен Те Фау.