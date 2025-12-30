Украинската военна служба за правоприлагане започна разследване, след като руски войски окупираха командно-наблюдателен пункт на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, заяви пред Канал 24 главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски.

„Инцидентът е станал поради оттеглянето на бригадата, която не успя да удържи позицията си“, каза Сирски, добавяйки, че на поста са били оставени украински военни вещи, техника, знамена и материали, които биха могли да съдържат чувствителна информация.

Според Сирски, 102-ра бригада за териториална отбрана „не е могла да издържи на вражеския натиск“ и постепенно се е оттеглила, което е наложило предислоцирането на щурмови части. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили заяви, че действията на командира на батальона ще бъдат предмет на правен преглед, за да се установи защо той не е изпълнил заповедите за организиране на периметърна отбрана и унищожаване на материали, съдържащи чувствителна информация.

Гуляйполе се намира в Полоховски район на Запорожка област, на 99 км югоизточно от областния център, на 130 км от Бердянск и на 650 км от Киев.

На 28 декември руското Министерство на отбраната обяви, че градът е напълно превзет, а началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това ден преди това.

Андрей Иванаев, командир на групата войски „Изток“, заяви, че Гуляйполе е превзето за 20 дни. Той докладва за началото на операцията по превземането на града на президента Владимир Путин на 2 декември.