Москва призова руснаците да се въздържат от пътувания в Германия

Министерството на външните работи на Русия призовава руските граждани да се въздържат от пътувания до Германия, освен ако не е абсолютно необходимо, заяви говорителят на ведомството Мария Захарова.
Тя направи този коментар след случаи в които, според германските правоохранителни орган, руснаци са нарушили санкциите. Като пример Захарова посочи инцидент, случил се на летището в Щутгарт, където германски митнически служители конфискували лични вещи и пари в брой на рускиня, позовавайки се на нарушение на разпоредбите за санкции.
Захарова твърди, че германските власти използват този метод не само срещу „обикновени граждани“, но и срещу „публични личности“. В подкрепа на твърденията си говорителят на Министерството на външните работи посочва задържането на Сергей Семак, старши треньор на петербургския Зенит, и съпругата му Анна на летище Мюнхен. Самият Семак каза, че са били принудени да платят глоба „за чифт обувки, очила и шал“ и да оставят всички вещи, закупени в ЕС.
„Подобни случаи далеч не са изолирани. Германия де факто се е превърнала в беззаконна територия за хора от определена националност, в този случай хора от Русия, граждани на нашата страна, етнически руснаци“, заключи Захарова.
Страните от ЕС затегнаха митническите разпоредби в отговор на нахлуването на руската армия в Украйна. В съответствие с европейските санкции, от март 2022 г. е забранен износът на луксозни стоки от ЕС за Русия на стойност над 300 евро на артикул. Те включват дрехи, обувки, козметика и електроника. Забраната не се отнася за стоки, необходими за „официални цели“ за дипломатически мисии в Русия, международни организации и техните служители.
1 хаха
Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърждава, че са ударили руска петролна рафинерия в Новошахтинск, Ростов, с британско-френски крилати ракети Storm Shadow.
18:53 25.12.2025
2 Бонев
18:54 25.12.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6, #7
18:54 25.12.2025
4 В Европа се върна фашизма
18:55 25.12.2025
5 Европеец
18:55 25.12.2025
6 А бе
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Даже и без визи.😉
18:55 25.12.2025
7 Нека да пиша
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Ще стигнат под килотите на майка ти ...
18:56 25.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Амадор Ривас
18:57 25.12.2025
10 Пепи Волгата
Коментиран от #14
18:57 25.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха
Я лайте сега още бе ватнишките лакеи!
Коментиран от #15
18:58 25.12.2025
13 Амиии
18:59 25.12.2025
14 Ицо хазарта
До коментар #10 от "Пепи Волгата":И аз съм на евро, ама единствено което правя е да опушвам тоалетните в ЕП.
19:00 25.12.2025
15 БОЛШЕВИК
До коментар #12 от "хаха":Не казал за НАТО а за ЕС.
19:01 25.12.2025