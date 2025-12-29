Новини
Свят »
Русия »
Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!
  Тема: Украйна

Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!

29 Декември, 2025 21:02, обновена 29 Декември, 2025 22:02 5 465 157

  • сащ-
  • русия-
  • путин-
  • тръмп-
  • ушаков-
  • атака-
  • резиденция

Президентът на Русия се оплакал на американския си колега, той бил "шокиран и възмутен"

Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията му в Северна Русия, което Киев отрече, предаде Ройтерс.

„Не ми харесва. Не е добре“, каза Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали се притеснява, че това може да повлияе на усилията му за посредничество за мир. „Научих за това от президента Путин днес. Бях много ядосан.“

„Това е деликатен период. Сега не е подходящият момент. Едно е да си сърдит. Друго е да атакуваш къщата му. Сега не е подходящият момент да правиш нищо такова“, каза той.

На въпроса дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: „Ще разберем.“

Той определи разговора си с Путин по-рано в понеделник като „много добър“.

Още новини от Украйна

„Имаме няколко много трудни въпроса“, каза Тръмп относно преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано тази вечер съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е информирал Тръмп за атаката срещу резиденцията му край Новгород, след което държавният глава на САЩ бил "шокиран и възмутен".

„Путин обърна внимание на своя колега върху факта, че почти веднага след това, което американската страна счита за успешен кръг от преговори в Мар-а-Лаго, киевският режим предприе мащабна терористична атака, използвайки дронове с голям обсег. Ние ясно заявихме, че подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор.“

По-рано бе съобщено, че в нощта на 28 срещу 29 декември 91 украински ударни безпилотни летателни апарата са били унищожени при атака срещу една от резиденциите на Путин в Русия.

Според Ушаков, президентът на САЩ е заявил, че "не може да си представи подобни безумни действия".

„Това несъмнено ще повлияе на американските подходи в контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, слава Богу, настоящата администрация не даде „Томахоук“, отбеляза Ушаков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    34 51 Отговор
    Хаяско е обречен.

    Коментиран от #42, #123

    21:16 29.12.2025

  • 2 Отец Дионисий

    35 44 Отговор
    Така е. Тръмп бил ужасен - Мили мой Владимир,без малко да те убият. В шок съм

    21:16 29.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 60 Отговор
    ама бива ли така ся????? на маймуна го направихте тоз джудж!!! капка милост нямате ли , украинци?

    Коментиран от #62

    21:17 29.12.2025

  • 4 Пран каскет

    38 17 Отговор
    Не се оплаква-нали имаш Орешник...

    21:17 29.12.2025

  • 5 Kaлпазанин

    41 3 Отговор
    😂😂😂😂😂оплакал я пак ,😂😂😂😂😭😂😂,що за тиква може да измисли подобни няма новина

    21:18 29.12.2025

  • 6 Усс...ран русофил

    29 50 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #10, #12

    21:18 29.12.2025

  • 7 Събаряй Киев

    57 18 Отговор
    И си готов...

    21:18 29.12.2025

  • 8 Абе нали руснаците сте печени,?

    29 44 Отговор
    Кво сте заревали?

    21:19 29.12.2025

  • 9 Дони Деменцията

    23 24 Отговор
    Не беше толкова Шокиран
    Даже когато стреляха по него .

    Колко да е възмутен
    Колкото Джефри Епстийн ли ?

    21:19 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ам Гъл главар просии

    34 57 Отговор
    Късия ботокс на дървени токчета 37см от блатото са оплачил на рижия Дони ,че Зеленски бил го опикал пред света........🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #14, #15

    21:19 29.12.2025

  • 12 Голда

    19 10 Отговор

    До коментар #6 от "Усс...ран русофил":

    Гобараш

    21:20 29.12.2025

  • 13 Фейкове !!!

    22 53 Отговор
    Украинците винаги знаят къде е Путя и как да го елиминират.

    Коментиран от #64

    21:20 29.12.2025

  • 14 Голапаш

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "Ам Гъл главар просии":

    Целия

    Коментиран от #76

    21:21 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бг Турчин

    35 15 Отговор
    Според турските медии Путин е слязъл долу в бункера минути преди атаката. Инициатор е Англия. САЩ са обещали част от Украйна в замяна на изтеглянето на Русия от Сирия. Тръмп е хванат за топките от ционистите. Израел пък иска разпарчетисвсне на Близкия изток. Русия беше проблем но се изтегли сега пазарлъкът е Украйна. Русия се изтегли от Сирия но САЩ не искат да изпълнят обещанието си за Украйна.

    21:22 29.12.2025

  • 17 Боруна Лом

    29 23 Отговор
    ПУТИНЕ ЗАЩО НЕ ВИКНЕШ САТАНЯХУ ЗА ГЛАВЕН БОМБИЕР И УКРИЯ Е ПРИКЛЮЧИЛА ЗА ЧАСОВЕ!

    Коментиран от #27, #28

    21:24 29.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Андро

    24 34 Отговор
    Путин ще направи всичко,което е по силите му,тази война да продължи поне до края на мандата му.До май-2030 г.
    А как ще приключи и какво ще струва това на Русия,не е от значение.За него най-важно е,да оцелее.

    21:24 29.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин себе оплакал

    17 34 Отговор
    Но първо се е нас.рал.

    Коментиран от #35

    21:25 29.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Първо

    20 36 Отговор
    Ако имаше такава Атака ,

    Лично Путин
    Щеше да излезе в Ефир
    Да заплашва Украйна.

    А не Катъра Калантарян.

    Когато нападна Украйна
    През 2022 Година
    Лавров ли беше в Ефир да обяви
    Спец Обосрацията ?

    Кой заплашваше Украйна?

    Когато пусна Орешника

    Кой се биеше в Гърдите

    И заплашваше Украйна

    И Европа?

    Катъра Калантарян ли ?.

    Няма по смешни и жалки от Кремълските Лъжци

    21:26 29.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тихо

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "Боруна Лом":

    Ломски циганин.

    Коментиран от #39

    21:27 29.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кой разбрал, разбрал...

    19 18 Отговор
    Когато Путин се оплаква значи всичко върви по план!

    21:28 29.12.2025

  • 31 Пепи Волгата

    14 22 Отговор
    Дреме ми.Аз избрах ЕВРОТО!

    21:28 29.12.2025

  • 32 Обичам зеленски

    14 18 Отговор
    И русофобите също-като торта-студени и със Свещи

    21:28 29.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Утешител

    20 17 Отговор
    Плакал 😭 Путлера по телефона....😂

    Коментиран от #38

    21:29 29.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Цитат

    16 35 Отговор
    "Когато украинците тръгнат да отмъщават, живите руснаци ще е завиждат на мъртвите"
    Копейките да четат!

    Коментиран от #41, #51, #78

    21:30 29.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Наебител

    6 16 Отговор

    До коментар #34 от "Утешител":

    Е Бали зеления Путилифона

    21:31 29.12.2025

  • 39 Боруна Лом

    5 8 Отговор

    До коментар #27 от "Тихо":

    КАЖИ БЕ РИМЛЯНИНЕ?

    21:31 29.12.2025

  • 40 Русия печели

    23 19 Отговор
    наркоманът Зеленски губи.

    21:31 29.12.2025

  • 41 Ще чета

    6 6 Отговор

    До коментар #36 от "Цитат":

    Каменната ти плоча.... ПФУ..

    21:32 29.12.2025

  • 42 Наркоманът в Киев,

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    нали?

    21:33 29.12.2025

  • 43 Не съм съгласен.

    12 16 Отговор
    По първо да думнат мумията на червеният площад.После по ред на номерата.

    Коментиран от #67

    21:33 29.12.2025

  • 44 Лопата Орешник

    23 11 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Изчезвай в Покрайна да ни браниш превантивно, шушляк! Кво лаеш от панелката на баба си в Люлин, наметнал плетено елече на миндера в малката кухничка вмирисана на яхния!!?? Микроб!!

    Коментиран от #157

    21:33 29.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Спецназ

    10 6 Отговор
    Баце, Дони- глей пращам ти снимки как тоя ша.авия ми е разбил с бо.би къщата на лозето! Д..ба и п.стиняко, ша му откина главЪта на тоо!!

