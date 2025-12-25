Министерството на външните работи на Русия призовава руските граждани да се въздържат от пътувания до Германия, освен ако не е абсолютно необходимо, заяви говорителят на ведомството Мария Захарова.

Тя направи този коментар след случаи в които, според германските правоохранителни орган, руснаци са нарушили санкциите. Като пример Захарова посочи инцидент, случил се на летището в Щутгарт, където германски митнически служители конфискували лични вещи и пари в брой на рускиня, позовавайки се на нарушение на разпоредбите за санкции.

Захарова твърди, че германските власти използват този метод не само срещу „обикновени граждани“, но и срещу „публични личности“. В подкрепа на твърденията си говорителят на Министерството на външните работи посочва задържането на Сергей Семак, старши треньор на петербургския Зенит, и съпругата му Анна на летище Мюнхен. Самият Семак каза, че са били принудени да платят глоба „за чифт обувки, очила и шал“ и да оставят всички вещи, закупени в ЕС.

„Подобни случаи далеч не са изолирани. Германия де факто се е превърнала в беззаконна територия за хора от определена националност, в този случай хора от Русия, граждани на нашата страна, етнически руснаци“, заключи Захарова.

Страните от ЕС затегнаха митническите разпоредби в отговор на нахлуването на руската армия в Украйна. В съответствие с европейските санкции, от март 2022 г. е забранен износът на луксозни стоки от ЕС за Русия на стойност над 300 евро на артикул. Те включват дрехи, обувки, козметика и електроника. Забраната не се отнася за стоки, необходими за „официални цели“ за дипломатически мисии в Русия, международни организации и техните служители.