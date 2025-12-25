Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА започна преговори със световно известен гигант

ЦСКА започна преговори със световно известен гигант

25 Декември, 2025 19:29 877 2

  • футбол-
  • стадион-
  • стадион българска армия

Очакванията са договорът между двете страни да бъде подписан в началото на новата година

ЦСКА започна преговори със световно известен гигант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството е започнало преговори със световно известен концерн, който е специализиран в изграждането на футболни терени, пише „24 часа“. Очакванията са договорът между двете страни да бъде подписан в началото на новата година.

От „червения“ клуб са били категорични, че ще разчитат на чуждестранна фирма, която да изгради основния терен на обновения стадион „Българска армия“.

Във вчерашния ден се появи видео в социалните мрежи, което показва, че работниците на съоръжението в Борисовата градина вече са започнали заравняването на терена, което означава, че съвсем скоро ще започне и същинската работа по него.

Дейностите на „Армията“ вървят изключително бързо и в срок, което означава, че ЦСКА ще се завърне в своя дом за началото на следващия футболен сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Какво става с козирката на Герена

    19:47 25.12.2025

  • 2 ?????

    2 0 Отговор
    Очаквано.
    И стадиони вече не можем да строим.
    А иначе и Царството и НРБ-то го можеха.

    19:51 25.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