    21:34 29.12.2025

  • 48 Българин

    11 11 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Там те чакам ! Предварително ползвай вазелин ! Щото няма да те ползвам само веднъж , ако ме разбираш , евроатлантика !

    21:35 29.12.2025

  • 49 Атина Палада

    13 17 Отговор
    Руски ревльо

    Коментиран от #63

    21:36 29.12.2025

  • 50 Д-р Скорчев

    8 6 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Ти не беше ли този, който отвлече автобус по линията София-Варна и беше арестуван на бензиностанцията в с. Сопот?

    21:36 29.12.2025

  • 51 Демократ

    9 18 Отговор

    До коментар #36 от "Цитат":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    21:37 29.12.2025

  • 52 Опелото

    9 10 Отговор
    Не вервам старухата пеДо-фил, психара бай ДОНЧО и СИ ...а дочекат да цъфнат черешите!
    Тия са с едната нога у....трапо

    21:37 29.12.2025

  • 53 Милен Г.

    8 9 Отговор
    Фа се оплачат на арменският поп.

    21:37 29.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 И Путин и Тръмп знаят много добре

    23 9 Отговор
    че тия атаки са дело основно на британските служби, които както винаги се крият зад чужд гръб.
    Британците се надяват Путин да се ядоса и с Кинжали и Орешник да изравни правителствени и командни сгради в Киев с присъстващите в тях и така да се постигне така желаната ескалация за торална война в Европа(източна, разбира се).
    Така хем ще "докажат" на света, че Путин е "жесток убиец", хем всички участващи и знаещи подробности за "проекта Украйна" лица, ще бъдат елиминирани.
    Залагат на това, че руснаците няма да посмеят да потопят Острова, а ще си го изкарат на Украйна.
    Пионката Зеленски едва ли е замесен. Най-много агента на Ми 6 Буданов, да е знаел и помагал!

    21:42 29.12.2025

  • 56 Евреина Кобзон

    10 20 Отговор
    Ако Украйна

    Беше нападнала със 91 Дрона

    Резиденцията на Пучя Въшката ,

    Сега резиденция нямаше да има .

    Коментиран от #72

    21:42 29.12.2025

  • 57 ЕС вече няма пари за себе си

    13 9 Отговор
    властите на ЕС не успяват да съживят индустрията за нощен железопътен пътнически транспорт в общността поради липса на средства е заявил представител на Австрийската железопътна компания Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). А хората искат да пътуват с ж.п. и има много желаещи пътници и опашки.
    „Дълги срокове за доставка на нов подвижен състав, високи разходи за персонал и увеличаване на нощните операции: всичко това са сериозни проблеми“, е казал представител на компанията пред Европейското издание Politico.

    Коментиран от #66

    21:43 29.12.2025

  • 58 Лут

    9 13 Отговор
    Малкия вовка беше унижен и ще бъде унижаван докато е жив тъй като е неспособен на покаяние жалкия мъник.

    21:43 29.12.2025

  • 59 Ревльо😭

    11 8 Отговор
    Едва ли някой е изненадан.

    Коментиран от #68

    21:45 29.12.2025

  • 60 Тавариши и Таварашутки

    7 11 Отговор
    Веднага да се съберем
    И да отидем да защитим
    Резиденцията на Бункерния Фюрер.

    Нека да Засвидетелстваме нашата Вярност и
    Любов към
    Нашия Фюрер .

    Да бъдем готови да умрем
    Като ПУТРИОТИ.

    Утре в Пасоля
    Безплатни билети има .

    21:46 29.12.2025

  • 61 Артилерист

    12 8 Отговор
    До сега няма случай Зеленски и европейските му началници да са признали украинските терористични провокации, освен да са се опитали да ги отрекат или похвалят. Обясненията на Русия не се чуваха от западняците, начело със САЩ на Байдън. При Тръмп нещата се променят, като най-малкото се чуват и им се дава публичност. Зеленски вече вижда края си, имитира отстъпчивост, но не може да откаже на спонсорите си. Тръмп обаче спира помощта и не пречи на Путин да довършва специалната операция.

