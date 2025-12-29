Борисов към ПП-ДБ: Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с ново видео в Инстаграм, обръщайки се към ПП-ДБ и последното им посещение в Кърджали и Тюркян чешма.

"Искам да ви кажа, на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха там - Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата. Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете. Това е лошо за България."