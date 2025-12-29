Володимир Зеленски: Имаме огромни различия с Путин по въпроса за Донбас

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки че е постигнато споразумение по повечето от 20-те точки на мирния план, въпросът за Донбас остава труден, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски заяви това по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп след преговорите в Мар-а-Лаго.
В отговор на въпрос дали срещата е довела до компромис по въпроса за Донбас, Зеленски заяви: "Известна ви е нашата позиция. Трябва да зачитаме нашето законодателство, нашия народ и територията, която контролираме. И, разбира се, нашата позиция е много ясна. Ето защо президентът Тръмп заяви, че това е много труден въпрос и, разбира се, ние имаме различни позиции по него с руснаците."
Украинският президент отбеляза, че може да се проведе референдум или парламентарно гласуване за ратифициране на мирния план като цяло или на определени отделни разпоредби. Референдумът, заяви президентът, е само един от ключовите инструменти.
Укринформ припомня, че Зеленски по-рано заяви, че точка 14 от проекта на рамков документ между Украйна, САЩ, Русия и Европа за прекратяване на войната, която се отнася до разрешаването на териториалните въпроси, може да включва следния компромис: руските сили ще се оттеглят от регионите на Днепропетровск, Миколаев, Суми и Харков. Същевременно в Донбас ще бъде създадена "свободна икономическа зона".
Такъв компромис, ако бъде постигнат, ще трябва да бъде подложен на национален референдум.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой
Коментиран от #22
10:16 29.12.2025
2 Вашето мнение
10:17 29.12.2025
3 Украинец
10:18 29.12.2025
4 гост
Коментиран от #17, #19, #52, #94
10:18 29.12.2025
5 Питам:
Коментиран от #26, #42, #47, #61
10:18 29.12.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #13, #56, #100
10:18 29.12.2025
7 Лука
Коментиран от #46
10:19 29.12.2025
8 Вашето мнение
10:19 29.12.2025
9 Имате
10:19 29.12.2025
10 Укрик
10:20 29.12.2025
11 Я пък тоя
Нищо не ти е влезнало в главата за четири години.
10:20 29.12.2025
12 Трол
10:21 29.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не ви ли омръзна този Зеленски?
10:22 29.12.2025
15 гост
10:22 29.12.2025
16 Русия
10:23 29.12.2025
17 Ха,ха,ха
До коментар #4 от "гост":Наркомана ПРЕДАДЕ Крим на Русия даже и без водка. Дашен джуджак.
Всичко ще даде... дори да е с краката напред🤣😂🤣😂
Коментиран от #27
10:23 29.12.2025
18 Путин
10:23 29.12.2025
19 АМИ ЕСТЕСТВЕНО Е
До коментар #4 от "гост":НОРМАЛНИТЕ ИМАТ ОГРОМНИ РАЗЛИЧИЯ СЪС ЗОМБИРАНИ ЕДЕ....ОТИ
И ЗА ТЕБЕ СЕ ОТНАСЯ НИЩО ЧЕ СИ ГОСТ
10:24 29.12.2025
20 Хахаха
10:25 29.12.2025
21 Елементарно Уотсън ,
Ще има още много бой на агресора .
Коментиран от #28, #32
10:25 29.12.2025
22 Ами всъщност
До коментар #1 от "някой":На него не му пука за милионите загинали и пострадали от войната укри, затова и продължава да се зъби с надеждата да отложи собствения си край. Само че няма да му се получи на тоя нагъл наркоман, с него е свършено........дали сега или след няколко месеца възмездието ще го настигне и дано последните му мигове да са тежки и гадни, той го заслужава.
10:26 29.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ШЕФА
10:27 29.12.2025
25 Начо
Наредените народи имат подобия на харманлийския цървул
Коментиран от #37
10:27 29.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 гост
До коментар #17 от "Ха,ха,ха":руснаците взеха крим убивайки десетки хиляди православни християни,,крим стана територия на русия, както и волжка българия
Коментиран от #89
10:28 29.12.2025
28 Вашето мнение
До коментар #21 от "Елементарно Уотсън ,":То и в България има много по-крайни от зеленски хора, но не виждам да стягате мешките и да отивате на фронта да защитавате донбас. Стоите по цял ден на диваните и се плюнчите над клавиатурата.
