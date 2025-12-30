В Украйна започна разследване след падането на Гуляйполе

Украинската военна служба за правоприлагане започна разследване, след като руски войски окупираха командно-наблюдателен пункт на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, заяви пред Канал 24 главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски.
„Инцидентът е станал поради оттеглянето на бригадата, която не успя да удържи позицията си“, каза Сирски, добавяйки, че на поста са били оставени украински военни вещи, техника, знамена и материали, които биха могли да съдържат чувствителна информация.
Според Сирски, 102-ра бригада за териториална отбрана „не е могла да издържи на вражеския натиск“ и постепенно се е оттеглила, което е наложило предислоцирането на щурмови части. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили заяви, че действията на командира на батальона ще бъдат предмет на правен преглед, за да се установи защо той не е изпълнил заповедите за организиране на периметърна отбрана и унищожаване на материали, съдържащи чувствителна информация.
Гуляйполе се намира в Полоховски район на Запорожка област, на 99 км югоизточно от областния център, на 130 км от Бердянск и на 650 км от Киев.
На 28 декември руското Министерство на отбраната обяви, че градът е напълно превзет, а началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това ден преди това.
Андрей Иванаев, командир на групата войски „Изток“, заяви, че Гуляйполе е превзето за 20 дни. Той докладва за началото на операцията по превземането на града на президента Владимир Путин на 2 декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карго 200
05:07 30.12.2025
2 Лост
05:07 30.12.2025
3 макак така
05:08 30.12.2025
4 Да да
05:08 30.12.2025
5 Миндич
05:11 30.12.2025
6 Евродебил
05:15 30.12.2025
7 Смех с ватеникте
Коментиран от #18
05:15 30.12.2025
8 Киро
05:17 30.12.2025
9 Евринтегриран
05:20 30.12.2025
10 Урсула от брюксел
05:28 30.12.2025
11 Последния Софиянец
05:36 30.12.2025
12 Факт
05:36 30.12.2025
13 Делю Хайдутин
05:39 30.12.2025
14 Дърт путин
Коментиран от #16
05:41 30.12.2025
15 Дън Бай
05:45 30.12.2025
16 не бе тaпeйка
До коментар #14 от "Дърт путин":Когато атакуват обекти, които са се договорили да не атакуват, тогава бандерите показват, че искат още да ги денацифицират.
05:47 30.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахаха стига си бълнувал!
До коментар #7 от "Смех с ватеникте":И се събуди болезнено от мекият на приятелят ти!
06:08 30.12.2025
19 Квартал 95
06:28 30.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Евроатлантик
Коментиран от #22
06:32 30.12.2025
22 ухльоф
До коментар #21 от "Евроатлантик":Изпуснал си две нули мушмул!
07:07 30.12.2025