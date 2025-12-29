Инспектори на НАП влязоха в столичен хипермаркет заради неоправдано повишаване на цените

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от веригата "Лидл" (Lidl), който се намира на столичния бул. "Скобелев", заради неоправдано вдигане на цените на стоки от голямата потребителска кошница във връзка с въвеждането на еврото в България.
„Това са стандартни проверки, които се извършват, за да се види дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България“, обясни пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП.
Агенцията издава покана към съответния търговец да предостави информация за цените, които са към днешна дата на сто продукта от голямата потребителска кошница, сравнени с цените им на 11 август. Ако има завишение, търговецът трябва до 8 януари да предостави икономически обосновани фактори защо тази цена е повишена. Ако се прецени, че няма икономически обоснована причина за повишението на цените, се налагат санкции по ресорния закон, обясни Митова.
Тя напомни, че икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България, като сред тях са повишение на цени на ток, работна заплата, наем.
Досега НАП и Комисията за защита на потребителите са направили 664 проверки. Наложени са 65 акта, които са издадени във връзка с установено необосновано повишение на цените, а за 9 от тях вече има наказателни постановления и те са в размер на 45 000 лв. В други 300 случая все още тече срокът за предоставяне на документите и се очаква информация от търговците на какво се дължи някое повишение, което инспекторите са забелязали.
Митова посочи, че подобни масови проверки се правят от 8 октомври и те ще продължат и през януари.
„Надяваме се търговците да бъдат добросъвестни и да не спекулират със страховете на хората“, заяви тя, цитирана от БТА.
