Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията му в Северна Русия, което Киев отрече, предаде Ройтерс.
„Не ми харесва. Не е добре“, каза Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали се притеснява, че това може да повлияе на усилията му за посредничество за мир. „Научих за това от президента Путин днес. Бях много ядосан.“
„Това е деликатен период. Сега не е подходящият момент. Едно е да си сърдит. Друго е да атакуваш къщата му. Сега не е подходящият момент да правиш нищо такова“, каза той.
На въпроса дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: „Ще разберем.“
Той определи разговора си с Путин по-рано в понеделник като „много добър“.
„Имаме няколко много трудни въпроса“, каза Тръмп относно преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
По-рано тази вечер съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е информирал Тръмп за атаката срещу резиденцията му край Новгород, след което държавният глава на САЩ бил "шокиран и възмутен".
„Путин обърна внимание на своя колега върху факта, че почти веднага след това, което американската страна счита за успешен кръг от преговори в Мар-а-Лаго, киевският режим предприе мащабна терористична атака, използвайки дронове с голям обсег. Ние ясно заявихме, че подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор.“
По-рано бе съобщено, че в нощта на 28 срещу 29 декември 91 украински ударни безпилотни летателни апарата са били унищожени при атака срещу една от резиденциите на Путин в Русия.
Според Ушаков, президентът на САЩ е заявил, че "не може да си представи подобни безумни действия".
„Това несъмнено ще повлияе на американските подходи в контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, слава Богу, настоящата администрация не даде „Томахоук“, отбеляза Ушаков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #42, #123
21:16 29.12.2025
2 Отец Дионисий
21:16 29.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #62
21:17 29.12.2025
4 Пран каскет
21:17 29.12.2025
5 Kaлпазанин
21:18 29.12.2025
6 Усс...ран русофил
Коментиран от #10, #12
21:18 29.12.2025
7 Събаряй Киев
21:18 29.12.2025
8 Абе нали руснаците сте печени,?
21:19 29.12.2025
9 Дони Деменцията
Даже когато стреляха по него .
Колко да е възмутен
Колкото Джефри Епстийн ли ?
21:19 29.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ам Гъл главар просии
Коментиран от #14, #15
21:19 29.12.2025
12 Голда
До коментар #6 от "Усс...ран русофил":Гобараш
21:20 29.12.2025
13 Фейкове !!!
Коментиран от #64
21:20 29.12.2025
14 Голапаш
До коментар #11 от "Ам Гъл главар просии":Целия
Коментиран от #76
21:21 29.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бг Турчин
21:22 29.12.2025
17 Боруна Лом
Коментиран от #27, #28
21:24 29.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Андро
А как ще приключи и какво ще струва това на Русия,не е от значение.За него най-важно е,да оцелее.
21:24 29.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путин себе оплакал
Коментиран от #35
21:25 29.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Първо
Лично Путин
Щеше да излезе в Ефир
Да заплашва Украйна.
А не Катъра Калантарян.
Когато нападна Украйна
През 2022 Година
Лавров ли беше в Ефир да обяви
Спец Обосрацията ?
Кой заплашваше Украйна?
Когато пусна Орешника
Кой се биеше в Гърдите
И заплашваше Украйна
И Европа?
Катъра Калантарян ли ?.
Няма по смешни и жалки от Кремълските Лъжци
21:26 29.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тихо
До коментар #17 от "Боруна Лом":Ломски циганин.
Коментиран от #39
21:27 29.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 кой разбрал, разбрал...
21:28 29.12.2025
31 Пепи Волгата
21:28 29.12.2025
32 Обичам зеленски
21:28 29.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Утешител
Коментиран от #38
21:29 29.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Цитат
Копейките да четат!
Коментиран от #41, #51, #78
21:30 29.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Наебител
До коментар #34 от "Утешител":Е Бали зеления Путилифона
21:31 29.12.2025
39 Боруна Лом
До коментар #27 от "Тихо":КАЖИ БЕ РИМЛЯНИНЕ?
21:31 29.12.2025
40 Русия печели
21:31 29.12.2025
41 Ще чета
До коментар #36 от "Цитат":Каменната ти плоча.... ПФУ..
