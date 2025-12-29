Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Имаме огромни различия с Путин по въпроса за Донбас
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Имаме огромни различия с Путин по въпроса за Донбас

29 Декември, 2025 10:15 3 462 169

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Украинският президент отбеляза, че може да се проведе референдум или парламентарно гласуване за ратифициране на мирния план като цяло или на определени отделни разпоредби

Володимир Зеленски: Имаме огромни различия с Путин по въпроса за Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки че е постигнато споразумение по повечето от 20-те точки на мирния план, въпросът за Донбас остава труден, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски заяви това по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп след преговорите в Мар-а-Лаго.

В отговор на въпрос дали срещата е довела до компромис по въпроса за Донбас, Зеленски заяви: "Известна ви е нашата позиция. Трябва да зачитаме нашето законодателство, нашия народ и територията, която контролираме. И, разбира се, нашата позиция е много ясна. Ето защо президентът Тръмп заяви, че това е много труден въпрос и, разбира се, ние имаме различни позиции по него с руснаците."

Украинският президент отбеляза, че може да се проведе референдум или парламентарно гласуване за ратифициране на мирния план като цяло или на определени отделни разпоредби. Референдумът, заяви президентът, е само един от ключовите инструменти.

Укринформ припомня, че Зеленски по-рано заяви, че точка 14 от проекта на рамков документ между Украйна, САЩ, Русия и Европа за прекратяване на войната, която се отнася до разрешаването на териториалните въпроси, може да включва следния компромис: руските сили ще се оттеглят от регионите на Днепропетровск, Миколаев, Суми и Харков. Същевременно в Донбас ще бъде създадена "свободна икономическа зона".

Такъв компромис, ако бъде постигнат, ще трябва да бъде подложен на национален референдум.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой

    119 12 Отговор
    Тогава тези различия ще бъдат изгладени на фронта с бойни действия. Стягай се, че няма да ти е лесно.

    Коментиран от #22

    10:16 29.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    103 13 Отговор
    Различията наистина са огромни, колективните затова ядете пердах и бягате на запад.

    10:17 29.12.2025

  • 3 Украинец

    87 10 Отговор
    А кои сте вие? Хунтата? Или лгбт коалицията?

    10:18 29.12.2025

  • 4 гост

    57 96 Отговор
    руснаците продадоха на американците за шише водка аляска, сега искали донбас,интересни ватници

    Коментиран от #17, #19, #52, #94

    10:18 29.12.2025

  • 5 Питам:

    82 102 Отговор
    Този наркоман не разбрали, че бития си е бит е.......................си е е...............! Бой и е......не се връщат, а парсата я плаща винаги битият! Но за него всеки ден е спечелен и пълни сметките му, но до кога ли? Малко му остава: или бяга, или увисва!

    Коментиран от #26, #42, #47, #61

    10:18 29.12.2025

  • 6 ООрана държава

    83 77 Отговор
    Подписвай ей зелник, свършиха парите а ти за още 800 милярда ревеш, никой няма да ви търпи повече, наближават избори из цяла европа, за сега 3 държави ви отрязаха, скоро ще са много повече и гориш момче

    Коментиран от #13, #56, #100

    10:18 29.12.2025

  • 7 Лука

    17 78 Отговор
    Рашистите действат като хитлер през 1939г

    Коментиран от #46

    10:19 29.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    69 5 Отговор
    Различията са технологични и морално-волеви. Не Путин остъпва на нови стратигически позиции, а колективните, които все по-често обевяват поредния град без стратигическо значение.

    10:19 29.12.2025

  • 9 Имате

    77 9 Отговор
    Някак си е унизително да се биеш с брат си заради интересите на САЩ, а там да те подритват като парцал.

    10:19 29.12.2025

  • 10 Укрик

    79 12 Отговор
    Одеса, Харков и Херсон са руски градове и руснаците ще си ги приберат!

    10:20 29.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    53 10 Отговор
    Зеленски, цялия си различие, дали обаче го знаеш!?
    Нищо не ти е влезнало в главата за четири години.

    10:20 29.12.2025

  • 12 Трол

    14 36 Отговор
    Ако се възстанови СССР, Донбас по естествен път ще мине към Украйна.

    10:21 29.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не ви ли омръзна този Зеленски?

    62 10 Отговор
    Приятен ден на всички нормални хора !

    10:22 29.12.2025

  • 15 гост

    62 7 Отговор
    Прочетете стенограмата на пресконференцията където Тръм и зеления не казват нищо съществено. Тръмп плямпа , а зеления само казва "благодаря" Тръмп го репликира " МНОГО" , а зеления веднага "МНОГО БЛАГОДАРЯ"! ВАЖНОТО Е, ЧЕ ЖУРНАЛЯТА СА ХАПНАЛИ ПЪРЖОЛКИ И СКАРИДИ!

    10:22 29.12.2025

  • 16 Русия

    54 9 Отговор
    Нарком... губещите никой не ги пита за позиций,мнения,различия и тн.

    10:23 29.12.2025

  • 17 Ха,ха,ха

    41 9 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Наркомана ПРЕДАДЕ Крим на Русия даже и без водка. Дашен джуджак.
    Всичко ще даде... дори да е с краката напред🤣😂🤣😂

    Коментиран от #27

    10:23 29.12.2025

  • 18 Путин

    32 6 Отговор
    Ще изпълня желанието на зИлински и ще го погреба в Донбас

    10:23 29.12.2025

  • 19 АМИ ЕСТЕСТВЕНО Е

    13 21 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    НОРМАЛНИТЕ ИМАТ ОГРОМНИ РАЗЛИЧИЯ СЪС ЗОМБИРАНИ ЕДЕ....ОТИ
    И ЗА ТЕБЕ СЕ ОТНАСЯ НИЩО ЧЕ СИ ГОСТ

    10:24 29.12.2025

  • 20 Хахаха

    12 4 Отговор
    Хахахахахахахаха, хахахахахахахаха

    10:25 29.12.2025

  • 21 Елементарно Уотсън ,

    24 44 Отговор
    Путлер няма да получи доброволно нищо от Украйна ,защото украинците са си проливали кръвта 4 години за тази земя . Сред украинското общество има много по-крайни хора от Зеленски в това отношение .
    Ще има още много бой на агресора .