10:28 29.12.2025
29 Факти
Коментиран от #44
10:28 29.12.2025
30 Кирил
10:29 29.12.2025
31 Ачо
10:30 29.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
10:30 29.12.2025
34 Кирил
Първо ще изядат торба сол, после ще им бият тоягите и накрая ще си платят
Коментиран от #50, #55
10:31 29.12.2025
35 ЕДИН МИШОК СЕ ПЕНЯВИ
Коментиран от #43
10:31 29.12.2025
36 Дедо
Коментиран от #48, #117
10:32 29.12.2025
37 Дедо ви...
До коментар #25 от "Начо":Я оди му избърши носа от белото де хвърчи от него....
10:32 29.12.2025
38 Обикновено
Въпросите са дали украинските викинги и московците ще седнат на масата и дали ще успеят да направят взаимни отстъпки и компромиси, за да сключат мирен договор?
Ако не постигнат това, което е твърде вероятно, войната ще продължи до взаимното изтощение.
Европа ще продължи да подкрепя Украйна, колкото е нужно, така че взаимното изтощение ще отнеме още поне година!
ТРЪМП трябва да убеди Путин ТОЧНО в това, но той не само, че не го прави, ами дори подкрепя Путин по всички начини.
Така че , Тръмп удължава войната!
10:32 29.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Колкото и да му "дигат" рейтинга световните ка-ше.рни медии.
Коментиран от #67
10:33 29.12.2025
41 Фен
10:33 29.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ТОЯ ДЕБИЛ
До коментар #29 от "Факти":ВЕЧЕ СТАНА ДОСАДЕН
КО СТАА БЕ
АДЕ НЕЩО НОВО ИЛИ ЦЕНТОВЕТЕ ВЕЧЕ НЕ СТИГАТ ЗАРАДИ ИНФЛАЦИЯТА
10:34 29.12.2025
45 зевзек
Коментиран от #80
10:35 29.12.2025
46 Когато
До коментар #7 от "Лука":Направят пещи за горене на хора и изгорят отпадъците като теб, тогава ще заприличат на Хитлер
Коментиран от #62
10:36 29.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вашето мнение
До коментар #36 от "Дедо":Покрай работата си познавам много народности, повярвай ми по-нагъл, мързелив и двуличен човек от украинеца няма. Те са били глезениците на СССР, сега са глезените деца на ес и си мислеха, че тая манна небесна никога няма да приключи. На тези разбити илюзии отдавам животинския бяс, който е обхванал тези плазмодии, сега.
Коментиран от #60, #81
10:36 29.12.2025
49 ейджи
10:36 29.12.2025
50 АБЕ КИРТАК
До коментар #34 от "Кирил":ТУЙ ДА НЕ Е ЗА УКРАЙНА
ЩОТО ВЕЧЕ УК....РОПИТЕ ИЗЯДОХА СОЛТА
СЕГА ЯДАТ БОЯ
А ЗА ПЛАЩАНЕТО АМИ ТЕ ПЛАТИХА АВАНСОВО НА ТРЪМП НЕ ПОМНИШ ЛИ
КАК СИ КРИТЕНЧЕ....ТО МИ
10:38 29.12.2025
51 Гедер
Коментиран от #99
10:38 29.12.2025
52 ейджи
До коментар #4 от "гост":американците са по уискито, водката е руска
10:38 29.12.2025
53 Баба
10:38 29.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #34 от "Кирил":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !
10:39 29.12.2025
56 ООрана държава
До коментар #6 от "ООрана държава":Тона беше нормален преди 4 години, на всички взе да и писва от просията на зеления и диктатурата на урсула
Коментиран от #96
10:39 29.12.2025
57 Българин .
