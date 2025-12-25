ЦСКА започна преговори със световно известен гигант

Ръководството е започнало преговори със световно известен концерн, който е специализиран в изграждането на футболни терени, пише „24 часа“. Очакванията са договорът между двете страни да бъде подписан в началото на новата година.

От „червения“ клуб са били категорични, че ще разчитат на чуждестранна фирма, която да изгради основния терен на обновения стадион „Българска армия“.

Във вчерашния ден се появи видео в социалните мрежи, което показва, че работниците на съоръжението в Борисовата градина вече са започнали заравняването на терена, което означава, че съвсем скоро ще започне и същинската работа по него.

Дейностите на „Армията“ вървят изключително бързо и в срок, което означава, че ЦСКА ще се завърне в своя дом за началото на следващия футболен сезон.