Въоръжен мъж ограби магазин за алкохол в столичния квартал "Красно село"

Въоръжен грабеж в столичен магазин за алкохол в квартал "Красно село" снощи.

Според информация на СДВР въоръжен мъж е влязъл в магазина към 19.30 ч., заплашил е продавачката и е откраднал част от текущия оборот.

Няма пострадали, а според източници на БНТ не става въпрос за голяма сума. Камери са заснели целия обир.

Извършителят се издирва. Има съмнение, че не е бил сам. Той е проследен от полицията до блок в съседство, който беше обграден, а районът отцепен. Засега няма информация дали е заловен.