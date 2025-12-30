Новини
ISW за "удара" по резиденцията на Путин: Обстоятелствата не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства
  Тема: Украйна

30 Декември, 2025 16:47

В отворените източници липсват видеоклипове с геолокация, кадри на експлозии, пожари или дим в близост до обекта, коментари на местни служители или съобщения на регионалните медии за нанесени щети

ISW за "удара" по резиденцията на Путин: Обстоятелствата не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Институт за изследване на войната (ISW) не е регистрирал никакви потвърждения на твърденията на Русия за предполагаемия украински удар по резиденцията на Владимир Путин във Валдай. Това се посочва в поредния доклад на анализаторите, които анализира обвиненията на министъра на външните работи на РФ Сергей Лавров, пише Фокус.

"Лавров осъди този предполагаем удар и заяви, че Русия ще "преразгледа" преговорната си позиция поради удара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор на 29 декември, а помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е информирал Тръмп за предполагаемия удар и му е съобщил, че Русия ще "преразгледа" позицията си по мирните споразумения. Към момента на писане на това съобщение Съединените щати не са публикували протокол от разговора между Тръмп и Путин от 29 декември, въпреки че американски служители – включително Тръмп – потвърдиха, че разговорът се е състоял и че Путин е направил твърдения пред Тръмп за предполагаемия удар", посочват от американския институт.

"Обстоятелствата около този предполагаем удар не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства, когато украинските сили извършват удари в Русия".

От ISW посочват, че съобщенията за "атаката" не съдържат никакви характерни признаци на потвърдени украински удари. В отворените източници липсват видеоклипове с геолокация, кадри на експлозии, пожари или дим в близост до обекта, коментари на местни служители или съобщения на регионалните медии за нанесени щети.

Анализаторите обръщат внимание и на противоречията в официалните изявления на Москва. Лавров заяви, че руската ПВО е свалила 89 украински дрона над Новгородска област, докато Министерството на отбраната на РФ съобщи само за 47 безпилотни летателни апарата в нощта от 28 на 29 декември. "Такива разминавания подкопават достоверността на изявленията на Кремъл“, подчертават от ISW.

От института посочват, че по-рано украинските сили са нанасяли удари по военни цели в Новгородска област и тези атаки са били потвърдени. В същото време руската страна не е предоставила никакви факти в подкрепа на версията за удара по резиденцията на Путин на 29 декември.

Допълнителни съмнения предизвиква и съобщението на руската опозиционна медия Sota. Според нейните данни, жителите на Валдай не са чули през нощта работата на системите за противовъздушна отбрана. Медията стигна до заключението, че поражението на свръхзащитената резиденция би било "технически невъзможно“ и би могло да се случи само "чрез чудо“ или при целенасочено поощряване от страна на военното командване.

От ISW също припомнят, че от 2022 г. до август 2025 г. Русия значително е усилила ПВО около Валдай – броят на защитните системи е нараснал от две на дванадесет.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    58 17 Отговор
    Тези доказани кретени не казаха нищо !!! От друга страна , експертите на САЩ , Турция и някои държави от ЕС казаха истинската истина !!!

    Коментиран от #11, #40

    16:50 30.12.2025

  • 2 Стари руски номера

    35 61 Отговор
    С тези номера започнаха втората чеченска война!

    Коментиран от #12

    16:51 30.12.2025

  • 3 Руснаков

    31 64 Отговор
    Може и да е истина,но на Кремъл НИКОГА да нямаш вяра...това е държавата на отрицанието...и на лъжата..

    16:51 30.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Като чуя ISW и се сещам!

    63 17 Отговор
    За Чутовният им бисер :
    ,,Украинският Пролетен КонтраНаступ е в застой,поради високата и гъста тревна растителност на фронта...!"
    Е кажете,как да им вярвам сега...?!?!

    Коментиран от #17

    16:52 30.12.2025

  • 7 Сзо

    28 45 Отговор
    То е ясно че е активно мероприятие на КГБ(ФСБ). Позната схема, ползвана и в България.

    16:52 30.12.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 45 Отговор
    най-голямата ми радост е , че сме подписали международни договори които трябва да се спазват-като в ЕС и НАТО!!! ние не сме като ония , дето не струват и хартията която са подписали-визирам любимите на бая бесни пенсии и копеи-РАША!!!дет се ИЗПЛЮХА на Варшавския договор и СИВ-същия тоя СИВ , заради когото изгониха селяните от селата , настаниха ги в панелки да бачкат в заводи за СИВ , и накрая ни предадоха и се наСССРСРАХА както винаги , и сега се чудите доматите що били толкова?! АМИ баба и дядо умряха и няма кой да зарежда хладилника (не МРАЗ) ,вече!///та в тая насока-днес Киро Брейка съобщи , че се кандидатира за депутат-той ЩЕ ВИ оправи , народе-сигурация! сетих се и за Чичолина навремето в Италианския парламент...добре че тоя път сме избрали правилната страна , не че някой ПОПУЛИСТ-ЛАЛАДЖИЯ ще ни изкара от ЕС-откъде ще лапа после ЕВРАЦИ?ааа и златото ПРОСЛОВУТО дет си го работихме сами , що фалирахме 3 пъти през соца?

    16:53 30.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Миролюб Войнов, украинска майка

    20 34 Отговор
    Какво значение тук има някаква си дача ?
    Украйна е длъжна да продължи борбата до последно.
    Лучше бърза смърт от вечно монголско робство.
    Това го казвам аз, украинска майка напъдена в България 😆

    Коментиран от #30

    16:54 30.12.2025

  • 11 Копейкин Костя

    15 36 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Абсалютно! Рашибозука на кого да вярва?
    Щом ТАСС е казала, че е така, значи е така и точка!

    Коментиран от #56

    16:54 30.12.2025

  • 12 Сбе

    40 17 Отговор

    До коментар #2 от "Стари руски номера":

    Турция също потвърди за ударите.

    Коментиран от #80

    16:54 30.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    38 13 Отговор
    Русия ускори темпове на завземане на украински територии , а Путин смени костюма с военна униформа !!! Някой разбраха и действат правилно !!! Зелю също разбра , и не се мярка в Украйна !!! На павета никой не разбра нищо !!!

    Коментиран от #22, #67

    16:55 30.12.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    36 12 Отговор
    Лондон винаги работи многовекторно.
    След неуспешният им опит за ликвидиране на В.В.Путин не изключвам да продължат по втората линия, а именно да превърнат просрочения в "сакрална жертва" и да обвинят в елиминирането му Москва!

    16:55 30.12.2025

  • 16 Русо робите помнят като маймуните-3мин

    17 34 Отговор
    Путин разправяше, че никога няма да напада Украйна, а 2001г. разправяше, че Крим е украински!

    16:56 30.12.2025

  • 17 Копейкин Костя

    11 29 Отговор

    До коментар #6 от "Като чуя ISW и се сещам!":

    Нали?
    Аз вярвам само на ТАСС, които през цялата 1941-ва твърдяха, че красная армия громи германците и ги отблъсква към държавната граница!!!

    Коментиран от #57

    16:56 30.12.2025

  • 18 Сатана Z

    24 5 Отговор
    Казус в американската пропаганда

    Какво представлява Институтът за изследване на войната?

    Руснак е на борда на самолет, пътуващ към САЩ, а американецът на съседната седалка пита: „И така, какво ви води в САЩ?“ Руснакът отговаря: „Изучавам американския подход към пропагандата.“ Американецът казва: „Каква пропаганда?“ Руснакът казва: „Това имам предвид.“

    16:57 30.12.2025

  • 19 Лука

    15 26 Отговор
    Рашистите лъжат по принцип и от малки.вредно е да им се вярва. Очаквам рашистите тази нощ да разрушат резиденцията.

    16:57 30.12.2025

  • 20 Лост

    22 5 Отговор
    А сега като има новогодишна заря в Киев ,да видим какво ще пишете.

    16:57 30.12.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    21 11 Отговор
    Бивш служител на ЦРУ заяви, че зад неуспешният атентат срещу В.В.Путин стои Лондон!

    Коментиран от #25, #28, #47

    16:58 30.12.2025

  • 22 Миролюб Войнов, погребален агент

    13 20 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    "...Путин смени костюма с военна униформа..."

