Пламена Миткова и Божидар Саръбоюков – безапелационни лидери в българската лека атлетика за 2025 година

В света на родната лека атлетика две имена отново блестят с ярка светлина – Пламена Миткова и Божидар Саръбоюков. Двамата млади таланти затвърдиха позициите си на върха, след като бяха избрани за „Атлет и Атлетка на годината“ в престижната анкета на списание „Атлетика“ за 2025 година. Това признание идва като резултат от впечатляващите им постижения през изминалия сезон и ги нарежда сред най-успешните спортисти в историята на българската лека атлетика.

Пламена Миткова, представителка на „Локомотив“ – Пловдив, написа нова страница в историята, като стана първата атлетка, която печели анкетата на списание „Атлетика“ четири поредни години. Тя демонстрира изключителна форма през зимата, завоювайки шесто място на европейското първенство в зала в Апелдоорн, Нидерландия, и четвърта позиция на световния шампионат в зала в Нанджин, Китай.

Миткова не спря дотук – тя оглави националната ранглиста на 60 метра в зала и се нареди сред най-добрите на европейското отборно първенство в Марибор, Словения. Под вещото ръководство на треньора Ивайло Русенов, пловдивчанката скочи над 6.40 метра цели 13 пъти през 2025 година, а на европейското първенство за девойки под 23 години в Берген, Норвегия, се класира на седмо място. Участието ѝ в квалификациите на световното първенство в Токио, Япония, затвърди статута ѝ на една от най-обещаващите атлетки на България.

Божидар Саръбоюков, възпитаник на „Хеброс“ – Харманли, също не спести сили и емоции през сезона. Въпреки травма в началото на лятото, той извоюва европейската титла на скок дължина за мъже в зала в Апелдоорн – постижение, което българската мъжка атлетика не бе виждала от четвърт век. Саръбоюков добави към колекцията си сребърен медал от европейското първенство за младежи под 23 години в Берген и пето място на световното първенство в Токио.

Сезонът му бе белязан и от балканска титла в зала, сребро на балканския шампионат на открито, както и национални титли на скок дължина и троен скок. Под ръководството на треньора Димитър Карамфилов, Божидар регистрира 13 състезания с резултати над 8 метра, като в девет от тях премина границата от 8.10 метра – истински подвиг за българската лека атлетика.

Сред мъжете, непосредствено след Саръбоюков, се нареждат Лъчезар Вълчев – вицешампион на Европа на троен скок за младежи под 23 години, и Никола Караманолов – финалист на 100 метра от същия шампионат. Атлетът на 2024 година Тихомир Иванов (скок височина) заема пето място в класацията.

При дамите, Габриела Петрова – двукратна носителка на приза „Атлет на България“ и съотборничка на Миткова, се нарежда на втора позиция. Топ петицата при жените се допълва от три пловдивчанки – балканските шампионки Радина Величкова (60 и 100 м), Ива Деливерска (100 м с препятствия) и Сияна Бръмбарова (скок дължина).