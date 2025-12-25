Новини
Свят »
Русия »
Москва призова руснаците да се въздържат от пътувания в Германия

Москва призова руснаците да се въздържат от пътувания в Германия

25 Декември, 2025 18:49 566 15

  • германия-
  • русия-
  • руснаци-
  • пътувания-
  • мария захарова

Захарова твърди, че германските власти използват този метод не само срещу „обикновени граждани“

Москва призова руснаците да се въздържат от пътувания в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Русия призовава руските граждани да се въздържат от пътувания до Германия, освен ако не е абсолютно необходимо, заяви говорителят на ведомството Мария Захарова.

Тя направи този коментар след случаи в които, според германските правоохранителни орган, руснаци са нарушили санкциите. Като пример Захарова посочи инцидент, случил се на летището в Щутгарт, където германски митнически служители конфискували лични вещи и пари в брой на рускиня, позовавайки се на нарушение на разпоредбите за санкции.

Захарова твърди, че германските власти използват този метод не само срещу „обикновени граждани“, но и срещу „публични личности“. В подкрепа на твърденията си говорителят на Министерството на външните работи посочва задържането на Сергей Семак, старши треньор на петербургския Зенит, и съпругата му Анна на летище Мюнхен. Самият Семак каза, че са били принудени да платят глоба „за чифт обувки, очила и шал“ и да оставят всички вещи, закупени в ЕС.

„Подобни случаи далеч не са изолирани. Германия де факто се е превърнала в беззаконна територия за хора от определена националност, в този случай хора от Русия, граждани на нашата страна, етнически руснаци“, заключи Захарова.

Страните от ЕС затегнаха митническите разпоредби в отговор на нахлуването на руската армия в Украйна. В съответствие с европейските санкции, от март 2022 г. е забранен износът на луксозни стоки от ЕС за Русия на стойност над 300 евро на артикул. Те включват дрехи, обувки, козметика и електроника. Забраната не се отнася за стоки, необходими за „официални цели“ за дипломатически мисии в Русия, международни организации и техните служители.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    5 10 Отговор
    Минаха почти 4 години и на Украйна най-накрая е разрешено да използва европейски ракети в Русия.
    Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърждава, че са ударили руска петролна рафинерия в Новошахтинск, Ростов, с британско-френски крилати ракети Storm Shadow.

    18:53 25.12.2025

  • 2 Бонев

    3 3 Отговор
    45 година е било абсолютно необходимо..

    18:54 25.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    8 4 Отговор
    Руснаците и тоя път ще стигнат до Берлин!

    Коментиран от #6, #7

    18:54 25.12.2025

  • 4 В Европа се върна фашизма

    7 5 Отговор
    Само дето концлагерите не са отворили.

    18:55 25.12.2025

  • 5 Европеец

    8 4 Отговор
    Прочетох статията, нищо особено .... Мога да кажа ,само че Германия не е това което беше.... Мога да поздравя Захарова за рождения ѝ ден и за държавната награда, която получи...... Мисля си, че Русия в скоро време е необходимо да обяви така наречения европейски съюз за организация спонсорираща тероризма..... Мало Британия също трябва да бъде обявена за спонсор на тероризма ,като начало разбира се....

    18:55 25.12.2025

  • 6 А бе

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Даже и без визи.😉

    18:55 25.12.2025

  • 7 Нека да пиша

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Ще стигнат под килотите на майка ти ...

    18:56 25.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Амадор Ривас

    3 2 Отговор
    Една малка поправка, в целия ЕС се въздържайте....

    18:57 25.12.2025

  • 10 Пепи Волгата

    2 4 Отговор
    Хаха тролове, аз отдавна минах на евро.

    Коментиран от #14

    18:57 25.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    2 3 Отговор
    Путин, 2002 г., „Украйна има право да избере НАТО. Украйна е суверенна нация.“

    Я лайте сега още бе ватнишките лакеи!

    Коментиран от #15

    18:58 25.12.2025

  • 13 Амиии

    2 1 Отговор
    Германците са простаци?

    18:59 25.12.2025

  • 14 Ицо хазарта

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пепи Волгата":

    И аз съм на евро, ама единствено което правя е да опушвам тоалетните в ЕП.

    19:00 25.12.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Не казал за НАТО а за ЕС.

    19:01 25.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания