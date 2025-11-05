На 5 ноември в 15:19 (GMT+2) настъпва Пълнолунието в Телец - моментът, в който Луната достига максималната си пълнота, осветявайки не само нощното небе, но и това, което всеки носи в своят душа. Всяко пренебрегване на физическото ниво сега има по-силно въздействие. Време е да прегледате обичайните си разходи, да проверите качеството на съня си и да актуализирате грижата за себе си, пише actualno.com.

Какво ще ни донесе пълнолунието в Телец на 5 ноември

През следващите 2 седмици след пълнолунието в Телец, всичко, което е изглеждало непроменено, може да се промени, но това е шансът да изградите своята устойчивост на ново ниво на осъзнатост.

Периодът е подходящ за почистване на пространството, преразглеждане на бюджета, посещение на лекар, започване на прием на курс от витамини.

Пълнолунието в Телец ни връща към прости истини. Енергията на периода може да се прояви като желание за уединение, желание за комфорт, но също и като напрежение между нуждата от стабилност и предизвикателствата на промяната. Пълнолунието винаги подчертава противоположностите и тук е оста Телец-Скорпион: материя и трансформация, запазване и освобождаване, тяло и дълбочина. В отношенията Пълнолунието в Телец иска искреност без драма: запитайте се дали връзката ви подхранва, дали ви дава чувство за сигурност.

Пълнолунието в Телец в опозиция със Слънцето в Скорпион създава напрежение между запазването и трансформацията. Скорпионът призовава за дълбочина, криза, прераждане. Телецът призовава за стабилност, физическа радост, прости удоволствия. Това пълнолуние може да се превърне в точка на вътрешен конфликт между желанието за обновление и желанието за запазване на старото.

Телецът е архетипът на Майката Земя, която подхранва и създава живот. В своята символика той е градина, в която всичко цъфти, ако се грижи за него с любов.

В архетипен смисъл, Телецът е свързан с Богинята на плодородието - независимо дали е Ищар, Афродита, Деметра или Гея. Това е силата, която създава красота от материята и превръща хаоса в градина.

Пълнолунието на 5 ноември е кулминацията на лунния цикъл, а в знака на Телец то придобива особена важност. Всичко, което сме натрупали - чувства, ресурси и желания, излиза на повърхността, за да бъде разпознато. Телецът е фиксиран земен знак, не обича промените, но знае как да създаде пространство, в което можеш да растеш.

Енергията на Телец ни напомня, че зрелостта не е свързана с това да се освободим от чувствата, а с това да ги изживеем. Това пълнолуние може да се прояви като желание да забавим темпото, да бъдем сами, да докоснем земята - буквално или метафорично.

Ако се чувствате уморени или претоварени, това е сигнал да преосмислите ритъма си, да си възвърнете правото на пауза. Телецът ни учи да не бързаме, а да се наслаждаваме на всяка минута.