Коментиран от #69
10:40 29.12.2025
58 зевзек
Коментиран от #66
10:40 29.12.2025
59 АМИ РАЗБРАХ
До коментар #39 от "Лука":ПРАЙЛ СИ ЗАПЕТАЙКИ ПО СТЕНАТА
АДЕ СТИГА ДЕ
10:41 29.12.2025
60 Дедо
До коментар #48 от "Вашето мнение":Аз не определям кой е нагъл , мързелив или двуличен ,а че украинците са свободолюбиви з а не роби като руснаците. Явно не си разбрал.
Коментиран от #71
10:41 29.12.2025
61 Чети ,да ти станат нещата ясни
До коментар #5 от "Питам:":Ако не открадне окупираната територия, Путлер няма с какво да оправдае колосалните загуби(1 и половина милиона убити и осакатени) на мужици и военна техника в Украйна.
Два милиона и 200 хиляди руснаци са подписали договори за доброволци от началото на войната ,а в Украйна сега са около 700 хиляди ...Къде са останалите?
При Кобзон и осакатени ...
10:42 29.12.2025
62 Лука
До коментар #46 от "Когато":Пещите са накрая,сле много войни!
Коментиран от #155
10:42 29.12.2025
63 Я пък тоя
Или там не е поканен още!
10:42 29.12.2025
64 Българин
10:43 29.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Баш зевзек
До коментар #58 от "зевзек":Шиткаме оръжия на Украйна и трупаме дебели пачки.
10:44 29.12.2025
67 Лека ти пръст
До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Др т живков дано бързо те забравим !
Коментиран от #97
10:45 29.12.2025
68 Владимир Путин офишъл
10:45 29.12.2025
69 Я пъ тоа
До коментар #57 от "Българин .":Зельо ли бре, дето изби над 1,2 милиона путинисти като на шега
10:45 29.12.2025
70 Този дребосък си мисли,
Коментиран от #77
10:45 29.12.2025
71 Вашето мнение
До коментар #60 от "Дедо":Дедо, украинците са сребролюбиви, не свободолюбиви. На тях им е все едно на кой господар се кланят стига да плаща. Нищо не постигате с това идеализиране на една нациска сбирщина, която насъскахе срещу Русия само от реваншистки подбуди.
10:45 29.12.2025
72 Без методично
10:45 29.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Докато натовско оръжие
Коментиран от #88
10:46 29.12.2025
75 зевзек
Коментиран от #84
10:47 29.12.2025
76 Е И ЗАТОВА ЩЕ
Коментиран от #79, #101, #110
10:48 29.12.2025
77 Я пъ тоа
До коментар #70 от "Този дребосък си мисли,":Що ли Русия не върне земите на поробените от нея народи....я ква голяма империя е.
Коментиран от #95
10:48 29.12.2025
78 Гръм и мълнии
10:49 29.12.2025
79 То и
До коментар #76 от "Е И ЗАТОВА ЩЕ":Путин яде боя...бомбят го направо в ...Русия.
10:49 29.12.2025
80 ЛОШО е
До коментар #45 от "зевзек":Че НЕ знаете: До военна Украйна заедно с Донбас е произвеждала 15 милиона тона жито за 40 милиона население. А България 7 милиона тона жито за 7 милиона население. Така, че ще умрът от глад, без Донбас.
10:49 29.12.2025
81 Русофилите сте същите
До коментар #48 от "Вашето мнение":мyxльовци и роби като рашистите. Затова им симпатизирате.
10:49 29.12.2025
82 Руски колхозник
10:50 29.12.2025
83 За донбас
10:50 29.12.2025
84 Ха ха
До коментар #75 от "зевзек":Само, че от бившия СССР най корумпирана и олигархична страна с несменяем царьок Путя и неговите феодали-олигарси е Русия.
Медведев призна от 1 бюджетна рубла се краде 0.60 копейки
Коментиран от #107, #109
10:50 29.12.2025
85 Различията
Ти си продажник, комик, наркоман, клептоман, психоаномалия и нямаш карти.