    21:47 29.12.2025

  • 62 Хахахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котаче укрите треперят още преди ответната атака, казват че тоалетна хартия не е останала по магазините, всичките укри са я изкупи ли, чака ли мерц да им докара още искаш ли и ти

    21:47 29.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Какви "украинци" бе?

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Фейкове !!!":

    Нищо не знаят те! Нито имат средства и възможности за такава дивотия! Още ли вярваш, че е дело на украинци?

    21:49 29.12.2025

  • 65 ?????

    10 3 Отговор
    Ха ха. Журналисти-професионалисти уж.
    Поредната игра с думите на редакцията.
    Къде в цялото изказване на Ушаков, па и в изказването на Тръмп пред журналисти е прозвучала думата "оплакъл се"?
    Има я само в измисленото заглавие.
    Подличко се внушава някаква слабост на Путин който се бил оплакъл на батко си че в училище го бият.

    21:52 29.12.2025

  • 66 Русия няма мъже за себе си

    5 8 Отговор

    До коментар #57 от "ЕС вече няма пари за себе си":

    Индийския Посланик в МАСКВА

    Винай Кумар

    Заяви че в момента има около
    80 хиляди Индуси в Русия .

    Путин е подписал с Президента Моди
    Договори
    И в близките години
    Се очакват
    Около 5 милиона
    Индийски Работяги.

    Проблемът със Демографската криза в Русия
    Бързо ще бъде решен .

    Коментиран от #69

    21:53 29.12.2025

  • 67 Тъй, тъй...

    10 9 Отговор

    До коментар #43 от "Не съм съгласен.":

    Тя мумията им направи измислената квази-държава, че и Донбас предаде на покраинците.

    За благодарност събориха всичките статуи на Ленин, защото от укро-нацист и юдо-ционист благодарност няма.

    Само за златни бидета и златни тоалетни гърнета мислят и работят, т.е., - паразитират.

    21:53 29.12.2025

  • 68 Наистина е лузър😁

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ревльо😭":

    Гледа като натровен 😂😂😂

    21:53 29.12.2025

  • 69 Хахахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #66 от "Русия няма мъже за себе си":

    ще ги прати в Украйна след като я превземе, че украинци не останаха бате, няма кой да плюка украинките, ще се родят малки черни украинцета

    Коментиран от #84

    21:55 29.12.2025

  • 70 Ганю ГанеФ

    12 6 Отговор
    Скоро ще видите как плаче Путин, много скоро. Вдигайте белият байрак до като не е късно.

    21:58 29.12.2025

  • 71 Сандо

    9 5 Отговор
    От "Путин е информирал" до "Путин се оплкал" разликата е от небето до земята и това много добре се знае от слугинската грантова журналистика.Същата тая журналистиката знае много добре и как да се върти в нужната посока и единствения и проблем е появата на един орган,който зачиства провалените предателски елити.

    22:03 29.12.2025

  • 72 Пучя Въшката може по всяко време

    4 9 Отговор

    До коментар #56 от "Евреина Кобзон":

    стига да пожелае да изкиджали всички правителствени и командни сгради в Киев, барабар с бандеровската, британска и друга натюфска гмеж в тях!
    Но за сега ще се задоволим само, да научим, колко са българите в Одеса и одеска област.

    22:03 29.12.2025

  • 73 Да бе!

    7 6 Отговор
    Крепостните излъгаха и агент Краснов/ Тръмп.

    22:04 29.12.2025

  • 74 Факт

    4 1 Отговор
    Някои хора пият много възбуждащи!

    22:04 29.12.2025

  • 75 ООрана държава

    7 8 Отговор
    Орхайнците се опитват да прецакат преговорите за мир по всевъзможни начини

    22:04 29.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Дончо кърти

    7 7 Отговор
    Деликатен момент вика😂😂😂Путин деликатно се е изпуснал неконтролируемо в гащите. Докъде се докараха руснаците.Да се вайкат в Белият дом.

    Коментиран от #105

    22:11 29.12.2025

  • 78 Да попитам

    2 7 Отговор

    До коментар #36 от "Цитат":

    Урките с гол г..ъз ли ще атакува че не разбрах

    Коментиран от #82

    22:13 29.12.2025

  • 79 Мадуров

    8 6 Отговор
    Ей тия пак почнаха с кремълските номера.Голям смях са .Задминаха сапунените сереали

    22:13 29.12.2025

  • 80 Мисля

    7 5 Отговор
    Пак ингилизко-украинска простотия.Не могат да се примирят,че няма да крадат още.

