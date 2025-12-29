Новини
Киев се опита да атакува резиденцията на Путин
  Тема: Украйна

Киев се опита да атакува резиденцията на Путин

29 Декември, 2025 18:07

Русия не възнамерява да се оттегли от преговорния процес след атаката на украинските въоръжени сили срещу президентската резиденция

Киев се опита да атакува резиденцията на Путин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В нощта на 29 декември Киев предприе атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Той заяви, че Москва няма да остави това без отговор.

Всички дронове са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети след атаката с украински дроновее.

Москва няма да игнорира атаката на Киев, заяви руският външен министър. Определени са целите и времето на ответния удар на Русия след атаката срещу резиденцията на Путин.

Русия не възнамерява да се оттегли от преговорния процес след атаката на украинските въоръжени сили срещу президентската резиденция. Москва отбелязва, че Киев е извършил тази атака на фона на интензивни преговори за разрешаване на украинския конфликт. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана предвид окончателното преминаване на режима в Киев към политика на държавен тероризъм.


Русия
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 76 Отговор
    еиййй..побъркахте го тва джудже , ей..

    Коментиран от #12, #18, #39, #79

    18:09 29.12.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    81 16 Отговор
    НЕКА ДА ПОЗНАЯ
    ....
    31 ДЕКЕМВРИ 12 ПОЛУНОЩ
    ЛЕШНИЦИ ЗА ВСИЧКИ НАЦИСТИ ...ПРАЗНИЧЕН САЛЮТ 333:)

    Коментиран от #14

    18:10 29.12.2025

  • 3 В освободения от Русия Мариупол е

    60 12 Отговор
    открит реставрираният Академичен руски драматичен театър, който е почти напълно разрушен по време на военните действия. На откриването е била изиграна пиесата по детска приказка "Аленото цвете" с участието на музиканти от Санкт Петербург и местни музиканти. Това е било съобщено от руските медии. Откриването е било посетено от "ръководителя на ДНР" Денис Пушилин, губернатора на Санкт Петербург Александър Беглов и руския актьор, художествен директор на московския театър "Современник" Владимир Машков.

    Коментиран от #21, #30

    18:10 29.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    18 45 Отговор
    Браво, ще черпя в заведението!

    Коментиран от #17

    18:11 29.12.2025

  • 6 Айде

    74 14 Отговор
    Радата отиде на кино

    18:11 29.12.2025

  • 7 Точно така

    84 14 Отговор
    Дразнете още руснаците. Те ще ви стабилизират психиката.

    18:12 29.12.2025

  • 8 Гост

    72 13 Отговор
    Това са урвенски номера, които целят ескалация! Украинското ръководство не иска примирие, защото са се оплели в гешефти и ще висят по черешите! Това последното е неизбежно! Разберете, който и да е след Путин, ще докара нещата докрай, ако той не е там! Толкова вече е голям залога, че няма връщане! Следваща стъпка, официална война обявена от Думата, и този път Наистина 3 дни!

    18:12 29.12.2025

  • 9 Курд Околянов

    65 16 Отговор
    Скоро центъра на Киев ще изчезне.

    18:12 29.12.2025

  • 10 Анджо

    12 48 Отговор
    По хубав и по благ от руският тероризъм нема .

    18:12 29.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КОЕ ДЖУДЖЕ БЕ МУЦКА

    66 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ОНОВА ДЕТО ЩЪКА КАТО НАП....ИКАНО
    МЕЖДУ БРЮКСЕЛ И ВАШИНГТОН И ПОСТОЯННО РЕВЕ ЗА ПОДАЯНИЯ
    КОЕ ОНОВА ДЕТ ГО Е СТРАХ ДА СЕ ПРИБЕРЕ В КИЕВ ДАН МУ РЕЗНАТ ЧУТУРАТА

    18:13 29.12.2025

  • 13 Значи ще има нови неща

    55 10 Отговор
    по-неприятни за Украйна при следващите преговори, ако въобще има такива.

    18:14 29.12.2025

  • 14 Сколко

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    лешници сделани товариш

    18:14 29.12.2025

  • 15 Пламен

    10 31 Отговор
    Ударете „Рубльовка“ .
    Там най-много ще ги заболи .

    18:14 29.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само така

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И без това не работиш в заведението, що и да него завлечеш леко.

    18:15 29.12.2025

  • 18 Дрисула

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    даааа, от смех)))

    18:16 29.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Викам така стотина комунета

    9 33 Отговор
    Да ги поизбессим викам така.По случай приемането на България в еврозоната така да им е за спомен.

    Коментиран от #26, #34, #55, #62

    18:16 29.12.2025

  • 21 И аз

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "В освободения от Русия Мариупол е":

    бях там, три дни ядох, пих и пиеси гледах

    18:16 29.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Колю Гаубицата

    42 9 Отговор
    Два-три "ореха" по Банковая и за Нова Година ще настъпи най-накрая МИР!!!
    Чудя се защо ги бави досега?

    Коментиран от #31, #38

    18:17 29.12.2025

  • 24 Путин

    5 16 Отговор
    Хе хе, напълни 10 куфарчета и съм си рахат.

    18:17 29.12.2025

  • 25 СЪРБИ ГО НАРКОМАНА

    46 10 Отговор
    ПУТИН ГИ ЖАЛЕШЕ ДОСЕГА,НО ДОКОГА НЕ СЕ ЗНАЕ.

    18:18 29.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Владо

    23 5 Отговор
    Сбърканяка скоро ще го довършат.

    18:18 29.12.2025

  • 28 Аз се чудя

    36 10 Отговор
    До кога Путин ще го търпи тоя шмъркач и не прати един орешник за сбогом....

    18:19 29.12.2025

  • 29 хаха

    7 28 Отговор
    Чи ко? На него неслучайно му викат "бункерния плъх". Защото клечи в тъмното в бункери.

    Ако стоеше по резиденциите, щяха да му викат "резиденсткия плъх".

    Коментиран от #65

    18:20 29.12.2025

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 21 Отговор

    До коментар #3 от "В освободения от Русия Мариупол е":

    Как пък един клепар като теб например не замина за Мариопул на театър?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #48

    18:20 29.12.2025

  • 31 Иван

    17 3 Отговор

    До коментар #23 от "Колю Гаубицата":

    Тел Авив трябва да бъде унищожен.

    18:20 29.12.2025

  • 32 ха-ха

    27 7 Отговор
    Новогодишната заря ще започне за урките още гази нощ ! Утре от ранна утрин ще има пак рев и сопо....ли колко били лоши руснаците .

    18:20 29.12.2025

  • 33 Съвременик

    9 7 Отговор
    Та кога е започнала нощта на 29 декември? Сега е близо 18:15 часа. Сигурно съм пиян.

    18:20 29.12.2025

  • 34 Демократ

    7 19 Отговор

    До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #40

    18:21 29.12.2025

  • 35 Не важи

    26 3 Отговор
    А Макарони се тръшкане на Путин руснаците да не убиват Зеления Джуджак... , и Путин му обеща. Сега обаче обещанието вече не важи.

    18:21 29.12.2025

  • 36 Плешива първопричина

    5 15 Отговор
    Когато първопричината за "конфликта" бъде отстранена, тогава ще има мир "за един ден". Всичко останало са глупости на рашистки хватки.

    Коментиран от #68

    18:22 29.12.2025

  • 37 осраински

    24 2 Отговор
    Е, ето ни и нас. Киевските дегенерати вече се опитаха да бомбардират Кремъл. Сега са стигнали и до резиденцията на Путин. Разбира се, това не може да остане без отговор, но, както всичко останало, трябва да се прави разумно.

    Коментиран от #44

    18:22 29.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 прошляк ,

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Демократ":

    От такива като теб това звучи като комплимент ! Благодаря , за което !

    18:23 29.12.2025

  • 41 Дон Корлеоне

    5 9 Отговор
    Тръмп е разрешил да зачистят Хаяско.

    Коментиран от #56

    18:23 29.12.2025

  • 42 Пламен

    2 21 Отговор
    Московия отново се превърна в слуга на ,,Златната орда" .
    Китай си взе Монголия без да изхаби един патрон , а Джуджето бусува в украинската кал четвърта година .

    18:24 29.12.2025

  • 43 Баба

    14 1 Отговор
    Сега ще последва нещо страшно.

    18:25 29.12.2025

  • 44 Омазана ватенка

    1 13 Отговор

    До коментар #37 от "осраински":

    Досега двама генерала насред Москва бяха пратени при Кобзон....
    Многоточие...

    Коментиран от #52, #70

    18:25 29.12.2025

  • 45 ха-ха

    14 1 Отговор
    Урките пак ще имат фойерверки в небето отсега за Новата година ! Може и други случки да им се случат , нищо не се знае ...А язовира до Киив докога ще е непокътнат ?!

    18:26 29.12.2025

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 13 Отговор

    До коментар #39 от "Вашето мнение":

    ОООООО...! ко прайш ма? докога ще те чакам пред Катедралата ,да ми дойдеш с червената рокля?

    Коментиран от #57

    18:27 29.12.2025

  • 47 Zaхарова

    1 6 Отговор
    Гуведа,по-живо!за какво ви храним?

    18:27 29.12.2025

  • 48 17:43, днес В Мариупол беше открит

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    реставриран драматичен театър. Снимки и видеа. stranaua За клепарите.