21:32 29.12.2025
42 Наркоманът в Киев,
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":нали?
21:33 29.12.2025
43 Не съм съгласен.
Коментиран от #67
21:33 29.12.2025
44 Лопата Орешник
До коментар #23 от "Готов за бой":Изчезвай в Покрайна да ни браниш превантивно, шушляк! Кво лаеш от панелката на баба си в Люлин, наметнал плетено елече на миндера в малката кухничка вмирисана на яхния!!?? Микроб!!
Коментиран от #157
21:33 29.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Спецназ
21:34 29.12.2025
48 Българин
До коментар #23 от "Готов за бой":Там те чакам ! Предварително ползвай вазелин ! Щото няма да те ползвам само веднъж , ако ме разбираш , евроатлантика !
21:35 29.12.2025
49 Атина Палада
Коментиран от #63
21:36 29.12.2025
50 Д-р Скорчев
До коментар #23 от "Готов за бой":Ти не беше ли този, който отвлече автобус по линията София-Варна и беше арестуван на бензиностанцията в с. Сопот?
21:36 29.12.2025
51 Демократ
До коментар #36 от "Цитат":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
21:37 29.12.2025
52 Опелото
Тия са с едната нога у....трапо
21:37 29.12.2025
53 Милен Г.
21:37 29.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 И Путин и Тръмп знаят много добре
Британците се надяват Путин да се ядоса и с Кинжали и Орешник да изравни правителствени и командни сгради в Киев с присъстващите в тях и така да се постигне така желаната ескалация за торална война в Европа(източна, разбира се).
Така хем ще "докажат" на света, че Путин е "жесток убиец", хем всички участващи и знаещи подробности за "проекта Украйна" лица, ще бъдат елиминирани.
Залагат на това, че руснаците няма да посмеят да потопят Острова, а ще си го изкарат на Украйна.
Пионката Зеленски едва ли е замесен. Най-много агента на Ми 6 Буданов, да е знаел и помагал!
21:42 29.12.2025
56 Евреина Кобзон
Беше нападнала със 91 Дрона
Резиденцията на Пучя Въшката ,
Сега резиденция нямаше да има .
Коментиран от #72
21:42 29.12.2025
57 ЕС вече няма пари за себе си
„Дълги срокове за доставка на нов подвижен състав, високи разходи за персонал и увеличаване на нощните операции: всичко това са сериозни проблеми“, е казал представител на компанията пред Европейското издание Politico.
Коментиран от #66
21:43 29.12.2025
58 Лут
21:43 29.12.2025
59 Ревльо😭
Коментиран от #68
21:45 29.12.2025
60 Тавариши и Таварашутки
И да отидем да защитим
Резиденцията на Бункерния Фюрер.
Нека да Засвидетелстваме нашата Вярност и
Любов към
Нашия Фюрер .
Да бъдем готови да умрем
Като ПУТРИОТИ.
Утре в Пасоля
Безплатни билети има .
21:46 29.12.2025
61 Артилерист
21:47 29.12.2025
62 Хахахахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котаче укрите треперят още преди ответната атака, казват че тоалетна хартия не е останала по магазините, всичките укри са я изкупи ли, чака ли мерц да им докара още искаш ли и ти
21:47 29.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Какви "украинци" бе?
До коментар #13 от "Фейкове !!!":Нищо не знаят те! Нито имат средства и възможности за такава дивотия! Още ли вярваш, че е дело на украинци?
21:49 29.12.2025
65 ?????
Поредната игра с думите на редакцията.
Къде в цялото изказване на Ушаков, па и в изказването на Тръмп пред журналисти е прозвучала думата "оплакъл се"?
Има я само в измисленото заглавие.
Подличко се внушава някаква слабост на Путин който се бил оплакъл на батко си че в училище го бият.
21:52 29.12.2025
66 Русия няма мъже за себе си
До коментар #57 от "ЕС вече няма пари за себе си":Индийския Посланик в МАСКВА
Винай Кумар
Заяви че в момента има около
80 хиляди Индуси в Русия .
Путин е подписал с Президента Моди
Договори
И в близките години
Се очакват
Около 5 милиона
Индийски Работяги.