    22:13 29.12.2025

  • 81 Сус бе копейки мърляви!

    7 5 Отговор
    Бегайте на опашката да купувате евровалута.

    Коментиран от #101

    22:17 29.12.2025

  • 82 Не четеш ли статията бе

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Да попитам":

    ТПК? Путин е щял да роди.

    22:20 29.12.2025

  • 83 Айде бе,

    9 3 Отговор
    ...Не беше сега моментът, ядосаха ме!"

    Докато съществува СВО винаги е момента! Всяко лично пространство на Путин е легитимна цел за Украйна. Всичко друго е "наливане на вода в мелницата на агресора".

    Коментиран от #99

    22:21 29.12.2025

  • 84 Верно ли бре

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Рублоидиот ?

    Гледаме ги обаче Индусите на
    Червения Мегдан.

    Танци манци

    Закачат Младите Рускини...

    МАСКВА ще стане МУМБАЙ.

    22:21 29.12.2025

  • 85 Е на тва е

    2 2 Отговор
    Язък че пропуснаха! Не спирайте, продължавайте! Вижда му се краят.

    22:24 29.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Затаили дъх

    4 1 Отговор
    Затаили дъх и чакаме да прочетем утре сутрин за масираните бомбандировки и използваните уръжия. Малко по-рано ще има фойерверки!

    22:28 29.12.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Цвете

    4 4 Отговор
    НЕМОГА ДА ПВЯРВАМ ЧЕ ТРЪМП Е ТОЛКОВА ГЛУПАВ ДА ПОВЯРВА НА ТОЗИ МАНИПУЛАТОР.КЪДЕ СА НЯКОГАШНИТЕ ПРЕЗИДЕНТИ ,КОИТО ЩЯХА ДА НАТРИЯТ МУЦУНАТА НА ТОЗИ, КОЙТО СЕ Е ВЗЕЛ ЗА ВЕЛИК.УНИЩОЖИ ЕДНА СВОБОДНА СТРАНА .НИЩОЖЕСТВО ТАКОВА.

    22:29 29.12.2025

  • 92 Димо

    4 3 Отговор
    Кремъл трябва да бъде ударен! Военнопрестъпника Путин реве за една резиденция!

    22:30 29.12.2025

  • 93 Укрофоб

    5 2 Отговор
    Крайно време е да метнат една малка атомна бомбичка в Киев.

    22:32 29.12.2025

  • 94 Цвете

    3 5 Отговор
    НЕМОГА ДА ПВЯРВАМ ЧЕ ТРЪМП Е ТОЛКОВА ГЛУПАВ ДА ПОВЯРВА НА ТОЗИ МАНИПУЛАТОР.КЪДЕ СА НЯКОГАШНИТЕ ПРЕЗИДЕНТИ ,КОИТО ЩЯХА ДА НАТРИЯТ МУЦУНАТА НА ТОЗИ, КОЙТО СЕ Е ВЗЕЛ ЗА ВЕЛИК.УНИЩОЖИ ЕДНА СВОБОДНА СТРАНА .НИЩОЖЕСТВО ТАКОВА.

    22:33 29.12.2025

  • 95 Димитър Георгиев

    4 3 Отговор
    Айде крайно време е да започнем да депортираме нашите копейки в руския рай!Че доброволно нито една копейка не иска да замине!

    Коментиран от #102

    22:34 29.12.2025

  • 96 Евреина Кобзон

    1 2 Отговор
    И Естествено

    Много и тънко Леко
    Се пропуска .

    Че накрая имаше
    Въпрос на журналисти към
    Тръмп

    Че ударите май са Фейк

    Тръмп се зачуди и
    Измънка ..

    Може би атаката не се състояла
    Ще разберем .

    Да ще разбере че

    Пак са го направили на Глупак
    Дъртия ПЕДО.

    22:35 29.12.2025

  • 97 В В.П.

