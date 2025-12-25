Новини
Песков за коледното пожелание на Зеленски "Нека той умре!": Злобно, нецивилизовано и неадекватно
  Тема: Украйна

Песков за коледното пожелание на Зеленски "Нека той умре!": Злобно, нецивилизовано и неадекватно

25 Декември, 2025 18:46, обновена 25 Декември, 2025 19:17

Говорителят на Кремъл коментира празничното обръщение на украинския президент

Песков за коледното пожелание на Зеленски "Нека той умре!": Злобно, нецивилизовано и неадекватно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се държа злобно и нецивилизовано в коледната си реч, в която пожела смърт на неназован човек, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Видяхме съобщения за наистина странното коледно обръщение на Зеленски вчера. Нецивилизовано. Злобно. Изглежда като много неадекватен човек“, каза той на брифинг.

Още новини от Украйна

Песков постави под въпрос способността на украинския лидер „да вземе адекватно решение за политическо и дипломатическо уреждане“.

Предната вечер Зеленски публикува видеоклип на коледния си поздрав в своя Telegram канал.

„Скъпи хора, от древни времена украинците вярват, че небесата се отварят в навечерието на Коледа. И ако им кажете мечтата си, тя непременно ще се сбъдне. Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание за всеки. „Нека той умре“, ще си пожелаят всички“, каза Зеленски.

Украинският лидер нарече руските граждани „атеисти“, които „нямат абсолютно нищо общо с християнството или с каквото и да е човечество“.

През юли 2023 г. Володимир Зеленски подписа закон, с който Коледа в Украйна официално се празнува по новоюлианския календар – 25 декември. Предишната дата на празника – 7 януари – беше премахната от списъка с празници и почивни дни. Сега Зеленски нареди 7 януари да се празнува като Ден на програмиста.

„Суровото и крайно“ обръщение на Зеленски демонстрира неговата слабост и сочи към предстоящото поражение на украинската армия, заяви бившият депутат от Върховната рада Спиридон Килинкаров.

Според него по този начин украинският лидер подготвя населението за трудни решения. „Той е в безнадеждна ситуация. Това не е знак за сила, а знак за слабост.

Твърдо съм убеден, че той прави такива трудни изявления, защото разбира, че ще трябва да вземе много непопулярни решения по отношение на мирните преговори. Не изключвам възможността чрез острата си реторика той да подготвя обществеността за възможността да се наложи да вземе решение за изтегляне на украинските войски от останалата територия на ДНР“, отбеляза бившият депутат в интервю за News.ru.

Килинкаров отбеляза, че Зеленски има „много сериозни проблеми в тила“, които не е в състояние да разреши. Ако не се постигне прекратяване на огъня, тилът ще се превърне в по-голяма заплаха за Зеленски от фронта, каза той. Следователно украинският лидер „създава определена информационна среда“, добави източникът.

Изявлението на Зеленски показва, че украинският лидер е загубил всякакво чувство за човечност и изпада в истерия, отбеляза Роза Чемерис, член на Комисията по международни въпроси на Държавната дума.

„Този ​​персонаж отдавна е загубил човешкия си образ.“ Той е притиснато в ъгъла животно,
оголващо зъби и щракащо срещу безмилостната ръка на народния гняв, насочена към него. Какво показва това? Че краят е близо и изключително нестабилният, почти бивш лидер на Украйна, изпадащ в истерия, разтърсва въздуха с празни заплахи“, каза тя в интервю за РИА Новости.

По-вероятно е народът на Украйна да ускори „края на живота“ на Зеленски, който „предаде и го потопи в бездна от кръв, смърт и васалност към европейските му господари“, добави парламентаристката


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 50 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 путя е жив труп

    90 98 Отговор
    В бункера

    Коментиран от #2, #79, #80, #131, #132

    19:18 25.12.2025

  • 2 Как няма да е

    84 78 Отговор

    До коментар #1 от "путя е жив труп":

    Украинските въоръжени сили (УВС) си възвърнаха контрола над Купянск, основен железопътен възел в Харковска област, за чието превземане руското министерство на отбраната е докладвало няколко пъти на президента Владимир Путин, пишат подкрепящи войната руски Z-кореспонденти.