    Приготвил съм и дървена униформа.
    В момента лепя картонени абувки 35 размер 😁

    16:58 30.12.2025

  • 23 Цък

    26 9 Отговор
    Идва ми в повече, не сме овце. 1.украйнците официално казаха , че са ударили руски танкери, като стана напечено, наркомана не сме. 2. Украйнците Официално казаха нападнахме резиденцията на Путин, стана напечено, норкомана не сме. Всичко го има черно на бяло в българската преса

    16:59 30.12.2025

  • 24 Сандо

    21 2 Отговор
    Е,точно тези ли ще кажат истината?Техният произход не им позволява такова действие,те са създадени с друга цел от друга група хора.

    17:00 30.12.2025

  • 25 Ето така ви учат да лъжете

    8 11 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    от малки!

    17:00 30.12.2025

  • 26 Горски

    21 4 Отговор
    "Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той. По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. Американците са му дали гаранции за 15 години, ама са му малко- иска 50. Иначе му остават като живот месеци, това оптимистичния вариант и не руснаците ще го хлопнат- ще видите! "Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той. По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано.

    Коментиран от #32

    17:01 30.12.2025

  • 27 Украинците ако искаха

    11 18 Отговор
    отдавна да са утрепали кремълският плъх!

    17:01 30.12.2025

  • 28 Аха

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    А настоящ служител на ЦРУ кво каза?

    17:03 30.12.2025

  • 29 Лука

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пълни олигофрени":

    Като не можиш да кажишнещо смисленно замълчи ,не товори простотии!

    17:03 30.12.2025

  • 30 Сандо

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "Миролюб Войнов, украинска майка":

    Поне да се беше прекръстил на миролюба войнова,че поне за малко да ни излъжеш.А то сега какво излиза,че си майка-мъж или мъж-майка или каквито там ви водят според евроатлантическите ценности.Друг път не се излагай толкова елементарно,мъжествена майко украинска.

    Коментиран от #36

    17:03 30.12.2025

  • 31 ТОЗИ ШАНАДЖИЙСКИ

    17 4 Отговор
    ИНСТИТУТ ИЗМИСЛЕН ГО ЗАКРИВАЙТЕ.ХАБЕР СИ НЕМАТЕ ОТ ВОЙНА.

    17:04 30.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин каза, че

    8 8 Отговор
    няма да предоставя никакви доказателства!
    Мишок!

    Коментиран от #41

    17:04 30.12.2025

  • 34 Григор

    23 6 Отговор
    Ха-ха-ха-ха! Излиза,че руснаците просто са си измислили всичко? По идиотско твърдение не бях чувал! Зеленски още в обръщението си по Коледа беше обявил смъртта на Путин. Сега се сетиха,че са оплескали пейзажа и започват да твърдят, че видите ли няма такова нещо. Всичко са измислици на руснаците. Няма, ама утре сутринта и то малко по-раничко!

    17:05 30.12.2025

  • 35 Цветя

    12 19 Отговор
    Естествено, че рашките лъжат. Това е традиция.

    17:07 30.12.2025

  • 36 Руска Рускова, вдовица

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Сандо":

    Аре па и ти....Мара падробната 😁

    17:08 30.12.2025

  • 37 Пуси

    9 9 Отговор
    Бате Дони, Зельо ме бие!

    17:08 30.12.2025

  • 38 Просто казано

    19 7 Отговор
    Искам да видя Украйна премазана и украинската армия разгромена и унищожена без жал и напълно! Украйна да бъде премахната от картата.

    17:09 30.12.2025

  • 39 Макс

    9 14 Отговор
    Както винаги рашките лъжат .

    17:09 30.12.2025

  • 40 Кутузов

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Каквото повикало, такова се обадило!

    Коментиран от #46

    17:09 30.12.2025

  • 41 Следствие

    6 13 Отговор

    До коментар #33 от "Путин каза, че":

    За нещо, което не се е случило няма как да има доказателства.

    17:09 30.12.2025

  • 42 наблюдател

    16 7 Отговор
    Зелената еврейска маймуна избяга към Полша с 200 ..