    4 1 Отговор
    ЗЕЛЮ артиста е история..

    Коментиран от #151

    22:37 29.12.2025

  • 98 Да на Тръмп

    2 1 Отговор
    Май Путин му е обещал
    Да построи
    Тръмп Тауър

    В Мускал Сити.

    Скоро ще разберем .

    Коментиран от #103

    22:37 29.12.2025

  • 99 Не бе

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Айде бе,":

    А даваш ли си сметка че сега и Зеленски стана легитимна цел? Не случайно досега нямаше бомбардирана нито една правителствена сграда в Киев. Украйна първа престъпва бариерите а после реве.

    Коментиран от #109, #125

    22:37 29.12.2025

  • 100 В В.П.

    3 2 Отговор
    Окропите са террористи от времето на Чернобил.Облъчиха Европа .боклуци .

    22:38 29.12.2025

  • 101 Капейките

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Сус бе копейки мърляви!":

    Ще си купуват Рубли.

    Щели да ходят да мрат за Путин

    Жива Ограда щели да бъдат

    На Резиденцията във Валдай .

    22:39 29.12.2025

  • 102 Интелегенцията

    0 3 Отговор

    До коментар #95 от "Димитър Георгиев":

    Ти гледай да не си ти от депортираните.

    Коментиран от #110, #117

    22:39 29.12.2025

  • 103 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Да на Тръмп":

    И триумфална арка, и паметник, и място в мавзолея му е запазил.

    22:40 29.12.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Смешник

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Дончо кърти":

    Е какво има да се вайкат руснаците нали целта им е най накрая да накарат Тръмп да спре военната помощ и разузнавателна информация за нацисткия режим в Украйна след което да се стъжни живота на Зеления пор

    22:40 29.12.2025

  • 106 В В.П.

    2 3 Отговор
    Облъчиха Европа .през 1986 та ..С Чернобил..Навъдиха се едни мутанти .поколение Z..

    22:41 29.12.2025

  • 107 Механик

    3 2 Отговор
    Много тенденциозно заглавие в стил "розАво пони - пропагнада".
    ПРЕЗИДЕНТЪТ на Русия не се е ОПЛАКАЛ, а е уведомил президента на САЩ за случая.
    А ще се ОПЛАКВА просрочения БИВШ президент на Укра за това , че в новогодишната нощ руснаците са му направили ОГНЕНО ФАЛЕНКО с ПАЧАНГА-мотиви.
    Само стойте и гледайте кво ги чака укро-питеците!

    Коментиран от #115

    22:41 29.12.2025

  • 108 В В.П.

    3 2 Отговор
    Смърт за ЗЕЛЮ и режима .Руските искат ефтаназия за Киев.

    Коментиран от #111

    22:42 29.12.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ахъм

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Интелегенцията":

    Нали вие все ревете, че бил много лош този ЕС? И си искате руските православни ценности? Ще организираме кампания за дарения за вас - еднопосочни билети към мечтания рай!

    22:42 29.12.2025

  • 111 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "В В.П.":

    Ти знаеш ли какво е евтаназия?

    22:44 29.12.2025

  • 112 В В.П.

    3 2 Отговор
    Последните дни за ЗЕЛЮ ФАШИСТА и режима му..От Киев да се изнасят .

    22:44 29.12.2025

  • 113 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Алоооо":

    Алооо! Нали точно ти казваше, че "сорос се обадил на Путин да не закача Зели и Путин станал "многоходов"?
    Ти май не помниш какво говориш?
    п.п.
    Я се ориентирай към картечница и Калотина или към "квантовия" си компютър, че нощеска пак ще караш "български ЕФ-16" и ще бомбиш Кремля.

    22:45 29.12.2025

  • 114 В В.П.

    4 2 Отговор
    Да се заравни Киев и режима.На поле за тикви.

    Коментиран от #118

    22:45 29.12.2025

  • 115 Даа

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Механик":

    Стоим и чакаме, вече четири години. Накрая вашият вожд май ще отиде в мавзолея и ще мирясате.

    Коментиран от #119, #136

    22:46 29.12.2025

  • 116 А Путин

    2 0 Отговор
    Не се ли оплака

    На Тръмп

    Че Тръмп вече направи и удари
    Във Вътрешността на Венецуела .

