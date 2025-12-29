Новини
Инспектори на НАП влязоха в столичен хипермаркет заради неоправдано повишаване на цените

29 Декември, 2025 18:34 714 10

Досега НАП и Комисията за защита на потребителите са направили 664 проверки. Наложени са 65 акта

Инспектори на НАП влязоха в столичен хипермаркет заради неоправдано повишаване на цените - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от веригата "Лидл" (Lidl), който се намира на столичния бул. "Скобелев", заради неоправдано вдигане на цените на стоки от голямата потребителска кошница във връзка с въвеждането на еврото в България.

„Това са стандартни проверки, които се извършват, за да се види дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България“, обясни пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП.

Агенцията издава покана към съответния търговец да предостави информация за цените, които са към днешна дата на сто продукта от голямата потребителска кошница, сравнени с цените им на 11 август. Ако има завишение, търговецът трябва до 8 януари да предостави икономически обосновани фактори защо тази цена е повишена. Ако се прецени, че няма икономически обоснована причина за повишението на цените, се налагат санкции по ресорния закон, обясни Митова.

Тя напомни, че икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България, като сред тях са повишение на цени на ток, работна заплата, наем.

Досега НАП и Комисията за защита на потребителите са направили 664 проверки. Наложени са 65 акта, които са издадени във връзка с установено необосновано повишение на цените, а за 9 от тях вече има наказателни постановления и те са в размер на 45 000 лв. В други 300 случая все още тече срокът за предоставяне на документите и се очаква информация от търговците на какво се дължи някое повишение, което инспекторите са забелязали.

Митова посочи, че подобни масови проверки се правят от 8 октомври и те ще продължат и през януари.

„Надяваме се търговците да бъдат добросъвестни и да не спекулират със страховете на хората“, заяви тя, цитирана от БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛиДъл Ричард

    12 0 Отговор
    Да глобяват. Тази глоба я избиваме за час, час и нещо.😎

    18:36 29.12.2025

  • 2 Замислен

    6 1 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    18:39 29.12.2025

  • 3 Голем смех

    4 0 Отговор
    45 000хилки, бълха ги охапАла

    18:41 29.12.2025

  • 4 👂🏻👃🏻👅

    4 0 Отговор
    Кой сега е шеф на НАП, някаква гербаджийска невестулка 🦫

    18:41 29.12.2025

  • 5 Не купувайте от ЛИДЛ

    4 0 Отговор
    Друг начин за борба с измамниците не е измислен.

    18:44 29.12.2025

  • 6 гражданин

    2 0 Отговор
    сигурно са влезли в този магазин, който им е най близко до офиса

    18:46 29.12.2025

  • 7 ЩОМ ПРВЯТ 50 ПРОЦЕНТА ПРОМОЦИЯ

    0 0 Отговор
    ВЪРХУ БАНАНИ И ДР. НЕЩА. НАЧИ ТОЙ РАБОТИ МИИИИИИИНИИИМУМ С 52 ПРОЦЕНТА КОЖОДЕРСКА НАДЦЕНКА...

    18:50 29.12.2025

  • 8 смешкарки: Инспектори на НАП влязоха

    0 0 Отговор
    и излязоха с празни ръце

    демек правим нещо
    ама нищо

    18:51 29.12.2025

  • 9 Вайахтинг е германската брадва

    0 0 Отговор
    Цена кат в Берлин . Но за местните е невиждана кражба . Дали нещо ще са излъгали. В Германия сирена 65 грама от топлата витрина е 16 евро. 32 лева за баничка . Калорична . Но не качваш 15 кг. Доказано е . Тя е 65 гр само .

    18:52 29.12.2025

  • 10 кака калинка

    1 0 Отговор
    Надяваме се търговците да бъдат добросъвестни
    да ни уведомят за големи промоции

    18:52 29.12.2025