    Коментиран от #28, #32

    10:25 29.12.2025

  • 22 Ами всъщност

    37 7 Отговор

    До коментар #1 от "някой":

    На него не му пука за милионите загинали и пострадали от войната укри, затова и продължава да се зъби с надеждата да отложи собствения си край. Само че няма да му се получи на тоя нагъл наркоман, с него е свършено........дали сега или след няколко месеца възмездието ще го настигне и дано последните му мигове да са тежки и гадни, той го заслужава.

    10:26 29.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ШЕФА

    41 5 Отговор
    Вчера на летището зеления клоун не беше посрещнат от абсолютно никой от американска страна,нямаше червен килим,нищо !

    10:27 29.12.2025

  • 25 Начо

    7 38 Отговор
    Горда Украйна има достоен президент.
    Наредените народи имат подобия на харманлийския цървул

    Коментиран от #37

    10:27 29.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 гост

    6 35 Отговор

    До коментар #17 от "Ха,ха,ха":

    руснаците взеха крим убивайки десетки хиляди православни християни,,крим стана територия на русия, както и волжка българия

    Коментиран от #89

    10:28 29.12.2025

  • 28 Вашето мнение

    38 7 Отговор

    До коментар #21 от "Елементарно Уотсън ,":

    То и в България има много по-крайни от зеленски хора, но не виждам да стягате мешките и да отивате на фронта да защитавате донбас. Стоите по цял ден на диваните и се плюнчите над клавиатурата.

    10:28 29.12.2025

  • 29 Факти

    7 34 Отговор
    Путин иска да му подарят територия, която е неспособен да превземе. Много жалък.

    Коментиран от #44

    10:28 29.12.2025

  • 30 Кирил

    7 27 Отговор
    Продали Аляска за шише водка, сега щели ,, Киев за три дни,, дебили

    10:29 29.12.2025

  • 31 Ачо

    27 3 Отговор
    Скоро няма да имате.Няма Донбас,няма проблем.Чучело!Защо не си стоиш в държавата,нали командващ?

    10:30 29.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    29 4 Отговор
    Значи за Херсон, Запорожие и Одеса различия няма. Предават ги на Русия безусловно.

    10:30 29.12.2025

  • 34 Кирил

    8 25 Отговор
    За русия имаме чудесна народна поговорка
    Първо ще изядат торба сол, после ще им бият тоягите и накрая ще си платят

    Коментиран от #50, #55

    10:31 29.12.2025

  • 35 ЕДИН МИШОК СЕ ПЕНЯВИ

    33 7 Отговор
    НА ЕДИН ЛЪВ. ТОЙ ИСКАЛ НЕЩО. И ОТ КАКВА ПОЗИЦИЯ. ЩО НАПРАВИХТЕ ТАЗИ ВОЙНА СЪС ДЕМИ БАЙ ДРЪН. ЗАЩО НЕ ПОДПИСА В ТЮРКИЯ МИРЕН ДОГОВОР. ЗАЩО ПРЕДИЗВИКА ЛЪВЪТ ЗА ВОЙНА С ТВОИТЕ ТЕРОРИ В ДОНБАС ЛУГАНСК ЗАПОРОЖИЕ. ЗАЩО ИЗВИКА НАТО. ТИ СИ ЕДИН БЕЗ АКЪЛ ЧОВЕКОПОДОБЕН КРАДЛИВ НАШМЪРКАН КЛОУН. ТИ ОПРОПАСТИ ОКРАИНА И НАПРАВИ НАРОДА СИ МЪРТЪВЦИ И ОЩЕ ПО ГОЛЕМИ БЕДНЯЦИ. ЗАКОПЧАН И ДО СТЕНАТА.

    Коментиран от #43

    10:31 29.12.2025

  • 36 Дедо

    35 35 Отговор
    Копейки не разбрахте ли че украинците не са като руснаците. Украинците от столетия са бунтари и свободолюбиви хора и по това винаги са се различавали от смирените крепостни селяни в Русия. Просто не можеш да накараш украинците да станат овце като руснаците , досега никой не го е постигнал.

    Коментиран от #48, #117

    10:32 29.12.2025

  • 37 Дедо ви...

    29 4 Отговор

    До коментар #25 от "Начо":

    Я оди му избърши носа от белото де хвърчи от него....

    10:32 29.12.2025

  • 38 Обикновено

    4 22 Отговор
    в подготвителния период, преди да седнат на масата за истинските преговори, двете страни демонстрират неотстъпчивост, червени линии и т.н.

    Въпросите са дали украинските викинги и московците ще седнат на масата и дали ще успеят да направят взаимни отстъпки и компромиси, за да сключат мирен договор?

    Ако не постигнат това, което е твърде вероятно, войната ще продължи до взаимното изтощение.

    Европа ще продължи да подкрепя Украйна, колкото е нужно, така че взаимното изтощение ще отнеме още поне година!

    ТРЪМП трябва да убеди Путин ТОЧНО в това, но той не само, че не го прави, ами дори подкрепя Путин по всички начини.

    Така че , Тръмп удължава войната!

    10:32 29.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 5 Отговор
    Губещите нямат думата.

    Колкото и да му "дигат" рейтинга световните ка-ше.рни медии.

    Коментиран от #67

    10:33 29.12.2025

  • 41 Фен

    24 3 Отговор
    За тебе са различия. Но за мъжете, които обричаш на смърт и за техните семейства, какво ли са? Осъзнах се, и отивай в родината си, Израел!