Коментиран от #86
10:51 29.12.2025
86 Важно е
До коментар #85 от "Различията":Че избива руснаци като за последно и не цепи басма на кремълския дъртак.
10:52 29.12.2025
87 зевзек
10:53 29.12.2025
88 Историк
До коментар #74 от "Докато натовско оръжие":Чугунените глави изобщо знате ли какво става в света,какво ви казва Кремъл- с какво точно оръжие трябва да се бори за своето съществуване Украйна? Май Кремъл ви е казал, че ако се подчини и стане руска колония, всичко ще е наред. Вие така мислите и за България и копейките казвате,че ако Путин ви нареди,ще се биете срещу България. Родоотстъпници и предатели сте, от които България няма нужда. Заминавайте си за Москва.
10:54 29.12.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ха-ха
10:55 29.12.2025
91 Реалност
10:55 29.12.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 БАРС
До коментар #4 от "гост":ЗНАЕШ ,ТИ ГИ НАРИЧАШ ВАТНИЦИ НО НЕ ЗНАЕШ ИСТОРИЯ С НА ВАТННКИТЕ ТИЯ ВАТННКИ НЕ МАЛКО СА ПОМОГНАЛИ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВ ВОЙНА ДА ТИ ОБЕСНЯ КАК СА ПОМОГНАЛИ ВАТННКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АТАКА РАШКИТЕ С ТИЯ ВАТННКИ МНОГО ПО ЛЕСНО СА СЕ ДВИЖЕЛИ И ПРИ БЛИЗЪК БОЙ ТА РЪКОПАШЕН ОТ КОЛКОТО С ШИНЕЛИ ДОСТАТЪЧНО ТОПЛО Е БИЛО НА РАШЕН СОЛДАТ С ВАТННКИ ТЕ И ЗА ТОВА СА ГИ ИЗМИСЛИЛИ ЛЕСНО СЕ БЯГА С ТЯХ ПРИ АТАКА .
10:56 29.12.2025
95 Ша ги вЪрни
До коментар #77 от "Я пъ тоа":Хи хи хи
я виж как ианките ги върнаа.......даже и резервати направиха
и в канада И австралия имат голем мерак а ги върнЪт
10:56 29.12.2025
96 Лука
До коментар #56 от "ООрана държава":Ти не си всички ! Намаш право да говориш от името на всички това е манипулация
10:57 29.12.2025
97 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #67 от "Лека ти пръст":Аз направих тази Държава 27 -мата в света.
А ти какво направи освен кафявото сутринта във вецетУ?
Коментиран от #102, #103
10:57 29.12.2025
98 Пръч
10:58 29.12.2025
99 Дали
До коментар #51 от "Гедер":Дааааа,
Ходи много често - за да му набиват kaн4eто!!!
Мъчат се и akъл да му вкарат, но УВИ.
А по Юpъп xoди да пpocи..........
10:59 29.12.2025
100 какво да подпише, копейки малоумна? 🤣
До коментар #6 от "ООрана държава":Има ли за подписване?
10:59 29.12.2025
101 НЕ ТОЙ НЯМА ДА ИМА....
До коментар #76 от "Е И ЗАТОВА ЩЕ":А НАРОДА ТАМОШНИЯ. НАРОДА КОЛКОТО ГО ИМА. ВЕЧЕ. ВСИЧКО ИЗБЕГА. И ТОЙ ЩЕ ИМА ЯКА МУЛТИ МИЛИОННА МИЛИАРДНА СМЕТКА БАНКОВА. И ОКОЛО ОКОЛО НЕГО СЪЩО.
10:59 29.12.2025
102 Като е била
До коментар #97 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":27 в света, що соца са сгромоляса
Коментиран от #111
11:00 29.12.2025
103 Пръч
До коментар #97 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Тошо, колко пъти я фалира 27 - та в света?
