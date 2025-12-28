Новини
Продължава срещата между Тръмп и Зеленски във Флорида, журналистите получиха пържоли и скариди ВИДЕО
  Тема: Украйна

Продължава срещата между Тръмп и Зеленски във Флорида, журналистите получиха пържоли и скариди ВИДЕО

28 Декември, 2025 20:49, обновена 28 Декември, 2025 23:21 6 015 218

Не осъждам украинските атаки в Русия. Киев ще получи силни гаранции за сигурност, заяви американският президент преди началото на разговорите

Продължава срещата между Тръмп и Зеленски във Флорида, журналистите получиха пържоли и скариди ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Василена Петрова Василена Петрова

Продължава срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски в имението на американския лидер „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч, Флорида, съобщиха репортери от преспула на Белия дом.

Възможният час на края ѝ все още не е известен.

Репортери потвърдиха, че по молба на Тръмп са им били сервирани пържола, хот-дог, скариди, пържени картофи и бисквитки с шоколадови парченца.

В началото на срещата със Зеленски Тръмп помолил журналистите да напуснат основната трапезария на имението му, където се провеждат преговорите с украинската делегация, въпреки че преди това бе заявил в Truth Social, че журналисти ще бъдат допуснати.

Тръмп попитал представителите на медиите дали биха сметнали предложението за вечеря за подкуп, след което инструктирал помощниците си да нахранят журналистите.

Преди срещата Тръмп заяви, че "ще има много силни гаранции за сигурност за Украйна".

"Намираме се в последния етап на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време. Смятам, че Украйна също е извършила няколко много силни атаки и не осъждам това. Имаше експлозии в различни части на Русия", заяви американският президент.

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година и ние правим всичко възможно, за да гарантираме това, но дали решенията ще бъдат взети зависи от нашите партньори“, написа Зеленски в своя Telegram канал преди разговорите. Той планира да обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Киев от САЩ и Европа, план за възстановяване на Украйна и други важни въпроси.

В началото на срещата президентите на САЩ и Украйна издадоха съвместно изявление до медиите на стъпалата на Мар-а-Лаго. Тръмп заяви, че вижда сериозен ангажимент както от Путин, така и от Зеленски и че самите мирни преговори са навлезли в последния си етап. Според американския лидер, той в момента не определя твърд краен срок за сключване на сделка, отбелязвайки, че неговият „личен краен срок е прекратяването на конфликта“.

Тръмп потвърди, че страните планират да сключат „силно“ споразумение относно гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ и Европа. „И това ще донесе и значителни икономически ползи за Украйна. Има много за възстановяване, много за спечелване“, подчерта той. Американският президент изрази предпазлив оптимизъм още преди срещата, предполагайки, че преговорите във Флорида биха могли да доведат до финализиране на проект на споразумение.

В отговор на въпроси на репортери, Зеленски от своя страна потвърди, че на срещата ще бъдат обсъдени и териториални въпроси. Той заяви, че 90% от ревизирания 20-точков мирен план, формулиран от американските и украинските преговарящи, вече е изпълнен.

Разговорите продължиха при закрити врати в трапезарията на резиденцията на Тръмп. От американска страна, освен самия президент, на срещата присъстват неговият зет Джаред Къшнър, специалният пратеник Стив Уиткоф, началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс и нейният заместник Стивън Милър, държавният секретар Марко Рубио, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и федералният комисар по обществените поръчки Джош Грюенбаум, който според CNN е присъствал на разговорите с Русия миналата седмица. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който участва в първата среща със Зеленски, завършила с разгорещен спор, не присъства на настоящите разговори.

Украинската страна на масата за преговори представляват Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за национална отбрана и сигурност (СНБО) Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрий Хнатов, министърът на икономиката Андрий Соболев, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и съветникът в президентската администрация Александър Бевз.

Това е четвъртото посещение на Зеленски в Съединените щати по време на втория мандат на Тръмп. Предишните три се състояха през февруари, август и октомври. Последния път, на 18 октомври, украинският президент се опита да си осигури ракети Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) от Вашингтон, но Тръмп отговори, че Съединените щати се нуждаят от тези оръжия.