    10:33 29.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ТОЯ ДЕБИЛ

    20 5 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    ВЕЧЕ СТАНА ДОСАДЕН
    КО СТАА БЕ
    АДЕ НЕЩО НОВО ИЛИ ЦЕНТОВЕТЕ ВЕЧЕ НЕ СТИГАТ ЗАРАДИ ИНФЛАЦИЯТА

    10:34 29.12.2025

  • 45 зевзек

    18 3 Отговор
    щом имаш големи различия, значи преговорите са безмислени, отивай да си управляваш военните действия, достатъчно сте заблуждавали целия свят, да ви гледа театъра, срещи, раздели, пак срещи, пак раздели, колкото до Аляска и Донбас, Аляска е на друг континент, Донбас им е до оградата на руснаците, отсичайки Донбас, на Украйна и остава зърното само, и помощите от Евроа, тези 20 милиона трябва нещо да ядат, за да я има държавата, мисля че 450 милионна Европа, може да издържа едни 20 милиона украинци, все пак

    Коментиран от #80

    10:35 29.12.2025

  • 46 Когато

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лука":

    Направят пещи за горене на хора и изгорят отпадъците като теб, тогава ще заприличат на Хитлер

    Коментиран от #62

    10:36 29.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вашето мнение

    24 26 Отговор

    До коментар #36 от "Дедо":

    Покрай работата си познавам много народности, повярвай ми по-нагъл, мързелив и двуличен човек от украинеца няма. Те са били глезениците на СССР, сега са глезените деца на ес и си мислеха, че тая манна небесна никога няма да приключи. На тези разбити илюзии отдавам животинския бяс, който е обхванал тези плазмодии, сега.

    Коментиран от #60, #81

    10:36 29.12.2025

  • 49 ейджи

    9 0 Отговор
    25000 на месец загиват- каза Тръмп

    10:36 29.12.2025

  • 50 АБЕ КИРТАК

    21 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кирил":

    ТУЙ ДА НЕ Е ЗА УКРАЙНА
    ЩОТО ВЕЧЕ УК....РОПИТЕ ИЗЯДОХА СОЛТА
    СЕГА ЯДАТ БОЯ
    А ЗА ПЛАЩАНЕТО АМИ ТЕ ПЛАТИХА АВАНСОВО НА ТРЪМП НЕ ПОМНИШ ЛИ
    КАК СИ КРИТЕНЧЕ....ТО МИ

    10:38 29.12.2025

  • 51 Гедер

    2 20 Отговор
    Зеленски си ходи през две седмици в САЩ , а в столиците в ЕС е през ден . А Император Путин Къси обикаля в тюркските и монголските държави в Азия . Смях.

    Коментиран от #99

    10:38 29.12.2025

  • 52 ейджи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    американците са по уискито, водката е руска

    10:38 29.12.2025

  • 53 Баба

    20 2 Отговор
    Историята се пише от победителите.

    10:38 29.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 19 Отговор

    До коментар #34 от "Кирил":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    10:39 29.12.2025

  • 56 ООрана държава

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Тона беше нормален преди 4 години, на всички взе да и писва от просията на зеления и диктатурата на урсула

    Коментиран от #96

    10:39 29.12.2025

  • 57 Българин .

    24 3 Отговор
    Зелю продължава да се прави на умен и ще яде хурката!

    Коментиран от #69

    10:40 29.12.2025

  • 58 зевзек

    2 13 Отговор
    логиката е проста, ние даваме пари на украинците, тоест, пълним им стомната с маната, а те ни пазят от руснаците, те си знаят колко и как ни пазят, и така далаверата върви, иначе руснаците ни поглъщат, поне нас, от Източна Европа, и това е края

    Коментиран от #66

    10:40 29.12.2025

  • 59 АМИ РАЗБРАХ

    10 1 Отговор

    До коментар #39 от "Лука":

    ПРАЙЛ СИ ЗАПЕТАЙКИ ПО СТЕНАТА
    АДЕ СТИГА ДЕ

    10:41 29.12.2025

  • 60 Дедо

    12 16 Отговор

    До коментар #48 от "Вашето мнение":

    Аз не определям кой е нагъл , мързелив или двуличен ,а че украинците са свободолюбиви з а не роби като руснаците. Явно не си разбрал.

    Коментиран от #71

    10:41 29.12.2025

  • 61 Чети ,да ти станат нещата ясни

    14 16 Отговор

    До коментар #5 от "Питам:":

    Ако не открадне окупираната територия, Путлер няма с какво да оправдае колосалните загуби(1 и половина милиона убити и осакатени) на мужици и военна техника в Украйна.
    Два милиона и 200 хиляди руснаци са подписали договори за доброволци от началото на войната ,а в Украйна сега са около 700 хиляди ...Къде са останалите?
    При Кобзон и осакатени ...

    10:42 29.12.2025

  • 62 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Когато":

    Пещите са накрая,сле много войни!

    Коментиран от #155

    10:42 29.12.2025

  • 63 Я пък тоя

    20 1 Отговор
    Някой знае ли за кога е предвидено посещение на Зеленски в Украйна?
    Или там не е поканен още!

    10:42 29.12.2025

  • 64 Българин

    14 4 Отговор
    По лошо от украйнски селянин е сиганин от ерусалим!

    10:43 29.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Баш зевзек

    4 9 Отговор

    До коментар #58 от "зевзек":

    Шиткаме оръжия на Украйна и трупаме дебели пачки.

    10:44 29.12.2025

  • 67 Лека ти пръст

    1 10 Отговор

    До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Др т живков дано бързо те забравим !

    Коментиран от #97

    10:45 29.12.2025

  • 68 Владимир Путин офишъл

    10 2 Отговор
    И6@л съм та

    10:45 29.12.2025

  • 69 Я пъ тоа

    4 15 Отговор

    До коментар #57 от "Българин .":

    Зельо ли бре, дето изби над 1,2 милиона путинисти като на шега

    10:45 29.12.2025

  • 70 Този дребосък си мисли,

    19 3 Отговор
    че още скечове ли прави, не можели да се разберат за Донбас!? На какъв език да му се каже, че Донбас е вече Русия!? При толкова убити млади хора, абсурд е да се мисли, че Русия ще се откаже от завоюваните земи. Защо САЩ не върне земите на индианците, те по какъв начин са придобити?

    Коментиран от #77

    10:45 29.12.2025

  • 71 Вашето мнение

    21 13 Отговор

    До коментар #60 от "Дедо":

    Дедо, украинците са сребролюбиви, не свободолюбиви. На тях им е все едно на кой господар се кланят стига да плаща. Нищо не постигате с това идеализиране на една нациска сбирщина, която насъскахе срещу Русия само от реваншистки подбуди.