11:00 29.12.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Тома
11:01 29.12.2025
106 Републиканец
11:01 29.12.2025
107 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #84 от "Ха ха":Русия е в национал олигархичен режим на управление !
11:03 29.12.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Тома
До коментар #84 от "Ха ха":Да напомня - ако в Русия се крадеше в размер 0.60 копейки от 1 рубла, то страната щеше да бъде тотален световен шампион в областта на некраденето - отклоняването на по малко от 1% от обществените средства в джобовете на крадците е непостижима мечта и за най-добре уредените, почтени общества по света. Мислимите, най-добри нива на крадене започват от уникалните 3%, до 5-6% нивата се определят като много ниски, между 6 и 12 % нивата са завишени, но относително търпими, доколкото не вкарват обществата тежко в канавката, а над 12% започва класацията, в която откриваме милата ни Родина...
С тия 0.6% кражби в Русия си направил огромен комплимент на Путин, гений, личи си, че имаш жълто паве вместо мозък в главицата😂😂😂
Коментиран от #125
11:03 29.12.2025
110 Агресорът за момента
До коментар #76 от "Е И ЗАТОВА ЩЕ":яде боя... 3 пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците.
Коментиран от #122
11:05 29.12.2025
111 Пенсионер 69 годишен
До коментар #102 от "Като е била":В България НИКОГА не е имало такова сгромолясване, както в Германия. Велика депресия след ПСВ и милиони измрели от глад. Разруха и глад след ВСВ. Цялата икономика заграбена от победителите. Окупационни войски до ден днешен.
Коментиран от #113
11:07 29.12.2025
112 Карго 200
Бъдещето принадлежи на отворените общества, иновациите и хората - а Русия се движи в обратната посока.
Историята не е на тяхна страна.
Коментиран от #119
11:09 29.12.2025
113 Пръч
До коментар #111 от "Пенсионер 69 годишен":Какво доказваш с тази истина? Искаш да кажеш, че германците са велики, щом след такава разруха стават намбър уан? Или и ти не знаеш кво искаш да кажеш!
11:11 29.12.2025
114 Истина
11:13 29.12.2025
115 Путин няма различия!
11:14 29.12.2025
116 Пpъц
11:15 29.12.2025
117 Макробиолог
До коментар #36 от "Дедо":Това е доста екзотично мнение,разгледано в исторически контекст. С надежда чакаме некви докази за съществуването на укр държава в миналото. Националните укр герои трябва да са другаря Ленин, Хрушчов и Горбачов ,които превърнаха тая територия първо в република,второ -в голяма република, трето --в независима /уж/голяма република. Когато хапеш ръката която те е създала, тръгва обратния процес.
11:15 29.12.2025
118 зевзек
Коментиран от #120
11:15 29.12.2025
119 Тити на Кака
До коментар #112 от "Карго 200":Иди в Саудитска Арабия и кажи това на някой оживен площад.
Така ще те смелят от ласки обикновените саудитци там, че после ще настъпи сериозен период на преоценка в живота ти.
Докато лежиш в неврохирургията.
11:16 29.12.2025
120 Пръч
До коментар #118 от "зевзек":Голем зевзет си!
11:17 29.12.2025
121 Пръч
11:17 29.12.2025
122 Мишел
До коментар #110 от "Агресорът за момента":Фантазираш .Оръжието е това, което убива. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия, особено подчертано при тежките оръжия. Затова украинските жертви на фронта са десетки и десетки пъти повече от руските.
11:19 29.12.2025
123 Смешник
месеца териториалния въпрос за Донбас ще бъде решен от руската армия по военен път но условията за мир вече ще бъдат други
11:19 29.12.2025
124 Фейк на часа
Съжалявам, но и от двете страни нивото ви е изключително ниско.
- Нищо свързано с темата по статията. Явно сте били слаби ученици. Не можеш на тест по химия да пишеш какво си научил по физика. Дори не знам как да ви дам по-елементарен пример.
- Персонални обиди. По-рано нивото на русофобните коментари беше ниско, а сега техните противници са се вързали и са опростачили форума.
