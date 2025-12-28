Продължава срещата между Тръмп и Зеленски във Флорида, журналистите получиха пържоли и скариди ВИДЕО

Продължава срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски в имението на американския лидер „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч, Флорида, съобщиха репортери от преспула на Белия дом.
Възможният час на края ѝ все още не е известен.
Репортери потвърдиха, че по молба на Тръмп са им били сервирани пържола, хот-дог, скариди, пържени картофи и бисквитки с шоколадови парченца.
В началото на срещата със Зеленски Тръмп помолил журналистите да напуснат основната трапезария на имението му, където се провеждат преговорите с украинската делегация, въпреки че преди това бе заявил в Truth Social, че журналисти ще бъдат допуснати.
Тръмп попитал представителите на медиите дали биха сметнали предложението за вечеря за подкуп, след което инструктирал помощниците си да нахранят журналистите.
Преди срещата Тръмп заяви, че "ще има много силни гаранции за сигурност за Украйна".
"Намираме се в последния етап на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време. Смятам, че Украйна също е извършила няколко много силни атаки и не осъждам това. Имаше експлозии в различни части на Русия", заяви американският президент.
„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година и ние правим всичко възможно, за да гарантираме това, но дали решенията ще бъдат взети зависи от нашите партньори“, написа Зеленски в своя Telegram канал преди разговорите. Той планира да обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Киев от САЩ и Европа, план за възстановяване на Украйна и други важни въпроси.
В началото на срещата президентите на САЩ и Украйна издадоха съвместно изявление до медиите на стъпалата на Мар-а-Лаго. Тръмп заяви, че вижда сериозен ангажимент както от Путин, така и от Зеленски и че самите мирни преговори са навлезли в последния си етап. Според американския лидер, той в момента не определя твърд краен срок за сключване на сделка, отбелязвайки, че неговият „личен краен срок е прекратяването на конфликта“.
Тръмп потвърди, че страните планират да сключат „силно“ споразумение относно гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ и Европа. „И това ще донесе и значителни икономически ползи за Украйна. Има много за възстановяване, много за спечелване“, подчерта той. Американският президент изрази предпазлив оптимизъм още преди срещата, предполагайки, че преговорите във Флорида биха могли да доведат до финализиране на проект на споразумение.
В отговор на въпроси на репортери, Зеленски от своя страна потвърди, че на срещата ще бъдат обсъдени и териториални въпроси. Той заяви, че 90% от ревизирания 20-точков мирен план, формулиран от американските и украинските преговарящи, вече е изпълнен.
Разговорите продължиха при закрити врати в трапезарията на резиденцията на Тръмп. От американска страна, освен самия президент, на срещата присъстват неговият зет Джаред Къшнър, специалният пратеник Стив Уиткоф, началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс и нейният заместник Стивън Милър, държавният секретар Марко Рубио, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и федералният комисар по обществените поръчки Джош Грюенбаум, който според CNN е присъствал на разговорите с Русия миналата седмица. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който участва в първата среща със Зеленски, завършила с разгорещен спор, не присъства на настоящите разговори.
Украинската страна на масата за преговори представляват Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за национална отбрана и сигурност (СНБО) Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрий Хнатов, министърът на икономиката Андрий Соболев, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и съветникът в президентската администрация Александър Бевз.
Това е четвъртото посещение на Зеленски в Съединените щати по време на втория мандат на Тръмп. Предишните три се състояха през февруари, август и октомври. Последния път, на 18 октомври, украинският президент се опита да си осигури ракети Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) от Вашингтон, но Тръмп отговори, че Съединените щати се нуждаят от тези оръжия.
Happening Now—President Trump welcomes Zelensky to Mar-a-Lago… pic.twitter.com/Meye6YMuUu— Dan Scavino (@Scavino47) December 28, 2025
От своя страна Зеленски благодари за гостоприемството и изрази надежда, че срещата ще доведе до мир възможно най-скоро. Това е първото посещение на украинския президент в „Мар-а-Лаго“. Разговорите се проведоха в присъствието на високопоставени представители от двете страни, включително държавния секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и генерал Дън Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер на САЩ.
Украинската делегация седна отляво на масата, а американската - срещу тях. Тръмп подчерта важната роля на европейските партньори и готовността за бързо постигане на решение, като отново увери, че „имаме основата на сделка, която е добра за Украйна и за всички“.
Trump’s meeting with Zelensky continued behind closed doors.
The U.S. president asked journalists to “get something to eat”
United24 pic.twitter.com/BUaF87OM0L
4 Ще го помилва
20:58 28.12.2025
5 Пич
- Тръмп ме изрита три пъти , след това ми даде две нахапани пържоли ! Какво ли означава ?!
20:59 28.12.2025
6 Тръмп уверява
21:00 28.12.2025
7 Механик
Дааа, мъдро... И комшията каза, че или утре ще вали, или пък няма да вали. Много е мъдър и винаги познава.
Коментиран от #98
21:00 28.12.2025
8 може би можете
21:00 28.12.2025
9 Невероятни т паци
Още по-малко любимият ви наркоман.
21:01 28.12.2025
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
21:01 28.12.2025
11 Да бе
21:01 28.12.2025
15 Горски
Коментиран от #18, #163
21:05 28.12.2025
17 По точно
До коментар #13 от "Цитирам един съмишленик":Руската армия е един тотален резил. Нападат на магарета и коне! Жалка история!
Коментиран от #20, #22, #23, #26, #65, #66, #115
21:09 28.12.2025
21 Факти
21:12 28.12.2025
22 На български език се пише
До коментар #17 от "По точно":"по-точно". Иначе, без тире значението е на къра, откъдето е твоя произход.
21:12 28.12.2025
24 Разговорът на Тръмп с Путин
21:14 28.12.2025
25 Данко Харсъзина
21:15 28.12.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "По точно":Това "по точно" щото си от ПО ПЕЙКИТЕ ли е или щото си от ПО- НЕГРАМОТНИТЕ 🤔
21:15 28.12.2025
27 Факт
До коментар #13 от "Цитирам един съмишленик":Много възбудителни сте пили!
21:18 28.12.2025
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Не съм сигурен!
21:19 28.12.2025
30 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:21 28.12.2025
Коментиран от #33
21:23 28.12.2025
21:26 28.12.2025
35 Рублевка
До коментар #33 от "Факт":Абсолютно вярно. Затова зеЛенски не се завръща в Украйна, а клипчетата си ги снима в Полша. Това не е страх, а проява на разум.
Коментиран от #38, #40, #50, #204
37 Абсолютно вярно!
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Европа е мароканска колония.
Коментиран от #42
21:35 28.12.2025
40 Тези клюки в селската кръчма
До коментар #36 от "Факти":ли ги чу? И за по-достоверно ги нарече "факти".
21:41 28.12.2025
41 дзън си
До коментар #3 от "си дзън":Значи има бая да чакате...
21:41 28.12.2025
21:43 28.12.2025
46 Кольо
51 Факти
До коментар #47 от "Знаещ":Не, войната ще продължи колкото решат украинците. Путин искаше да приключи бързо и затова го нарече СВО. Всичко от година нагоре е война. Има и по-кратки войни разбира се, но няма "операция", която се точи повече от няколко месеца. Мераците на Путин за бърза победа бяха попарени. Изходът от войната не е в неговите ръце. Всичко зависи от Тръмп дали ще го спаси или не.
21:51 28.12.2025
52 Републиканец
21:52 28.12.2025
53 Факти
21:59 28.12.2025
Коментиран от #61
До коментар #47 от "Знаещ":Путлер нямаше да проси войници и ракети от Северна Корея...Затова 4 години не може да превземе целия Донбас.
22:02 28.12.2025
22:11 28.12.2025
65 Голям резил и жалка работа!
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Републиканец
68 21:35 По време на разговор с Тръмп
В отговор Тръмп е заявил, че това е наистина така и мястото е "много подходящо за сключване на сделки."
22:14 28.12.2025
До коментар #47 от "Знаещ":като гледам . Раша е в будна кома...
