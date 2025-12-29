Един от 24-те хиперкара Aston Martin Vulcan ще е с български регистрационен номер

Вече няколко пъти сме ви разказвали за колите зад колекцията СОВУХ и след като през тази година тя се разшири с Koenigsegg Jesko, сега наред е още един автомобил, който за първи път се появява на българска земя, a именно Aston Martin Vulcan. През 2015 година инженерният екип в Гейдън реши да спре за момент да се тревожи за емисионните стандарти и комплектите за безопасност на пешеходците. Резултатът зад това решение е Aston Martin Vulcan, хиперкола, предназначена само за писта, проектирана да се съревновава с модели като Ferrari FXX-K и McLaren P1 GTR. Произведена в ограничена серия от само 24 екземпляра, Vulcan остава една от най-безкомпромисните машини, носещи емблемата с криле, и служи като брутално сбогуване с ерата на големите обемни двигатели с атмосферно пълнене.

Въпреки че основите му са вдъхновени от легендарния One-77, Vulcan е напълно различен в изпълнението си. Силуетът на колата е доминиран от агресивен аеродинамичен пакет, който генерира зашеметяващите 1300 кг притискаща сила – цифра. Всеки сантиметър от каросерията му е изваян от въглеродни влакна, с отличителни задни светлини и странични изпускателни тръби, които изхвърлят огън при превключване на по-ниска предавка.

Под дългия, вентилиран капак се крие механичното сърце на Vulcan: 7,0-литров V12, произведен от състезателната програма GT3 на Aston Martin. С естествено всмукване и настроен да произвежда 820 конски сили, този двигател позволява на Vulcan да ускори до 100 км/ч за само 2,9 секунди. Максималната му скорост лесно преминава бариерата от 320 км/ч, но истинската атракция на колата е нейният звук. Ревът на V12 е толкова интензивен, че е известен с това, че е забранен на някои писти с ограничения за шума, което го прави „лошото момче” на пистовия свят в най-буквалния смисъл.

Качването в кокпита е само по себе си спортно събитие, което изисква от пилота да премине през плътна предпазна клетка, преди да се настани във фиксирана седалка от въглеродни влакна. Интериорът е майсторски пример за функционален минимализъм, като традиционният лукс е заменен с превключватели и бутони, които изглеждат като част от изтребител. Шофьорите могат да регулират интензивността на колата чрез три различни режима на мощност, което им позволява да намалят агресивността или да освободят пълната мощност от 820 конски сили.

Когато за първи път се появи на пазара, Vulcan щеше да ви струва около 2 милиона лири, но тези, които го разглеждаха като финансов актив, бяха възнаградени. Днес тези редки състезателни машини се продават за над 2,5 милиона лири на вторичния пазар, което доказва, че апетитът за сурови, аналогови хиперколи е нараснал в ерата на електрификацията. Очаква се българският екземпляр да се появи в края на 2026-та, разкриват собствениците в официалния си профил в Instagram.