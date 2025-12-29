В нощта на 29 декември Киев предприе атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Той заяви, че Москва няма да остави това без отговор.

Всички дронове са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети след атаката с украински дроновее.

Москва няма да игнорира атаката на Киев, заяви руският външен министър. Определени са целите и времето на ответния удар на Русия след атаката срещу резиденцията на Путин.

Русия не възнамерява да се оттегли от преговорния процес след атаката на украинските въоръжени сили срещу президентската резиденция. Москва отбелязва, че Киев е извършил тази атака на фона на интензивни преговори за разрешаване на украинския конфликт. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана предвид окончателното преминаване на режима в Киев към политика на държавен тероризъм.