    Коментиран от #51, #54

    18:27 29.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Иван

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "НЕ БЕ МУЦКА":

    Не е ясно кой на кого е лъскал чепиците. Еленски е гнусен хазарин, а Доналд Тръмп е проститутка на хазарите. Сатанинските евреи Еленски, Порош, Шорош, Яценюк, Турчинов, Виктория Нюланд, Килъри Клинтън, Уолф Блитцер, Антъни Блинкен, Дженет Йелен, Антъни Фаучи, Бенямин Нетаняху, Лари Силвърщайн, Джефри Епщайн, Ал Багдади, Чък Шумер, Ненси Пелоси, Блументал, Джоузеф Лийберман, Ехуд Барак, са на по-високо ниво от боклука Доналд Тръмп.

    18:29 29.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 осраински

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Омазана ватенка":

    споко след малко 6е ти сменят памперса и заспиваш като е..н

    18:30 29.12.2025

  • 53 БАЧО ПУСКАЙ

    15 1 Отговор
    1 ОРЕШКА ПО БАНКОВАЯ И ДА СЕ СВЪРШВА С ТАЯ УКРО МЪКА.

    18:31 29.12.2025

  • 54 Аре бегай с тоя театър.

    0 8 Отговор

    До коментар #48 от "17:43, днес В Мариупол беше открит":

    На кой българин му дреме?Отивай го гледай!

    18:31 29.12.2025

  • 55 Дядо ви

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":

    Такива дето мислеха и говореха като теб навремето хвърляха живи хора на прасетата е Белене и другите лагери. Тогава наричаха себе си "комунисти", сега се именувате друго яче, "либерали", "евроатлантици" и тем подобни маски и костюми навличате, но отвътре бълбика същата гадост - богоборство, омраза към Христос и всяка човещина, човеконенавист и отровна злоба. Опомни се.

    18:32 29.12.2025

  • 56 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дон Корлеоне":

    Боклука Доналд Тръмп не взима решения. Сатанинските нацистки коварни еврейски хазарски равинови плъхове взимат решенията. Русия трябва да унищожи сатанинския Израел.

    18:33 29.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 000

    10 0 Отговор
    15% мита за европейските стоки в сащ и 5% от бвп за оръжия от сащ. Ес приключи.

    18:34 29.12.2025

  • 59 Перо

    9 0 Отговор
    Сега ционисткия шут ще го е страх да се прибере в Украйна!

    18:35 29.12.2025

  • 60 ха-ха

    3 1 Отговор
    А ,БЕ , да не е минал 29 -ти , че тук ни говорят за нощта на 29 -ти ?! Тия Факти съвсем не са факти .

    18:35 29.12.2025

  • 61 Свободен

    0 12 Отговор
    😂😂😂
    Отдавна не се бях смял така!!
    Товариш Путин сега не смее да заспи!
    Сигурно го местят с влака!
    Добре, че не може да влезе в България, че след него лети цял рояк украински дронове!

    Коментиран от #66

    18:36 29.12.2025

  • 62 село мое ,

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":

    Ходил ли си на зъбар скоро ? Ако не - ще ти помогна !

    18:37 29.12.2025

  • 63 В В.П.

    10 0 Отговор
    Много се сховнява положението за зелю фашиста .и режима .Много е Тягаво .

    18:37 29.12.2025

  • 64 В В.П.

    9 0 Отговор
    ЗЕЛЮ ФАШИСТА живее в Швейцария .зот 2023 та Нее стъпвал в Киев..Щото ще го опънат,неговите хора.

    18:38 29.12.2025

  • 65 Най скъпият бункер в света

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    На стойност 1,5 млрд.д.построи наркоманът в Иваново Вознесенск

    18:38 29.12.2025

  • 66 прошляк ,

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Свободен":

    Мисли за зеления , за Путин има кой да мисли ! След поредната щуротия на урките на зеля едва ли ще му е до сън .

    18:39 29.12.2025

  • 67 УдоМача

    4 0 Отговор
    То бива нагло, бива, ама такова чудо никъде го няма!!!

    18:40 29.12.2025

  • 68 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Плешива първопричина":

    Ционист, който не се предава се унищожава!

    18:40 29.12.2025

  • 69 въйй

    0 6 Отговор
    Представяте ли си преди 4г. някой да ви беше казал, че Украйна не само ще устои, ами ще закопае цялата руска армия в Донбас, докато бомби резиденциите на Путин?!!

