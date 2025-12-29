Киев се опита да атакува резиденцията на Путин

В нощта на 29 декември Киев предприе атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Той заяви, че Москва няма да остави това без отговор.
Всички дронове са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети след атаката с украински дроновее.
Москва няма да игнорира атаката на Киев, заяви руският външен министър. Определени са целите и времето на ответния удар на Русия след атаката срещу резиденцията на Путин.
Русия не възнамерява да се оттегли от преговорния процес след атаката на украинските въоръжени сили срещу президентската резиденция. Москва отбелязва, че Киев е извършил тази атака на фона на интензивни преговори за разрешаване на украинския конфликт. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана предвид окончателното преминаване на режима в Киев към политика на държавен тероризъм.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #18, #39, #79
18:09 29.12.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
31 ДЕКЕМВРИ 12 ПОЛУНОЩ
ЛЕШНИЦИ ЗА ВСИЧКИ НАЦИСТИ ...ПРАЗНИЧЕН САЛЮТ 333:)
Коментиран от #14
18:10 29.12.2025
3 В освободения от Русия Мариупол е
Коментиран от #21, #30
18:10 29.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
Коментиран от #17
18:11 29.12.2025
6 Айде
18:11 29.12.2025
7 Точно така
18:12 29.12.2025
8 Гост
18:12 29.12.2025
9 Курд Околянов
18:12 29.12.2025
10 Анджо
18:12 29.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 КОЕ ДЖУДЖЕ БЕ МУЦКА
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ОНОВА ДЕТО ЩЪКА КАТО НАП....ИКАНО
МЕЖДУ БРЮКСЕЛ И ВАШИНГТОН И ПОСТОЯННО РЕВЕ ЗА ПОДАЯНИЯ
КОЕ ОНОВА ДЕТ ГО Е СТРАХ ДА СЕ ПРИБЕРЕ В КИЕВ ДАН МУ РЕЗНАТ ЧУТУРАТА
18:13 29.12.2025
13 Значи ще има нови неща
18:14 29.12.2025
14 Сколко
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":лешници сделани товариш
18:14 29.12.2025
15 Пламен
Там най-много ще ги заболи .
18:14 29.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само така
До коментар #5 от "Последния Софиянец":И без това не работиш в заведението, що и да него завлечеш леко.
18:15 29.12.2025
18 Дрисула
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":даааа, от смех)))
18:16 29.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Викам така стотина комунета
Коментиран от #26, #34, #55, #62
18:16 29.12.2025
21 И аз
До коментар #3 от "В освободения от Русия Мариупол е":бях там, три дни ядох, пих и пиеси гледах
18:16 29.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Колю Гаубицата
Чудя се защо ги бави досега?
Коментиран от #31, #38
18:17 29.12.2025
24 Путин
18:17 29.12.2025
25 СЪРБИ ГО НАРКОМАНА
18:18 29.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Владо
18:18 29.12.2025
28 Аз се чудя
18:19 29.12.2025
29 хаха
Ако стоеше по резиденциите, щяха да му викат "резиденсткия плъх".
Коментиран от #65
18:20 29.12.2025
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "В освободения от Русия Мариупол е":Как пък един клепар като теб например не замина за Мариопул на театър?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #48
18:20 29.12.2025
31 Иван
До коментар #23 от "Колю Гаубицата":Тел Авив трябва да бъде унищожен.
18:20 29.12.2025
32 ха-ха
18:20 29.12.2025
33 Съвременик
18:20 29.12.2025
34 Демократ
До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #40
18:21 29.12.2025
35 Не важи
18:21 29.12.2025
36 Плешива първопричина
Коментиран от #68
18:22 29.12.2025
37 осраински
Коментиран от #44
18:22 29.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 прошляк ,
До коментар #34 от "Демократ":От такива като теб това звучи като комплимент ! Благодаря , за което !
18:23 29.12.2025
41 Дон Корлеоне
Коментиран от #56
18:23 29.12.2025
42 Пламен
Китай си взе Монголия без да изхаби един патрон , а Джуджето бусува в украинската кал четвърта година .
18:24 29.12.2025
43 Баба
18:25 29.12.2025
44 Омазана ватенка
До коментар #37 от "осраински":Досега двама генерала насред Москва бяха пратени при Кобзон....
Многоточие...
Коментиран от #52, #70
18:25 29.12.2025
45 ха-ха
18:26 29.12.2025
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #39 от "Вашето мнение":ОООООО...! ко прайш ма? докога ще те чакам пред Катедралата ,да ми дойдеш с червената рокля?
Коментиран от #57
18:27 29.12.2025
47 Zaхарова
18:27 29.12.2025
48 17:43, днес В Мариупол беше открит
До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":реставриран драматичен театър. Снимки и видеа. stranaua За клепарите.
Коментиран от #51, #54
18:27 29.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Иван
До коментар #19 от "НЕ БЕ МУЦКА":Не е ясно кой на кого е лъскал чепиците. Еленски е гнусен хазарин, а Доналд Тръмп е проститутка на хазарите. Сатанинските евреи Еленски, Порош, Шорош, Яценюк, Турчинов, Виктория Нюланд, Килъри Клинтън, Уолф Блитцер, Антъни Блинкен, Дженет Йелен, Антъни Фаучи, Бенямин Нетаняху, Лари Силвърщайн, Джефри Епщайн, Ал Багдади, Чък Шумер, Ненси Пелоси, Блументал, Джоузеф Лийберман, Ехуд Барак, са на по-високо ниво от боклука Доналд Тръмп.
