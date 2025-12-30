Въоръжен мъж ограби магазин за алкохол в столичния квартал "Красно село"

Въоръжен грабеж в столичен магазин за алкохол в квартал "Красно село" снощи.
Според информация на СДВР въоръжен мъж е влязъл в магазина към 19.30 ч., заплашил е продавачката и е откраднал част от текущия оборот.
Няма пострадали, а според източници на БНТ не става въпрос за голяма сума. Камери са заснели целия обир.
Извършителят се издирва. Има съмнение, че не е бил сам. Той е проследен от полицията до блок в съседство, който беше обграден, а районът отцепен. Засега няма информация дали е заловен.
1 оня с коня
ще си набере малко алкохол и ще се спре
04:45 30.12.2025
2 Перник
04:53 30.12.2025