    На въпроса на Журналистите ..

    Какво отговори МИРОТВОРЕЦА ТРЪМП.

    НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.

    22:47 29.12.2025

  • 117 Димитър Георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "Интелегенцията":

    Безплатно ще ви изпратим в руския рай! Не се безпокой! Там е точно за такива като теб! И защо се пенявите като ви пращаме там,нали е рая на земята руската степ?

    Коментиран от #129

    22:47 29.12.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Механик

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Даа":

    Хиляда към 60 е съотношението на разменените тела между Укра и Русия. Хиляда раздробени укри срещу само 60 убити руски воини. И тенденцията се запазва в последните 3 години.
    Ай, яхай квантовия компютър и върви да трепеш руснаци. Ние, БЪЛГАРИТЕ сме с Русия!

    Коментиран от #122, #128, #130, #142

    22:49 29.12.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Ти не си българин, а за математика недей

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Механик":

    и да говориш, крепостниче, той грузът си върви вече над милион, китайците не юогат да им насмогнт на чували на блатните! 🤣🤣🤣🤣

    22:51 29.12.2025

  • 123 По-скоро означава че на Зеля

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    часовникът му тиктака наобратно. Налице е формален повод.

    22:51 29.12.2025

  • 124 Тавариши и Таварашутки

    2 1 Отговор
    Във една свое изказване

    Тръмп нарича Нетаняху

    Герой от Войната .

    Тръмп :

    Нетаняху който е Герой от войната ..
    Аз като го подкрепям
    Значи и Аз съм Герой от Войната .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Капейките какво ще кажат по въпроса ?

    Тръмп като Подкрепя и Путин

    Пак ли е Герой от Войната ?

    22:52 29.12.2025

  • 125 Айде бе,

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Не бе":

    Обади ми се ще ти помогна да си купиш билет за рая, ако нямаш средства! А не сао аз, но и накогото да се обадиш никой няма да ти откаже помощ, само да искаш!

    22:52 29.12.2025

  • 126 Приликов

    3 1 Отговор
    И двамата смятат резиденциите си и президентските сгради за тяхна лична собственост. Нагли и долни същества са и двамата папърдаци.

    22:53 29.12.2025

  • 127 Бай ДοΗчо

    3 1 Отговор
    е T(р)Ъ(м)Π на табуретка. Да се хване на стари блатнически номера на царете на лъжата и пропагандата от крепоснистан. Не е наивен тоя, чист ΟΛuΓΟΦPEH си е! Как си го нанизаха умните хамериканци🤣🤣5897🤣

    22:53 29.12.2025

  • 128 Къв Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Механик":

    Си ти Русораб Изфъскал ?

    22:54 29.12.2025

  • 129 Ма кой си ти бе сульо

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "Димитър Георгиев":

    Кой си ти да пращаш някой някъде. България твоя собственост ли е? Ти що не си хванеш раничката и знамето с дъгата и газ към така бленуваният запад. Ама там не те искат. Ще праща той! Последно май вие умнокрасивите подлоги бяхте храна за прасетата.

    Коментиран от #131, #135

    22:54 29.12.2025

  • 130 Русия загуби досега 36 генерала.

    5 2 Отговор

    До коментар #119 от "Механик":

    При Кобзон са повече отколкото на фронта.

    Коментиран от #137

    22:56 29.12.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Кална ватенка

    4 2 Отговор
    Руски номера за да продължи войната. Измишльотините на един самозабравил се диктатор.

    22:56 29.12.2025

  • 133 Хааа

    3 2 Отговор
    Е на война като на война.Киев и цяла Украйна може а късия некадърник в бункера не може.А тоя па с перчема има ли някой да му вярва вече„

    Коментиран от #139

    22:56 29.12.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 мдаа

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "Даа":

    Путин ще бъде МАВЗОЛЕТИЗИРАН.Най-вероятно от американска бомба.Колективните крепостни ще се радват даже.

    22:59 29.12.2025

  • 137 Евреина Кобзон

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Русия загуби досега 36 генерала.":

    Казах :

    Армията на Кабзон

    Вече е по Голяма от Армията на Пучин .

