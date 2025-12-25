Любимата на Венсан Касел публикува ВИДЕО полугола на фона палми и океан

Любимата на Венсан Касел, Нара Баптиста, показа фигурата си с топ, който почти разкрива гърдите. Моделът публикува видео в Instagram.

29-годишната Нара Баптиста позира пред камерата в бежов мини рокля. Моделът се появи в кадъра с пусната коса и без грим. Манекенката танцува на фон от палми и океан.

В края на ноември Нара Баптиста публикува в личния си блог снимка, на която стоеше пред камерата с корсаж с цветя и млечнобяла миди пола. Манекенката беше сложила и масивни златни обеци и гривна. Моделът се появи с пусната коса и грим в естествен стил.

Наскоро Нара Баптиста разказа в интервю за изданието Vogue, че още на първата си среща с Венсан Касел двамата веднага разбрали, че имат много общо. Например моделът и актьорът и двамата обичат бразилската култура. По думите на манекенката, след вечерята те се отправили на парти, организирано от приятели на актьора. Знаменитостта призна, че тя и Касел са танцували цяла нощ.