    18:41 29.12.2025

  • 70 Дядо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Омазана ватенка":

    Многоточието е, че си се докарал до кръвожадност и озверяване. Тъжна гледка. Разберете най-накрая - всеки който кълне (дори и да има основание) , клетвата му пада първо върху него и близките му. Всяко зло пожелание е клетва, договор с дявола. Спрете се най-сетне. А ти друже, иди в най-близкия храм и изповядай тия гадости на свещеника ако не искаш да те застигнат последствията от договорите, които подписваш с устата и мислите си.

    Коментиран от #74

    18:42 29.12.2025

  • 71 гост

    3 6 Отговор
    ...Москва отбелязва, че Киев е извършил тази атака на фона на интензивни преговори за разрешаване на украинския конфликт...а Вие спряхте ли да бомбардирате мирни жители бе, овчо племе..

    18:42 29.12.2025

  • 72 Стадартно

    11 3 Отговор
    Катърът лъже ,както винаги . Ако беше вярно всички пудели на Кремъл щяха да джафкат още от сутринта .

    18:42 29.12.2025

  • 73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Вашето мнение":

    е...с нещо ме е ощетила , с друго пък ме е надарила (природата)..сложи си червената рокля , аз ти казвам-ще забравиш и руснаци и джуджаци и ще оцениш Белия Ескадрон в твоя гъ з о н

    18:43 29.12.2025

  • 74 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Дядо ви":

    Това научно обяснение от къде го изкопа...щом убиваш,трябва всяка клетва да те хване...

    18:44 29.12.2025

  • 75 ....

    1 3 Отговор
    Рано или късно, една такава атака ще успее.

    Коментиран от #83

    18:44 29.12.2025

  • 76 Забелязал

    2 2 Отговор
    Друго не съм и очаквал от Конья.

    Коментиран от #89

    18:44 29.12.2025

  • 77 Вчера е било

    3 7 Отговор
    ,,Нови думи на руския външен министър Сергей Лавров показват, че Украйна е изстреляла 91 дрона, насочени към резиденцията на Путин, в рамките на продължителна атака, обхващаща часове, но всички те са били унищожени от мощните противовъздушни отбранителни системи.

    Москва сега заявява, че ще „преразгледа“ преговорната си позиция за прекратяване на войната в Украйна след това, което нарече нощната „терористична атака“. Украинското правителство незабавно отхвърли твърдението , наричайки го „измислица“ :

    18:45 29.12.2025

  • 78 Анонимен

    1 2 Отговор
    Така Зеленият води умело преговорният процес.Типично в негов характерен стил.С едната ръка се ръкува,с другата воюва.

    18:47 29.12.2025

  • 79 ПРАВ СИ...!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руснаците го побъркаха това джудже -Зеленски...!

    18:48 29.12.2025

  • 80 В В.П.

    2 2 Отговор
    100 калибъра,100 ишкендера и 200 дрона по Радата ще накарат инатлив зелю да бъде по сговорчиво.

    18:48 29.12.2025

  • 81 Напалм за орките

    0 2 Отговор
    Танк Абрамс ,подкрепен и от дронове ,направи на създърма цяла руска колона .

    18:50 29.12.2025

  • 82 Бъдеще

    2 0 Отговор
    Е явно затова Комедианта си изпусна нервите в Коледното обръщение. Наркотиците не прощават.

    18:51 29.12.2025

  • 83 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "....":

    Мечтай си...😉🤣🫢😂👍!

    18:51 29.12.2025

  • 84 В В.П.

    0 0 Отговор
    ЗЕЛЮ ФАШИСТА е пътник.Времето дойде..Не иска да има мир ..Доню ги екзекутира бандитите ..по моретата .

    18:51 29.12.2025

  • 85 Свършено е

    0 1 Отговор
    С Украйна!

    18:51 29.12.2025

  • 86 Ето нещо истинско !

    2 0 Отговор
    Успешен удар е извършен в района на село Бердянське (на пътя между Мариупол и окупираната част на Донецка област). Това не е случайна атака, а резултат от дълго наблюдение.
    ​Целта: Поразен е офицерският щаб и две сгради, превърнати в казарми. 14-а бригада е "елитът на елита" – загубата на 51 души убити на място е критичен удар, тъй като това са висококвалифицирани специалисти (разузнавачи и оператори на специални системи), които се обучават с години.
    ​Методът: Използвани са нови тежки дронове-камикадзе, които са в състояние да пробиват бетонни плочи.

    18:51 29.12.2025

  • 87 В В.П.

    0 1 Отговор
    В коледно пожелание Зелю закле .И той да умре ..После направи атентата ..

    18:52 29.12.2025

  • 88 Пий си хапчетата...

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ииииихххуууу ййййй":

    ...и си лягай...!

    18:53 29.12.2025

  • 89 Ха-ха-ха ,торбата с лъжите

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Забелязал":

    е почти празна.🤣🤣😉

    18:53 29.12.2025