Happening Now—President Trump welcomes Zelensky to Mar-a-Lago… pic.twitter.com/Meye6YMuUu

— Dan Scavino (@Scavino47) December 28, 2025

От своя страна Зеленски благодари за гостоприемството и изрази надежда, че срещата ще доведе до мир възможно най-скоро. Това е първото посещение на украинския президент в „Мар-а-Лаго“. Разговорите се проведоха в присъствието на високопоставени представители от двете страни, включително държавния секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и генерал Дън Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер на САЩ.

Украинската делегация седна отляво на масата, а американската - срещу тях. Тръмп подчерта важната роля на европейските партньори и готовността за бързо постигане на решение, като отново увери, че „имаме основата на сделка, която е добра за Украйна и за всички“.

Trump’s meeting with Zelensky continued behind closed doors.

The U.S. president asked journalists to “get something to eat”
United24 pic.twitter.com/BUaF87OM0L

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 28, 2025


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Ще го помилва

    71 15 Отговор
    Като пуйка..... А ПОСЛЕ...

    20:58 28.12.2025

  • 5 Пич

    75 23 Отговор
    Зелю:
    - Тръмп ме изрита три пъти , след това ми даде две нахапани пържоли ! Какво ли означава ?!

    20:59 28.12.2025

  • 6 Тръмп уверява

    49 11 Отговор
    „Можем да НАЛОЖИМ мир“

    21:00 28.12.2025

  • 7 Механик

    79 9 Отговор
    "Или ще свърши, или ще продължи дълго"
    Дааа, мъдро... И комшията каза, че или утре ще вали, или пък няма да вали. Много е мъдър и винаги познава.

    Коментиран от #98

    21:00 28.12.2025

  • 8 може би можете

    29 7 Отговор
    ама със сигурност не искате

    21:00 28.12.2025

  • 9 Невероятни т паци

    61 20 Отговор
    Тръмп никого не е "уверявал.
    Още по-малко любимият ви наркоман.

    21:01 28.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    56 13 Отговор
    Бай Дончо ги гъбарка. Ще видим какво ще се случи.

    Коментиран от #29

    21:01 28.12.2025

  • 11 Да бе

    64 18 Отговор
    Зеленски пристигнал в „Мар-а-Лаго“? Какво ни интересува? Нали ще му даваме на ангро милиарди? Без опция за връщане?

    21:01 28.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    71 54 Отговор
    Зеля да не се надява на нищо ! Тръмп се е разбрал с Путин , зеля пак ще духа супата , само дето би пътя до Щатите. Срещата със зеленото-човече-клоун ще бъде в столовата! Нашмъркан или не,наркоманът ще разбере,че без Вова да каже не може нищо да се случи! Факт! Бацета, сметайте за кво иде реч! Когато Зе, или някой от Евроглутницата ще говори по телефона с Тръмп, то поне седмица преди тора са по 100 статии на ден. Бонус бай Перука си иска кинтите за златни тоалетни. Путин му е казал е ВЛАСТЕЛИНА НА СВЕТА как Дядо Дончо да се държи с Наркомана. Зеленски отново държи "силни" козове - на фронта загуби само 3 града за 1 ден. А къде са страните на желаещите евроатлантици? Нещо не ги отразяват.

    21:05 28.12.2025

    Руската армия е един тотален резил. Нападат на магарета и коне! Жалка история!

  • 21 Факти

    28 43 Отговор
    21:12 28.12.2025

    "по-точно". Иначе, без тире значението е на къра, откъдето е твоя произход.

  • 24 Разговорът на Тръмп с Путин

    21:15 28.12.2025

  • 27 Факт

    21:18 28.12.2025

    7 1 Отговор

  • 33 Факт

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

    До коментар #33 от "Факт":

    21:28 28.12.2025

    21:32 28.12.2025

  • 38 Рублевка

    САЩ имат друга тактика на военните действия. Първо нанасят удари по радарите. След това бомбени килими по населението и атомни удари. Накрая противникът изпраща делегация за подписване на капитулацията. Пехота не се използва от много години.

    Коментиран от #42

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тези клюки в селската кръчма

    До коментар #36 от "Факти":

    Тотално опростачване на територията.

    21:41 28.12.2025

  • 41 дзън си

    5 6 Отговор

    Значи има бая да чакате...

