В Украйна започна разследване след падането на Гуляйполе
В Украйна започна разследване след падането на Гуляйполе

30 Декември, 2025 04:59, обновена 30 Декември, 2025 05:05 1 908 22

  • украйна-
  • гуляйполе-
  • сирски-
  • война-
  • разследване

В команден пост на ВСУ са били оставени украински военни вещи, техника, знамена и материали, които биха могли да съдържат чувствителна информация, заяви главнокомандващият Сирски

В Украйна започна разследване след падането на Гуляйполе - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската военна служба за правоприлагане започна разследване, след като руски войски окупираха командно-наблюдателен пункт на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, заяви пред Канал 24 главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски.

„Инцидентът е станал поради оттеглянето на бригадата, която не успя да удържи позицията си“, каза Сирски, добавяйки, че на поста са били оставени украински военни вещи, техника, знамена и материали, които биха могли да съдържат чувствителна информация.

Според Сирски, 102-ра бригада за териториална отбрана „не е могла да издържи на вражеския натиск“ и постепенно се е оттеглила, което е наложило предислоцирането на щурмови части. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили заяви, че действията на командира на батальона ще бъдат предмет на правен преглед, за да се установи защо той не е изпълнил заповедите за организиране на периметърна отбрана и унищожаване на материали, съдържащи чувствителна информация.

Гуляйполе се намира в Полоховски район на Запорожка област, на 99 км югоизточно от областния център, на 130 км от Бердянск и на 650 км от Киев.

На 28 декември руското Министерство на отбраната обяви, че градът е напълно превзет, а началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това ден преди това.

Андрей Иванаев, командир на групата войски „Изток“, заяви, че Гуляйполе е превзето за 20 дни. Той докладва за началото на операцията по превземането на града на президента Владимир Путин на 2 декември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карго 200

    5 42 Отговор
    Винаги, когато наистина искам съседът ми да успее, нахлувам в къщата му, малтретирам семейството му, открадвам децата му и изгарям къщата му до основи, крещейки: „Братко, просто се опитвам да помогна!“

    05:07 30.12.2025

  • 2 Лост

    46 4 Отговор
    Постепенно се изтеглила като панически е изоставила всичко в командния пункт

    05:07 30.12.2025

  • 3 макак така

    49 3 Отговор
    е паднало Гуляйполе? Нали Путин го лъжеха за успехите а в същност Русия губи войната? Явно украинската армия пак настъпва на запад ( на ляво за тея дето не са се определили)

    05:08 30.12.2025

  • 4 Да да

    41 3 Отговор
    На никой не му се мре за наркомана

    05:08 30.12.2025

  • 5 Миндич

    31 3 Отговор
    Руска хибридна атака.В момента руснаците хвърлятжлопатите и голи,боси и гладни бягат към Москва.Победата на клоуна наркоман е на едни 200-300 милярда на първо време

    05:11 30.12.2025

  • 6 Евродебил

    35 4 Отговор
    Гуляйполе е загубил стратегическо значение.изоставения щаб е за заблуда на противника.Славната украйнска армия настъпва в посока запад и бандера.Слава кокайне

    05:15 30.12.2025

  • 7 Смех с ватеникте

    2 33 Отговор
    В края на четвъртата година от Киев за два дня превзели нещо като Сунгурларе.А в Купянск ги избиха.

    Коментиран от #18

    05:15 30.12.2025

  • 8 Киро

    20 1 Отговор
    Днес Гуляйполе,утре Киев,в други ден Варшава...след седмица в Берлин и така нататък.

    05:17 30.12.2025

  • 9 Евринтегриран

    22 6 Отговор
    Напред братушки,чакаме ви на Дунав с хляб,сол и главите на родните юдодемократи и евроатлантици побити на колове.

    05:20 30.12.2025

  • 10 Урсула от брюксел

    24 0 Отговор
    Ако ме не лъже паметта,към края на 1941 тогавашния евроатлантически райх е тридесетина км от Москва.в началото на 1944 все още има съветски територии под контрола евроатлантическия райх,а на 9 Мау райха капитулира.Да не стане така,че след година руски флаг да се вее над Брюксел

    05:28 30.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Абе нали не беше паднало?

    05:36 30.12.2025

  • 12 Факт

    1 17 Отговор
    Не е превзето селото напълно

    05:36 30.12.2025

  • 13 Делю Хайдутин

    19 2 Отговор
    Голямо бягане е паднало.

    05:39 30.12.2025

  • 14 Дърт путин

    1 12 Отговор
    И когато Украйна се съпротивлява на това наше настъпление, това ще бъде доказателство, че те искат да продължат войната.

    Коментиран от #16

    05:41 30.12.2025

  • 15 Дън Бай

    20 0 Отговор
    Нещо променихте правописа?! Преди беше Хуляйполе и Олександър Сирски. Що така?

    05:45 30.12.2025

  • 16 не бе тaпeйка

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дърт путин":

    Когато атакуват обекти, които са се договорили да не атакуват, тогава бандерите показват, че искат още да ги денацифицират.

    05:47 30.12.2025

  • 18 Хахаха стига си бълнувал!

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смех с ватеникте":

    И се събуди болезнено от мекият на приятелят ти!

    06:08 30.12.2025

  • 19 Квартал 95

    5 0 Отговор
    Те "Слугите на народа" избягаха от Радата, ще стоят украинците войници да ги трепят за кефа на Зеленото.

    06:28 30.12.2025

  • 21 Евроатлантик

    1 4 Отговор
    Xy айпoле е село с една улица, за което блaтницитe дадоха 100 000 жepтви...

    Коментиран от #22

    06:32 30.12.2025

  • 22 ухльоф

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Евроатлантик":

    Изпуснал си две нули мушмул!

    07:07 30.12.2025