- Заучени клишета и просташки обиди към двата народа. Не дърпайте дявола за опашката защото в България има политици, които са готови да се продадат и ще ви засилят на фронта с децата ви, даже няма да се усетите как ще стане това.
- Разделение на нацията. Онези, чиято цел е да ни разделят са постигнали целта си.
- Заплахи и обиди. За подобни неща всяко издание на запад ще ви докладва на полицията и ще бъдете подведени под съдебна отговорност. Това ви го гарантирам 100% - за Канада, САЩ, Германия вече щяхте да имате насрочено дело в съда.
Спрете с безсмислените си драсканици и се хванете за работа !
Коментиран от #135
11:19 29.12.2025
125 Пенсионер 69 годишен
До коментар #109 от "Тома":Навсякъде по света има кражби, НО! СССР беше РАЙ за работника. Заплати на норма достигаха и дори надминаваха 1000 рубли. Но какви бяха цените? Няколко примера.
1. Картофи 4 копейки килото;
2. Риба цаца 5 копейки килото;
3. Риба филе пържена /много вкусна/ 20 копейки килото;
4. Хляб пълнозърнест 14 копейки;
5. Мляко 15 копейки литър;
6. Билетче в трамвая 3 копейки;
7. Метро и градски автобус 5 копейки;
8. Жилищата бяха безплатни;
9. Нямаше ЕЛЕКТРОМЕРИ. Всеки ползваше според потребностите;
10. Нямаше водомери за питейна и гореща вода. Ползваше се според потребностите;
11. Нямаше газомери. Всеки ползваше според потребностите;
12. Нямаше топломери. Всеки ползваше според потребностите.
Съветските хора бяха измамени и те разрушиха най-справедливата страна в историята със собствените си ръце...
Коментиран от #131, #132, #133, #134
11:21 29.12.2025
126 Мол ния!
Монгольята Матерят...ху ЙЛО за хилядите отложени полети, за цените, за дроновете и купоните!
Е това е Пе..деРуски МИР
11:23 29.12.2025
127 Кой му е казал
11:24 29.12.2025
128 Мнение
Коментиран от #154
11:25 29.12.2025
129 гдфгфдг
11:26 29.12.2025
130 Григор
Коментиран от #141
11:26 29.12.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Пенсионер 69 годишен
До коментар #125 от "Пенсионер 69 годишен":Продължавам с цените в СССР:
Билет в кино, опера и театър копейки;
Вечер в ресторант за двама 10 рубли, като в цената влиза и таксито;
Наем в общежитие 1,5 рубли на месец или безплатно
Стипендии за студентите и безплатни общежития. Обучението безплатно;
Вечеря в столова 30 копейки;
След завършване на образование осигурена работа и жилище.
11:33 29.12.2025
133 Тее Ба у измръзляка УС ран
До коментар #125 от "Пенсионер 69 годишен":АааааааХахахаха
Монгольята идваха в България като във Западна държава,..под строй водени от Партиец. Тюбитейки, анцузи със накичени трудови ордени и медали. Смучеха пакетчетата с чай и отпиваха гореща вода от каната.За един $ ,..смучеха и Дедо Вия,..цяла нощ.Неверояни бомжи и скъсаняци жувеещи в 19 Век
Хехехехехехе
Коментиран от #146, #147
11:33 29.12.2025
134 Тома
До коментар #125 от "Пенсионер 69 годишен":По твоите критерии по-хубавото място за живеене от СССР е само затворът - там никой за нищо не плаща, ток, отопление, храна, облекло...
Земен рай, а?