Проблемът със Демографската криза в Русия
Бързо ще бъде решен .
Коментиран от #69
21:53 29.12.2025
67 Тъй, тъй...
До коментар #43 от "Не съм съгласен.":Тя мумията им направи измислената квази-държава, че и Донбас предаде на покраинците.
За благодарност събориха всичките статуи на Ленин, защото от укро-нацист и юдо-ционист благодарност няма.
Само за златни бидета и златни тоалетни гърнета мислят и работят, т.е., - паразитират.
21:53 29.12.2025
68 Наистина е лузър😁
До коментар #59 от "Ревльо😭":Гледа като натровен 😂😂😂
21:53 29.12.2025
69 Хахахахаха
До коментар #66 от "Русия няма мъже за себе си":ще ги прати в Украйна след като я превземе, че украинци не останаха бате, няма кой да плюка украинките, ще се родят малки черни украинцета
Коментиран от #84
21:55 29.12.2025
70 Ганю ГанеФ
21:58 29.12.2025
71 Сандо
22:03 29.12.2025
72 Пучя Въшката може по всяко време
До коментар #56 от "Евреина Кобзон":стига да пожелае да изкиджали всички правителствени и командни сгради в Киев, барабар с бандеровската, британска и друга натюфска гмеж в тях!
Но за сега ще се задоволим само, да научим, колко са българите в Одеса и одеска област.
22:03 29.12.2025
73 Да бе!
22:04 29.12.2025
74 Факт
22:04 29.12.2025
75 ООрана държава
22:04 29.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Дончо кърти
Коментиран от #105
22:11 29.12.2025
78 Да попитам
До коментар #36 от "Цитат":Урките с гол г..ъз ли ще атакува че не разбрах
Коментиран от #82
22:13 29.12.2025
79 Мадуров
22:13 29.12.2025
80 Мисля
22:13 29.12.2025
81 Сус бе копейки мърляви!
Коментиран от #101
22:17 29.12.2025
82 Не четеш ли статията бе
До коментар #78 от "Да попитам":ТПК? Путин е щял да роди.
22:20 29.12.2025
83 Айде бе,
Докато съществува СВО винаги е момента! Всяко лично пространство на Путин е легитимна цел за Украйна. Всичко друго е "наливане на вода в мелницата на агресора".
Коментиран от #99
22:21 29.12.2025
84 Верно ли бре
До коментар #69 от "Хахахахаха":Рублоидиот ?
Гледаме ги обаче Индусите на
Червения Мегдан.
Танци манци
Закачат Младите Рускини...
МАСКВА ще стане МУМБАЙ.
22:21 29.12.2025
85 Е на тва е
22:24 29.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Затаили дъх
22:28 29.12.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Цвете
22:29 29.12.2025
92 Димо
22:30 29.12.2025
93 Укрофоб
22:32 29.12.2025
94 Цвете
22:33 29.12.2025
95 Димитър Георгиев
Коментиран от #102
22:34 29.12.2025
96 Евреина Кобзон
Много и тънко Леко
Се пропуска .
Че накрая имаше
Въпрос на журналисти към
Тръмп
Че ударите май са Фейк
Тръмп се зачуди и
Измънка ..
Може би атаката не се състояла
Ще разберем .
Да ще разбере че
Пак са го направили на Глупак
Дъртия ПЕДО.
22:35 29.12.2025
97 В В.П.
Коментиран от #151
22:37 29.12.2025
98 Да на Тръмп
Да построи
Тръмп Тауър
В Мускал Сити.
Скоро ще разберем .
Коментиран от #103
22:37 29.12.2025
99 Не бе
До коментар #83 от "Айде бе,":А даваш ли си сметка че сега и Зеленски стана легитимна цел? Не случайно досега нямаше бомбардирана нито една правителствена сграда в Киев. Украйна първа престъпва бариерите а после реве.
Коментиран от #109, #125
22:37 29.12.2025
100 В В.П.
22:38 29.12.2025
101 Капейките
До коментар #81 от "Сус бе копейки мърляви!":Ще си купуват Рубли.