18:29 29.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 осраински
До коментар #44 от "Омазана ватенка":споко след малко 6е ти сменят памперса и заспиваш като е..н
18:30 29.12.2025
53 БАЧО ПУСКАЙ
18:31 29.12.2025
54 Аре бегай с тоя театър.
До коментар #48 от "17:43, днес В Мариупол беше открит":На кой българин му дреме?Отивай го гледай!
18:31 29.12.2025
55 Дядо ви
До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":Такива дето мислеха и говореха като теб навремето хвърляха живи хора на прасетата е Белене и другите лагери. Тогава наричаха себе си "комунисти", сега се именувате друго яче, "либерали", "евроатлантици" и тем подобни маски и костюми навличате, но отвътре бълбика същата гадост - богоборство, омраза към Христос и всяка човещина, човеконенавист и отровна злоба. Опомни се.
18:32 29.12.2025
56 Иван
До коментар #41 от "Дон Корлеоне":Боклука Доналд Тръмп не взима решения. Сатанинските нацистки коварни еврейски хазарски равинови плъхове взимат решенията. Русия трябва да унищожи сатанинския Израел.
18:33 29.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 000
18:34 29.12.2025
59 Перо
18:35 29.12.2025
60 ха-ха
18:35 29.12.2025
61 Свободен
Отдавна не се бях смял така!!
Товариш Путин сега не смее да заспи!
Сигурно го местят с влака!
Добре, че не може да влезе в България, че след него лети цял рояк украински дронове!
Коментиран от #66
18:36 29.12.2025
62 село мое ,
До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":Ходил ли си на зъбар скоро ? Ако не - ще ти помогна !
18:37 29.12.2025
63 В В.П.
18:37 29.12.2025
64 В В.П.
18:38 29.12.2025
65 Най скъпият бункер в света
До коментар #29 от "хаха":На стойност 1,5 млрд.д.построи наркоманът в Иваново Вознесенск
18:38 29.12.2025
66 прошляк ,
До коментар #61 от "Свободен":Мисли за зеления , за Путин има кой да мисли ! След поредната щуротия на урките на зеля едва ли ще му е до сън .
18:39 29.12.2025
67 УдоМача
18:40 29.12.2025
68 Перо
До коментар #36 от "Плешива първопричина":Ционист, който не се предава се унищожава!
18:40 29.12.2025
69 въйй
18:41 29.12.2025
70 Дядо ви
До коментар #44 от "Омазана ватенка":Многоточието е, че си се докарал до кръвожадност и озверяване. Тъжна гледка. Разберете най-накрая - всеки който кълне (дори и да има основание) , клетвата му пада първо върху него и близките му. Всяко зло пожелание е клетва, договор с дявола. Спрете се най-сетне. А ти друже, иди в най-близкия храм и изповядай тия гадости на свещеника ако не искаш да те застигнат последствията от договорите, които подписваш с устата и мислите си.
Коментиран от #74
18:42 29.12.2025
71 гост
18:42 29.12.2025
72 Стадартно
18:42 29.12.2025
73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #57 от "Вашето мнение":е...с нещо ме е ощетила , с друго пък ме е надарила (природата)..сложи си червената рокля , аз ти казвам-ще забравиш и руснаци и джуджаци и ще оцениш Белия Ескадрон в твоя гъ з о н
18:43 29.12.2025
74 гост
До коментар #70 от "Дядо ви":Това научно обяснение от къде го изкопа...щом убиваш,трябва всяка клетва да те хване...
18:44 29.12.2025
75 ....
Коментиран от #83
18:44 29.12.2025
76 Забелязал
Коментиран от #89
18:44 29.12.2025
77 Вчера е било
Москва сега заявява, че ще „преразгледа“ преговорната си позиция за прекратяване на войната в Украйна след това, което нарече нощната „терористична атака“. Украинското правителство незабавно отхвърли твърдението , наричайки го „измислица“ :
18:45 29.12.2025
78 Анонимен
18:47 29.12.2025
79 ПРАВ СИ...!
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Руснаците го побъркаха това джудже -Зеленски...!
18:48 29.12.2025
80 В В.П.
18:48 29.12.2025
81 Напалм за орките
18:50 29.12.2025
82 Бъдеще
18:51 29.12.2025
83 НАЛИ?!
До коментар #75 от "....":Мечтай си...😉🤣🫢😂👍!
18:51 29.12.2025
84 В В.П.
18:51 29.12.2025
85 Свършено е
18:51 29.12.2025
86 Ето нещо истинско !
Целта: Поразен е офицерският щаб и две сгради, превърнати в казарми. 14-а бригада е "елитът на елита" – загубата на 51 души убити на място е критичен удар, тъй като това са висококвалифицирани специалисти (разузнавачи и оператори на специални системи), които се обучават с години.
Методът: Използвани са нови тежки дронове-камикадзе, които са в състояние да пробиват бетонни плочи.
18:51 29.12.2025
87 В В.П.
18:52 29.12.2025
88 Пий си хапчетата...
До коментар #51 от "Ииииихххуууу ййййй":...и си лягай...!
18:53 29.12.2025
89 Ха-ха-ха ,торбата с лъжите
До коментар #76 от "Забелязал":е почти празна.🤣🤣😉
18:53 29.12.2025