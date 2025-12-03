Последно пълнолуние за 2025 г.: Студена луна изгрява в небето в четвъртък

Последното пълнолуние за годината – т.нар. „Студена луна“ – ще освети небето този четвъртък, поставяйки зрелищен финал на звездните явления през 2025 г. Астрономи напомнят, че Луната ще достигне пълната си фаза вечерта на 4 декември, когато ще се намира близо до перигея – точката в орбитата, в която е най-близо до Земята. Това прави диска ѝ видимо по-ярък и по-голям, което често се описва като мини „суперлуние“.

Декемврийското пълнолуние е известно още като Луна на дългата нощ – име, използвано от северноамерикански племена заради продължителните зимни нощи. То затваря годишния цикъл след Жътвената луна през октомври и Бобровата луна през ноември. Следващото пълнолуние – Вълчата луна – ще настъпи на 3 януари и ще бъде първото за 2026 г.

Освен ярката Студена луна нощното небе подготвя още впечатляващи явления до края на годината. Най-значимото предстои около 14 декември, когато ще достигне максимум метеорният поток Геминиди – един от най-активните годишни звездни дъждове. Според Международната метеорна организация при идеални условия могат да се наблюдават над 120 метеора в час, които се появяват, когато Земята пресича остатъци от астероида 3200 Фаетон.

Веднага след него идва и последният метеорен поток за годината – Урсидите, активни между 17 и 26 декември. Пикът им е на 22 декември около обяд българско време, а през нощта може да се видят около 10 средно бързи метеора на час. Урсидите се свързват с кометата 8P/Tuttle и макар да не са толкова ефектни, често изненадват с кратки, но ярки огнени следи.

Астрономите подчертават, че най-добрите условия за наблюдение на всички събития са мястото да е далеч от градски светлини, а хоризонтът – открит. Ако времето позволи, декемврийското небе обещава няколко редки възможности за впечатляващи наблюдения с просто око.