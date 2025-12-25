Любимата на Венсан Касел публикува ВИДЕО полугола на фона палми и океан

Любимата на Венсан Касел, Нара Баптиста, показа фигурата си с топ, който почти разкрива гърдите. Моделът публикува видео в Instagram.
29-годишната Нара Баптиста позира пред камерата в бежов мини рокля. Моделът се появи в кадъра с пусната коса и без грим. Манекенката танцува на фон от палми и океан.
В края на ноември Нара Баптиста публикува в личния си блог снимка, на която стоеше пред камерата с корсаж с цветя и млечнобяла миди пола. Манекенката беше сложила и масивни златни обеци и гривна. Моделът се появи с пусната коса и грим в естествен стил.
Наскоро Нара Баптиста разказа в интервю за изданието Vogue, че още на първата си среща с Венсан Касел двамата веднага разбрали, че имат много общо. Например моделът и актьорът и двамата обичат бразилската култура. По думите на манекенката, след вечерята те се отправили на парти, организирано от приятели на актьора. Знаменитостта призна, че тя и Касел са танцували цяла нощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И кфо
Коментиран от #5
19:31 25.12.2025
2 ООрана държава
19:41 25.12.2025
3 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #12
19:42 25.12.2025
4 Гост
19:43 25.12.2025
5 Гост
До коментар #1 от "И кфо":Абсолютно, Моника Белучи е рядко красива жена, ама рядко! И супеер класно излъчване има! Просто богиня!
19:45 25.12.2025
6 Спецназ
Седят по отбивките момичетата и
чакат некой като мене да ги качи у буса да се сгреят!
19:51 25.12.2025
7 Красота
19:57 25.12.2025
8 Хасковски каунь
20:01 25.12.2025
9 таксиджия 🚖
20:06 25.12.2025
10 Соваж бейби
Още по шокиращо е тавана за първи път виждам такава катастрофа вътрешен дизайн оранжев таван ,пода на земята ,като килима и дамаската на фотьойла за капак и черно бяла снимка ...нямам думи нищо с нищо не си напасва ,като че ли са събирали мебели от сметището кой какво е хвърлил и са ги наредили.
20:26 25.12.2025
11 идиоти вън
20:28 25.12.2025
12 Тя ако беше толкоз екстра
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Щеше да може да забърше някое по-младо и богато гадже., а не този побелял спаружен старец.
20:32 25.12.2025