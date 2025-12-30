Британският актьор Идрис Елба вече е рицар

Британският актьор Идрис Елба, известен с ролите си в телевизионните сериали "The Wire" (2002-2008) и "Luther" (2010-2019), бе посветен в рицарство.

Новогодишният списък с носителите на държавни награди беше публикуван на уебсайта на правителството на Обединеното кралство.

53-годишният Елба е удостоен с почетното звание за работата си в борбата с младежката престъпност. Актрисата Синтия Ериво, номинирана за "Оскар" за ролята си във филма "Wicked: The Tale of the Witch of the West" (Wicked: Part I, 2024), вече е офицер на Ордена на Британската империя, както и авторът Ричард Осман, известен с детективската си поредица „Клубът на убийствата в четвъртък“.

Списъкът съдържа близо 1200 имена. Сред тях са членове на английския футболен отбор, спечелил Европейското първенство миналото лято, включително капитанът на отбора Лия Уилямсън, която беше удостоена с титлата Командир на Ордена на Британската империя. Главният изпълнителен директор на Sainsbury's, Саймън Робъртс, също беше удостоен с тази титла.

Най-младият носител е 20-годишният олимпийски шампион по многобой от 2024 г. Тоби Робъртс, който беше удостоен с титлата офицер на Ордена на Британската империя. Най-възрастният човек в списъка е 102-годишният треньор по джудо Джон Хърн, който е награден с Ордена на Британската империя за „служение на общността“.

Орденът на Британската империя е учреден през 1917 г. от крал Джордж V, прадядото на настоящия монарх Чарлз III. Има пет степени на това отличие. Най-ниската е Рицар-командир на Ордена на Британската империя, следвана от Офицери на Ордена, Командири, Рицари и Дами-командири и накрая Рицари и Дами на Голям кръст. Последните две категории автоматично предоставят на притежателите си рицарски звания и почетните звания „Сър“ (за мъже) и „Дама“ (за жени).