"Бригаден генерал Андрий Билецкий, основател на батальон "Азов":
"За първи път от дълъг период, през последните месеци, според всички разузнавателни данни, включително от западните съюзници, попълването на руските въоръжени сили не надвишава загуба. "
"Ние и руснаците сме като боксьори в 12-ия кръг. Мислим си за състоянието и умората като: "Сега ще срина, това е. "Но аз мисля, че руснаците са в почти същото състояние. "
"В момента руснаците са много по-успешни в извършването на въздушни удари по Украйна, отколкото на фронтовата линия. "
Коментиран от #81
22:16 28.12.2025
73 Републиканец
До коментар #68 от "21:35 По време на разговор с Тръмп":Зеленски си е купил в САЩ имение, което е по-голямо от Мар-а-Лаго и трето по големина в САЩ. Тръмп по сравнение с него е бедняк.
74 Е как бе Тръмп?
75 Прогноза ,накратко
22:24 28.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 000
22:25 28.12.2025
78 От Европа
До коментар #76 от "Ръждива копейка":Запазил съм си място до един турски бакалин. Изхвърля гнили картофи и ръждиви консерви. И ти се ориентирай навреме, защото еврото иде а с него иде глад.
22:28 28.12.2025
79 Дайджест
Коментиран от #89
80 Име
81 Недей тъй
До коментар #69 от "Нищо не знаеш":Центаците като чуят "Азов", изпадат в екстаз и получават оргазъм. Къде е Азовско море? В Русия. Азов са само мокри сънища на нацюгите.
22:35 28.12.2025
82 Моряка
До коментар #56 от "Няма начин":Да,още 10 години Съветския съюз не е можал да се справи с украинските националисти,владеещи горите.Накрая Хрушчов им дава амнистия,част от тях влизат в КПСС,правят кариери и създават сегашното поколение нацисти.Проблема с изтребването им изглежда неразрешим.Нужни са нови технологии.По хуманни.Например съвременна,модерна безболезнена кастрация с висока производителност.
22:38 28.12.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анонимен
22:42 28.12.2025
85 Не знам каква игра
Коментиран от #161, #177
22:44 28.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Като Тигри
До коментар #79 от "Дайджест":Ама Книжни.
Даже Рижавия им го каза .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
22:46 28.12.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Тази бройка със санитарите на Карлуково
До коментар #90 от "Да и затова":ли я измислихте?
22:50 28.12.2025
92 Дредд
До коментар #86 от "Евреина Кобзон":Не се коси дедо пусни си едно порно и легай да спиш.
22:51 28.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Иван
Коментиран от #101
22:54 28.12.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Баба ти
До коментар #61 от "Дедо ти ...":Не са 20
200 Хиляди са .
Пак си объркал Сметките .
22:54 28.12.2025
98 Дядо ви
До коментар #7 от "Механик":В интерес на истината, това е поредната заплаха към руснаците, че ако не "клекнат", американците ще подържат войната дълго. Проблема е че досегашните заплахи не произведоха никакво впечатление в Москва, макар и да бяха доста по-бомбастични. Още повече, че в момента руската войска направо гази западната.
22:55 28.12.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 В В.П.
22:58 28.12.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ЕДГАР КЕЙСИ
23:05 28.12.2025
106 Ъъъъъъъъ
Това съобщи украинската медия РБК-Украйна.
На официалната вечеря, която той е организирал в имението си Мар-а-Лаго за украинската делегация, менюто е включвало пилешки бульон, пържоли с пържени картофи и шоколадова торта с неговото име.
За разлика от това, на журналистите, освен пържоли с картофи, са били сервирани и наденички в тесто и скариди с кокосова панировка.....Тръмп дори се пошегувал с репортери, предлагайки им ястието като "подкуп“, намеквайки, че откритата фаза на събитието е приключила:
" Искате ли да ядете? Ще го сметнете ли за подкуп?“, попитал той, като РИА Новости съобщава, че Зеленски е пуснал едва доловима усмивка при думата "подкуп“..... 🤣
Коментиран от #110
23:05 28.12.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Иван
23:08 28.12.2025
109 Русия не проси
До коментар #60 от "Раша ,ако имаше power":Просяка Зельо проси.
