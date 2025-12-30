Опитът за атака срещу руската президентска резиденция може да не е бил извършен от властите в Киев независимо. Този ход може да е бил организиран от сили, заинтересовани от провал на потенциални преговори между руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп, според турския експерт по международни отношения Ерхан Дениз.
По-рано в понеделник руският външен министър Сергей Лавров заяви, че киевският режим е извършил терористична атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември, използвайки 91 безпилотни летателни апарата. Всички безпилотни летателни апарати са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана и няма данни за жертви. Според министъра Русия не възнамерява да се оттегля от преговорния процес със САЩ след терористичната атака на киевския режим срещу президентската резиденция. Той обаче отбеляза, че преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана.
„Опитът за атака срещу руската президентска резиденция изглежда е ход, насочен към подкопаване на преговорния дневен ред. Очевидно това не е решение, което властите в Киев могат да вземат сами. Заинтересованите от продължаване на войната се стремят да провалят преговорите между Путин и Тръмп“, каза източникът на агенцията.
Според експерта тези сили включват „определени структури и лица в САЩ“, както и тези, които подкрепят продължаването на конфликта в Европейския съюз.