Щели да ходят да мрат за Путин
Жива Ограда щели да бъдат
На Резиденцията във Валдай .
22:39 29.12.2025
102 Интелегенцията
До коментар #95 от "Димитър Георгиев":Ти гледай да не си ти от депортираните.
Коментиран от #110, #117
22:39 29.12.2025
103 Хм...
До коментар #98 от "Да на Тръмп":И триумфална арка, и паметник, и място в мавзолея му е запазил.
22:40 29.12.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Смешник
До коментар #77 от "Дончо кърти":Е какво има да се вайкат руснаците нали целта им е най накрая да накарат Тръмп да спре военната помощ и разузнавателна информация за нацисткия режим в Украйна след което да се стъжни живота на Зеления пор
22:40 29.12.2025
106 В В.П.
22:41 29.12.2025
107 Механик
ПРЕЗИДЕНТЪТ на Русия не се е ОПЛАКАЛ, а е уведомил президента на САЩ за случая.
А ще се ОПЛАКВА просрочения БИВШ президент на Укра за това , че в новогодишната нощ руснаците са му направили ОГНЕНО ФАЛЕНКО с ПАЧАНГА-мотиви.
Само стойте и гледайте кво ги чака укро-питеците!
Коментиран от #115
22:41 29.12.2025
108 В В.П.
Коментиран от #111
22:42 29.12.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Ахъм
До коментар #102 от "Интелегенцията":Нали вие все ревете, че бил много лош този ЕС? И си искате руските православни ценности? Ще организираме кампания за дарения за вас - еднопосочни билети към мечтания рай!
22:42 29.12.2025
111 Хм...
До коментар #108 от "В В.П.":Ти знаеш ли какво е евтаназия?
22:44 29.12.2025
112 В В.П.
22:44 29.12.2025
113 Механик
До коментар #109 от "Алоооо":Алооо! Нали точно ти казваше, че "сорос се обадил на Путин да не закача Зели и Путин станал "многоходов"?
Ти май не помниш какво говориш?
п.п.
Я се ориентирай към картечница и Калотина или към "квантовия" си компютър, че нощеска пак ще караш "български ЕФ-16" и ще бомбиш Кремля.
22:45 29.12.2025
114 В В.П.
Коментиран от #118
22:45 29.12.2025
115 Даа
До коментар #107 от "Механик":Стоим и чакаме, вече четири години. Накрая вашият вожд май ще отиде в мавзолея и ще мирясате.
Коментиран от #119, #136
22:46 29.12.2025
116 А Путин
На Тръмп
Че Тръмп вече направи и удари
Във Вътрешността на Венецуела .
На въпроса на Журналистите ..
Какво отговори МИРОТВОРЕЦА ТРЪМП.
НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.
22:47 29.12.2025
117 Димитър Георгиев
До коментар #102 от "Интелегенцията":Безплатно ще ви изпратим в руския рай! Не се безпокой! Там е точно за такива като теб! И защо се пенявите като ви пращаме там,нали е рая на земята руската степ?
Коментиран от #129
22:47 29.12.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Механик
До коментар #115 от "Даа":Хиляда към 60 е съотношението на разменените тела между Укра и Русия. Хиляда раздробени укри срещу само 60 убити руски воини. И тенденцията се запазва в последните 3 години.
Ай, яхай квантовия компютър и върви да трепеш руснаци. Ние, БЪЛГАРИТЕ сме с Русия!
Коментиран от #122, #128, #130, #142
22:49 29.12.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Ти не си българин, а за математика недей
До коментар #119 от "Механик":и да говориш, крепостниче, той грузът си върви вече над милион, китайците не юогат да им насмогнт на чували на блатните! 🤣🤣🤣🤣
22:51 29.12.2025
123 По-скоро означава че на Зеля
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":часовникът му тиктака наобратно. Налице е формален повод.
22:51 29.12.2025
124 Тавариши и Таварашутки
Тръмп нарича Нетаняху
Герой от Войната .
Тръмп :
Нетаняху който е Герой от войната ..
Аз като го подкрепям
Значи и Аз съм Герой от Войната .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Капейките какво ще кажат по въпроса ?