    21:41 28.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

    21:43 28.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кольо

    Путин тръгне в очакване

    21:45 28.12.2025

  • 47 Знаещ

    21 35 Отговор

    До коментар #43 от "зевзек":

    Войната ще продължи, колкото решат руснаците. Факт.

    Коментиран от #49, #51, #60, #69

    21:45 28.12.2025

  • 48 Колко години??

    21 14 Отговор

    Догодина от Украйна цялото население ще избяга. Сега там има-няма 15 милиона.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ко речи...,Ко...?!

    30 8 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    А колко години се мъчиха щатите с Виетнам...?!
    И накрая се прибраха,победени,с подвита опашка...!

    Коментиран от #53

    21:50 28.12.2025

  • 51 Факти

    24 18 Отговор

    До коментар #47 от "Знаещ":

    Не, войната ще продължи колкото решат украинците. Путин искаше да приключи бързо и затова го нарече СВО. Всичко от година нагоре е война. Има и по-кратки войни разбира се, но няма "операция", която се точи повече от няколко месеца. Мераците на Путин за бърза победа бяха попарени. Изходът от войната не е в неговите ръце. Всичко зависи от Тръмп дали ще го спаси или не.

    21:51 28.12.2025

  • 52 Републиканец

    23 15 Отговор
    Хунтата на Зеленски издаде закон за отчуждаване на жилищата на емигрантите. Опитва се да задържи робите по всякакъв начин, но робите бягат. Милиони на изток, милиони на запад, милиони в гробищата. Украйна се изпразва от своето население.

    21:52 28.12.2025

  • 53 Факти

    15 21 Отговор

    До коментар #50 от "Ко речи...,Ко...?!":

    САЩ дадоха 58 хиляди жертви за 20 години във Виетнам. Путин дава толкова жертви за няколко месеца. САЩ направиха грешка във Виетнам, но грешката на Путин в Украйна е много по-голяма.

    Коментиран от #56, #59

    21:53 28.12.2025

  • 54 Вова

    18 11 Отговор
    Зеления наркоман само ходи да досажда на тоя и оня. Страх го е да се прибере е Киев, ще го ликвидират и то украинците

    21:54 28.12.2025

  • 55 зевзек

    7 14 Отговор
    това е елементарно, да се смята че руснаците решават, те нямат избор, трябва да я водят тази война, засега, са решили да го правят гъвкаво и с минимални ресурси, но това може да се промени, и пак, няма да могат да си върнат цялата Украйна, колкото и ресурси да хвърлят, ще бъде точно като 100 годишната война между Англия и Франция, области ще се печелят и губят, ще преминават от едната на другата страна, в един момент ще се включат и някакви европейски части, и така до безкрай

    21:54 28.12.2025

  • 56 Няма начин

    19 10 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Украйна не е Виетнам. Там живеят милиони етнически руснаци и има милиони смесени бракове. Затова не се извършват удари с ядрено оръжие, както в Япония и бомбени килими, както във Виетнам. Целта е да се отсеят нацюгите от мирното население. След ВСВ това е продължило 10 години.

    Коментиран от #82

    21:57 28.12.2025

  • 57 По време на срещата със Зеленски

    15 2 Отговор
    днес, журналист е попитал Тръмп дали последните удари от Русия по Украйна не показват, че Путин не е сериозен по преговорите и готов за тях? Тръмп не е бил съгласен. "Не, той го приема много сериозно. Мисля, че и Украйна нанесе сериозни удари и не го възприемам негативно – може би са имали нужда от това", казал Тръмп. Американският президент е добавил, че напоследък в Русия има "силни експлозии" и, според него, "вероятно са дошли от Украйна."

    Коментиран от #63

    21:59 28.12.2025

  • 58 Дедо ви...

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами съветниците на зельо го посъветвали да се откаже от срещата с Тръмп поради опасение от втори голям скандал.....?!?!?!

    21:59 28.12.2025

  • 59 Механик

    17 12 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    А колко жертви дават ВСУ? Последните 4-5 размени на убити бойци се наблюдава една стабилна тенденция 1000 укри срещу 60 руски? М?

    Коментиран от #61

    21:59 28.12.2025

  • 60 Раша ,ако имаше power

    31 16 Отговор

    До коментар #47 от "Знаещ":

    Путлер нямаше да проси войници и ракети от Северна Корея...Затова 4 години не може да превземе целия Донбас.