    Коментиран от #44

    17:10 30.12.2025

  • 43 Трезвеник

    21 13 Отговор
    Това е елементарна,долнопpoбна кремълска операция за компрометиране на преговорите и нищо друго. Така Путлер ще има извинение да не преговаря и да злепостави Зеленски...

    17:10 30.12.2025

  • 44 А Дъртия Еврейски Ашлак

    10 12 Отговор

    До коментар #42 от "наблюдател":

    ШАЛОМОВИЧ
    Се скри още по дълбоко
    Във бункера.

    17:12 30.12.2025

  • 45 Да не...

    14 2 Отговор
    ...вярваме на потърпевшите и на кой да вярваме, на тези дето направиха преврат в Осрайна ли, на тези дето избиваха руското население в Домбас ли!??? На западна Европа дето потриваше ръчички за вкарване на Русия във кофликта и от там да бъде разпарчосана и оплюскана от запада ли!? Някой хора са на доста силни прахчета и сляпо вярва на вековните колонизатори от запада...свикнали на безплатни блага, но май ще им или вече излязат криви сметките

    17:12 30.12.2025

  • 46 Пич

    13 1 Отговор

    До коментар #40 от "Кутузов":

    Това го твърдя не аз , а вашите западни експерти от НАТО !!! Та експертите от САЩ и НАТО единодушно твърдят , че някой контролира Зелю , и го принуждава да прави малоумия които да попречат на мира в Украйна !!!

    17:13 30.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Горски

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Никой не ти чете":

    Ти най-много ги четеш, че и ги ядеш.

    17:14 30.12.2025

  • 49 604

    9 2 Отговор
    И за кво ви требеше да се закачате с мечката....ся колкот повече по повече....мало уни либерасти.

    17:17 30.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Баба

    5 1 Отговор
    Защо тогава Тръмп е бил толкова шокиран ?

    17:27 30.12.2025

  • 54 ИСеВе могат единствено

    5 1 Отговор
    да ми анализират ф.е.Калииите.

    17:29 30.12.2025

  • 55 Генерал Колев

    1 1 Отговор
    Ние решаваме кой е заплаха.

    17:30 30.12.2025

  • 56 Ти можеш да врещиш колкото си

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Копейкин Костя":

    искаш на умряло, това е мед за които уши!

    17:30 30.12.2025

  • 57 Аз вярвам само на Бесарабски Фронт

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин Костя":

    само там е истината, не е ли написано там, не вярвам и думичка.

    17:31 30.12.2025

  • 58 Смешник

    7 3 Отговор
    Какви пожари и експлозии да има като дроновете са унищожени далеч преди целта Путин е най охраняваната личност в Русия

    17:31 30.12.2025

  • 59 ДългоИме

    5 1 Отговор
    " ... Обстоятелствата не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства"... Бах му езуитския коментар, и нашият "глашатай" Вести ни го поднася! То бива, типюгизлък, бива, ама дотам не бива!

    17:32 30.12.2025

  • 60 Дърт Бандеровец

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русофил":

    Нееее, ние сме създателите на лъжата, лъжата е нашият Живот!

    Коментиран от #71

    17:32 30.12.2025

  • 61 хихи

    3 2 Отговор
    Бивш френски посланик в Москва: Щом Тръмп каже, че е ядосан, това е тревожно, защото тези 91 дрона се виждат от сателитите

    17:34 30.12.2025

  • 62 Истинският

    3 1 Отговор
    Путин е с по-малка уста, по-заострен нос, и прави вежди, повдигнати във вътрешните краища нагоре. Този на снимката, както и някои други, са ала-бала, но наште кремлофили и на тях са готови да цел у ват, зад ниците ! !

    Коментиран от #65

    17:35 30.12.2025

  • 63 атлантически делириум

    1 2 Отговор
    Ми ако искате и плановете на резиденцията да ви дадат, както и точките за отбраната й!?
    Малоyмни иди00ти са тия от тоя институт за войната!!!

    Коментиран от #75

    17:35 30.12.2025

  • 64 До Смешник

    1 2 Отговор
    Абе Смешник, а като са ги унищожили толкова далече, как са знаели къде точно отиват ? Или може би са ги арестували, разпитали, и те са си признали !??