Тръмп като Подкрепя и Путин
Пак ли е Герой от Войната ?
22:52 29.12.2025
125 Айде бе,
До коментар #99 от "Не бе":Обади ми се ще ти помогна да си купиш билет за рая, ако нямаш средства! А не сао аз, но и накогото да се обадиш никой няма да ти откаже помощ, само да искаш!
22:52 29.12.2025
126 Приликов
22:53 29.12.2025
127 Бай ДοΗчо
22:53 29.12.2025
128 Къв Българин
До коментар #119 от "Механик":Си ти Русораб Изфъскал ?
22:54 29.12.2025
129 Ма кой си ти бе сульо
До коментар #117 от "Димитър Георгиев":Кой си ти да пращаш някой някъде. България твоя собственост ли е? Ти що не си хванеш раничката и знамето с дъгата и газ към така бленуваният запад. Ама там не те искат. Ще праща той! Последно май вие умнокрасивите подлоги бяхте храна за прасетата.
Коментиран от #131, #135
22:54 29.12.2025
130 Русия загуби досега 36 генерала.
До коментар #119 от "Механик":При Кобзон са повече отколкото на фронта.
Коментиран от #137
22:56 29.12.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Кална ватенка
22:56 29.12.2025
133 Хааа
Коментиран от #139
22:56 29.12.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 мдаа
До коментар #115 от "Даа":Путин ще бъде МАВЗОЛЕТИЗИРАН.Най-вероятно от американска бомба.Колективните крепостни ще се радват даже.
22:59 29.12.2025
137 Евреина Кобзон
До коментар #130 от "Русия загуби досега 36 генерала.":Казах :
Армията на Кабзон
Вече е по Голяма от Армията на Пучин .
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ
АРМИЯ КАБЗОНА.
23:00 29.12.2025
138 Това е намигване към Путлер
23:03 29.12.2025
139 Хората са казали
До коментар #133 от "Хааа":Каквото повикало такова се обадило.
23:05 29.12.2025
140 А ДАЛИ Е ТАКА
23:06 29.12.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Както вика козлодуйския
До коментар #119 от "Механик":Верно си клепар.
23:10 29.12.2025
143 Тръмпи
Коментиран от #152
23:12 29.12.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Обективен
Коментиран от #147
23:13 29.12.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 В В.П.
23:16 29.12.2025
149 Може и прав да е Зеленски
23:17 29.12.2025
150 В В.П.
23:18 29.12.2025
151 2554
До коментар #97 от "В В.П.":Ха-ха! Един артист бера лайката на Пусю КГБ-то
23:18 29.12.2025
152 Ха ха
До коментар #143 от "Тръмпи":А ти вярно ли вярваш че Тръмп ще започне 3та световна заради Украйна?
23:19 29.12.2025
153 соломон идиота
Путин да продължавай да се правиш на културен , възпитан ,интелигентен за да се харесаш на Запада .. Сега се оплакал на Тръмп ? ид..от ще те убият а ти се правиш всичко възможно да не обидиш своите колеги и партньори . Щом себе си не можеш да защитиш и как тогава ще гарантираш, че Украинските терористи няма да убият когото си искат , когато и където . ? Те досега убиха и продължават да убиват - журналисти и високопоставени най- вече военни а ти продължавай да махаш с ръка и да се правиш ,че всичко е под твой контрол.
23:25 29.12.2025
154 Обективен
До коментар #147 от "Интелегенцията":Никаква представа за нещата нямаш. И от интелигенцията и от парите си далече
23:28 29.12.2025
155 ганю
укрите изполват за да се скрият зад САЩ
и да ги баламосват че ще сключат мир
ала нарочно целенасочено дразнят Русия
за да не се спира финансирането и прането на мафиотски пари
23:29 29.12.2025
156 Ами защо няма
23:30 29.12.2025
157 Моряка
До коментар #44 от "Лопата Орешник":Май не си прав,колега.То ако беше микроб,нямаше да пише такива срамни глупости.Микробите се самоуважават,не им пука вече нито от сапун,нито от антибиотици.Най вероятно е смотанячето да е някоя откачалка.
23:39 29.12.2025