    Коментиран от #109

    22:02 28.12.2025

  • 61 Дедо ти ...

    22 26 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    В момента в Русия има над 20 000 пленени укробандери от които около 2 000 жени

    Коментиран от #97

    22:03 28.12.2025

  • 62 Масата

    9 2 Отговор
    Някак си много нагъсто са насядали един до друг

    22:09 28.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Февруари 2026

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "дедо":

    Започва запомнете!!!!!

    22:11 28.12.2025

  • 65 Голям резил и жалка работа!

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "По точно":

    Да не знаеш как се пише... ,,По-точно"...!

    22:11 28.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Републиканец

    13 6 Отговор
    След ВСВ границата с Полша е била затворена, но въпреки това бандеровците са продължили да грабят населението още 10 години. Поне още няколко години може да продължи СВО и сега, докато ги издирят и унищожат из горите и землянките. Но може да избягат в Полша и тогава догодина операцията да приключи.

    22:12 28.12.2025

  • 68 21:35 По време на разговор с Тръмп

    12 1 Отговор
    Зеленски е заявил, че за първи път посещава резиденцията Мар-а-Лаго и много му е харесала.
    В отговор Тръмп е заявил, че това е наистина така и мястото е "много подходящо за сключване на сделки."

    Коментиран от #73

    22:14 28.12.2025

  • 69 Нищо не знаеш

    21 12 Отговор

    До коментар #47 от "Знаещ":

    като гледам . Раша е в будна кома...

    "Бригаден генерал Андрий Билецкий, основател на батальон "Азов":
    "За първи път от дълъг период, през последните месеци, според всички разузнавателни данни, включително от западните съюзници, попълването на руските въоръжени сили не надвишава загуба. "
    "Ние и руснаците сме като боксьори в 12-ия кръг. Мислим си за състоянието и умората като: "Сега ще срина, това е. "Но аз мисля, че руснаците са в почти същото състояние. "
    "Русия е в катастрофална ситуация във всички основни видове оръжия, бронирана техника, артилерийски системи и др. Д. »
    "В момента руснаците са много по-успешни в извършването на въздушни удари по Украйна, отколкото на фронтовата линия. "

    Коментиран от #81

    22:16 28.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Още от същото

    8 4 Отговор
    Поредната "безполова" среща, която нищо не решава и след нея нищо не се ражда, защото усилия за постигане на мирно споразумение май полага само Украйна.

    22:22 28.12.2025

  • 73 Републиканец

    9 9 Отговор

    До коментар #68 от "21:35 По време на разговор с Тръмп":

    Зеленски си е купил в САЩ имение, което е по-голямо от Мар-а-Лаго и трето по големина в САЩ. Тръмп по сравнение с него е бедняк.

    22:23 28.12.2025

  • 74 Е как бе Тръмп?

    7 12 Отговор
    Не знаеш ли, че според копейската логика Русия има право да нанася удари в Украйна, а Украйна няма право да нанася удари в Русия? Недей много да ги ядосваш копейките, че за 3 дни ще завладеят САЩ и ще стане страшно за теб.

    22:23 28.12.2025

  • 75 Прогноза ,накратко

    8 7 Отговор
    Подлецът пак Путлер ще увърта и затова скоро няма да има мир.

    22:24 28.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 000

    10 6 Отговор
    Мечтите на лондон да вкарат сащ във война с русия на украйнска територия ще останат нереализирани. Възможно ли е да съм прав? Провала на украйна, край на либералните илюзии за господство ли са?

    22:25 28.12.2025

  • 78 От Европа

    6 9 Отговор

    До коментар #76 от "Ръждива копейка":

    Запазил съм си място до един турски бакалин. Изхвърля гнили картофи и ръждиви консерви. И ти се ориентирай навреме, защото еврото иде а с него иде глад.

    22:28 28.12.2025

  • 79 Дайджест

    8 13 Отговор
    Руснаците нападнаха Купянск и Покровск като тигри сега бягат като абезяньi

    Коментиран от #89

    22:29 28.12.2025

  • 80 Име

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:35 28.12.2025

  • 81 Недей тъй

    12 14 Отговор

    До коментар #69 от "Нищо не знаеш":

    Центаците като чуят "Азов", изпадат в екстаз и получават оргазъм. Къде е Азовско море? В Русия. Азов са само мокри сънища на нацюгите.

