Кирил Петков: Бойко Борисов е бил член на комунистическата партия

Кирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета". В своя публикация във Фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!"
"След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руски газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своя газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков.
Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!, завършва публикацията на бившия депутат от ПП-ДБ.
Припомняме, че по-рано коментар дойде и от зам.-председателя на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов. В социалната мрежа той написа: "Според Борисов - бодигардът на "първия му университет" Тодор Живков; човекът, който е искал да бъде приет в специалност ДС, а след това е напуснал МВР, за да не си даде партийната книжка - било опасно да се ходи на Тюркян чешма и да се говори за Възродителния процес. Кое е опасно? Да осъдим действията на комунистическия режим? Да дадем знак на българските мюсюлмани, че е време ДПС да бъде изтикано от монопола, който е оставяно дълги години да упражнява? Да бъдем там, където Пеевски го е страх да отиде - сред хората, които твърди, че са "негови"? Кое е опасно, г-н Борисов? Или е опасно за Борисов, ако Пеевски съвсем побеснее?"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #3, #11, #24
16:43 29.12.2025
2 Красимир Петров
16:43 29.12.2025
3 Е как така?
До коментар #1 от "Атина Палада":ББ, уж имал партиен билет, а бие комунистите от БСП където ги хване. Той бие наред.
Коментиран от #34
16:45 29.12.2025
4 Някой
16:47 29.12.2025
5 Големдебил
16:51 29.12.2025
6 харвардчето
16:51 29.12.2025
7 честен ционист
16:52 29.12.2025
8 Теслатъ
16:52 29.12.2025
9 Ти да видиш
Коментиран от #18
16:52 29.12.2025
10 Пачо
16:53 29.12.2025
11 Големдебил
До коментар #1 от "Атина Палада":Простия атина палада,ако ти запалят къщата на кой ли ще звъннеш?Толкова си неумен че не разбираш как обиждаш най-големите герои-Пожарникарите!Вместо шапка да им свалиш,ти ги плюеш.Не народ,а мърша.
Коментиран от #16
16:54 29.12.2025
12 Киро УМНИЯ
16:54 29.12.2025
13 ококор
16:54 29.12.2025
14 Г-Н МАСЛО
16:56 29.12.2025
15 Ганя Путинофила
Тиквата хариза на путин Камчия!
Резидента хариза на турският Боташ 6 милиарда!
Кой сега е №1 ?
16:56 29.12.2025
16 Атина Палада
До коментар #11 от "Големдебил":Колега- ти ли си събиран от пода с лъжица????
Коментиран от #21
16:57 29.12.2025
17 татко
16:57 29.12.2025
18 Зъл пес
До коментар #9 от "Ти да видиш":Ами с татко-доносник всичко се постига
16:57 29.12.2025
19 1234
16:58 29.12.2025
20 Ти да видиш
16:59 29.12.2025
21 Зъл пес
До коментар #16 от "Атина Палада":Виждаш ли колко ти е акълеца?Той само това измисли.С една гънка,толкова.
16:59 29.12.2025
22 Дрът русофил
Комунистите взривиха още 1925г. църквата Света Неделя с помощта на руските комунисти!
17:00 29.12.2025
23 Киро шашмата
17:01 29.12.2025
24 Тиквата е един про-ст пожарникар
До коментар #1 от "Атина Палада":ама бая чекмеджета е напълнил
а киркир от един дол дренки с тиквата
хвани единия удари другия и
сритай прасето да не рови
17:02 29.12.2025
25 завижда за
17:03 29.12.2025
26 Те тоя направи от Черноморието
17:04 29.12.2025
27 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:08 29.12.2025
28 ООрана държава
17:11 29.12.2025
29 Колю с двуцевката
17:11 29.12.2025
30 КИРО
17:12 29.12.2025
31 Биологов
17:12 29.12.2025
32 Гръм и мълнии
17:13 29.12.2025
33 Миналата вечер бившия евродепутат
17:13 29.12.2025
34 ПКП
До коментар #3 от "Е как така?":Не знам какво бие Винету, ама сигурно него много са го били по главата като малък
17:16 29.12.2025