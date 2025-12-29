Новини
Борисов към ПП-ДБ: Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!

29 Декември, 2025

Искам да ви кажа, на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха там - Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата

Мария Атанасова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с ново видео в Инстаграм, обръщайки се към ПП-ДБ и последното им посещение в Кърджали и Тюркян чешма.

"Искам да ви кажа, на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха там - Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата. Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете. Това е лошо за България."


  • 1 Цел номер едно на всеки българин

    62 7 Отговор
    ...трябва да е ликвидацията на тия на другия шо-п-ар, конфискация на всичко крадено от роднините им, любовниците им и връщането на крадените милиарди в държавната хазна ..

    Коментиран от #5, #38

    11:24 29.12.2025

  • 2 Град Симитли

    49 6 Отговор
    След протестите,
    тоЪ медийно се активира и почна и отWC да пуска клипове!

    11:25 29.12.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    36 3 Отговор
    Ако и след тези заплахи ДАНС не се задействат, най-добре да се самозакрият и кой откъде е. Да им се даде избор - на борсата или падарин в мола!

    11:26 29.12.2025

  • 4 гражданин

    23 9 Отговор
    не ги разбират игрите, ти си им татко на ППДБ, научи ги

    11:26 29.12.2025

  • 5 Лелеееееее

    59 4 Отговор

    До коментар #1 от "Цел номер едно на всеки българин":

    Борисов, ти защо не си в затвора?! Ти и твоите крадци окрадохте бъдещето на децата ни.

    Коментиран от #53

    11:27 29.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    54 6 Отговор
    Тиквата е вече никой.Като Доган

    11:28 29.12.2025

  • 7 Папа Лъв XIV официлиано

    38 5 Отговор
    Ех,какъв светец

    11:28 29.12.2025

  • 8 Хмм

    51 4 Отговор
    Бойко използва реториката на Пеевски едно към едно. Все едно му е личен пиар.

    11:28 29.12.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    27 8 Отговор
    Всички се борят за помашкият вот .

    11:29 29.12.2025

  • 10 Де6или, повече от 80%

    31 3 Отговор
    Българи...щом търпите всичко това, няма да се оплаквате.

    Коментиран от #13

    11:29 29.12.2025

  • 11 Шабан

    29 7 Отговор
    Тоя илитерат, дали нема некой дедо и за такъв случай. Тиквонии не е бил офицер нито в армията, нито в полицията, бил е пожарникар по милост. Българските турци са отрудени и работливи хора, никога не биха гласували за жълтопаветници.

    11:30 29.12.2025

  • 12 Вяра

    35 3 Отговор
    А дали си вярва, че е пазил реколтата?

    Коментиран от #33

    11:30 29.12.2025

  • 13 Даа

    13 15 Отговор

    До коментар #10 от "Де6или, повече от 80%":

    Щом най голямата църква в България носи името на руснак ,какво да чакаме

    Коментиран от #36

    11:32 29.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 среднощен

    19 3 Отговор
    "..Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата..";

    Прав е г-н Борисов!
    Въпросът е - "Кой сега е Държавата"..

    Коментиран от #30

    11:33 29.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трол

    10 4 Отговор
    Благодарим на г-н Борисов за спасената реколта!

    11:34 29.12.2025

  • 18 Име

    24 4 Отговор
    Не ги разбираме ние кражбите и далаверите. Верно е, че ти си специалист.

    Коментиран от #44

    11:34 29.12.2025

  • 19 От куха

    20 3 Отговор
    кратуна семе , моля ти се ?

    11:34 29.12.2025

  • 20 Кокорчо,Генерал Йода и групата ПП-ЛГБТ

    11 5 Отговор
    Що така прайш ся🌈

    11:34 29.12.2025

  • 21 опасната

    4 2 Отговор
    игра - що ли е това?

    11:35 29.12.2025

  • 22 Българин

    6 28 Отговор
    Народа е с Бойко. На изборите март месец ГЕРБ и ДПС ще имат над 60% от депутатите. На жълтите павета ще има голям хленч и много умрели понита.
    От глупост!

    Коментиран от #32

    11:35 29.12.2025

  • 23 Иван Грозни

    14 2 Отговор
    Ей голям мошенгия! Пазехтия ама с пищови и автомати.Тогава/свиделел съм на събитията/на мюсулманите им беше друго гаелето.Продаваха си къщите да си купят мотор или кола.Повечето се върнаха и започнаха наново да градят живота си.Които останаха още живеят в землянки.Грешка беше! Те са си истински българи само, че покръстени.

    11:37 29.12.2025

  • 24 Евродебил

    19 2 Отговор
    Що така с лошо бе Винету...те,че комунистически чеда спор няма,ама и твоя партиен билет стърчи от джоба.А и коалиционни партньори бяхте,като най вероятно пак ще сте.От такива като вас и тях и всички останали може да ни спаси един процес който червените Кхмери наложиха в Камбоджа под ръководството на Пол-Пот. Друго решение няма.

    11:37 29.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 зевзек

    10 1 Отговор
    не е в затвора, щото е играч, на стари години планува нови и нови игри, и раздаванки, как да прецака конкуренцията, старец картоиграч, със стаж, е бате ви Бойко, а нещо за народа Бате Бойко, или да не се надяваме, за нас пак нищо, едно саниране, за мантинели, канализация, и асфалт, не стигнаха парите

    11:40 29.12.2025

  • 28 ?????

    5 10 Отговор
    Тук Баце е прав при всичките си кусури.

    11:41 29.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Как

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "среднощен":

    КОЙ ,голямото ,,Д"

    Коментиран от #39

    11:42 29.12.2025

  • 31 147

    6 1 Отговор
    Отчаяни ходове на Боко!!!!!