    22:35 28.12.2025

  • 82 Моряка

    12 7 Отговор

    До коментар #56 от "Няма начин":

    Да,още 10 години Съветския съюз не е можал да се справи с украинските националисти,владеещи горите.Накрая Хрушчов им дава амнистия,част от тях влизат в КПСС,правят кариери и създават сегашното поколение нацисти.Проблема с изтребването им изглежда неразрешим.Нужни са нови технологии.По хуманни.Например съвременна,модерна безболезнена кастрация с висока производителност.

    22:38 28.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    4 1 Отговор
    Резултат след три-чети часа!

    22:42 28.12.2025

  • 85 Не знам каква игра

    8 11 Отговор
    играе Тръмп, но украинският лидер играе перфектно картите си. С всеки ход той доказва и на президента на САЩ и на ЕС и на НАТО, че кремълското джудже е изпечен мошеник, чиято крайна цел е да завземе Украйна. И с всеки следващ рунд преговори, Зеленски показва на всички, а най вече на Тръмп, че единственото решение за траен мир е масирано бомбене до откат + санкции+сеене на хаос и подкопаване икономиката на Русия, докато блатните се сринат.

    Коментиран от #161, #177

    22:44 28.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Като Тигри

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Дайджест":

    Ама Книжни.

    Даже Рижавия им го каза .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    22:46 28.12.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Тази бройка със санитарите на Карлуково

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "Да и затова":

    ли я измислихте?

    22:50 28.12.2025

  • 92 Дредд

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "Евреина Кобзон":

    Не се коси дедо пусни си едно порно и легай да спиш.

    22:51 28.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Иван

    6 4 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио може да стане президент на САЩ, а гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски може да стане държавен секретар на САЩ.

    Коментиран от #101

    22:54 28.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Баба ти

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Дедо ти ...":

    Не са 20

    200 Хиляди са .

    Пак си объркал Сметките .

    22:54 28.12.2025

  • 98 Дядо ви

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    В интерес на истината, това е поредната заплаха към руснаците, че ако не "клекнат", американците ще подържат войната дълго. Проблема е че досегашните заплахи не произведоха никакво впечатление в Москва, макар и да бяха доста по-бомбастични. Още повече, че в момента руската войска направо гази западната.

    22:55 28.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 В В.П.

    3 3 Отговор
    Както винаги ,верен на глупостта си .Тромп .

    22:58 28.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ЯВНО СЛОВЕНКАТА МЕЛАНИЯ Е ...................... ПОВЛИЯЛА ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪРХУ РИЖИЯ ПЕРЧЕМ .......................... ФАКТ ! ..................... НО ВСЕ ПАК ДА НЕ БЪРЗАМЕ ДА СЕ РАДВАМЕ .....................

    23:05 28.12.2025

  • 106 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор
    По време на разговорите си със Зеленски днес, Доналд Тръмп е предложил по-богато меню на журналистите, отколкото на самия украински президент.
    Това съобщи украинската медия РБК-Украйна.
    На официалната вечеря, която той е организирал в имението си Мар-а-Лаго за украинската делегация, менюто е включвало пилешки бульон, пържоли с пържени картофи и шоколадова торта с неговото име.
    За разлика от това, на журналистите, освен пържоли с картофи, са били сервирани и наденички в тесто и скариди с кокосова панировка.....Тръмп дори се пошегувал с репортери, предлагайки им ястието като "подкуп“, намеквайки, че откритата фаза на събитието е приключила:

    " Искате ли да ядете? Ще го сметнете ли за подкуп?“, попитал той, като РИА Новости съобщава, че Зеленски е пуснал едва доловима усмивка при думата "подкуп“..... 🤣

    Коментиран от #110

    23:05 28.12.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Иван

    3 1 Отговор
    И двете сатанински страни са седнали от лявата страна.

    23:08 28.12.2025

  • 109 Русия не проси

    10 2 Отговор

    До коментар #60 от "Раша ,ако имаше power":

    Просяка Зельо проси.
    Русия си купува ако има нужда от нещо. Също както Европа купува откъде ли не за просяка. Защото им се изпразниха складовете.
    Специално за СКорея е икономическа изгода.
    А корейските войници пратени за обучение в Русия по междудържавно споразумение, не са ползвани в Украйна, както нагло лъжеш.

    23:09 28.12.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 В В.П.

    11 1 Отговор
    Зелю е пътник..Окрайната е история .Много лобут изядоха .без смисъл..Обаче може и още .

    Коментиран от #116

    23:10 28.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Дядо ви

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "По точно":

    Когато червената армия вече била близо до Берлин, нацистката пропаганда обяснявала на немците по радиото, че германската армия провеждала изпитания на нови оръжия в близките населени места и затова се чувал грохот от гърмежи. За съжаление това не помогнало много.

    Коментиран от #139

    23:11 28.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 1111

    4 1 Отговор
    Тра-ла-ла, нищо съществено, тра-ла-ла!

    23:12 28.12.2025

  • 118 В В.П.

    7 2 Отговор
    Тромп тъпака е само един посредник..Все пак ще стане както кажат от Москва .Иначе на приказки е много голям рижавия толуп..

    Коментиран от #124

    23:12 28.12.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 EВРОТО ИДВА

    3 9 Отговор
    ОЩЕ ТРИ ДНИ

    УКРАНА ПОЛУЧАВА СИЛНИ ГАРАНЦИИ ОТ САЩ

    НИЕ ПОЛУЧАВАМЕ СИЛНА ВАЛУТА ОТ ЕС

    ЕВРОТО ИДВА САМО ОЩЕ ТРИ ДНИ

    СЛЕД 25 ГОДИНИ ЧАКАНЕ

    ЕВРОТО ИДВА ДО ТРИ ДНИ

    Коментиран от #180

    23:19 28.12.2025

  • 131 Питай Максим Климов

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Пропагандата":

    Бре Рублоидот?

    Човекът е Z Блогър .

    Само Капитан 3 Ранг е.

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    Кремълската Пропаганда викаш
    Да не и вярваме ли

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #136

    23:19 28.12.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Велик е Горбачов

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "Браво на Путин":

    Ти така казваше и за Горбачов. Перестройката, разправяше, най-великото нещо от топлия хляб.... сега го плюете!

    Така ще плюете утре и Путин.

    Коментиран от #137, #192

    23:20 28.12.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ЕВРОТО ИДВА

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПРИЕМАШ ЛИ В РЕСТОРАНТА СИ ЕВРО ВЕЧЕ?

    23:21 28.12.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 "Факти" станахте медия, където

    6 2 Отговор

    До коментар #142 от "Махараджата Моди":

    откровени откачалки пишат простотии когато се дрогират.

    23:28 28.12.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Механик

    6 1 Отговор
    Киселица и Умрелов какво търсят там? АНБУ преди 2-3 седмици удари Умрелов, а вчера и Киселица.
    Тръмп с доказани корумпели ли вечеря?
    Или ги баламосва и им обяснява да свалят гащурите, щото положението им вече се пече??

    23:31 28.12.2025

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Моряка

    9 0 Отговор

    До коментар #85 от "Не знам каква игра":

    Чакай сега,какво лошо има Русия да си върне Украйна.Че това си е Русия- регионите Донбас,Новорусия и Малорусия.Ако не бяха предателите Ленин и Елцин,всичко щеше да си е спокойно.

    23:31 28.12.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Дивака

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    И онези с мини фабриката за минуси са се активирали под този пост. Браво хаха ,ама не точно, няма как да излъжите народа.

    23:32 28.12.2025

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Репортер

    3 1 Отговор
    Васе, с това заглавие си направо за "Пулицър"🤣🤣🤣

    23:35 28.12.2025

  • 174 Тома

    4 1 Отговор
    Споко, мисирки, след малко ще има и партенки за вас, не само пържоли и скариди!

    23:35 28.12.2025

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Малей, кога те изпуснаха санитарите

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Не знам каква игра":

    Връщай се в стаята си докато не са те хванали.

    23:35 28.12.2025

  • 178 ЕВРОТО ИДВА

    3 9 Отговор
    ПУТИН СИ ОТИВА

    Коментиран от #182

    23:36 28.12.2025

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "EВРОТО ИДВА":

    Мешията идва утре! Бъди готов.....с доказателства.