11:35 29.12.2025
135 Толкова си заблуден
До коментар #124 от "Фейк на часа":Не знам как е в Германия, понеже свободата на словото в измисления ви ЕС е мит, но в САЩ и Канада може да пишеш почти всичко с изключение на думи като терорист, ИДИЛ и т.н. Нарича се свобода на словото, затова американците се дразнят на ЕС, когато глобяват с милиони онлайн платформите и социалните им мрежи. В ЕС няма такава свобода но словото. Личи си, че си пенсионер с робско мислене. Мен никой не може да ме накара да се бия за една или друга държава, имам нулев респект към БГ институциите и никой и нищо не може да ме впечатли в БГ. БГ е една байганьовска държава в ЕС, която много прилича то държава от Третия свят с нулева ценностна система - само пари е в главата на българина, понеже цял живот е беден, но не само финансово.
Коментиран от #160
11:36 29.12.2025
136 Няма да се плашиш
11:36 29.12.2025
137 Да бе да
11:37 29.12.2025
138 Българин
11:37 29.12.2025
139 Той
11:37 29.12.2025
140 9689
11:37 29.12.2025
141 Макробиолог
До коментар #130 от "Григор":Така е .Тия 20%в Донбас що са толкова важни?Щот са най укрепената в военно отношение линия ,зад нея е равно голо поле .
11:38 29.12.2025
142 Потресен
Никакви отстъпки за престъпника!
11:38 29.12.2025
143 Зельо Кокаинович
11:39 29.12.2025
144 Карго 200
Тези парчета от Украйна, които толкова леко им казваш да ги предадат на Русия? Там хората говорят украински преди прадедите на твоите основатели дори да са се замислили да се качат на кораб.
За да подчертая още повече и просто като случаен пример, аз съм от Румъния, място, където 2000 години по-късно все още се наричаме романи. Имам бар през улицата от мен, по-стар от цялата ти цивилизация.
Така че, ако разчиташ на 750 милиона европейци да не направят нищо за нахлуването ти в Гренланд, за принуждаването на Украйна да се предаде или за продажбата на цяла Европа на твоя руски съюзник, може би си струва да преразгледаш тази залагане.
Коментиран от #161, #169
11:39 29.12.2025
145 Урсул фон дер Бандер
11:40 29.12.2025
146 Последния софиянец
До коментар #133 от "Тее Ба у измръзляка УС ран":ФАКТ .
Нещо повече, до 19 Век,крепостните Монгол-москаля продаваха децата си направо пред вратата на коптора .
Нечовешка мизерия и скотская...жизнь
11:41 29.12.2025
147 Пенсионер 69 годишен
До коментар #133 от "Тее Ба у измръзляка УС ран":Ти по същото това време виждал ли си, как живееха в българските села? Баба ми беше работила ЦЯЛ ЖИВОТ В ЖИВОТНОВЪДСТВО БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН! Не знаеше, какво е чай в пакетче. Изпратиха я в СССР на екскурзия, да се спре за малко от работа. Там са я посрещнали и изпратили с уважението, което заслужаваше.
Когато се пенсионира, на нейното място сложиха циганя и те за една нощ умориха над 50 прасенца. Бригадирът идва да и се моли да се завърне !
Коментиран от #159
11:41 29.12.2025
148 Георгиев
11:45 29.12.2025
149 Ний ша Ва упрайм
11:45 29.12.2025
150 УдоМача
11:47 29.12.2025
151 Антилиберал
11:50 29.12.2025
152 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #156
11:50 29.12.2025
153 Перо
11:51 29.12.2025
154 болгарин..
До коментар #128 от "Мнение":Донбас е независим-там е проведен законен референдум в който двете републики длнр сказали...неть на кieевската хунта и бандерите от злоба и ненавист почват да бомбят и пуцат по рускоезичното население а масква не бросаеть свойх и това са първопричините за конфликта
11:51 29.12.2025
155 При Хитлер
До коментар #62 от "Лука":Пещите са в началото неук цървуль
11:53 29.12.2025
156 Путин
До коментар #152 от "Путин гол до кръста на пони":Тръмпи, даваш, не даваш, ние ще си ги вземем
11:54 29.12.2025
157 Пенсионер 69 годишен
СДС всичко ликвидира и сега там е голо поле, обрасло с бурени и тръни.