    10:45 29.12.2025

  • 72 Без методично

    4 18 Отговор
    мощно и целенасочено Бом бе не на Рашистката територия мир няма да има.

    10:45 29.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Докато натовско оръжие

    5 19 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има

    Коментиран от #88

    10:46 29.12.2025

  • 75 зевзек

    17 2 Отговор
    тука малко логиката куца, ако са свободолюбиви, и бунтари, как за 30 години не си изградиха нормално и справедливо общество, в Украйна, а си останаха най корумпираната, и най олигархична държава в Европа, но хайде нейсе, щом са в нашия блок, лагер, ще ги подкрепяме, няма да им придиряме толкова, или те просто пак руснаците са виновни, щото не са ги оставяли на мира, нито за миг през тези 30 години

    Коментиран от #84

    10:47 29.12.2025

  • 76 Е И ЗАТОВА ЩЕ

    21 24 Отговор
    ЯДЕШ ОГРОМЕН БОЙ И НАКРАЯ НИЩО НЯМА ДА ИМАШ.

    Коментиран от #79, #101, #110

    10:48 29.12.2025

  • 77 Я пъ тоа

    17 20 Отговор

    До коментар #70 от "Този дребосък си мисли,":

    Що ли Русия не върне земите на поробените от нея народи....я ква голяма империя е.

    Коментиран от #95

    10:48 29.12.2025

  • 78 Гръм и мълнии

    19 19 Отговор
    Заради Донбас,ще загубят и Одеса

    10:49 29.12.2025

  • 79 То и

    4 20 Отговор

    До коментар #76 от "Е И ЗАТОВА ЩЕ":

    Путин яде боя...бомбят го направо в ...Русия.

    10:49 29.12.2025

  • 80 ЛОШО е

    13 7 Отговор

    До коментар #45 от "зевзек":

    Че НЕ знаете: До военна Украйна заедно с Донбас е произвеждала 15 милиона тона жито за 40 милиона население. А България 7 милиона тона жито за 7 милиона население. Така, че ще умрът от глад, без Донбас.

    10:49 29.12.2025

  • 81 Русофилите сте същите

    5 16 Отговор

    До коментар #48 от "Вашето мнение":

    мyxльовци и роби като рашистите. Затова им симпатизирате.

    10:49 29.12.2025

  • 82 Руски колхозник

    8 10 Отговор
    Ясно е, ще се губи още територия

    10:50 29.12.2025

  • 83 За донбас

    0 11 Отговор
    Вечно ша са трепат......

    10:50 29.12.2025

  • 84 Ха ха

    12 15 Отговор

    До коментар #75 от "зевзек":

    Само, че от бившия СССР най корумпирана и олигархична страна с несменяем царьок Путя и неговите феодали-олигарси е Русия.
    Медведев призна от 1 бюджетна рубла се краде 0.60 копейки

    Коментиран от #107, #109

    10:50 29.12.2025

  • 85 Различията

    14 10 Отговор
    Верно са огромни:
    Ти си продажник, комик, наркоман, клептоман, психоаномалия и нямаш карти.

    Коментиран от #86

    10:51 29.12.2025

  • 86 Важно е

    11 13 Отговор

    До коментар #85 от "Различията":

    Че избива руснаци като за последно и не цепи басма на кремълския дъртак.

    10:52 29.12.2025

  • 87 зевзек

    9 1 Отговор
    сравнено с общото богатство на страната, украинските олигарси са концентрирали доста повече в ръцете си, от руските, а и са по малко на брой, трима или четирима, хайде петима да са, с Порошенко

    10:53 29.12.2025

  • 88 Историк

    9 11 Отговор

    До коментар #74 от "Докато натовско оръжие":

    Чугунените глави изобщо знате ли какво става в света,какво ви казва Кремъл- с какво точно оръжие трябва да се бори за своето съществуване Украйна? Май Кремъл ви е казал, че ако се подчини и стане руска колония, всичко ще е наред. Вие така мислите и за България и копейките казвате,че ако Путин ви нареди,ще се биете срещу България. Родоотстъпници и предатели сте, от които България няма нужда. Заминавайте си за Москва.

    10:54 29.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ха-ха

    13 0 Отговор
    Време му е на зеля за лебедовата песен ...

    10:55 29.12.2025

  • 91 Реалност

    11 1 Отговор
    Русия ще постигне всичките си цели с или без Тръмп предсказано е, украинците ще изхвърлят президента си и той ще избяга в чужбина

    10:55 29.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 БАРС

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    ЗНАЕШ ,ТИ ГИ НАРИЧАШ ВАТНИЦИ НО НЕ ЗНАЕШ ИСТОРИЯ С НА ВАТННКИТЕ ТИЯ ВАТННКИ НЕ МАЛКО СА ПОМОГНАЛИ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВ ВОЙНА ДА ТИ ОБЕСНЯ КАК СА ПОМОГНАЛИ ВАТННКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АТАКА РАШКИТЕ С ТИЯ ВАТННКИ МНОГО ПО ЛЕСНО СА СЕ ДВИЖЕЛИ И ПРИ БЛИЗЪК БОЙ ТА РЪКОПАШЕН ОТ КОЛКОТО С ШИНЕЛИ ДОСТАТЪЧНО ТОПЛО Е БИЛО НА РАШЕН СОЛДАТ С ВАТННКИ ТЕ И ЗА ТОВА СА ГИ ИЗМИСЛИЛИ ЛЕСНО СЕ БЯГА С ТЯХ ПРИ АТАКА .

    10:56 29.12.2025

  • 95 Ша ги вЪрни

    7 0 Отговор

    До коментар #77 от "Я пъ тоа":

    Хи хи хи
    я виж как ианките ги върнаа.......даже и резервати направиха
    и в канада И австралия имат голем мерак а ги върнЪт

    10:56 29.12.2025

  • 96 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #56 от "ООрана държава":

    Ти не си всички ! Намаш право да говориш от името на всички това е манипулация

    10:57 29.12.2025

  • 97 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор

    До коментар #67 от "Лека ти пръст":

    Аз направих тази Държава 27 -мата в света.