    Руската армия е загубила "значителна част от опорните си точки" на западния бряг на река Оскол, която тече през града, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, пише Telegram канала "Рибар", който е близък до Министерството на отбраната. Каналът добавя, че "в самия Купянск ситуацията е, меко казано, по-лоша от критична, както и на източния бряг". Според него, украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над района около млечния завод и продължават да държат Кучеровка и Петровпавловка, докато отбраната на руските сили "е спорадична и не се е сринала напълно само защото операторите на дронове работят до смъртта си

    Коментиран от #24, #29

    19:19 25.12.2025

  • 3 Петър Богомилов Богданов

    10 18 Отговор
    Здравейте . Има демокрация и тя е в пет-шест държави по света . Пряката демокрация .Четете книгата ми, безплатна е, :
    .
    .„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
    .
    функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
    .
    Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.

    19:19 25.12.2025

  • 4 Аре бре

    39 11 Отговор
    "Нека той умре!" Е злобно, нецивилизовано и неадекватно. А награда за главата на Мадуро НЕ е?

    Коментиран от #65

    19:19 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    47 23 Отговор
    ЗЕЛЯ СИ Е ПОЖЕЛАЛ
    ДА УМРЕ ИСУС ХРИСТОС :))
    ......
    КАТО ВСЕКИ НОРМАЛЕН ЕВРЕИН :)) САМО ЧЕ Е ЗАБРАВИЛ ЧЕ 2025 ИМА МНОГО ХРИСТИЯНИ :)

    Коментиран от #32, #107

    19:21 25.12.2025

  • 7 Берлин

    47 20 Отговор
    Окрабандеровец изчадие на света,нагло и подло.

    Коментиран от #14, #133

    19:21 25.12.2025

  • 8 мечо

    17 54 Отговор
    азпaк смятaм че злeнски е прав нищтo лошо не казал човека пyтин е лош човек щте дoиде и вaв бaлгaия да напарви вoина и да ни yбие после какво щте пapвиме

    Коментиран от #12, #18, #27, #31, #106

    19:21 25.12.2025

  • 9 Нека той умре

    11 26 Отговор
    И аз съм ЗА той умре. И за Борисов съм ЗА впрочем. Нецивилизовано и неадекватно ли е? А и за Сачева също щото много ме дразни

    Коментиран от #33

    19:22 25.12.2025

  • 10 сивушко

    32 58 Отговор
    ,,Руснаците са ,като скакалци. Където минат, трева не никне. Крадливо, жестоко, мръсно, долно, противно, подмолно, лицемерно, лъжливо племе от недоеволюирали, алкохолизирани, наследствено обременени и ментално увредени сибирско-азиатски дегенерати. Крив клон и задънена улица от човешката еволюция.”

    Коментиран от #13

    19:22 25.12.2025

  • 11 орки

    21 25 Отговор
    къпаха ли ва в купянск

    19:23 25.12.2025

  • 12 Браво мечо

    19 5 Отговор

    До коментар #8 от "мечо":

    Браво звяр.
    Можеш да се гордееш с висшето си образование.

    19:23 25.12.2025

  • 13 Пак си объркал флашката

    15 10 Отговор

    До коментар #10 от "сивушко":

    Това е за американците !

    19:23 25.12.2025

  • 14 мечо

    3 14 Отговор

    До коментар #7 от "Берлин":

    не обиждаи така не хубаво щте те докладвам кам мвр пазарджик после какво щте правиш

    Коментиран от #140

    19:23 25.12.2025

  • 15 ти да видиш

    35 8 Отговор
    зелениятпор за поредн път доказа, какъв изpод е!

    19:24 25.12.2025

  • 16 Бонев

    39 10 Отговор
    Ако Тръмп реши че това се отнася за него,на клоуна ще му се стъжни живота

    19:24 25.12.2025

  • 17 Смешник

    36 12 Отговор
    Само че Зеления не уточни за кой се отнася да умре Тръмп или Путин И двамата го недолюбват А що се отнася до Зеления клоун него украинския народ ще го осъди

    19:24 25.12.2025

  • 18 Берлин

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от "мечо":

    Багаж,гара куев,там ви мястото на окрабацили.

    19:24 25.12.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 20 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    19:25 25.12.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    28 13 Отговор
    Който е тръгнал срещу Господ, добро не е видял!

