Кирил Петков: Бойко Борисов е бил член на комунистическата партия

29 Декември, 2025 16:42 1 041 34

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца???

Снимка: Фейсбук/Кирил Петков
Кирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета". В своя публикация във Фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!"

"След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руски газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своя газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков.

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!, завършва публикацията на бившия депутат от ПП-ДБ.

Припомняме, че по-рано коментар дойде и от зам.-председателя на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов. В социалната мрежа той написа: "Според Борисов - бодигардът на "първия му университет" Тодор Живков; човекът, който е искал да бъде приет в специалност ДС, а след това е напуснал МВР, за да не си даде партийната книжка - било опасно да се ходи на Тюркян чешма и да се говори за Възродителния процес. Кое е опасно? Да осъдим действията на комунистическия режим? Да дадем знак на българските мюсюлмани, че е време ДПС да бъде изтикано от монопола, който е оставяно дълги години да упражнява? Да бъдем там, където Пеевски го е страх да отиде - сред хората, които твърди, че са "негови"? Кое е опасно, г-н Борисов? Или е опасно за Борисов, ако Пеевски съвсем побеснее?"


  • 1 Атина Палада

    27 9 Отговор
    Тиквата е един про-ст пожарникар

    Коментиран от #3, #11, #24

    16:43 29.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    24 11 Отговор
    Това го знем всички,не е нужно да ни го казва Киро тъ,пото

    16:43 29.12.2025

  • 3 Е как така?

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ББ, уж имал партиен билет, а бие комунистите от БСП където ги хване. Той бие наред.

    Коментиран от #34

    16:45 29.12.2025

  • 4 Някой

    25 7 Отговор
    Е, и? Ти просто си малък и не симал тази възможност. Иначе, до 1989 щеше да го раздаваш и ти убеден комунист, а след това убеден демократ и антикомунист. Нагледали сме се на такива като тебе.

    16:47 29.12.2025

  • 5 Големдебил

    15 13 Отговор
    Шарлатан и лъжец прави разбор на успешен политик.Марш при парапета бе.Там си най-силен.

    16:51 29.12.2025

  • 6 харвардчето

    13 7 Отговор
    Киро е забравил че ДПС е етническа партия, а демонстрацията на чешмата поражда реваншистки спомени, които съчетани с антипеевки кордони, рискува отприщване на засегнатите симпатизанти на ДПС. Той не съзнава опасностите.

    16:51 29.12.2025

  • 7 честен ционист

    12 1 Отговор
    Бил е чекист. Убеден комунист се ставаше само по потекло.

    16:52 29.12.2025

  • 8 Теслатъ

    11 4 Отговор
    Кирчу Т. откри...., "толата вода"!!! Бравус!!! -))))))))))

    16:52 29.12.2025

  • 9 Ти да видиш

    18 7 Отговор
    Кире, навремето малко хора можеха да бъдат в чужбина, освен ако не са избягали през границата. Вие как се озовахте в Канада?

    Коментиран от #18

    16:52 29.12.2025

  • 10 Пачо

    11 2 Отговор
    Абе Петков,ако не си член на БКП, навремето не можеш да заемаш ръководен пост какъвто и да е.Майка ми в петък я назначават за зам.директор на училище и в понеделник я смятат защото не е партиен член.

    16:53 29.12.2025

  • 11 Големдебил

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Простия атина палада,ако ти запалят къщата на кой ли ще звъннеш?Толкова си неумен че не разбираш как обиждаш най-големите герои-Пожарникарите!Вместо шапка да им свалиш,ти ги плюеш.Не народ,а мърша.

    Коментиран от #16

    16:54 29.12.2025

  • 12 Киро УМНИЯ

    8 2 Отговор
    откри топлата вода.

    16:54 29.12.2025

  • 13 ококор

    14 2 Отговор
    и тaткo мy нa пpocтoкиpo oщe e члeн нa бкп

    16:54 29.12.2025

  • 14 Г-Н МАСЛО

    9 1 Отговор
    Човекът, който взе 10 милиона от Васко ДС-то за да го направи кмет говори за комунизъм. СМЯХ !!!

    16:56 29.12.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    6 5 Отговор
    Тиквата хариза 4 милиарда пари на племето за турската тръба!
    Тиквата хариза на путин Камчия!
    Резидента хариза на турският Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е №1 ?

    16:56 29.12.2025

  • 16 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Големдебил":

    Колега- ти ли си събиран от пода с лъжица????