    17:40 30.12.2025

  • 65 Зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Истинският":

    На мен ми целуват златната тоалетна.щ тъкмо като съм се и.закааал

    17:43 30.12.2025

  • 66 Нас обманули

    1 1 Отговор
    Надули !
    Ееехх ...ху ЙЛО,...пи--- ДОРАС тъй наш
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #76

    17:46 30.12.2025

  • 67 Сульооо

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Защо лъжеш бе "щастливецо"??По 1000-1500 ватенки са при Кпбзон на денонощие. Путлер се е хванал за главата ,трябва нова мобилизация! Русия е пътник!!

    17:46 30.12.2025

  • 68 Хмхмхмхмхм

    1 3 Отговор
    Хубавото е, че руските лъжи се опровергават на международно ниво и затова просто лъсва факта, че са лъжи с определена цел. То не, че Украйна няма право да атакува валдай- все пак, това е едно от нацистките руски уяравленски гнезда, но и лъжите на руската пропаганда трябва да са с мярка, иначе става ясно на цял свят, че с а лъжи;0

    Коментиран от #72

    17:47 30.12.2025

  • 69 Росен

    2 2 Отговор
    Ние всички ще живеем по-спокойно, по-хубаво и по-богато ако няма държава Украйна на картата. Искам да видя Украйна премазана и украинската армия разгромена и унищожена без жал и напълно! Украйна да бъде премахната от картата.

    Коментиран от #73

    17:48 30.12.2025

  • 70 АРЕ СЯ

    1 2 Отговор
    И тва е като... Купянск и Селото ПОКРОВСК.
    А иначе ЦЕЛ СВЕТ си знае:
    Монгольяк Фюрера пеДо-фил и ху есос Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    Ама тогиз траеше цел месец като... Путин - ма у бункеро в Урал
    АааааааХахахаха

    17:49 30.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хмхмхмхмхм

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Росен":

    ,,,, и второто ти искане е България да е руски федерален субект, нали така- т.е. България от държавата на българите да стане руска колония- част от държавата на руснаците... Няма го майстора- не става.

    17:50 30.12.2025

  • 74 Руска аритметика

    2 2 Отговор
    47 х кремълска пропаганда = 89 !

    17:50 30.12.2025

  • 75 Пръдляче

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "атлантически делириум":

    Защо блатарите мълчат коя резиденция е точно ударената Ботокса има по вече от 20 такива?!!

    17:51 30.12.2025

  • 76 Лъжата е в гените

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Нас обманули":

    На Монголо- Татарските роби москаля!
    Таа блатна из МЕТ напразни диша въздуха

    17:52 30.12.2025

  • 77 До Зеленски

    1 1 Отговор
    Аааааа.., разкри се, ти си Янукович, маскиран като Зеленски !

    17:52 30.12.2025

  • 78 Абе, кой вярва на джуджето

    1 2 Отговор
    Това е пропаганда за оправдат действията си. Всеки знае, че не живее в резиденция, а в бункер

    17:52 30.12.2025

  • 79 Хаио

    2 0 Отговор
    Важнов е какво показват сателите на Саш.

    17:53 30.12.2025

  • 80 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сбе":

    За кои удари?УКРАЙНА НЕПРЕКЪСНАТО УДРЯ НЕЩО В ДЪЛБОКИЯ РУСКИ ТИЛ.

    17:54 30.12.2025

  • 81 ?????

    2 0 Отговор
    А сега де.
    Има си хас да беше регестрирал.

    17:57 30.12.2025

  • 82 Точен

    1 0 Отговор
    Това е атака срещу един от центровете за управление на ядрената мощ на Русия. Ако не Киев, то Лвов и Чернигов са вече ядрени цели.

    17:57 30.12.2025

  • 83 Жужето е

    0 0 Отговор
    параноик. Дронове му се привиждат в малката главичка.

    17:59 30.12.2025

  • 84 ИЗВОД

    0 0 Отговор
    Само копейките все още вярват на глупостите на коня ина подлите лъжи на хаяско

    17:59 30.12.2025