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ

    АРМИЯ КАБЗОНА.

    23:00 29.12.2025

  • 138 Това е намигване към Путлер

    2 2 Отговор
    Да видим дали ще издава още заповеди за обстрели на цивилни.Второ намигване няма да има...

    23:03 29.12.2025

  • 139 Хората са казали

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Хааа":

    Каквото повикало такова се обадило.

    23:05 29.12.2025

  • 140 А ДАЛИ Е ТАКА

    1 1 Отговор
    "Ще разберем",каза Тръмп,но се изходи по въпръса,преди да еразбрал.

    23:06 29.12.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Както вика козлодуйския

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Механик":

    Верно си клепар.

    23:10 29.12.2025

  • 143 Тръмпи

    1 1 Отговор
    сериозно ли вярваш на Кремълското джудже, което те разиграва като маймуна. Аз мислех, че си ядосан на Путин, че излезе с този класически номер, за да отложи пак нещата. Моля те, пращай бомбардировачите да потопят целия сенчест флот на блатните + дай на Зеленски поне едно 100 томаховки и те уверявам, че преговорите ще се придвижат много бързо напред.

    Коментиран от #152

    23:12 29.12.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Обективен

    2 1 Отговор
    Евтин и гаден трик от страна на агресора. Каква ли “голяма цел” са имали украинците с измислената атака срещу празната резиденция и то след активни преговори по мирния план?

    Коментиран от #147

    23:13 29.12.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 В В.П.

    0 0 Отговор
    За сега зелю не се прибира в Окропистан..Ще го намерят в Швейцария .Тя е малка продажна държава.стздадена от френски цигани.

    23:16 29.12.2025

  • 149 Може и прав да е Зеленски

    1 0 Отговор
    Този удар е толкова украински колкото и морските. Англичаните стрелят а този дори не е уведомен за да отрича убедително.

    23:17 29.12.2025

  • 150 В В.П.

    0 0 Отговор
    ЗЕЛЮ артиста се е смялилил с 11 см.Вече е 1,50 м..голямо напрежение .много работа .проси ден и нощ .24/7

    23:18 29.12.2025

  • 151 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "В В.П.":

    Ха-ха! Един артист бера лайката на Пусю КГБ-то

    23:18 29.12.2025

  • 152 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Тръмпи":

    А ти вярно ли вярваш че Тръмп ще започне 3та световна заради Украйна?

    23:19 29.12.2025

  • 153 соломон идиота

    1 0 Отговор
    "" Президентът на Русия се оплакал на американския си колега, той бил "шокиран и възмутен""
    Путин да продължавай да се правиш на културен , възпитан ,интелигентен за да се харесаш на Запада .. Сега се оплакал на Тръмп ? ид..от ще те убият а ти се правиш всичко възможно да не обидиш своите колеги и партньори . Щом себе си не можеш да защитиш и как тогава ще гарантираш, че Украинските терористи няма да убият когото си искат , когато и където . ? Те досега убиха и продължават да убиват - журналисти и високопоставени най- вече военни а ти продължавай да махаш с ръка и да се правиш ,че всичко е под твой контрол.

    23:25 29.12.2025

  • 154 Обективен

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Интелегенцията":

    Никаква представа за нещата нямаш. И от интелигенцията и от парите си далече

    23:28 29.12.2025

  • 155 ганю

    0 0 Отговор
    Ами подкокоросани от фашистите
    укрите изполват за да се скрият зад САЩ
    и да ги баламосват че ще сключат мир
    ала нарочно целенасочено дразнят Русия
    за да не се спира финансирането и прането на мафиотски пари

    23:29 29.12.2025

  • 156 Ами защо няма

    0 0 Отговор
    Паднали отломки от слоновете, които са предизвикали пожар??? Явно ватенките са станали нинджи и куршум не ги лови…ни дрон.

    23:30 29.12.2025

  • 157 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лопата Орешник":

    Май не си прав,колега.То ако беше микроб,нямаше да пише такива срамни глупости.Микробите се самоуважават,не им пука вече нито от сапун,нито от антибиотици.Най вероятно е смотанячето да е някоя откачалка.

    23:39 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания