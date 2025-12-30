Новини
Провал на преговорите за мир е била целта на атаката срещу резиденцията на руския президент
  Тема: Украйна

Провал на преговорите за мир е била целта на атаката срещу резиденцията на руския президент

30 Декември, 2025 07:23 3 699 81

Опитът за атака е ход, насочен към подкопаване на преговорния дневен ред

Провал на преговорите за мир е била целта на атаката срещу резиденцията на руския президент - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Опитът за атака срещу руската президентска резиденция може да не е бил извършен от властите в Киев независимо. Този ход може да е бил организиран от сили, заинтересовани от провал на потенциални преговори между руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп, според турския експерт по международни отношения Ерхан Дениз.

По-рано в понеделник руският външен министър Сергей Лавров заяви, че киевският режим е извършил терористична атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември, използвайки 91 безпилотни летателни апарата. Всички безпилотни летателни апарати са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана и няма данни за жертви. Според министъра Русия не възнамерява да се оттегля от преговорния процес със САЩ след терористичната атака на киевския режим срещу президентската резиденция. Той обаче отбеляза, че преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана.

Още новини от Украйна

Опитът за атака срещу руската президентска резиденция изглежда е ход, насочен към подкопаване на преговорния дневен ред. Очевидно това не е решение, което властите в Киев могат да вземат сами. Заинтересованите от продължаване на войната се стремят да провалят преговорите между Путин и Тръмп“, каза източникът на агенцията.

Според експерта тези сили включват „определени структури и лица в САЩ“, както и тези, които подкрепят продължаването на конфликта в Европейския съюз.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 38 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 73 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #3, #5, #6

    07:25 30.12.2025

  • 2 Хъхъ

    90 87 Отговор
    Както винаги Крвмълските мижитурки не предоставят доказателства, но ловко изфабрикуваха извинение да продължат с убийствата. Даже и на малките деца стана ясно, че не желаят мир. Този театър беше очакван, но скоро ще си платят цялата сметка …

    Коментиран от #17, #22

    07:26 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Че и

    15 38 Отговор
    с военна униформа се стъкмил . А профила на другия с този нос , е като на комедиен герой .

    Коментиран от #8

    07:27 30.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хъхъ

    77 64 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дакото има кремълски плъхове, мир няма да има. Може би е по лесно Украйна да започне директен обстрел така както прави Кремъл без значение цивилни или военни цели !

    Коментиран от #26, #37

    07:28 30.12.2025

  • 7 Швейк

    40 29 Отговор
    Предлагам следния сценарий:
    Организираме Майдан срещу руснаците по Черноморието , Русия ни напада , получаваме 300 млрд. помощ , и подписваме капитулация.
    Така всички ще имаме златни кенефи.

    Коментиран от #11, #14, #20

    07:28 30.12.2025

  • 8 Сигурно

    20 14 Отговор

    До коментар #4 от "Че и":

    гледа от Зеления престъпник ?

    07:29 30.12.2025

  • 9 Пурко Буревестников

    18 19 Отговор
    Тоя е "експерт",колкото аз съм космонавт.

    07:30 30.12.2025

  • 10 Миролюб Войнов, коледар

    61 54 Отговор
    Атаката е малка демонстрация какво го очаква Путин, ако не се изтегли от Украйна, Крим и Суджа.
    Да внимава за изоставени тротинетки.
    План Валкирия е в ход !!!

    07:30 30.12.2025

  • 11 Хъхъ

    11 28 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Най вече златен ковчек ще има, а нагъзиш ли се на Руския ботуш получаваш рожство !

    07:30 30.12.2025

  • 12 И Путин

    10 27 Отговор
    Ъ на мушка. Нема прошка.

    Коментиран от #55

    07:30 30.12.2025

  • 13 Атака от 91 Дрона

    12 41 Отговор
    И нито едно доказателство.

    Тези в Кремъл са тотални Ашлаци .. .

    Украйна удари десетки Рафинерии

    Със дронове ,
    Руските Мусори
    Не могат да ги свалят даже когато се
    1-2 дрона .

    Сега при 91 Дрона ги свалили
    Всичките .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #18

    07:31 30.12.2025

  • 14 Укропат

    30 8 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Без някой като шефчето,просто няма да ви нападнат. Намерете си наркотизиран актьор с еврейски произход и може да имате златни кенефи.

    Коментиран от #65

    07:32 30.12.2025

  • 15 Морския

    9 29 Отговор
    Голямо чудо станало! Нали многоходовия психопат е още жив.

    07:32 30.12.2025

  • 16 БРИТАНЦИТЕ ДА ВНИМАМАТ

    36 9 Отговор
    Че орешника няма да попусне Даунинг стрийт.

    Коментиран от #66

    07:33 30.12.2025

  • 17 Тежко ни с тези политици

    33 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хъхъ":

    Наричаш мижитурки хора с еднаот най развитите армии в света ,не подценявай великите сили не случайно след всяка война те определят правилата ,а как ще ни определиш нас ?В момента имаме една доста зле "оборудвана армия" ,а дадох ме доста милиарди за да сме в "крак с времето".

    Коментиран от #73

    07:33 30.12.2025

  • 18 Миролюб Войнов, зенитчик

    9 24 Отговор

    До коментар #13 от "Атака от 91 Дрона":

    Рафинериите и имотите на Путин са най-доброто ПВО в света !!! Досега са унищожили хиляди дронове и ракети. Пабеда за нами 😁

    07:35 30.12.2025

  • 19 Изчерпахте се

    18 3 Отговор
    Това го чета за трети път с различни заглавия.

    07:35 30.12.2025

  • 20 Ъъъъ

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    А Бойко ще има два!😂

    07:36 30.12.2025

  • 21 Игор

    12 30 Отговор
    Тази атака е скалъпена от кремъл , за да се замразят преговорите.

    Коментиран от #33

    07:36 30.12.2025

  • 22 Сандо

    30 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хъхъ":

    За бетонираните козяшки глави не трябват доказателства,а чук!

    07:38 30.12.2025

  • 23 бай Колю

    18 10 Отговор
    Руснаците са виновни да продължава войната! Ако бяха убили Зеленски още в началото на войната, войната до сега щеше да се забрави.

    07:38 30.12.2025

  • 24 ФюрерПу тюБандерата

    10 25 Отговор
    жалък..Първо Киев за 3 дни, а сега плаче, че дворецът му е атакуван след 4 години война... ...

    07:38 30.12.2025

  • 25 Хм...

    6 25 Отговор
    А защо трябва да вярваме на руснаците? Имало ли е въобще атака?

    Коментиран от #49

    07:40 30.12.2025

  • 26 Някой

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хъхъ":

    Мода, те укритие, винаги дават надлежни и неопровержими доказателства за всяко тяхно твърдение. Същото правят нано британците и грингосите. Ей го на - тази нощ американците са ударили венецуелско пристанище веднага неопровержими и ясни доказателства, че там се е развивала наркодейност.

    07:43 30.12.2025

  • 27 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е

    19 5 Отговор
    Еврочукундури.

    Коментиран от #30

    07:43 30.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 эго

    23 2 Отговор
    Това е сътворено от англетата+кирило будано+израелска шапка.Всички те ще пият с кървави сълзи последната чаша разгазиран периньон.

    07:45 30.12.2025

  • 30 Ръждива копейка

    5 24 Отговор

    До коментар #27 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":

    Държава Русия няма. Има едно племе МОСКОВИЯ, дето е гепнало РУС от КИЕВ (КИЕВСКАТА РУС), и се е кръстило РУС-ия.😉

    07:45 30.12.2025

  • 31 Миролюб Войнов, многоуважен атлантик

    3 5 Отговор
    Мечтата ми е да стана футболен съдия, но докато чакам, пиша тука.
    Майка ми не се чувства комфортно, но аз съм предоволен

    07:45 30.12.2025

  • 32 Дони Деменцията

    3 18 Отговор
    Приказвах с Путин .

    Казаха ми че разговорът по телефона с Путин продължи

    2 часа и половина.

    Хахахаха

    Този Рижав Откачалник
    Как е говорил с Путин
    2 часа и половина
    Без да е заспал .?
    И как 2 часа и половина
    Путин се е оплаквал на
    Тръмп за атаката
    Срещу Валдайското Озеро.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Агент Краснов тотално е полудял .

    07:46 30.12.2025

  • 33 Някой

    25 0 Отговор

    До коментар #21 от "Игор":

    Точно от Кремъл няма да е. Но виж, има там един остров на запад, дето някога са били голяма империя. Вече не са, но те все още се мислят за такава. Та там търси организатора на такива мръсни ходове. Те имат опита в такива манипулации. Но скоро ще имат други проблеми - хора с традиционни английски имена - Мохамед, Ибрям....

    07:47 30.12.2025

  • 34 Миролюб Войнов, дядо Мраз

    3 19 Отговор
    Да пожелаем на братушките още Четири Года СВО и "превземане" на Купянск, Покровск, Торецк, Часов Яр.
    Епта и немогликите 😁😁😁

    Коментиран от #35, #53

    07:47 30.12.2025

  • 35 Абееее....

    16 0 Отговор

    До коментар #34 от "Миролюб Войнов, дядо Мраз":

    Ко тана с контранаступа... стигнаа ли х0х0лите веке Лвов!!!

    Коментиран от #45

    07:52 30.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха Ха

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хъхъ":

    А ние не се съмняваме в демагогията и подлостта на евро.ейските атланто-фашисти. Поопознахме се, понаучихме ги що за хорица са - унищожителите на ЕС

    Коментиран от #64

    07:54 30.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Фори

    2 10 Отговор
    Какво са реват? Нали са свалили всичките дронове?

    07:58 30.12.2025

  • 40 ОТ ГОДИНИ ПИША

    12 0 Отговор
    По принцип окраяно са подкупни зли и алчни. ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА КАТО ВОЖД НАЙ НАЙ ТЕХЕН АЛЧЕН ЗЪЛ И ТРЪП ВОЖД. СЪЧЕТАНО И СЪС ЕВРЕИН СТАВА НЕПОНОСИМО. А ОТ НАРОДА ТАМ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА И ЧЕСТНИ ХОРА. ДАНО ДА Е ТАКА И ДА СПРАТ УБИЙСТВАТА.

    07:59 30.12.2025

  • 41 Тези сили

    0 6 Отговор
    включват и хора от руските служби!

    08:01 30.12.2025

  • 42 Историк

    9 1 Отговор
    Хохохолът е като вълкът ,козината си мени ,а злият нрав не ,само радикално т..епане го оправя .

    08:01 30.12.2025

  • 43 Русийката

    2 7 Отговор
    няма потенциал да свали толкова дронове!

    08:03 30.12.2025

  • 44 Гълъбова

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Готов за бой":

    Този е мой пациент, и понякога го избива на картечар!

    08:05 30.12.2025

  • 45 Миролюб Войнов, историк

    5 10 Отговор

    До коментар #35 от "Абееее....":

    Нека не променяме фактите.
    Всичко почна от едни Киев за Два Дня и Лисабон за седмица !!! Потом се оказа че Млечния път и Украйна са твърде голяма хапка за руските болни фантазии.
    Такъв тежък, звучен шамар руснаците не са получавали от времето на Чингиз хан 😁

    08:05 30.12.2025

  • 46 ТТТ

    2 8 Отговор
    РФ- разбирай руЗката фашистка държава не може да измисли нищо ново. Копира Германия от 2 световна война.

    08:06 30.12.2025

  • 47 Голем смех

    1 5 Отговор
    Тоя на снимката ли избега от Готвача Пригожин.

    08:08 30.12.2025

  • 48 Георгиев

    12 1 Отговор
    Това е ход на Англия. Англичаните са в Окраина още от самото начало. Не забравяйте апетитите им към нефт и газовите мрежи, Одеса и имат подписан договор. То и Тръмп иска тях. И всичката борба за руската земя, която Окраина си присвои без опонент, в ония гладни и бурни времена. Ще видим на края.

    08:09 30.12.2025

  • 49 Само гледай

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хм...":

    А защо да вяеваме на доказани терористи като бандеровците? Не го ли чу и Зелю на връх Коледа какво си пожела. Наистина напълно деградирал тип.

    08:10 30.12.2025

  • 50 Аз казах

    2 10 Отговор
    Ватенките инсценираха тази атака срещу бункера на"Късия крак"с цел да провалят преговорите и прилагането на нежелания от тях план от двадесет точки.

    08:12 30.12.2025

  • 51 Яаа имало

    11 0 Отговор
    и истински експерти по света!!!
    Всъщност дори не е нужно някой да е експерт!

    "Според експерта тези сили включват „определени структури и лица в САЩ“, както и тези, които подкрепят продължаването на конфликта в Европейския съюз"

    Но всъщност най-вероятно британслите служби на место и агента на Ми-6, Буданов!

    08:16 30.12.2025

  • 52 Оръжейните лобита

    7 0 Отговор
    не искат да свършва тази война. Затова тъпчат сметките на продажни политици в Европа, за да я поддържат, източвайки парите на Европа!

    08:21 30.12.2025

  • 53 Забрави да попиташ

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Миролюб Войнов, дядо Мраз":

    и за Мирноград!

    Ега ти мълчанието и по медиите за Мирноград, да не се случило случка и там???

    Коментиран от #57

    08:22 30.12.2025

  • 54 Историк

    3 11 Отговор
    Поредният активен руски КГБ сценарий за засилване терора срещу Украйна. Стара лъжлива практика друг да е виновен за руските престъпления, нищо ново под небето. Празни приказки без никакви доказателства. Моментът също не е случаен- уж Русия иска мир, ама Украйна й пречи. Това е същото като Украйна сама нападна себе си, а Русия я пази. 100 години болшевиките лъжат и убиват и няма да спрат. Империята на злото, лъжата, войната,
    терора е една и съща.

    Коментиран от #56, #58, #61

    08:26 30.12.2025

  • 55 Инна

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "И Путин":

    Самите ние смятахме този труп на Украинската ССР за някакъв вид държавно образувание. Коренът трябва да бъде изтръгнат, този резерват от свободно носещи тенджери и дантелени бикини трябва да бъде превърнат в защитена зона и тогава всичко ще свърши. Те веднага ще забравят езика си и ще се асимилират. Само да имаше нещо, което да помнят...

    „Вонящият киевски негодник се опитва да саботира уреждането на конфликта. Иска война. Е, сега, най-малкото, ще трябва да се крие до края на безполезния си живот.“ — Медведев.

    08:26 30.12.2025

  • 56 Инна

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "Историк":

    Дори Тръмп каза, че подобна атака е погрешна и не е отбранителна.
    А какво казва съседната държава? Правилно. Ние бяхме, а освен това климатикът избухна.

    Нямаше такова нещо като провалена държава и никога няма да има. Тези идиоти, в продължение на тридесет години, превърнаха просперираща територия в смрадливо нацистко блато.

    Коментиран от #62

    08:31 30.12.2025

  • 57 Инна

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Забрави да попиташ":

    Новините не само от Мирноград (Димитров), но и от Гуляйполе се игнорират.
    Междувременно руските войски успяха да поемат пълен контрол над Димитров и Гуляйполе – ключови градове, разположени съответно в ДНР и Запорожка област. Както отбеляза руският президент Владимир Путин, това създава условия за по-нататъшно настъпление и пълно освобождаване на ДНР.

    Коментиран от #63

    08:36 30.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Истината

    3 6 Отговор
    Какви преговори за мир може да има между агент Краснов и шефа му от КГБ Путин, тази пиеска се играе вече година, в резултат на което терорът срещу Украйна е увеличен многократно. Агент Краснов изобщо не се интересува от съдбата на Украйна и не му пука колко украинци са убити. Неслучайно непрекъснато си говори по телефона с кървавия терорист и все хубави разговори си води и войната все не свършва. Войната ще свърши за 1 ден, ако Путин изтегли руските войски от Украйна, която вероломно нападна. Ролята на недоразумението Тръмп сега е да върне Русия като търговски партньор, да си прави бизнес,да трупа печалби да си прави бизнес. Досега никога нито той нито жалките му подлизурковци не са обвинили Путин за ужасяващия геноцид срещу Украйна. Срам и позор, няма вече САЩ, има Тръмпландия без всякакъв морален компас.