Русия си купува ако има нужда от нещо. Също както Европа купува откъде ли не за просяка. Защото им се изпразниха складовете.
Специално за СКорея е икономическа изгода.
А корейските войници пратени за обучение в Русия по междудържавно споразумение, не са ползвани в Украйна, както нагло лъжеш.
23:09 28.12.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 В В.П.
Коментиран от #116
23:10 28.12.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Дядо ви
До коментар #17 от "По точно":Когато червената армия вече била близо до Берлин, нацистката пропаганда обяснявала на немците по радиото, че германската армия провеждала изпитания на нови оръжия в близките населени места и затова се чувал грохот от гърмежи. За съжаление това не помогнало много.
Коментиран от #139
23:11 28.12.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 1111
23:12 28.12.2025
118 В В.П.
Коментиран от #124
23:12 28.12.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 EВРОТО ИДВА
УКРАНА ПОЛУЧАВА СИЛНИ ГАРАНЦИИ ОТ САЩ
НИЕ ПОЛУЧАВАМЕ СИЛНА ВАЛУТА ОТ ЕС
ЕВРОТО ИДВА САМО ОЩЕ ТРИ ДНИ
СЛЕД 25 ГОДИНИ ЧАКАНЕ
ЕВРОТО ИДВА ДО ТРИ ДНИ
Коментиран от #180
23:19 28.12.2025
131 Питай Максим Климов
До коментар #107 от "Пропагандата":Бре Рублоидот?
Човекът е Z Блогър .
Само Капитан 3 Ранг е.
Хаха хахаха хахаха хахаха
Кремълската Пропаганда викаш
Да не и вярваме ли
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #136
23:19 28.12.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Велик е Горбачов
До коментар #126 от "Браво на Путин":Ти така казваше и за Горбачов. Перестройката, разправяше, най-великото нещо от топлия хляб.... сега го плюете!
Така ще плюете утре и Путин.
Коментиран от #137, #192
23:20 28.12.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 ЕВРОТО ИДВА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПРИЕМАШ ЛИ В РЕСТОРАНТА СИ ЕВРО ВЕЧЕ?
23:21 28.12.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 "Факти" станахте медия, където
До коментар #142 от "Махараджата Моди":откровени откачалки пишат простотии когато се дрогират.
23:28 28.12.2025
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Механик
Тръмп с доказани корумпели ли вечеря?
Или ги баламосва и им обяснява да свалят гащурите, щото положението им вече се пече??
23:31 28.12.2025
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Моряка
До коментар #85 от "Не знам каква игра":Чакай сега,какво лошо има Русия да си върне Украйна.Че това си е Русия- регионите Донбас,Новорусия и Малорусия.Ако не бяха предателите Ленин и Елцин,всичко щеше да си е спокойно.
23:31 28.12.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Дивака
До коментар #15 от "Горски":И онези с мини фабриката за минуси са се активирали под този пост. Браво хаха ,ама не точно, няма как да излъжите народа.
23:32 28.12.2025
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Репортер
23:35 28.12.2025
174 Тома
23:35 28.12.2025
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Малей, кога те изпуснаха санитарите
До коментар #85 от "Не знам каква игра":Връщай се в стаята си докато не са те хванали.
23:35 28.12.2025
178 ЕВРОТО ИДВА
Коментиран от #182
23:36 28.12.2025
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Иван
До коментар #130 от "EВРОТО ИДВА":Мешията идва утре! Бъди готов.....с доказателства.
23:37 28.12.2025
181 Да така е
До коментар #172 от "Ха ха ха ха":Тръмп посрещна Путин на червен килим, с президентската лимузина!
23:38 28.12.2025
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Пригожин
И всички Умряха от Смях .
Герасимов и той същата работа.
Коментиран от #190
23:38 28.12.2025
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Да нахранят журналистите
23:39 28.12.2025
186 Бъдеще
23:40 28.12.2025
187 Елцин
Путин погреба Роската федерация.