    23:37 28.12.2025

  • 181 Да така е

    4 1 Отговор

    До коментар #172 от "Ха ха ха ха":

    Тръмп посрещна Путин на червен килим, с президентската лимузина!

    23:38 28.12.2025

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Пригожин

    4 2 Отговор
    Путин облече Пак Камуфлажните Дрешки

    И всички Умряха от Смях .

    Герасимов и той същата работа.

    Коментиран от #190

    23:38 28.12.2025

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Да нахранят журналистите

    4 0 Отговор
    е първата работа на политиците. Когато седналите от лявата страна легнат в окопите на първа линия войната ще спре. Погледнете само, кой решава живота на милиони млади хора.

    23:39 28.12.2025

  • 186 Бъдеще

    4 1 Отговор
    Алооо фактииии, срещата приключи преди 20 минути. Влезте в час...

    23:40 28.12.2025

  • 187 Елцин

    3 4 Отговор
    създаде Роската федерация от трупа на СССР, създаден от сифилистичния Ленин от трупа на Роската империя.

    Путин погреба Роската федерация.

    Стотици поробени народи от Московския фашистки режим ще бъдат освободени! От буряти, до ханти, евенки и лезгини, от беларуси, украинци, до калмики, якути, чукчи, башкири, татари!

    Коментиран от #203

    23:40 28.12.2025

  • 188 Махараджата Моди

    3 2 Отговор
    Ще помогна на Путин за демографската
    Криза .

    Обещал съм му

    Само 5 Милиона Индийски РАБОТЯГИ.

    23:40 28.12.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Ха ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #183 от "Пригожин":

    Путин във военни дрехи изглежда като пиян дядо на рибалка.

    Коментиран от #200

    23:41 28.12.2025

  • 191 Ей тва...

    8 0 Отговор
    ...за пържолите...- кърти мивки...🤣🤣🤣🤣!

    23:42 28.12.2025

  • 192 Там пишеше

    4 2 Отговор

    До коментар #135 от "Велик е Горбачов":

    Браво на Путин, велик лидер!

    23:42 28.12.2025

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Фончо

    1 1 Отговор
    Кои го итересува искаме за фики ерах стонаро златка гуштерова да пишеш факти

    23:44 28.12.2025

  • 198 ЕВРОТО ИДВА

    2 2 Отговор
    РУСКОТО ПОСОЛСТВО Е ГОТОВО ЗА ЕВРОТО

    Коментиран от #202

    23:45 28.12.2025

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Друго си беше преди

    2 1 Отговор

    До коментар #190 от "Ха ха ха ха":

    Гладко Епилиран

    На Бял Кон .

    Русофилките още милеят за време оно.

    23:46 28.12.2025

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Да поздравим

    5 0 Отговор

    До коментар #198 от "ЕВРОТО ИДВА":

    руското посолство! Браво!

    23:51 28.12.2025

  • 203 Браво на Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #187 от "Елцин":

    Велик лидер!

    23:52 28.12.2025

  • 204 Дядо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Това е един от основните "разкази" на запада. Опит да се вдъхне кураж и желание за война у западните риби (на турски език - риба се нарича балък). За съжаление, е много плитък и се среща само масовите медии (книжки с картинки за деца). Западните аналитични издания пишат точно обратното и цари отчаяние и паника. Без да се впускаме в обяснения можем да кажем следното: Медицината твърди, че няма никакво значение къде се намира дупката в тялото от която ти изтича кръвта. Идва момент в който в който непреодолимо ти се доспива и... Преминаваш в компетенциите на патоанатомите, съдебна медицина и т.н. Така че, мили деца не се връзвайте на подобни възторжени твърдения защото единствената им цел е войната да продължи колкото се може по-дълго а в "идеален" случай да се разгори и да пламне цяла Европа. Междувременно да бъдем ограбени и после унищожени. Който иска да воюва с тия "слабаци" руснаците в момента има чудесна възможност. Като гледам американците нямат желание. Наскоро Орбан просто закова войнолюбците в брюкселската селищна система, та Орбан каза следното "Наполеон и Хитлер не можаха да убият и разкъсат Русия но Кая Калас непременно ще успее" цитирам по памет.

