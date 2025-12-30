Новини
Въоръжен мъж ограби магазин за алкохол в столичния квартал "Красно село"

30 Декември, 2025 04:40, обновена 30 Декември, 2025 04:43 367 2

  • грабеж-
  • магазин-
  • софия

Засега няма информация дали нападателят е заловен

Въоръжен мъж ограби магазин за алкохол в столичния квартал "Красно село" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Въоръжен грабеж в столичен магазин за алкохол в квартал "Красно село" снощи.

Според информация на СДВР въоръжен мъж е влязъл в магазина към 19.30 ч., заплашил е продавачката и е откраднал част от текущия оборот.

Няма пострадали, а според източници на БНТ не става въпрос за голяма сума. Камери са заснели целия обир.

Извършителят се издирва. Има съмнение, че не е бил сам. Той е проследен от полицията до блок в съседство, който беше обграден, а районът отцепен. Засега няма информация дали е заловен.


София / България
  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    е па много ясно, иде нова година човека вода ли да пие?

    ще си набере малко алкохол и ще се спре

    04:45 30.12.2025

  • 2 Перник

    0 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:53 30.12.2025