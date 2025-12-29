Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията му в Северна Русия, което Киев отрече, предаде Ройтерс.

„Не ми харесва. Не е добре“, каза Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали се притеснява, че това може да повлияе на усилията му за посредничество за мир. „Научих за това от президента Путин днес. Бях много ядосан.“



„Това е деликатен период. Сега не е подходящият момент. Едно е да си сърдит. Друго е да атакуваш къщата му. Сега не е подходящият момент да правиш нищо такова“, каза той.



На въпроса дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: „Ще разберем.“



Той определи разговора си с Путин по-рано в понеделник като „много добър“.

Още новини от Украйна

„Имаме няколко много трудни въпроса“, каза Тръмп относно преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано тази вечер съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е информирал Тръмп за атаката срещу резиденцията му край Новгород, след което държавният глава на САЩ бил "шокиран и възмутен".

„Путин обърна внимание на своя колега върху факта, че почти веднага след това, което американската страна счита за успешен кръг от преговори в Мар-а-Лаго, киевският режим предприе мащабна терористична атака, използвайки дронове с голям обсег. Ние ясно заявихме, че подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор.“

По-рано бе съобщено, че в нощта на 28 срещу 29 декември 91 украински ударни безпилотни летателни апарата са били унищожени при атака срещу една от резиденциите на Путин в Русия.

Според Ушаков, президентът на САЩ е заявил, че "не може да си представи подобни безумни действия".

„Това несъмнено ще повлияе на американските подходи в контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, слава Богу, настоящата администрация не даде „Томахоук“, отбеляза Ушаков.