    23:57 28.12.2025

  • 205 Мадяр пак

    0 3 Отговор
    Е ударил едно сборно място
    На Руския Спецназ
    Във Бердянск

    Само 52ма убити
    И 74 ранени
    Спецназовци

    Отломките от дронове
    Вършат чудесна работа
    За прочистване на Руски Мусори.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #207

    00:00 29.12.2025

  • 206 Ръждива копейка

    0 0 Отговор
    Леле мале, като спре войната, пак ли по кофите братушки?

    00:01 29.12.2025

  • 207 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #205 от "Мадяр пак":

    Винаги има за цел глупака!

    00:01 29.12.2025

  • 208 Бъдеще

    3 0 Отговор
    Вече тече пресконференцията.... и Тръмп и Зеленски плямпат само общи неща, явно не са взети решения... ВВС на живо

    Коментиран от #210

    00:02 29.12.2025

  • 209 Бисквитка Със Шоколадови Парченца

    0 0 Отговор
    Добре поне, че са нахранили журналистите!

    00:06 29.12.2025

  • 210 Ти какво решение чакаш

    3 1 Отговор

    До коментар #208 от "Бъдеще":

    Ако до сега не си разбрал, че това е театър, жалко за теб. САЩ печели милиарди от Европа от тази война! Света се движи от власт и пари! Докато Европа има продажни урсули, войната няма да спре до унищожението на Европа или Украйна. Което настъпи първо!

    00:07 29.12.2025

  • 211 наблюдател

    0 5 Отговор
    Войната е за ресурси. Шелфа около Крим съдържа значителни количества газ. Ако Украйна започне да ги разработва, тя ще стане конкурент на Русия на Европейския пазар. Но това не е основния проблем. В Донбас има Литий. Литиеви батерии задвижват електромобилите. И тук е "вината" на Европа: Декарбонизацията означава да дръпнат килимчето на Русия чийто бюджет се формира от изкопаеми горива. Но който претежава Лития на Украйна и в частност Донбас, ще има бъдеще и с батериите. И това ще бъде основния въпрос на преговорите с Тръмп. Той иска Лития и други редки изкопаеми на които Украйна е богата.

    Коментиран от #218

    00:11 29.12.2025

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Гормеран войводов

    1 1 Отговор
    За войската ще има ли пържоли и скариди или има само за екскурзиантите?

    00:19 29.12.2025

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Зеленски за пореден път ще наиграе рижата.ще има гаранции пари и оръжие а за путлер санкции до пълен фалит на Русия.рижата може да си говори каквото иска.вече има плътно и сериозно мнозинство в полза на зеленски в сащ.сенаторите дадоха последна отсрочка на рижата преди да приемат още по сериозни мерки за подкрепа към украйна.

    00:26 29.12.2025

  • 216 Горски

    2 0 Отговор
    Преди два месеца в Одеса бе отвлечено едно момче - наполовина българче. Същото момче с официален ТЕЛК за инвалид по болест заради премазана дясна ръка от преса на строителен обект в България. Момчето го изпратили преди войната в Одеса да се грижи за баба си, която получава инсулт. И това момче, което не може да държи оръжие в ръцете си бе засилен за първа бойна линия на ВСУ. Такава е "визуализацията", но слепите октазват да прогледнат и живеят с илюзии. Никой не посрещна Зеленски на летището.Само украинската посланичка.И Тръмп не го пусна в дома си а в столовата на прислугата.Голям резил. Москва призовава Киев към бързи решения за Донбас след продуктивен разговор Путин-Тръмп ..... Телефонният разговор между двамата лидери предизвика паника сред поддръжниците на войната, а Русия настоява за пълно предаване на Донбас. Зелю е влезнал в роля и го разиграват като панаирджийска меччка, докато Путин и Тръмп си уреждат търговските сделки. Макрон, Мерц и останалите полезни идиоти са просто фон на играта за пред публиката.

    00:27 29.12.2025

  • 217 Факти

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА СА ПРОТИВ КЪРВАВИЯ КИЕВСКИ РЕЖИМ ! ФАКТ

    00:28 29.12.2025

  • 218 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #211 от "наблюдател":

    Войната е между демокрацията и авторитаризма.можем да минем спокойно без руските суровини и това се случва.за това ревете троловете ...как всичко било за някакви суровини!

    00:29 29.12.2025