Откриха труп на млада жена в изоставен трафопост в столичния квартал „Надежда 1“

30 Декември, 2025 05:35, обновена 30 Декември, 2025 04:39 441 2

По данни на живеещи в района, съоръжението отдавна било сборище на бездомници и съмнителни лица

Откриха труп на млада жена в изоставен трафопост в столичния квартал „Надежда 1“ - 1
Снимка: МВР
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“.

Сигналът е получен в СДВР в късния следобед в понеделник. Тялото е открито в изоставен трафопост.

Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.

Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Версия на вересия

    0 0 Отговор
    Някой е решил да не си плати за компанията

    04:54 30.12.2025

  • 2 Перник

    0 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:54 30.12.2025