    А ти какво направи освен кафявото сутринта във вецетУ?

    Коментиран от #102, #103

    10:57 29.12.2025

  • 98 Пръч

    1 10 Отговор
    Кво става с мечката, ва? То туй глyпаво живoтно, де играе по цигaнски свадби с хaлка на носа, не е толкова яко, щом и Б. Бардо трябваше да го защитава! А сега кво праим, като жената, лека и пpъст, си отиде?

    10:58 29.12.2025

  • 99 Дали

    10 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гедер":

    Дааааа,
    Ходи много често - за да му набиват kaн4eто!!!
    Мъчат се и akъл да му вкарат, но УВИ.
    А по Юpъп xoди да пpocи..........

    10:59 29.12.2025

  • 100 какво да подпише, копейки малоумна? 🤣

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Има ли за подписване?

    10:59 29.12.2025

  • 101 НЕ ТОЙ НЯМА ДА ИМА....

    6 11 Отговор

    До коментар #76 от "Е И ЗАТОВА ЩЕ":

    А НАРОДА ТАМОШНИЯ. НАРОДА КОЛКОТО ГО ИМА. ВЕЧЕ. ВСИЧКО ИЗБЕГА. И ТОЙ ЩЕ ИМА ЯКА МУЛТИ МИЛИОННА МИЛИАРДНА СМЕТКА БАНКОВА. И ОКОЛО ОКОЛО НЕГО СЪЩО.

    10:59 29.12.2025

  • 102 Като е била

    2 9 Отговор

    До коментар #97 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    27 в света, що соца са сгромоляса

    Коментиран от #111

    11:00 29.12.2025

  • 103 Пръч

    2 10 Отговор

    До коментар #97 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Тошо, колко пъти я фалира 27 - та в света?

    11:00 29.12.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Тома

    7 0 Отговор
    Различията са на тези от ЕС планът им е православните да се унищожават

    11:01 29.12.2025

  • 106 Републиканец

    7 1 Отговор
    Хитрожопото еврейче сатанистче трябваше да бъде арестувано и изпратено за разпити в Гуантанамо, заедно с цялата банда от придружители. Войната щеше да приключи моментално. Змията без глава щеше да направи малко гърч и край!

    11:01 29.12.2025

  • 107 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 14 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ха":

    Русия е в национал олигархичен режим на управление !

    11:03 29.12.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Тома

    6 5 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ха":

    Да напомня - ако в Русия се крадеше в размер 0.60 копейки от 1 рубла, то страната щеше да бъде тотален световен шампион в областта на некраденето - отклоняването на по малко от 1% от обществените средства в джобовете на крадците е непостижима мечта и за най-добре уредените, почтени общества по света. Мислимите, най-добри нива на крадене започват от уникалните 3%, до 5-6% нивата се определят като много ниски, между 6 и 12 % нивата са завишени, но относително търпими, доколкото не вкарват обществата тежко в канавката, а над 12% започва класацията, в която откриваме милата ни Родина...
    С тия 0.6% кражби в Русия си направил огромен комплимент на Путин, гений, личи си, че имаш жълто паве вместо мозък в главицата😂😂😂

    Коментиран от #125

    11:03 29.12.2025

  • 110 Агресорът за момента

    14 15 Отговор

    До коментар #76 от "Е И ЗАТОВА ЩЕ":

    яде боя... 3 пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците.

    Коментиран от #122

    11:05 29.12.2025

  • 111 Пенсионер 69 годишен

    8 5 Отговор

    До коментар #102 от "Като е била":

    В България НИКОГА не е имало такова сгромолясване, както в Германия. Велика депресия след ПСВ и милиони измрели от глад. Разруха и глад след ВСВ. Цялата икономика заграбена от победителите. Окупационни войски до ден днешен.

    Коментиран от #113

    11:07 29.12.2025

  • 112 Карго 200

    0 11 Отговор
    Не можеш да изградиш просперитет върху петрол, газ, репресии и имперска носталгия.
    Бъдещето принадлежи на отворените общества, иновациите и хората - а Русия се движи в обратната посока.
    Историята не е на тяхна страна.

    Коментиран от #119

    11:09 29.12.2025

  • 113 Пръч

    2 3 Отговор

    До коментар #111 от "Пенсионер 69 годишен":

    Какво доказваш с тази истина? Искаш да кажеш, че германците са велики, щом след такава разруха стават намбър уан? Или и ти не знаеш кво искаш да кажеш!

    11:11 29.12.2025

  • 114 Истина

    4 0 Отговор
    Тръмп се бори за мир в Украйна заради икономически интереси - природни ресурси, възстановяване на инфраструктура и сгради от американски фирми и т.н, изобщо не му пука за друго

    11:13 29.12.2025

  • 115 Путин няма различия!

    5 0 Отговор
    Путин няма различия! Има виждане! Зеленски явно вижда различия!

    11:14 29.12.2025

  • 116 Пpъц

    1 6 Отговор
    Русия трябва да потъне до твърдо дъно, за да се оттласне! Да ще стъпи на дъното, само че руското дъно е тиня!

    11:15 29.12.2025

  • 117 Макробиолог

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дедо":

    Това е доста екзотично мнение,разгледано в исторически контекст. С надежда чакаме некви докази за съществуването на укр държава в миналото. Националните укр герои трябва да са другаря Ленин, Хрушчов и Горбачов ,които превърнаха тая територия първо в република,второ -в голяма република, трето --в независима /уж/голяма република. Когато хапеш ръката която те е създала, тръгва обратния процес.

    11:15 29.12.2025

  • 118 зевзек

    3 1 Отговор
    какво като сме фалирали, два или три пъти, били сме на 27 място, сега не сме фалирали, и сме на престижното 87 място, без изгледи някога да се върнем в първите 30, и САЩ са на ръба на фалита през цялото време, а са 5 или 6 в света, само арабите в залива имат излишък на пари, всички останали карат с кредити

    Коментиран от #120

    11:15 29.12.2025

  • 119 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "Карго 200":

    Иди в Саудитска Арабия и кажи това на някой оживен площад.
    Така ще те смелят от ласки обикновените саудитци там, че после ще настъпи сериозен период на преоценка в живота ти.
    Докато лежиш в неврохирургията.