В Украйна същата работа. Нарязаха и претопиха машините и заводите и сега ривът за пари.
11:57 29.12.2025
158 Опс
Затова още ще те бият.....
11:57 29.12.2025
159 Виждах тия скотове
До коментар #147 от "Пенсионер 69 годишен":Мизерни , защото работех в Балкан Турист. В летните и зимните курорти. Как във всеки хотел имаше ДС офицер, защото се работеше със източни и западните туристи. Минималната беше 125 лв. а монголяците от СССР гледаха курортите като ..7 то Чудо на Света.
Коментиран от #163, #164
11:57 29.12.2025
160 Не е така!
До коментар #135 от "Толкова си заблуден":Личи си че при теб активната баня на мозъка е успяла да измие част от историята на този народ. Когато нямаше слободия на словото, но имаше ред, спокойствие, работа за всички, почивки за всички, безплатно и качествено образование и здравеопазване, липса на корупция и други. Да предишната промишленост вече я няма- окрадена и разрушена. Но ток, вода, язовири, асфалтови пътища са от това време и над 90% са САМО от това време. Стръвта за пари и загробване на човешките ценности започнаха точно с т.н. демокрация.
11:58 29.12.2025
161 Макробиолог
До коментар #144 от "Карго 200":Па май Румъния я знаеш от картата само.Украинци говорещи на украински има и е имало само на запад от Днепър, в една доста малка територия, равно отдалечена от всичките и съседи.
11:59 29.12.2025
162 Само ху...Йло ше оправи
2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а Фюрера педофил е още ТАМ от където започна ВОЙНАТА!
Ееееедехееее
12:03 29.12.2025
163 Пенсионер 69 годишен
До коментар #159 от "Виждах тия скотове":Как са те пуснали да работиш в Балкан Турист с това неуважение към трудовите хора? Как да гледа морето и хотелите човек, който цял живот е яздил кон в планината и е гледал овце и коне? Никога не е виждал море, както сега много българи?
12:04 29.12.2025
164 Очото
До коментар #159 от "Виждах тия скотове":И я ги помня тия години оти съм от Несебър
12:04 29.12.2025
165 Макрон и Медведев пияндето
12:07 29.12.2025
166 Трой
12:07 29.12.2025
167 Жан дьо Лафонтен
ето пример един за това.
Влезе агънце в китна дъбрава
да си пийне вода от потока.
Злият Вълк, огладнял, за разправа жестока
тъкмо търсеше плячка тъдява.
„Как посмя да ми мътиш водата без свян? —
кресна горският лют хулиган. —
За нахалство таквоз аз наказвам без жал!“
„Ваша милост, простете, не сте доразбрал, —
блейна агнето. — Вие стоите
по-високо от мен. И се стичат водите
двайсет крачки след вас.
Е, как аз
бих могло да ги мътя от толкова ниско?
Пък и мигар с езиче тъй мъничко ще
размътиш потока въобще?“
„Абе мътиш го! — звярът му ревна, — и низко
се изказваш за мене — от лани го зная.“
„Лани още ме нямаше, още бозая
от мама“ — тъй бедното агне отрони.
„Бил е брат ти тогава! Тук всичко се помни!“
„Ама аз нямам брат.“ „Абе твоите бяха!
А и вашето племе отдавна ме гони —
там псета, чобани — по мене крещяха!
Мъст за тебе, мъст, мъст — ей така ти се пада!“
Сетне Вълчо го сграбчи и без сантимент
го повлече, уби и изяде,
глух за всякакъв нов аргумент.
12:08 29.12.2025
168 Руснак
12:08 29.12.2025
169 6135
До коментар #144 от "Карго 200":"аз съм от Румъния, място, където 2000 години по-късно все още се наричаме романи."
Вероятно случайно сте добавили една 0.
Името Румъния и романи е на, има няма, 2 века. Преди това там се е говорело единствено за българи. Погледнете в която и да е стара църква - всички надписи са на български.
12:08 29.12.2025