    11:42 29.12.2025

  • 32 БЪЛГАРКА

    16 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Не познавам нормален човек, който да не иска да види Борисов и Пеевски зад решетките. Мястото на Борисов и Пеевски е в затвора. Крадците са там.

    Коментиран от #51

    11:42 29.12.2025

  • 33 АЗ СЪМ Я ПАЗИЛ

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вяра":

    Изоставиха цялата реколта която не успяха да запалят по времето на голямата екскурзия, не са толкова невинни колкото се изкарват, от цяла България бяха командировани хора да прибират реколтата.Държавата трябваше да конфискува изоставените имоти в които открихме тонове жито и царевица и др.голямо крадене е ставало през годините.

    11:43 29.12.2025

  • 34 Петко

    11 0 Отговор
    А като млади мутри какви ги свършихте????

    11:43 29.12.2025

  • 35 Айде

    9 0 Отговор
    Стига вече с тоя! Да се готви за затвора! Там му е мястото!

    11:44 29.12.2025

  • 36 Пак руснак ти е

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даа":

    виновен, радиатор чугунен

    11:45 29.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стако

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цел номер едно на всеки българин":

    дебел, дебил, мошеник и крадец.... Европроект на ЦРУ.

    11:50 29.12.2025

  • 39 среднощен

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Как":

    "Да"..
    А, "алтернативата да не би да е малкото, но двойно д"..?

    11:51 29.12.2025

  • 40 мутрафон

    9 0 Отговор
    Боко Банкянския беше най-тъпия от Нас, затова го издигнахме.

    11:51 29.12.2025

  • 41 Бойо,

    7 0 Отговор
    Най-големия подарък,който можеш да направиш за народа,когото погуби,е ДА ВИ ВИДИМ В ЗАТВОРА С ДРУГИЯ ШОПАР!
    Повярвай,ще има празненства цяла година.

    11:51 29.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 зевзек

    4 0 Отговор
    не са млади лидерчетата, всички са над 40 години, някои доближават 50, просто ти си стар Бате Бойко, не ти ли е време да намериш нов лидер, за партия ГЕРП, ние все пак не сме Африка, да те избираме до 90-тата ти година, като президента на Камерун, ние сме Европа, искаме млади, динамични лидери, като Грета Тунберг

    11:52 29.12.2025

  • 44 Капитан Име

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Име":

    Кражби и далавери, когато се докажат. Поне така е справедливо. Злоупотребите са най-вече с назначения. За което трябва да има държавен финансов контрол. А е наистина жалко, как направили живота си от репресии, днес са поставени начело като първи демократи!

    11:53 29.12.2025

  • 45 Фелдфебел

    7 0 Отговор
    Тоа и офицер...истински? Ташки..
    Хо хо хо, ха ха ха...

    11:54 29.12.2025

  • 46 айдеееее

    5 0 Отговор
    И този извади етническото тесте.

    11:55 29.12.2025

  • 47 гост

    7 0 Отговор
    Банкянския лъв с мише сърце показа глава като лалугер от дупката и отново на запис! Сретен Дебне! А самото му изказване : ЛЪЖИ, ЛЪЖИ, ЛЪЖИ за собствените му "геройства"!

    11:56 29.12.2025

  • 48 456

    4 0 Отговор
    Изтърканите номера на Боко.

    11:57 29.12.2025

  • 49 Тервел

    5 1 Отговор
    Всички ченгета от Държавна Сигурност които стоят зад Мултигруп, Доган, Пеевски , Борисов,Царя след падането на комунизма се скриха зад турския етнос и създадоха етническата престъпна партия ДПС , като през целия преход използват етническата карта като основен инструмент за оказване на натиск , изнудвания и сплашване на опонентите си и българският народ. Понеже сега ПП-ДБ опитват да пробият в турските общини и региони Пеевски и Борисов както и кръговете зад тях озверяват от бяс ,защото това им е най силната карта и ако трябва ще убиват заради нея . Изказването на Борисов е мафиотска заплаха за саморазправа.

    Коментиран от #54

    11:57 29.12.2025

  • 50 Дърт !

    6 1 Отговор
    Дърт !

    Мошеник !

    Тероризиращ !

    ЦЯЛ !

    НАРОД !

    11:57 29.12.2025

  • 51 трънче

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "БЪЛГАРКА":

    Проблема с познатите си е личен избор.:)
    Особено когато се правят на съдебна власт и раздават улично правосъдие.

    12:02 29.12.2025

  • 52 Тракиец

    3 1 Отговор
    Някой да обясни на крадливия шопар от Банкя че това е България и никой не може да плаши България вътре в нейната територия.....а ДАНС да се закрие мигновено щом не го задържат тоя доказан престъпник комунист крадлив

    12:02 29.12.2025

  • 53 Кои деца?

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лелеееееее":

    90% от бизнесете в България, малки, средни, големи са започнали и съществуват при управлението на Борисов.
    Средата класа, така наречена, трябва ръка да му целува?

    12:04 29.12.2025

  • 54 просветление

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тервел":

    Само предупреждение за взаимно уважение с малцинствата.

    12:05 29.12.2025

  • 55 Кмета

    4 0 Отговор
    Най-големият комунист,който направи цяло поколение мутри има претенции,егати наглостта.

    12:05 29.12.2025

  • 56 Най големия виновтик

    1 0 Отговор
    А ти какъв си бе наглец,нещо да кажеш за КАТАРСКИЯ ФОНД,не забравяй че всичко се знае

    12:06 29.12.2025