    11:16 29.12.2025

  • 120 Пръч

    0 2 Отговор

    До коментар #118 от "зевзек":

    Голем зевзет си!

    11:17 29.12.2025

  • 121 Пръч

    1 2 Отговор
    Голем зевзек си!

    11:17 29.12.2025

  • 122 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #110 от "Агресорът за момента":

    Фантазираш .Оръжието е това, което убива. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия, особено подчертано при тежките оръжия. Затова украинските жертви на фронта са десетки и десетки пъти повече от руските.

    11:19 29.12.2025

  • 123 Смешник

    6 0 Отговор
    Да не се притеснява Зеления клоун След няколко
    месеца териториалния въпрос за Донбас ще бъде решен от руската армия по военен път но условията за мир вече ще бъдат други

    11:19 29.12.2025

  • 124 Фейк на часа

    5 2 Отговор
    Само една забележка към написаните коментари с противоположни мнения.
    Съжалявам, но и от двете страни нивото ви е изключително ниско.

    - Нищо свързано с темата по статията. Явно сте били слаби ученици. Не можеш на тест по химия да пишеш какво си научил по физика. Дори не знам как да ви дам по-елементарен пример.

    - Персонални обиди. По-рано нивото на русофобните коментари беше ниско, а сега техните противници са се вързали и са опростачили форума.

    - Заучени клишета и просташки обиди към двата народа. Не дърпайте дявола за опашката защото в България има политици, които са готови да се продадат и ще ви засилят на фронта с децата ви, даже няма да се усетите как ще стане това.

    - Разделение на нацията. Онези, чиято цел е да ни разделят са постигнали целта си.

    - Заплахи и обиди. За подобни неща всяко издание на запад ще ви докладва на полицията и ще бъдете подведени под съдебна отговорност. Това ви го гарантирам 100% - за Канада, САЩ, Германия вече щяхте да имате насрочено дело в съда.

    Спрете с безсмислените си драсканици и се хванете за работа !

    Коментиран от #135

    11:19 29.12.2025

  • 125 Пенсионер 69 годишен

    7 3 Отговор

    До коментар #109 от "Тома":

    Навсякъде по света има кражби, НО! СССР беше РАЙ за работника. Заплати на норма достигаха и дори надминаваха 1000 рубли. Но какви бяха цените? Няколко примера.
    1. Картофи 4 копейки килото;
    2. Риба цаца 5 копейки килото;
    3. Риба филе пържена /много вкусна/ 20 копейки килото;
    4. Хляб пълнозърнест 14 копейки;
    5. Мляко 15 копейки литър;
    6. Билетче в трамвая 3 копейки;
    7. Метро и градски автобус 5 копейки;
    8. Жилищата бяха безплатни;
    9. Нямаше ЕЛЕКТРОМЕРИ. Всеки ползваше според потребностите;
    10. Нямаше водомери за питейна и гореща вода. Ползваше се според потребностите;
    11. Нямаше газомери. Всеки ползваше според потребностите;
    12. Нямаше топломери. Всеки ползваше според потребностите.
    Съветските хора бяха измамени и те разрушиха най-справедливата страна в историята със собствените си ръце...

    Коментиран от #131, #132, #133, #134

    11:21 29.12.2025

  • 126 Мол ния!

    1 6 Отговор
    6 района в Якутия без отопление! Температурата е само... -- 50° ,.. Доставчика спрял топлото защото парите отишли за .. ТРИДНЕВНАТА на педофила!
    Монгольята Матерят...ху ЙЛО за хилядите отложени полети, за цените, за дроновете и купоните!
    Е това е Пе..деРуски МИР

    11:23 29.12.2025

  • 127 Кой му е казал

    2 0 Отговор
    на тоя, че той ще е определящият фактор при евентуален мирен план? А попитал ли е кръчмаря какво мисли той за т.н. планове на киевската тайфа? Май не е, а и някой ми е подшушнал, че е едва ли не е победител в конфликта и може да се прави на ербап и да командва парада... Гооляма грешка на зелената еуглена, че се надява американците и западняците да го измъкнат от блатото, в което сам се набута! За мирни планове, които да устройват и двете страни, да попитат Путин, който им беше предложил напълно приемлив план, но смахнатия рошав ингилизин подкокороса укрите да се бият... Е, така е, който няма акъл има...г...за обработка...

    11:24 29.12.2025

  • 128 Мнение

    0 2 Отговор
    Украйна не може да се откаже от Донбас, това им е укрепената граница срещу Русия. Путин иска да получи територии които дори не владее.

    Коментиран от #154

    11:25 29.12.2025

  • 129 гдфгфдг

    4 0 Отговор
    всички искаме да видим цялото семейство на росен желязков убито зверски

    11:26 29.12.2025

  • 130 Григор

    3 0 Отговор
    Когато този план от 20 точки сте го правили заедно с Европейския съюз, сте били наясно,че Русия никога няма да се съгласи с такова предложение. Било е просто загуба на време. Въпреки всичко го представихте на Тръмп с надежда,че той ще го одобри и ще притисни Русия. Различията ви за Донбас вече намаляват. Путин вече заяви, че изтеглянето на Украйна от тези 20%,които все още контролира, вече не представлява интерес за Русия. Тоест, сами ще си ги вземат. Русия никога няма да отиде на компромис за Луганска,Донецка,Запорожска и Херсонска области. Това вече са независими републики. Компромис няма да има и за членството на Украйна в НАТО и за Запорожката АЕЦ.

    Коментиран от #141

    11:26 29.12.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Пенсионер 69 годишен":

    Продължавам с цените в СССР:
    Билет в кино, опера и театър копейки;
    Вечер в ресторант за двама 10 рубли, като в цената влиза и таксито;
    Наем в общежитие 1,5 рубли на месец или безплатно
    Стипендии за студентите и безплатни общежития. Обучението безплатно;
    Вечеря в столова 30 копейки;
    След завършване на образование осигурена работа и жилище.

