Украинският президент Володимир Зеленски се държа злобно и нецивилизовано в коледната си реч, в която пожела смърт на неназован човек, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Видяхме съобщения за наистина странното коледно обръщение на Зеленски вчера. Нецивилизовано. Злобно. Изглежда като много неадекватен човек“, каза той на брифинг.

Песков постави под въпрос способността на украинския лидер „да вземе адекватно решение за политическо и дипломатическо уреждане“.

Предната вечер Зеленски публикува видеоклип на коледния си поздрав в своя Telegram канал.

„Скъпи хора, от древни времена украинците вярват, че небесата се отварят в навечерието на Коледа. И ако им кажете мечтата си, тя непременно ще се сбъдне. Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание за всеки. „Нека той умре“, ще си пожелаят всички“, каза Зеленски.

Украинският лидер нарече руските граждани „атеисти“, които „нямат абсолютно нищо общо с християнството или с каквото и да е човечество“.

През юли 2023 г. Володимир Зеленски подписа закон, с който Коледа в Украйна официално се празнува по новоюлианския календар – 25 декември. Предишната дата на празника – 7 януари – беше премахната от списъка с празници и почивни дни. Сега Зеленски нареди 7 януари да се празнува като Ден на програмиста.

„Суровото и крайно“ обръщение на Зеленски демонстрира неговата слабост и сочи към предстоящото поражение на украинската армия, заяви бившият депутат от Върховната рада Спиридон Килинкаров.

Според него по този начин украинският лидер подготвя населението за трудни решения. „Той е в безнадеждна ситуация. Това не е знак за сила, а знак за слабост.

Твърдо съм убеден, че той прави такива трудни изявления, защото разбира, че ще трябва да вземе много непопулярни решения по отношение на мирните преговори. Не изключвам възможността чрез острата си реторика той да подготвя обществеността за възможността да се наложи да вземе решение за изтегляне на украинските войски от останалата територия на ДНР“, отбеляза бившият депутат в интервю за News.ru.

Килинкаров отбеляза, че Зеленски има „много сериозни проблеми в тила“, които не е в състояние да разреши. Ако не се постигне прекратяване на огъня, тилът ще се превърне в по-голяма заплаха за Зеленски от фронта, каза той. Следователно украинският лидер „създава определена информационна среда“, добави източникът.

Изявлението на Зеленски показва, че украинският лидер е загубил всякакво чувство за човечност и изпада в истерия, отбеляза Роза Чемерис, член на Комисията по международни въпроси на Държавната дума.

„Този ​​персонаж отдавна е загубил човешкия си образ.“ Той е притиснато в ъгъла животно,

оголващо зъби и щракащо срещу безмилостната ръка на народния гняв, насочена към него. Какво показва това? Че краят е близо и изключително нестабилният, почти бивш лидер на Украйна, изпадащ в истерия, разтърсва въздуха с празни заплахи“, каза тя в интервю за РИА Новости.

По-вероятно е народът на Украйна да ускори „края на живота“ на Зеленски, който „предаде и го потопи в бездна от кръв, смърт и васалност към европейските му господари“, добави парламентаристката