    Коментиран от #21

    16:57 29.12.2025

  • 17 татко

    7 1 Отговор
    Петко е бивш ортак с Алексей Петров - трактора ... Гузните скачат като ожилени.

    16:57 29.12.2025

  • 18 Зъл пес

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ти да видиш":

    Ами с татко-доносник всичко се постига

    16:57 29.12.2025

  • 19 1234

    5 1 Отговор
    Снимката е подвеждаща обаче. Путин е националист и шовинист, не е комунист.

    16:58 29.12.2025

  • 20 Ти да видиш

    9 1 Отговор
    Кире, и по "ваше време" и газът и петролът бяха пак руска, ама чрез посредници. А на каква цена.... би ли казал, ... за протокола. ;)

    16:59 29.12.2025

  • 21 Зъл пес

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Виждаш ли колко ти е акълеца?Той само това измисли.С една гънка,толкова.

    16:59 29.12.2025

  • 22 Дрът русофил

    5 2 Отговор
    Територията от 150 години е комунистическа, наложено от руския коминтерн!
    Комунистите взривиха още 1925г. църквата Света Неделя с помощта на руските комунисти!

    17:00 29.12.2025

  • 23 Киро шашмата

    4 1 Отговор
    Дали го е писал Киро тъпото. Той не може да пише,срича като чете, ама дава акъл и оценки на хората. А пъ няко по темата от него ни го качва тук да ни излъже че Киро смотания не е неграмотен.

    17:01 29.12.2025

  • 24 Тиквата е един про-ст пожарникар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ама бая чекмеджета е напълнил
    а киркир от един дол дренки с тиквата

    хвани единия удари другия и
    сритай прасето да не рови

    17:02 29.12.2025

  • 25 завижда за

    3 1 Отговор
    срещите му с Тръмп и с Путин. Срещата от снимката е официална между две държави.

    17:03 29.12.2025

  • 26 Те тоя направи от Черноморието

    5 0 Отговор
    руска губерния!

    17:04 29.12.2025

  • 27 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Този гну сният Кир със сините джуки пак ли изпълзя ?!?!?!

    17:08 29.12.2025

  • 28 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Ооо агент буда... Вис 2... През всичката п0мия е минал тоя а се прави на чист

    17:11 29.12.2025

  • 29 Колю с двуцевката

    4 1 Отговор
    Всички сте за ра3стрел.

    17:11 29.12.2025

  • 30 КИРО

    2 0 Отговор
    ПРОСТИ ЛЪЖЕЦ .НИЕ МОЖЕМ ЛЕСНО ДА ДОКАЖЕМ.ЧЕ ТИ СИ ЛЪЖЕЦ И ШАРЛАТАНИН КАКТО БЕШЕ КАЗАЛ БАЩА ТИ.А ТИ МОЖЕШ ЛИ ДА ДОКАЖЕШ ЗА БОРИСОВ,ЧЕ Е БИЛ ЧЛЕН НА БКП

    17:12 29.12.2025

  • 31 Биологов

    1 0 Отговор
    Когато останат само мишки,те започват да се самоизяждат

    17:12 29.12.2025

  • 32 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    Бойко ще се моли на Путин да го спасява

    17:13 29.12.2025

  • 33 Миналата вечер бившия евродепутат

    1 0 Отговор
    Бареков в студиото на телевизия "България -24" при Светослава Рудолф каза- "Борисов и Пеевски подариха на Путин 3,7 млрд. Български пари за Руско -Турски поток и му финансираха агресията в Украйна", водещата попита "Толкова ли са влиятелни че финансираха Русия да започне война" и Бареков отговори " По кои тръби единствено Русия доставя своя газ за Европа? Само по Турски поток отнякъде другаде! Ако го няма ,откъде ще доставя техния природен газ. Борисов тогава заяви че само от таксите които ни плашат Българската инвестиция ще се компенсира за 10 години. Откакто Русия ни обяви за вражеска държава не ни плаща и 1 копейка такса. А я си спомнете преди 2 години на една среща как Путин каза на Радев че България дължи 1 млрд.долара за тръбите за Белене? Радев се опита да отговори че средствата са откраднати от фирми на олигарсите Борисов и Пеевски и Путин каза "Нас не интересует, деньги есть"

    17:13 29.12.2025

  • 34 ПКП

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е как така?":

    Не знам какво бие Винету, ама сигурно него много са го били по главата като малък

    17:16 29.12.2025

