Дневен хороскоп за 29.11.2025 г.

хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Денят ви кани към тишина и вътрешна яснота. Ще усетите подкрепа, дори без думи – от хора или от самия живот. Вечерта носи усещане за благодарност и мир.

Телец

Днес е ден за душата – спокоен, топъл и дълбок. Може да получите знак, предложение или сърдечно послание, което ви стопля. Вечерта е подходяща за споделено време с близки хора.

Близнаци

Денят е благоприятен за разговори, които лекуват и носят разбиране. Думите ви ще имат сила и мекота едновременно. Вечерта носи яснота и ново усещане за вяра.

Рак

Днес ще усещате вдъхновение и лекота в емоциите си. Луната в сродния ви воден знак ви дава дълбока интуиция и нежност. Вечерта е чудесна за благодарност, молитва или съзерцание.

Лъв

Денят е спокоен и благосклонен, но ви насърчава да забавите темпото. Вътрешното спокойствие ще ви донесе повече, отколкото външната активност. Вечерта е подходяща за топла компания и искрени разговори.

Дева

Днес ще намерите хармония в детайлите и в простите неща. Денят е подходящ за споделени проекти и разбирателство с околните. Вечерта носи удовлетворение и вътрешна яснота.

Везни

Ще усещате лекота в отношенията и яснота в мислите. Денят е добър за изкуство, музика и приятни разговори. Вечерта ви носи топлина и вътрешна усмивка.

Скорпион

Днес ще се потопите по-дълбоко в собствените си усещания и ще намирате смисъл дори в тишината. Разбирателството с хората ще идва естествено, без усилие. Вечерта е подходяща за тишина и покой.

Стрелец

Денят е ведър и хармоничен – ще усещате, че животът ви подкрепя. Подходящ момент за благодарност и споделяне на добри думи. Вечерта носи чувство за вътрешна цялост.

Козирог

Днес е време за почивка и вътрешно съзерцание. Нещата се подреждат тихо и естествено. Вечерта ще ви донесе усещане за стабилност и мир.

Водолей

Денят е благоприятен за спокойни срещи и вдъхновяващи разговори. Мислите ви са ясни, а сърцето – отворено. Вечерта носи меко усещане за хармония и баланс.

Риби

Луната във вашия знак ви носи вътрешна светлина и дълбока чувствителност. Денят е подходящ за творчество, любов и тишина. Вечерта е време за благодарност и вътрешна усмивка.