Стотици поробени народи от Московския фашистки режим ще бъдат освободени! От буряти, до ханти, евенки и лезгини, от беларуси, украинци, до калмики, якути, чукчи, башкири, татари!
Коментиран от #203
23:40 28.12.2025
188 Махараджата Моди
Криза .
Обещал съм му
Само 5 Милиона Индийски РАБОТЯГИ.
23:40 28.12.2025
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Ха ха ха ха
До коментар #183 от "Пригожин":Путин във военни дрехи изглежда като пиян дядо на рибалка.
Коментиран от #200
23:41 28.12.2025
191 Ей тва...
23:42 28.12.2025
192 Там пишеше
До коментар #135 от "Велик е Горбачов":Браво на Путин, велик лидер!
23:42 28.12.2025
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Фончо
23:44 28.12.2025
198 ЕВРОТО ИДВА
Коментиран от #202
23:45 28.12.2025
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Друго си беше преди
До коментар #190 от "Ха ха ха ха":Гладко Епилиран
На Бял Кон .
Русофилките още милеят за време оно.
23:46 28.12.2025
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Да поздравим
До коментар #198 от "ЕВРОТО ИДВА":руското посолство! Браво!
23:51 28.12.2025
203 Браво на Путин
До коментар #187 от "Елцин":Велик лидер!
23:52 28.12.2025
204 Дядо ви
До коментар #36 от "Факти":Това е един от основните "разкази" на запада. Опит да се вдъхне кураж и желание за война у западните риби (на турски език - риба се нарича балък). За съжаление, е много плитък и се среща само масовите медии (книжки с картинки за деца). Западните аналитични издания пишат точно обратното и цари отчаяние и паника. Без да се впускаме в обяснения можем да кажем следното: Медицината твърди, че няма никакво значение къде се намира дупката в тялото от която ти изтича кръвта. Идва момент в който в който непреодолимо ти се доспива и... Преминаваш в компетенциите на патоанатомите, съдебна медицина и т.н. Така че, мили деца не се връзвайте на подобни възторжени твърдения защото единствената им цел е войната да продължи колкото се може по-дълго а в "идеален" случай да се разгори и да пламне цяла Европа. Междувременно да бъдем ограбени и после унищожени. Който иска да воюва с тия "слабаци" руснаците в момента има чудесна възможност. Като гледам американците нямат желание. Наскоро Орбан просто закова войнолюбците в брюкселската селищна система, та Орбан каза следното "Наполеон и Хитлер не можаха да убият и разкъсат Русия но Кая Калас непременно ще успее" цитирам по памет.
23:57 28.12.2025
205 Мадяр пак
На Руския Спецназ
Във Бердянск
Само 52ма убити
И 74 ранени
Спецназовци
Отломките от дронове
Вършат чудесна работа
За прочистване на Руски Мусори.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #207
00:00 29.12.2025
206 Ръждива копейка
00:01 29.12.2025
207 Пропагандата
До коментар #205 от "Мадяр пак":Винаги има за цел глупака!
00:01 29.12.2025
208 Бъдеще
Коментиран от #210
00:02 29.12.2025
209 Бисквитка Със Шоколадови Парченца
00:06 29.12.2025
210 Ти какво решение чакаш
До коментар #208 от "Бъдеще":Ако до сега не си разбрал, че това е театър, жалко за теб. САЩ печели милиарди от Европа от тази война! Света се движи от власт и пари! Докато Европа има продажни урсули, войната няма да спре до унищожението на Европа или Украйна. Което настъпи първо!
00:07 29.12.2025
211 наблюдател
Коментиран от #218
00:11 29.12.2025
213 Гормеран войводов
00:19 29.12.2025
215 стоян георгиев
00:26 29.12.2025
216 Горски
00:27 29.12.2025
217 Факти
00:28 29.12.2025
218 стоян георгиев
До коментар #211 от "наблюдател":Войната е между демокрацията и авторитаризма.можем да минем спокойно без руските суровини и това се случва.за това ревете троловете ...как всичко било за някакви суровини!
00:29 29.12.2025