    Коментиран от #67

    08:37 30.12.2025

  • 60 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "веселяк":

    Сменете плочата,много е изтъркана. Всички чугунени прокремълски глави дрънкате едни и същи глупости, не можете нищо смислено да кажете.

    Коментиран от #68

    08:40 30.12.2025

  • 61 Ами то

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Историк":

    Украйна настоява само за прекратяване на огъня а Русия иска премахване на причините за войната и траен мир!! Има разлика,нали?? Украйна иска нови монски споразумения които само да заблудят русия и да позволят на уда се съвземе

    08:41 30.12.2025

  • 62 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Инна":

    Нацистът се казва Путин. Кремълските дрънканици влизат само в чугунените безмозъчни глави, заминавайте за Москва да се радвате отблизо на терориста и да ви прати в Украйна на холивудска разходка.

    Коментиран от #72

    08:43 30.12.2025

  • 63 Миролюб Войнов, антитрол

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "Инна":

    "...руските войски успяха да поемат пълен контрол над Димитров и Гуляйполе.."

    24 февруари руснаците смятаха да поемат Киев за Два Дня и да въдворят Нов Световен Ред !!! Днес след Четири Года резил, рязко и внезапно се оказа че копейки нет, бензина тоже, а единствения курорт който руснака може си позволи е този на порутения се балкон.
    Спасибо Путин, велик си 😁

    Коментиран от #69, #75

    08:45 30.12.2025

  • 64 Ха ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ха Ха":

    Копейките от рано подкараха пърцуцата.

    08:46 30.12.2025

  • 65 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Укропат":

    Не наблягай на пърцуцата,по вече лимонада.

    08:48 30.12.2025

  • 66 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "БРИТАНЦИТЕ ДА ВНИМАМАТ":

    Вие внимавайте ,имаме ви на картинка.

    08:50 30.12.2025

  • 67 Понеже Тръмп не иска

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Истината":

    да впише САЩ в Историята в черните страници на победените, го наричаш "Краснов"???
    САЩ просто се измъкна по терлици, въпреки че те предизвикаха конфликта! Благодарения на Тръмп.

    Коментиран от #70

    08:50 30.12.2025

  • 68 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Историк":

    Смисленото винаги е било непосилна задача за тях.Освен апотеоз на глупостта,от тях нищо друго не чакай.

    08:52 30.12.2025

  • 69 Странно

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Миролюб Войнов, антитрол":

    Защо много българи от просперираща България се засичат на почивка в Турция с руснаци?! А мощния ЕС не може да извади едни 90 млрд за Украйна та се наложи да ги вземе от бюджета за следващите години надявайки се на стратегическо поражение....но за него нещо дори запада не говори вече

    08:54 30.12.2025

  • 70 А бе

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Понеже Тръмп не иска":

    Вие и Просийката все побеждавате още от 2022 година,за това станахте за смях и резил!

    08:54 30.12.2025

  • 71 Московските терористи

    3 2 Отговор
    да не се оплакват!

    Каквото повикало, такова получило.

    08:55 30.12.2025

  • 72 Ти си типичен пример

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Историк":

    за фашизма залял запада.

    Коментиран от #74, #77

    08:56 30.12.2025

  • 73 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тежко ни с тези политици":

    С кого искаш да се биеш бе пръдляк?

    08:56 30.12.2025

  • 74 Ти си типичен пример

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ти си типичен пример":

    на тези ,които още не са разбрали ,че фашизма е в Кремъл!

    Коментиран от #78

    08:58 30.12.2025

  • 75 Лъжата е типична

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Миролюб Войнов, антитрол":

    за фашизма залял запада.

    08:58 30.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ти си типичен пример":

    Ти май още бълнуваш,че Путлер ще ти върне соца?

    Коментиран от #81

    08:59 30.12.2025

  • 78 Ти идеално показваш

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ти си типичен пример":

    фашизма залял запада.

    09:00 30.12.2025

  • 79 Следващия път

    2 0 Отговор
    пратете Дългия Нептун.

    09:00 30.12.2025

  • 80 русия Терорист

    1 0 Отговор
    Терористите руски наглеят!

    09:00 30.12.2025

  • 81 Там пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Сульооо":

    че сте типичен пример за фашизма залял запада. Само факти.

    09:01 30.12.2025

