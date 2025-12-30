Откриха труп на млада жена в изоставен трафопост в столичния квартал „Надежда 1“

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“.
Сигналът е получен в СДВР в късния следобед в понеделник. Тялото е открито в изоставен трафопост.
Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.
Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.
Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Версия на вересия
04:54 30.12.2025
2 Перник
04:54 30.12.2025