ISW за "удара" по резиденцията на Путин: Обстоятелствата не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства

Институт за изследване на войната (ISW) не е регистрирал никакви потвърждения на твърденията на Русия за предполагаемия украински удар по резиденцията на Владимир Путин във Валдай. Това се посочва в поредния доклад на анализаторите, които анализира обвиненията на министъра на външните работи на РФ Сергей Лавров, пише Фокус.
"Лавров осъди този предполагаем удар и заяви, че Русия ще "преразгледа" преговорната си позиция поради удара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор на 29 декември, а помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е информирал Тръмп за предполагаемия удар и му е съобщил, че Русия ще "преразгледа" позицията си по мирните споразумения. Към момента на писане на това съобщение Съединените щати не са публикували протокол от разговора между Тръмп и Путин от 29 декември, въпреки че американски служители – включително Тръмп – потвърдиха, че разговорът се е състоял и че Путин е направил твърдения пред Тръмп за предполагаемия удар", посочват от американския институт.
"Обстоятелствата около този предполагаем удар не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства, когато украинските сили извършват удари в Русия".
От ISW посочват, че съобщенията за "атаката" не съдържат никакви характерни признаци на потвърдени украински удари. В отворените източници липсват видеоклипове с геолокация, кадри на експлозии, пожари или дим в близост до обекта, коментари на местни служители или съобщения на регионалните медии за нанесени щети.
Анализаторите обръщат внимание и на противоречията в официалните изявления на Москва. Лавров заяви, че руската ПВО е свалила 89 украински дрона над Новгородска област, докато Министерството на отбраната на РФ съобщи само за 47 безпилотни летателни апарата в нощта от 28 на 29 декември. "Такива разминавания подкопават достоверността на изявленията на Кремъл“, подчертават от ISW.
От института посочват, че по-рано украинските сили са нанасяли удари по военни цели в Новгородска област и тези атаки са били потвърдени. В същото време руската страна не е предоставила никакви факти в подкрепа на версията за удара по резиденцията на Путин на 29 декември.
Допълнителни съмнения предизвиква и съобщението на руската опозиционна медия Sota. Според нейните данни, жителите на Валдай не са чули през нощта работата на системите за противовъздушна отбрана. Медията стигна до заключението, че поражението на свръхзащитената резиденция би било "технически невъзможно“ и би могло да се случи само "чрез чудо“ или при целенасочено поощряване от страна на военното командване.
От ISW също припомнят, че от 2022 г. до август 2025 г. Русия значително е усилила ПВО около Валдай – броят на защитните системи е нараснал от две на дванадесет.