    11:33 29.12.2025

  • 133 Тее Ба у измръзляка УС ран

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "Пенсионер 69 годишен":

    АааааааХахахаха
    Монгольята идваха в България като във Западна държава,..под строй водени от Партиец. Тюбитейки, анцузи със накичени трудови ордени и медали. Смучеха пакетчетата с чай и отпиваха гореща вода от каната.За един $ ,..смучеха и Дедо Вия,..цяла нощ.Неверояни бомжи и скъсаняци жувеещи в 19 Век
    Хехехехехехе

    Коментиран от #146, #147

    11:33 29.12.2025

  • 134 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Пенсионер 69 годишен":

    По твоите критерии по-хубавото място за живеене от СССР е само затворът - там никой за нищо не плаща, ток, отопление, храна, облекло...
    Земен рай, а?

    11:35 29.12.2025

  • 135 Толкова си заблуден

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Фейк на часа":

    Не знам как е в Германия, понеже свободата на словото в измисления ви ЕС е мит, но в САЩ и Канада може да пишеш почти всичко с изключение на думи като терорист, ИДИЛ и т.н. Нарича се свобода на словото, затова американците се дразнят на ЕС, когато глобяват с милиони онлайн платформите и социалните им мрежи. В ЕС няма такава свобода но словото. Личи си, че си пенсионер с робско мислене. Мен никой не може да ме накара да се бия за една или друга държава, имам нулев респект към БГ институциите и никой и нищо не може да ме впечатли в БГ. БГ е една байганьовска държава в ЕС, която много прилича то държава от Третия свят с нулева ценностна система - само пари е в главата на българина, понеже цял живот е беден, но не само финансово.

    Коментиран от #160

    11:36 29.12.2025

  • 136 Няма да се плашиш

    0 0 Отговор
    Путин на място, в Донбас ще ти обясни своите виждания!

    11:36 29.12.2025

  • 137 Да бе да

    0 0 Отговор
    Ти нямаш думата

    11:37 29.12.2025

  • 138 Българин

    0 0 Отговор
    Проба

    11:37 29.12.2025

  • 139 Той

    2 0 Отговор
    Е нема такъв гадняр, като зелената гнида, тоя е някакъв ненормални тотален, умират хора този се вълнува още за някакви компромиси от Русия, наркоза долна.

    11:37 29.12.2025

  • 140 9689

    0 0 Отговор
    Англия няма да те спаси,ще се молиш привит наполовина.Путин не бърза пък и щади мирното население.

    11:37 29.12.2025

  • 141 Макробиолог

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "Григор":

    Така е .Тия 20%в Донбас що са толкова важни?Щот са най укрепената в военно отношение линия ,зад нея е равно голо поле .

    11:38 29.12.2025

  • 142 Потресен

    1 1 Отговор
    Путя е пътник,запомнете това!
    Никакви отстъпки за престъпника!

    11:38 29.12.2025

  • 143 Зельо Кокаинович

    1 0 Отговор
    Донбас е Руски, както Одеса, Нилолаев, Херсон и Харков! Русия ще си ги вземе по Трудния или Лесния начин!

    11:39 29.12.2025

  • 144 Карго 200

    2 4 Отговор
    До Тръмп
    Тези парчета от Украйна, които толкова леко им казваш да ги предадат на Русия? Там хората говорят украински преди прадедите на твоите основатели дори да са се замислили да се качат на кораб.
    За да подчертая още повече и просто като случаен пример, аз съм от Румъния, място, където 2000 години по-късно все още се наричаме романи. Имам бар през улицата от мен, по-стар от цялата ти цивилизация.
    Така че, ако разчиташ на 750 милиона европейци да не направят нищо за нахлуването ти в Гренланд, за принуждаването на Украйна да се предаде или за продажбата на цяла Европа на твоя руски съюзник, може би си струва да преразгледаш тази залагане.

    Коментиран от #161, #169

    11:39 29.12.2025

  • 145 Урсул фон дер Бандер

    2 2 Отговор
    урсулките ся с еврото ши станете още по красиви и умни

    11:40 29.12.2025

  • 146 Последния софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #133 от "Тее Ба у измръзляка УС ран":

    ФАКТ .
    Нещо повече, до 19 Век,крепостните Монгол-москаля продаваха децата си направо пред вратата на коптора .
    Нечовешка мизерия и скотская...жизнь

    11:41 29.12.2025

  • 147 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Тее Ба у измръзляка УС ран":

    Ти по същото това време виждал ли си, как живееха в българските села? Баба ми беше работила ЦЯЛ ЖИВОТ В ЖИВОТНОВЪДСТВО БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН! Не знаеше, какво е чай в пакетче. Изпратиха я в СССР на екскурзия, да се спре за малко от работа. Там са я посрещнали и изпратили с уважението, което заслужаваше.
    Когато се пенсионира, на нейното място сложиха циганя и те за една нощ умориха над 50 прасенца. Бригадирът идва да и се моли да се завърне !

    Коментиран от #159

    11:41 29.12.2025

  • 148 Георгиев

    3 0 Отговор
    Много откраднахте при разпада на СССР. Взехте цялата УССР, а на Украина й се полагаха само две-три области, западно от Киев. И още щяха да са ваши, ако не беше този геноцид с руското население. До тук беше. Разделението на Окраина ще извършва руската армия. Скоро ще има ултиматум към НАТО да престанат да участват в тази етническа война, за да не се принесе и на нейна територия. Засега Русия мълчи, а НАТО се ослушва и натиска. Защото борбата е срещу Русия, с не в защита на територията на Окраина.

    11:45 29.12.2025

  • 149 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    Донбас - кюмюр, джилязо под земята горе житница па Азовкото гьолче стана вътрешно моренце. Кой ша му го даде на комедианта? Отделно, че бъкано с приватизирано-краднати от юдео-западни капитали е пили са една студена вода от болшевиките. Пълно с издънки на анархиста бащицата Махно.

    11:45 29.12.2025

  • 150 УдоМача

    1 0 Отговор
    Ами като имати бийти са до последния...

