Новини
Любопитно »
Любимата на Венсан Касел публикува ВИДЕО полугола на фона палми и океан

Любимата на Венсан Касел публикува ВИДЕО полугола на фона палми и океан

25 Декември, 2025 19:29 1 185 12

  • любима-
  • венсан касел-
  • нара баптиста

Моделът Нара Баптиста се снима с мини рокля

Любимата на Венсан Касел публикува ВИДЕО полугола на фона палми и океан - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любимата на Венсан Касел, Нара Баптиста, показа фигурата си с топ, който почти разкрива гърдите. Моделът публикува видео в Instagram.

29-годишната Нара Баптиста позира пред камерата в бежов мини рокля. Моделът се появи в кадъра с пусната коса и без грим. Манекенката танцува на фон от палми и океан.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от N A R A H (@narahbaptista)


В края на ноември Нара Баптиста публикува в личния си блог снимка, на която стоеше пред камерата с корсаж с цветя и млечнобяла миди пола. Манекенката беше сложила и масивни златни обеци и гривна. Моделът се появи с пусната коса и грим в естествен стил.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от N A R A H (@narahbaptista)


Наскоро Нара Баптиста разказа в интервю за изданието Vogue, че още на първата си среща с Венсан Касел двамата веднага разбрали, че имат много общо. Например моделът и актьорът и двамата обичат бразилската култура. По думите на манекенката, след вечерята те се отправили на парти, организирано от приятели на актьора. Знаменитостта призна, че тя и Касел са танцували цяла нощ.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кфо

    5 2 Отговор
    След Моника, този може и да си го отреже, втора такава няма!

    Коментиран от #5

    19:31 25.12.2025

  • 2 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Като започнат да ги крият тия яйца на очи...

    19:41 25.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 3 Отговор
    Екстра е. А ако не беше и црна, няма геле.

    Коментиран от #12

    19:42 25.12.2025

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    Ам то туй, освен на палми, на кво друго да съ снима! Вие сериовно ли? Ама то сериовно ли?

    19:43 25.12.2025

  • 5 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "И кфо":

    Абсолютно, Моника Белучи е рядко красива жена, ама рядко! И супеер класно излъчване има! Просто богиня!

    19:45 25.12.2025

  • 6 Спецназ

    9 0 Отговор
    От Монтана до Враца съм срещал поне 10 по- хубави от тая.

    Седят по отбивките момичетата и
    чакат некой като мене да ги качи у буса да се сгреят!

    19:51 25.12.2025

  • 7 Красота

    1 1 Отговор
    Тя е красива. С тънка снага. Няма значение какъв й е цветът на кожата. Блондинка като се опали на слънце и тя става тъмна. Издава я къдравата коса. Ако косата и е с не къдрави косми, ще е по - близко генетично до нас белите.

    19:57 25.12.2025

  • 8 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Кът остарее мъж, ангелите му отслабват

    20:01 25.12.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Много грозно оранжев таван със бели стени. Трябва да е обратното.

    20:06 25.12.2025

  • 10 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    На нищо не прилича тази ,аман такива моделки и по тъмни когато вляза в Золандо онлайн да си купувам дрехи ми накъртва да ги гледам тъмни и шоколадови с черни дрехи едва правя разлика къде е плат ,къде е кожата на модела.Венсан удари дъното с тази ,в България да бе дошъл из махалите бг.ромките са доста по хубави от тая.Бишата му Моника Белучи дори и на стари години днес слага в джоба си този патладжан .
    Още по шокиращо е тавана за първи път виждам такава катастрофа вътрешен дизайн оранжев таван ,пода на земята ,като килима и дамаската на фотьойла за капак и черно бяла снимка ...нямам думи нищо с нищо не си напасва ,като че ли са събирали мебели от сметището кой какво е хвърлил и са ги наредили.

    20:26 25.12.2025

  • 11 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Откакто измислиха виаграта....

    20:28 25.12.2025

  • 12 Тя ако беше толкоз екстра

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Щеше да може да забърше някое по-младо и богато гадже., а не този побелял спаружен старец.

    20:32 25.12.2025