    Такава съдба очаква всички в Киев и техните господари от Европа, защото са избрали да служат на грешния господар!

    И ще си получат заслуженото!

    19:25 25.12.2025

  • 21 Всички българи искаме също

    28 17 Отговор
    За Зеленски, "Нека той да умре!"

    19:25 25.12.2025

  • 22 Зеления

    27 14 Отговор
    Паразит бялото му е разградило мозъка и затова не знае ,че остарял наркоман няма . Наркоманчета могат само да мечтаят да стигнат годините на Путин ! А За горе ред няма !

    19:25 25.12.2025

  • 23 Аз мисля че е най добре

    21 17 Отговор
    Наркоманчето Зеленски да умре,
    и жената му с контейнерите скрити с пари.
    На черни мъже за любов да ги дари.
    Да си я карат по двама по трима,
    догодина до амина.
    Да я карат здраво докато накрая,
    душата и от кеф излитне в рая.

    19:25 25.12.2025

  • 24 Много заблудени хора

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "Как няма да е":

    от курабийките на ню ланд има по този свят.

    Коментиран от #134

    19:25 25.12.2025

  • 25 така, така

    28 8 Отговор
    Наркомана безочливо е демонстрирал на целия свят своята тотална деградация. В тоя няма нищо - пълно пустота в човешки план.
    В своята злоба, недоразумението само е предизвикало съдбата и скоро ще разбере смисъла на оня израз "внимавай какво пожелаваш". Съжалявам, обърках се - тоя не е в състояние да разбере каквото и да е било, това качество се притежава от хората, не от животните. Е, поне онези дето го следват ще разберат, па дано се коригират в изразяването на най-долните си страсти.

    19:26 25.12.2025

  • 26 Андро

    15 19 Отговор
    Зеленски каза:-Имам едно желание.Нека той умре.
    Не веждам нищо нецивизовано и злобно в това,че той иска неназован индивид/неЧовек/ да умре.
    Ако беше казал,че иска една цяла империя да умре,тогава може би Боговете щяха да го чуят и разберат.А защо не и да му помогнат.

    19:26 25.12.2025

  • 27 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "мечо":

    Нека дойде и да поразпитам обора

    Коментиран от #37

    19:26 25.12.2025

  • 28 Анкета пускайте веднага

    14 2 Отговор
    Да видим дали българина иска "Нека той умре!" И ДА МУ Я ПРАТИМ !

    19:26 25.12.2025

  • 29 Светът видя живият труп наркомана

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Как няма да е":

    Рибар е фейкаджийски сайт и няма нищо общо с Мин.отбраната на Русия.
    680 азовци се рр3дадоха снощи в Гуряй поле а не Хуйполе

    19:26 25.12.2025

  • 30 Факт

    19 7 Отговор
    Изявлението на Зеленски е предназначено за предотвратяване на всякакви преговори!

    19:27 25.12.2025

  • 31 Мецана

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "мечо":

    Мечо ако не беше руския народ, сега ти щеше гордо да седиш на някоя витрина, в синя кутия, на която щеше да пише Nivea. Имам немски лаптоп от Пазарджик, евтинийка го давам, сякаш ли го?

    Коментиран от #35, #57

    19:27 25.12.2025

  • 32 доктор

    6 25 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Руснаците не са християни.

    Коментиран от #40

    19:28 25.12.2025

  • 33 Ако аз напиша тук

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "Нека той умре":

    Да умре президента зеленски и веднага ще ме изтрия А той си го обръща леви в ефир като висша дипломация .
    Какви хора управляват Европа и затова дано Господ ни прости.

    Коментиран от #55

    19:28 25.12.2025

  • 34 гръмовержецът

    16 7 Отговор
    Дрогата не прощава . Зеленият гном в безсилието си само това е могъл да роди зелената му па...ча на раменете .

    19:28 25.12.2025

  • 35 Сакаш

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Мецана":

    ли да си събираш кар ан тийте?

    Коментиран от #53

    19:29 25.12.2025

  • 36 Амчи аз

    4 3 Отговор
    също искам този неназован,някой си там,да умре.

    19:29 25.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тракиец 🇺🇦

    11 20 Отговор
    Прав е зеленски ..... Путин нападна Украйна и нейния народ по най подлия долнопробен начин без никаква причина и то терористично като започна масово клане и изтребление на най красивия ген и ДНК на планетата Земя само и само да го унищожи.... Естествено е че всеки човек на планетата ще пожелае смърта на демона античовек Путин ....убиваш масово жени деца и старци ...без причина ...само защото си болшевик комунист и се водиш от еврейските заръки от 1944 г за унищожение на бялата висша раса.....така се опитаха руските орки да направят с Германия и Европа а сега И с Украйна,но няма да им се получи..СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦👊 СЛАВА АЗОВ СЛАВА ДЕСЕН СЕКТОР

    Коментиран от #54, #126

    19:29 25.12.2025

  • 39 Да мре, да мре...

    6 10 Отговор
    Че съсипа цяла държава и милиони украйнци изби. И то заради тъпото НАТЮ

    19:29 25.12.2025

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "доктор":

    НЕ СИ ПРАВ - ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ В РУСИЯ СА САМО
    КЪМ 30% :)

    Коментиран от #49

    19:29 25.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анонимен

    12 11 Отговор
    Такива пожелания за Коледа може да направи само екземпляр от шестолъчките.Това го умеят най-добре.Не случайно много от неговите съграждани са се превърнали в пушек и дим.

    Коментиран от #50, #58

    19:30 25.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 !!!?

    9 13 Отговор
    Напълно логично - Путлер при Хитлер...какво тук е нецивилизованото... !!!?

    19:32 25.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Траурна копейка

    10 3 Отговор
    Учудващо е как едни убийци коментират хора които се защитават от тях.

    19:32 25.12.2025

  • 47 Прав е Зеленски!

    10 16 Отговор
    Русняците са уруде.

    Коментиран от #56

    19:32 25.12.2025

  • 48 Ха ХаХа

    17 8 Отговор
    Само изкукуригал наркоман в коледно обръщение може да каже
    Нека той умре/за Путин/
    Но той е юдей и няма общо с Коледа

    19:33 25.12.2025

  • 49 мечо

    2 10 Отговор

    До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    българите монго си виярват че са нат останалите народи а това не е правилно затуи сме скарани сас макендонците

    19:33 25.12.2025

  • 50 Дада

    11 5 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    А терорист който те бомбандира на Коледа какъв е бе ..? Отговори бе комунистически бо.клук

    Коментиран от #139

    19:33 25.12.2025

  • 51 Който гроб копае другиму

    10 7 Отговор
    Сам пада в него

    19:33 25.12.2025

  • 52 Змиите съскат преди края си!

    12 8 Отговор
    Дед Мороз ще донесе клоуна в чувала си с подаръците на Червения площад за новата година!

    19:33 25.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Демократ

    10 9 Отговор

    До коментар #38 от "Тракиец 🇺🇦":

    Русофилът и руснакът са иzроди.

    19:34 25.12.2025

  • 55 Не е престъпление

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ако аз напиша тук":

    Да искаш и желанията си да споделяш колега. Ами искам, желая, надявам се, пожелавам .... спокойно можеш което си поискаш атлантенце да впишеш ! Законно е! И морално впрочем според мен

    19:34 25.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 мечо

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мецана":

    чакам да ми пратят аитито ти щте бъдеш издирен бит и щте върнеш уткраднотото

    Коментиран от #73

    19:35 25.12.2025

  • 58 Действителен

    9 8 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Точно Ной добре умеят да превръщат дивата, крадлива путлерова орда в Груз 200.
    Браво! Так держать

    19:35 25.12.2025

  • 59 ТИГО

    8 13 Отговор
    Да изпукаtе всички пиждинисти и копеисти амин дай боже ! Слава на Героите . Слава на Украина за да има мир пиждин в Сибир ! Весела коледа и кобзон да ги пази заедно с ленин !

    Коментиран от #67

    19:35 25.12.2025

  • 60 Дойде люта зима и навън сняг забръска

    3 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    19:35 25.12.2025

  • 61 Да мре, да мре...

    3 12 Отговор
    И по бързичко ако може !

    19:36 25.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Истината

    5 12 Отговор
    песков, маша и водкаджията знаят, че падне ли императора им, те са пътници.
    Амин!

    19:36 25.12.2025

  • 64 Хаха

    10 4 Отговор
    Зеленски,.... Коледа..., небе...., желания!
    Какво общо има с Коледа етнически руснак, отричащ се от всичко руско, невярващ в Христос и молещ се в синагога...

    Коментиран от #87

    19:36 25.12.2025

  • 65 Путин и Тръмп

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Аре бре":

    Са от един дол дренки

    19:37 25.12.2025

  • 66 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ И ТОЙ
    КАТО ЦАР ИРОД И БЕНДЖИ НАТАНЯХУ
    .....
    САМО ЗА УБИЙСТВА НА БЕБЕТА СИ МИСЛЯТ :)
    .....
    ЕВРЕИН Е ДИАГНОЗА :)

    19:37 25.12.2025

  • 67 Тунгус от Сибир

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "ТИГО":

    Скоро си при нас тюлемцек и ще ти се радваме

    Коментиран от #82

    19:37 25.12.2025

  • 68 Кой го казва само

    4 4 Отговор
    Че не разбрах ? Че е злобно, нецивилизовано и неадекватно ? А?

    19:37 25.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ако

    1 6 Отговор
    Зеленски беше казал,че иска един човек да умре,да и аз и всеки би го укорил.Но той не каза човек.
    Това,което се чу е:-Искам той да умре.Не мисля,че трябва да му се вменява вина.Не,няма за какво да го виним.

    19:39 25.12.2025

  • 71 Хората казват

    13 5 Отговор
    От неговата уста на неговата глава.

    19:39 25.12.2025

  • 72 Механик

    14 8 Отговор
    Tоест, когато Зеленски пожелава някой да умре, това е демократично, тържествено, приятелски?
    А когато му отвърнат със същото това вече е "Злобно, нецивилизовано и неадекватно"?
    Скоро за тия манипулации ще носите съдебна отговорност. А БЕЛЕНЕ ви чака.

    Коментиран от #97

    19:39 25.12.2025

  • 73 Мецана

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "мечо":

    Мечо, аз много те обичам. Пази се да не те запрът отново.

    19:40 25.12.2025

  • 74 Гост

    3 8 Отговор
    Големият Пълководец, кумира на Свобонния свят, Любимия пътник на авиоливийте, даже и името не може да произнесе! Защо ли? Защото ако е американеца, то събале ще е на върха на елхата! Ако пък е руснака, то събале ще е на прах, барабар с 1000 квадратри метра около него! Всички знаят къде се крие и молят шефовете си да го утилизират! Ама нъцки, те още си траяг закото им е удобен! Иначе е един доста нещастен човек, влязъл в най кървавата роля на 21 век!

    19:40 25.12.2025

  • 75 А наркомана

    15 8 Отговор
    чувал ли е, че всичко се връща като бумеранг.

    19:40 25.12.2025

  • 76 Мим

    8 7 Отговор
    Не,не трябва да умре толкова лесно,а пожелавам му да го хванете и да го оставите в Сибир сред най гъстата зимна пустош,бос и без гащи,дори и долните и го наблюдавайте.Нека бавно го открият изгладнаели вълци.Така ще си припомни какво е пожелал на другите и сам ще си пожелае смъртта преди вълците и мечките....

    19:41 25.12.2025

  • 77 Абе

    15 5 Отговор
    Ннаркоманпето няма да дочака годините на Путин. Ще го изпревари.

    19:42 25.12.2025

  • 78 "Нека той умре!"

    3 4 Отговор
    Второзаконие 13 ...
    + Убий го с камъни и нека той умре ! Въпрос: на колко места в библията се повтаря изказа: "нека той умре"? А кажете? Нали сте много набожни ....

    Коментиран от #88

    19:42 25.12.2025

  • 79 Даааа

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "путя е жив труп":

    Той и империята трупяса.Съсипа я.Обезкръви я.

    Коментиран от #83

    19:43 25.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    ВРЕМЕ Е СВР РФ И ЦЕУ НА САЩ
    ДА ПОЧНАТ ДА ЧИСТЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ПЕРАЧИ
    НА УКРАИНСКИ ПАРИ
    ....
    НАЛИ МОТИВИТЕ СА РАЗЛИЧНИ
    - ЕДНИТЕ ЗА ДА НЕ ФИНАНСИРАТ УКРАИНЦИТЕ ТЕРОРИЗМА
    - ДРУГИТЕ ЗАЩОТО УКРАИНЦИТЕ ГИ КРАДАТ :)
    .....
    АМА Е ДОБРО ЗА БЪЛГАРИЯ :)

    19:44 25.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Простак

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Даааа":

    200%

    19:44 25.12.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 2554

    2 8 Отговор
    Презедент Зеленски има нещо в предвид ... Оня ден генерал Сарваров ... утре кой знае кой ще е ..?

    Коментиран от #100

    19:45 25.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ТИГО

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Хаха":

    А ЦЕЛУВАЩИЯТ КОРАНА бе кИре !Православният водач със заразата от ХИВ и СПИН освен Сифилиса !!!

    Коментиран от #92

    19:46 25.12.2025

  • 88 Аууууууу...

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от ""Нека той умре!"":

    Тази Библията е "Злобно, нецивилизовано и неадекватно" четиво....Аууууууу.....

    19:47 25.12.2025

  • 89 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ХаХа":

    Ще скопиш баща си ,в банята Три Кладенци влизал ли си дрисллло !

    Коментиран от #94

    19:48 25.12.2025

  • 90 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ Е ЖЕСТОК :(((

    УБИ ЗА 4 ГОДИНИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСИ:(((

    ЛИКВИДИРА ГИ ПО УКРАИНСКИТЕ ПОЛЕТА И ГОРИ:(((

    СЛЕД 2 СВЕТОВНА ВОЙНА НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА РУСНАЦИ:((

    19:48 25.12.2025

  • 91 Мда

    5 7 Отговор
    Напоследък този, ЗахароваКоня и Путлер гледат като гръмнати.Що ли?

    Коментиран от #96

    19:49 25.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ХаХа":

    Ела ми на моста на Трети април,Жданов , Пиротска да ти покажа един наркоман как лете преди 6 години от него ! Б0кlok

    Коментиран от #102

    19:50 25.12.2025

  • 94 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "ТИГО":

    Кога роди негърче гьотверен?

    Коментиран от #103

    19:50 25.12.2025

  • 95 "Нека той умре!"

    3 2 Отговор
    Референдум в Украйна ! Демокрация ! Да си решат как да умре точно

    19:51 25.12.2025

  • 96 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Мда":

    Ами да се чудят някои като тебе

    19:51 25.12.2025

  • 97 Меанико,

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Механик":

    Седи мирен да не замиришеш на прегоряло масло.

    Коментиран от #136

    19:52 25.12.2025

  • 98 Еми

    3 1 Отговор
    Тя Руската Коледа е по друго време. Да пробва пак на байрам начи

    19:52 25.12.2025

  • 99 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Тъпако":

    Приготвил съм ти "Калмари по Кърджалииски" Мюмюн сюнетчията ги докарва за вярващите !!

    Коментиран от #105

    19:52 25.12.2025

  • 100 Смешник

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "2554":

    И най накрая идва ред на Зеления терорист

    19:52 25.12.2025

  • 101 "Нека той умре!"......

    1 2 Отговор
    Второзаконие 13 ...
    + Убий го с камъни и нека той умре ! Въпрос: на колко места в библията се повтаря изказа: "нека той умре"? А кажете? Нали сте много набожни ....а коледари?

    19:53 25.12.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ха ХаХа":

    Когато сина ти доведе зет! ПеHдел

    19:54 25.12.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #99 от "ТИГО":

    Стига си гълтал полюциите ми.
    Удави се бе джурул

    19:56 25.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Ами

    6 1 Отговор
    Преди време един умен човек бе казал, че "Човек може
    да стане окраинец, но окраинеца не може да стане човек".
    Май вече започвам да разбирам какво е имал в предвид :)

    19:59 25.12.2025

  • 109 си дзън

    3 6 Отговор
    Дай Боже, той да умре и русията да се разпадне на феоди с крепостни и частни армии.

    19:59 25.12.2025

  • 110 Докараха се

    7 2 Отговор
    Докъде се докараха украинците - злобно юдейско джудже да им пренарежда християнските празници.

    19:59 25.12.2025

  • 111 Калко си проЗт само!

    6 2 Отговор
    Ами Йеешуа е евреин бре, какви ги плещиш? Явно пожелава смъртта на Путин, но като всички баандери ще гушне букета. Този зелен наркУман явно е забравил как руснаците набързо намериха Баандера в Германия и му видяха сметката.

    20:00 25.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Хи хи

    3 2 Отговор
    Въй, маленкий зеля бил много зъл бе, ХА ХА ХА !!!

    20:02 25.12.2025

  • 114 В В.П.

    4 2 Отговор
    Зелю фашиста е пътник към ада..

    20:02 25.12.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 В В.П.

    3 1 Отговор
    Бг окропитеците ,да благодарят на съдбата ,че нямат за президент главнокомандващ тактик президентът палячо ЗЕЛЮ артиста..Щяха да са в Донбас,разпилени в някой шубрак.от 152 мм.. Бууууммм..

    20:04 25.12.2025

  • 117 В В.П.

    3 1 Отговор
    Неадекватен наркоман .Зеле се е смалил с 11 см..Вече е 1,5 м..от напрежението в Изсраината ...Ахаха

    20:05 25.12.2025

  • 118 Ще умре я ....

    1 0 Отговор
    Битие 44 глава. Библия, търсене в Библията онлайн
    9 Този от слугите ти, у когото се намери, нека умре, тоже и ние нека бъдем роби на господаря си. 10 А той рече: Нека ... той ще умре. 23.....

    20:06 25.12.2025

  • 119 В В.П.

    3 1 Отговор
    Да внимава с пожеланията .по нова година .На оня тъпан Порошенко ,му се сбъдна всичко... Ахахаха..Тъпа раса .

    20:06 25.12.2025

  • 120 Ааа

    2 1 Отговор
    Що бе Песков, какво ти е направил Зеленски. Да не би да те е нападнал и избил милиони от народът ти?

    20:08 25.12.2025

  • 121 В В.П.

    2 2 Отговор
    Общуването с ОКРОПИТЕ е извращение за душата и морала ..Шизофренична маса .Ахахаха ..

    20:08 25.12.2025

  • 122 Ще умре я ....

    2 1 Отговор
    И мого атлантици също ще умрат 2026

    20:08 25.12.2025

  • 123 В В.П.

    2 1 Отговор
    Режимът в Киев е обявен за террористичен ..РФ ще унищожи тая кочина.Това е неизбежно..Слава Русская!!

    20:10 25.12.2025

  • 124 Умен конь

    0 3 Отговор
    Това е библейска фраза.
    Не сте чели тази книга и затова не я разбирате.Не визира Путин или някой друг човек.
    Зеленски явно е учил богословие!
    Искал е да каже той/сатаната/ да умре.
    В религиите винаги има отрицателни образи.Юда например.Сатаната и прочие.
    Посланието му е адресирано към силно вярващите.
    А не към неграмотните безбожници.

    20:10 25.12.2025

  • 125 Убий го с камъни и нека той умре

    1 0 Отговор
    "Нека той умре!"....

    20:10 25.12.2025

  • 126 Петър Богомилов Богданов

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тракиец 🇺🇦":

    Благословен да си !

    20:13 25.12.2025

  • 127 Абе Песков

    1 1 Отговор
    Само с пожелания не става. Трябва просто да го избухате в кратуната

    20:13 25.12.2025

  • 128 Премиер Русия Михаил Касянов 2000-2004

    2 0 Отговор
    1400 дни война! 💔❣️💔 Най-ужасната от края на Втората световна война.
    И тази година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 6,5 окупатори.
    За 1400 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
    Но го загубиха и избягаха.
    Затова 1400 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1400 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛

    20:15 25.12.2025

  • 129 ха ха ха ...

    3 3 Отговор
    „Скъпи хора, от древни времена украинците вярват, че небесата се отварят в навечерието на Коледа. "

    Че то Украйна съществува от 1993 година ?!!
    Това ли са им древните времена на украинците ??!!

    20:15 25.12.2025

  • 130 Новак

    4 0 Отговор
    Що бе, Путин да не би да е жив? Труп, който чака оръжието-чудо, за да спечели войната. И Хитлер чакаше!

    20:15 25.12.2025

  • 131 Хохо Бохо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "путя е жив труп":

    Да е жив и здрав, че тоя дето идва след него хич няма да ги бави. Ако пожелае зеления надрусеняк ще умре на мига, няма нужда от пожелания, една заповед и зеля е минало. Има средствата има и властта да ги ползва.

    Коментиран от #138

    20:17 25.12.2025

  • 132 Не знаех

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "путя е жив труп":

    Датите на християнските празници с указ президента ли се определят?
    Не е ли редно да се свика църковен събор?

    20:18 25.12.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Много заблудени хора":

    не знам за курабийките , ама се наслаждавам в Телеграм как Юрий Подоляка , Два Майора и другите Z-блогъри точат сълзи и сополи за Купянск..Голям резил, Путин стана за посмешище с изцепката, че каквото ставало в Купянск, щяло д а става навсякъде по фронта,,🤣🤣🤣..па ти набивай курабийки, щом ти харесват

    20:21 25.12.2025

  • 135 Русуфил хардлaйнен

    3 3 Отговор
    Рус нaците са пълни неадекватници! Зеленски пожелал края на дедо путин, а путин пожела края на милион украинци и още толкова рус нaци! Ама те всички в джaмията са като него! И аз съм на мнението на Зеленски! Смъpт за убиeца!

    20:21 25.12.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 В В.П.

    1 1 Отговор
    ЗЕЛЮ артиста е 100 еврей ,няма нищо общо с Окропите .от тия земи..Нещо като оня пъумяр Броншайн..

    20:24 25.12.2025

  • 138 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #131 от "Хохо Бохо":

    Днес е ден 1400 от СВО.. за толкова дни Сталин беше пред портите на Берлин.. на днешния ден Путин стана за резил, че загуби Купянск. Руснаците са се отказали от него, дори и резервите си са изтеглили по други направления на фронта..А щяхме Лисабон да асбаждаем..

    20:25 25.12.2025

  • 139 за кого от двамата говориш?!?

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дада":

    И едните и другите я вършиха тази работа по Коледа, само че едните на тяхната си Коледа, а другите в обикновен за тях ден! Та, уточни моля за кой говориш?!?

    20:25 25.12.2025

  • 140 Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "мечо":

    Каквото и преди да го докладваш, мършo!

    20:26 25.12.2025

  • 141 Фактите

    2 2 Отговор
    Купянск беше един от първите украински градове, които паднаха в ръцете на руснаците в първите дни на войната през февруари 2022 г. Въпреки това, изненадваща и изключително успешна украинска контраофанзива през септември същата година освободи Купянск и десетки други украински градове и села в източната и южната част на страната.

    Руски жертви в Украйна
    Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.

    Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1820 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 2 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)

    Коментиран от #146

    20:26 25.12.2025

  • 142 В В.П.

    0 0 Отговор
    От дълбока древност Окропите ядат дървото,и тоя път отново..А, пък са държава от 1991 ва ,с референдум за 2 дена ..Нелегален .И ПОЖЕЛАВАМ НА ЗЕЛЮ АРТИСТА ДА ВНИМАВА С ПОЖЕЛАНИЯТА .ПОНЯКОГА СЕ СБЪДВАТ НАОБРАТНО..

    20:31 25.12.2025

  • 143 Олеееее

    2 0 Отговор
    Какво хубаво пожелание. Дано се сбъдне

    20:32 25.12.2025

  • 144 В В.П.

    0 0 Отговор
    В България ,сложете еврей или турчин ,албанец,за президент ,и той ще ви продаде...Айде Честита Коледа.!!

    20:33 25.12.2025

  • 145 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕВРЕЙ

    1 0 Отговор
    Не окраинец.

    20:34 25.12.2025

  • 146 сигурно е така

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Фактите":

    Преди дни руснаците върнаха на украинците 1003 трупа, а получиха от тях само 23 руски. Ако смятаме отношението на загубите, ще си направиш ли труда да сметнеш колко са украинските загуби спрямо руските 2 197 860.

    20:36 25.12.2025

  • 147 Хи хи

    0 0 Отговор
    Въй кво малко злобно зелено жуже !!!!

    20:37 25.12.2025

  • 148 Хардлайнер

    0 0 Отговор
    А путин колкото и да е благ и цивилизован в коледната си реч, пожеланията му при тая руска мъка и действителност звучат като пcувня, и никой не му верва!

    20:38 25.12.2025