    11:47 29.12.2025

  • 151 Антилиберал

    2 1 Отговор
    Ако не беше онзи рижав бОрис джонсън всичко да беше приключило преди 3 години без милиони жертви и големи териториални отстъпки. Той е виновен за всичко. Той провали мирните прегоори в Истанбул. А се бяха разбрали още тогава. Него трябва да преследват международните съдилища.

    11:50 29.12.2025

  • 152 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор
    Тръмпича!!! Напъни се! Искам тези територии! Дай си ми териториите!

    Коментиран от #156

    11:50 29.12.2025

  • 153 Перо

    3 1 Отговор
    Сега Зеленски се е сетил за закон и допитване, а за военния преврат и геноцид, може без допитване до народа или Върховната Рада!

    11:51 29.12.2025

  • 154 болгарин..

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Мнение":

    Донбас е независим-там е проведен законен референдум в който двете републики длнр сказали...неть на кieевската хунта и бандерите от злоба и ненавист почват да бомбят и пуцат по рускоезичното население а масква не бросаеть свойх и това са първопричините за конфликта

    11:51 29.12.2025

  • 155 При Хитлер

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лука":

    Пещите са в началото неук цървуль

    11:53 29.12.2025

  • 156 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Путин гол до кръста на пони":

    Тръмпи, даваш, не даваш, ние ще си ги вземем

    11:54 29.12.2025

  • 157 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Двамата ми дядовци през соца построиха две ФАБРИКИ. Ръцете им се напукваха до кръв от мазолите, а мускули имаха като културисти!
    СДС всичко ликвидира и сега там е голо поле, обрасло с бурени и тръни.
    В Украйна същата работа. Нарязаха и претопиха машините и заводите и сега ривът за пари.

    11:57 29.12.2025

  • 158 Опс

    1 1 Отговор
    Абе мишки !!! Какви сте вие да решавате без съгласието на котката ???
    Затова още ще те бият.....

    11:57 29.12.2025

  • 159 Виждах тия скотове

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Пенсионер 69 годишен":

    Мизерни , защото работех в Балкан Турист. В летните и зимните курорти. Как във всеки хотел имаше ДС офицер, защото се работеше със източни и западните туристи. Минималната беше 125 лв. а монголяците от СССР гледаха курортите като ..7 то Чудо на Света.

    Коментиран от #163, #164

    11:57 29.12.2025

  • 160 Не е така!

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Толкова си заблуден":

    Личи си че при теб активната баня на мозъка е успяла да измие част от историята на този народ. Когато нямаше слободия на словото, но имаше ред, спокойствие, работа за всички, почивки за всички, безплатно и качествено образование и здравеопазване, липса на корупция и други. Да предишната промишленост вече я няма- окрадена и разрушена. Но ток, вода, язовири, асфалтови пътища са от това време и над 90% са САМО от това време. Стръвта за пари и загробване на човешките ценности започнаха точно с т.н. демокрация.

    11:58 29.12.2025

  • 161 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Карго 200":

    Па май Румъния я знаеш от картата само.Украинци говорещи на украински има и е имало само на запад от Днепър, в една доста малка територия, равно отдалечена от всичките и съседи.

    11:59 29.12.2025

  • 162 Само ху...Йло ше оправи

    1 0 Отговор
    Монгольята като... СССР! Китай си върна цял Сибир, включително езерото Байкал без ЕДИН изстрел. А монголоидния ПЕТУШОК ху ЙЛО , цаливаш КУ РАна рамАзан вече 12 год превзема Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк?!?
    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а Фюрера педофил е още ТАМ от където започна ВОЙНАТА!
    Ееееедехееее

    12:03 29.12.2025

  • 163 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #159 от "Виждах тия скотове":

    Как са те пуснали да работиш в Балкан Турист с това неуважение към трудовите хора? Как да гледа морето и хотелите човек, който цял живот е яздил кон в планината и е гледал овце и коне? Никога не е виждал море, както сега много българи?

    12:04 29.12.2025

  • 164 Очото

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Виждах тия скотове":

    И я ги помня тия години оти съм от Несебър

    12:04 29.12.2025

  • 165 Макрон и Медведев пияндето

    0 0 Отговор
    виве лъо франс,вив лъо украйн

    12:07 29.12.2025

  • 166 Трой

    0 0 Отговор
    Тоя колко референдума му трябват в Донбас?

    12:07 29.12.2025

  • 167 Жан дьо Лафонтен

    0 0 Отговор
    В спор надвиват със сила, а не със слова —

    ето пример един за това.



    Влезе агънце в китна дъбрава

    да си пийне вода от потока.

    Злият Вълк, огладнял, за разправа жестока

    тъкмо търсеше плячка тъдява.

    „Как посмя да ми мътиш водата без свян? —

    кресна горският лют хулиган. —

    За нахалство таквоз аз наказвам без жал!“

    „Ваша милост, простете, не сте доразбрал, —

    блейна агнето. — Вие стоите

    по-високо от мен. И се стичат водите

    двайсет крачки след вас.

    Е, как аз

    бих могло да ги мътя от толкова ниско?

    Пък и мигар с езиче тъй мъничко ще

    размътиш потока въобще?“

    „Абе мътиш го! — звярът му ревна, — и низко

    се изказваш за мене — от лани го зная.“

    „Лани още ме нямаше, още бозая

    от мама“ — тъй бедното агне отрони.

    „Бил е брат ти тогава! Тук всичко се помни!“

    „Ама аз нямам брат.“ „Абе твоите бяха!

    А и вашето племе отдавна ме гони —

    там псета, чобани — по мене крещяха!

    Мъст за тебе, мъст, мъст — ей така ти се пада!“

    Сетне Вълчо го сграбчи и без сантимент

    го повлече, уби и изяде,

    глух за всякакъв нов аргумент.

    12:08 29.12.2025

  • 168 Руснак

    0 0 Отговор
    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    12:08 29.12.2025

  • 169 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Карго 200":

    "аз съм от Румъния, място, където 2000 години по-късно все още се наричаме романи."

    Вероятно случайно сте добавили една 0.
    Името Румъния и романи е на, има няма, 2 века. Преди това там се е говорело единствено за българи. Погледнете в която и да е стара църква - всички надписи са на български.

    12:08 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания