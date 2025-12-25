Песков за коледното пожелание на Зеленски "Нека той умре!": Злобно, нецивилизовано и неадекватно

Украинският президент Володимир Зеленски се държа злобно и нецивилизовано в коледната си реч, в която пожела смърт на неназован човек, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
„Видяхме съобщения за наистина странното коледно обръщение на Зеленски вчера. Нецивилизовано. Злобно. Изглежда като много неадекватен човек“, каза той на брифинг.
Песков постави под въпрос способността на украинския лидер „да вземе адекватно решение за политическо и дипломатическо уреждане“.
Предната вечер Зеленски публикува видеоклип на коледния си поздрав в своя Telegram канал.
„Скъпи хора, от древни времена украинците вярват, че небесата се отварят в навечерието на Коледа. И ако им кажете мечтата си, тя непременно ще се сбъдне. Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание за всеки. „Нека той умре“, ще си пожелаят всички“, каза Зеленски.
Украинският лидер нарече руските граждани „атеисти“, които „нямат абсолютно нищо общо с християнството или с каквото и да е човечество“.
През юли 2023 г. Володимир Зеленски подписа закон, с който Коледа в Украйна официално се празнува по новоюлианския календар – 25 декември. Предишната дата на празника – 7 януари – беше премахната от списъка с празници и почивни дни. Сега Зеленски нареди 7 януари да се празнува като Ден на програмиста.
„Суровото и крайно“ обръщение на Зеленски демонстрира неговата слабост и сочи към предстоящото поражение на украинската армия, заяви бившият депутат от Върховната рада Спиридон Килинкаров.
Според него по този начин украинският лидер подготвя населението за трудни решения. „Той е в безнадеждна ситуация. Това не е знак за сила, а знак за слабост.
Твърдо съм убеден, че той прави такива трудни изявления, защото разбира, че ще трябва да вземе много непопулярни решения по отношение на мирните преговори. Не изключвам възможността чрез острата си реторика той да подготвя обществеността за възможността да се наложи да вземе решение за изтегляне на украинските войски от останалата територия на ДНР“, отбеляза бившият депутат в интервю за News.ru.
Килинкаров отбеляза, че Зеленски има „много сериозни проблеми в тила“, които не е в състояние да разреши. Ако не се постигне прекратяване на огъня, тилът ще се превърне в по-голяма заплаха за Зеленски от фронта, каза той. Следователно украинският лидер „създава определена информационна среда“, добави източникът.
Изявлението на Зеленски показва, че украинският лидер е загубил всякакво чувство за човечност и изпада в истерия, отбеляза Роза Чемерис, член на Комисията по международни въпроси на Държавната дума.
„Този персонаж отдавна е загубил човешкия си образ.“ Той е притиснато в ъгъла животно,
оголващо зъби и щракащо срещу безмилостната ръка на народния гняв, насочена към него. Какво показва това? Че краят е близо и изключително нестабилният, почти бивш лидер на Украйна, изпадащ в истерия, разтърсва въздуха с празни заплахи“, каза тя в интервю за РИА Новости.
По-вероятно е народът на Украйна да ускори „края на живота“ на Зеленски, който „предаде и го потопи в бездна от кръв, смърт и васалност към европейските му господари“, добави парламентаристката
1 путя е жив труп
Коментиран от #2, #79, #80, #131, #132
19:18 25.12.2025
2 Как няма да е
До коментар #1 от "путя е жив труп":Украинските въоръжени сили (УВС) си възвърнаха контрола над Купянск, основен железопътен възел в Харковска област, за чието превземане руското министерство на отбраната е докладвало няколко пъти на президента Владимир Путин, пишат подкрепящи войната руски Z-кореспонденти.
Руската армия е загубила "значителна част от опорните си точки" на западния бряг на река Оскол, която тече през града, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, пише Telegram канала "Рибар", който е близък до Министерството на отбраната. Каналът добавя, че "в самия Купянск ситуацията е, меко казано, по-лоша от критична, както и на източния бряг". Според него, украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над района около млечния завод и продължават да държат Кучеровка и Петровпавловка, докато отбраната на руските сили "е спорадична и не се е сринала напълно само защото операторите на дронове работят до смъртта си
Коментиран от #24, #29
19:19 25.12.2025
4 Аре бре
Коментиран от #65
19:19 25.12.2025
ДА УМРЕ ИСУС ХРИСТОС :))
......
КАТО ВСЕКИ НОРМАЛЕН ЕВРЕИН :)) САМО ЧЕ Е ЗАБРАВИЛ ЧЕ 2025 ИМА МНОГО ХРИСТИЯНИ :)
19:21 25.12.2025
Коментиран от #14, #133
8 мечо
Коментиран от #12, #18, #27, #31, #106
19:21 25.12.2025
9 Нека той умре
Коментиран от #33
19:22 25.12.2025
10 сивушко
19:22 25.12.2025
11 орки
19:23 25.12.2025
12 Браво мечо
До коментар #8 от "мечо":Браво звяр.
Можеш да се гордееш с висшето си образование.
19:23 25.12.2025
13 Пак си объркал флашката
19:23 25.12.2025
14 мечо
До коментар #7 от "Берлин":не обиждаи така не хубаво щте те докладвам кам мвр пазарджик после какво щте правиш
Коментиран от #140
19:23 25.12.2025
15 ти да видиш
16 Бонев
19:24 25.12.2025
17 Смешник
19:24 25.12.2025
18 Берлин
До коментар #8 от "мечо":Багаж,гара куев,там ви мястото на окрабацили.
19:24 25.12.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
19:25 25.12.2025
20 az СВО Победа 80
И ще си получат заслуженото!
21 Всички българи искаме също
22 Зеления
23 Аз мисля че е най добре
и жената му с контейнерите скрити с пари.
На черни мъже за любов да ги дари.
Да си я карат по двама по трима,
догодина до амина.
душата и от кеф излитне в рая.
19:25 25.12.2025
24 Много заблудени хора
До коментар #2 от "Как няма да е":от курабийките на ню ланд има по този свят.
Коментиран от #134
19:25 25.12.2025
25 така, така
В своята злоба, недоразумението само е предизвикало съдбата и скоро ще разбере смисъла на оня израз "внимавай какво пожелаваш". Съжалявам, обърках се - тоя не е в състояние да разбере каквото и да е било, това качество се притежава от хората, не от животните. Е, поне онези дето го следват ще разберат, па дано се коригират в изразяването на най-долните си страсти.
19:26 25.12.2025
Не веждам нищо нецивизовано и злобно в това,че той иска неназован индивид/неЧовек/ да умре.
19:26 25.12.2025
Коментиран от #37
19:26 25.12.2025
28 Анкета пускайте веднага
19:26 25.12.2025
До коментар #2 от "Как няма да е":Рибар е фейкаджийски сайт и няма нищо общо с Мин.отбраната на Русия.
680 азовци се рр3дадоха снощи в Гуряй поле а не Хуйполе
30 Факт
19:27 25.12.2025
31 Мецана
До коментар #8 от "мечо":Мечо ако не беше руския народ, сега ти щеше гордо да седиш на някоя витрина, в синя кутия, на която щеше да пише Nivea. Имам немски лаптоп от Пазарджик, евтинийка го давам, сякаш ли го?
Коментиран от #35, #57
19:27 25.12.2025
32 доктор
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Руснаците не са християни.
Коментиран от #40
19:28 25.12.2025
33 Ако аз напиша тук
До коментар #9 от "Нека той умре":Да умре президента зеленски и веднага ще ме изтрия А той си го обръща леви в ефир като висша дипломация .
Какви хора управляват Европа и затова дано Господ ни прости.
Коментиран от #55
19:28 25.12.2025
34 гръмовержецът
19:28 25.12.2025
До коментар #31 от "Мецана":ли да си събираш кар ан тийте?
Коментиран от #53
36 Амчи аз
19:29 25.12.2025
38 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #54, #126
19:29 25.12.2025
39 Да мре, да мре...
19:29 25.12.2025
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "доктор":НЕ СИ ПРАВ - ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ В РУСИЯ СА САМО
КЪМ 30% :)
Коментиран от #49
19:29 25.12.2025
42 Анонимен
Коментиран от #50, #58
19:30 25.12.2025
44 !!!?
19:32 25.12.2025
46 Траурна копейка
19:32 25.12.2025
47 Прав е Зеленски!
Коментиран от #56
19:32 25.12.2025
48 Ха ХаХа
Нека той умре/за Путин/
Но той е юдей и няма общо с Коледа
19:33 25.12.2025
49 мечо
До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":българите монго си виярват че са нат останалите народи а това не е правилно затуи сме скарани сас макендонците
19:33 25.12.2025
50 Дада
До коментар #42 от "Анонимен":А терорист който те бомбандира на Коледа какъв е бе ..? Отговори бе комунистически бо.клук
Коментиран от #139
19:33 25.12.2025
51 Който гроб копае другиму
19:33 25.12.2025
52 Змиите съскат преди края си!
19:33 25.12.2025
54 Демократ
До коментар #38 от "Тракиец 🇺🇦":Русофилът и руснакът са иzроди.
19:34 25.12.2025
55 Не е престъпление
До коментар #33 от "Ако аз напиша тук":Да искаш и желанията си да споделяш колега. Ами искам, желая, надявам се, пожелавам .... спокойно можеш което си поискаш атлантенце да впишеш ! Законно е! И морално впрочем според мен
19:34 25.12.2025
57 мечо
До коментар #31 от "Мецана":чакам да ми пратят аитито ти щте бъдеш издирен бит и щте върнеш уткраднотото
Коментиран от #73
19:35 25.12.2025
58 Действителен
До коментар #42 от "Анонимен":Точно Ной добре умеят да превръщат дивата, крадлива путлерова орда в Груз 200.
Браво! Так держать
19:35 25.12.2025
59 ТИГО
Коментиран от #67
19:35 25.12.2025
60 Дойде люта зима и навън сняг забръска
19:35 25.12.2025
61 Да мре, да мре...
19:36 25.12.2025
63 Истината
Амин!
19:36 25.12.2025
64 Хаха
Какво общо има с Коледа етнически руснак, отричащ се от всичко руско, невярващ в Христос и молещ се в синагога...
Коментиран от #87
19:36 25.12.2025
65 Путин и Тръмп
До коментар #4 от "Аре бре":Са от един дол дренки
19:37 25.12.2025
66 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ЦАР ИРОД И БЕНДЖИ НАТАНЯХУ
.....
САМО ЗА УБИЙСТВА НА БЕБЕТА СИ МИСЛЯТ :)
.....
ЕВРЕИН Е ДИАГНОЗА :)
19:37 25.12.2025
67 Тунгус от Сибир
До коментар #59 от "ТИГО":Скоро си при нас тюлемцек и ще ти се радваме
Коментиран от #82
19:37 25.12.2025
68 Кой го казва само
19:37 25.12.2025
70 Ако
Това,което се чу е:-Искам той да умре.Не мисля,че трябва да му се вменява вина.Не,няма за какво да го виним.
19:39 25.12.2025
71 Хората казват
19:39 25.12.2025
72 Механик
А когато му отвърнат със същото това вече е "Злобно, нецивилизовано и неадекватно"?
Скоро за тия манипулации ще носите съдебна отговорност. А БЕЛЕНЕ ви чака.
Коментиран от #97
19:39 25.12.2025
73 Мецана
До коментар #57 от "мечо":Мечо, аз много те обичам. Пази се да не те запрът отново.
19:40 25.12.2025
74 Гост
19:40 25.12.2025
75 А наркомана
19:40 25.12.2025
76 Мим
19:41 25.12.2025
77 Абе
19:42 25.12.2025
78 "Нека той умре!"
+ Убий го с камъни и нека той умре ! Въпрос: на колко места в библията се повтаря изказа: "нека той умре"? А кажете? Нали сте много набожни ....
Коментиран от #88
19:42 25.12.2025
79 Даааа
До коментар #1 от "путя е жив труп":Той и империята трупяса.Съсипа я.Обезкръви я.
Коментиран от #83
19:43 25.12.2025
81 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПОЧНАТ ДА ЧИСТЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ПЕРАЧИ
НА УКРАИНСКИ ПАРИ
....
НАЛИ МОТИВИТЕ СА РАЗЛИЧНИ
- ЕДНИТЕ ЗА ДА НЕ ФИНАНСИРАТ УКРАИНЦИТЕ ТЕРОРИЗМА
- ДРУГИТЕ ЗАЩОТО УКРАИНЦИТЕ ГИ КРАДАТ :)
.....
АМА Е ДОБРО ЗА БЪЛГАРИЯ :)
19:44 25.12.2025
83 Простак
До коментар #79 от "Даааа":200%
19:44 25.12.2025
85 2554
Коментиран от #100
19:45 25.12.2025
87 ТИГО
До коментар #64 от "Хаха":А ЦЕЛУВАЩИЯТ КОРАНА бе кИре !Православният водач със заразата от ХИВ и СПИН освен Сифилиса !!!
Коментиран от #92
19:46 25.12.2025
88 Аууууууу...
До коментар #78 от ""Нека той умре!"":Тази Библията е "Злобно, нецивилизовано и неадекватно" четиво....Аууууууу.....
19:47 25.12.2025
89 ТИГО
До коментар #86 от "Ха ХаХа":Ще скопиш баща си ,в банята Три Кладенци влизал ли си дрисллло !
Коментиран от #94
19:48 25.12.2025
90 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УБИ ЗА 4 ГОДИНИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСИ:(((
ЛИКВИДИРА ГИ ПО УКРАИНСКИТЕ ПОЛЕТА И ГОРИ:(((
СЛЕД 2 СВЕТОВНА ВОЙНА НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА РУСНАЦИ:((
19:48 25.12.2025
91 Мда
Коментиран от #96
19:49 25.12.2025
93 ТИГО
До коментар #86 от "Ха ХаХа":Ела ми на моста на Трети април,Жданов , Пиротска да ти покажа един наркоман как лете преди 6 години от него ! Б0кlok
Коментиран от #102
19:50 25.12.2025
94 Ха ХаХа
До коментар #89 от "ТИГО":Кога роди негърче гьотверен?
Коментиран от #103
19:50 25.12.2025
95 "Нека той умре!"
19:51 25.12.2025
96 Смешник
До коментар #91 от "Мда":Ами да се чудят някои като тебе
19:51 25.12.2025
97 Меанико,
До коментар #72 от "Механик":Седи мирен да не замиришеш на прегоряло масло.
Коментиран от #136
19:52 25.12.2025
98 Еми
19:52 25.12.2025
99 ТИГО
До коментар #92 от "Тъпако":Приготвил съм ти "Калмари по Кърджалииски" Мюмюн сюнетчията ги докарва за вярващите !!
Коментиран от #105
19:52 25.12.2025
100 Смешник
До коментар #85 от "2554":И най накрая идва ред на Зеления терорист
19:52 25.12.2025
101 "Нека той умре!"......
+ Убий го с камъни и нека той умре ! Въпрос: на колко места в библията се повтаря изказа: "нека той умре"? А кажете? Нали сте много набожни ....а коледари?
19:53 25.12.2025
103 ТИГО
До коментар #94 от "Ха ХаХа":Когато сина ти доведе зет! ПеHдел
19:54 25.12.2025
105 Ха ХаХа
До коментар #99 от "ТИГО":Стига си гълтал полюциите ми.
Удави се бе джурул
19:56 25.12.2025
108 Ами
да стане окраинец, но окраинеца не може да стане човек".
Май вече започвам да разбирам какво е имал в предвид :)
19:59 25.12.2025
109 си дзън
19:59 25.12.2025
110 Докараха се
19:59 25.12.2025
111 Калко си проЗт само!
20:00 25.12.2025
113 Хи хи
20:02 25.12.2025
114 В В.П.
20:02 25.12.2025
116 В В.П.
20:04 25.12.2025
117 В В.П.
20:05 25.12.2025
118 Ще умре я ....
9 Този от слугите ти, у когото се намери, нека умре, тоже и ние нека бъдем роби на господаря си. 10 А той рече: Нека ... той ще умре. 23.....
20:06 25.12.2025
119 В В.П.
20:06 25.12.2025
120 Ааа
20:08 25.12.2025
121 В В.П.
20:08 25.12.2025
122 Ще умре я ....
20:08 25.12.2025
123 В В.П.
20:10 25.12.2025
124 Умен конь
Не сте чели тази книга и затова не я разбирате.Не визира Путин или някой друг човек.
Зеленски явно е учил богословие!
Искал е да каже той/сатаната/ да умре.
В религиите винаги има отрицателни образи.Юда например.Сатаната и прочие.
Посланието му е адресирано към силно вярващите.
А не към неграмотните безбожници.
20:10 25.12.2025
125 Убий го с камъни и нека той умре
20:10 25.12.2025
126 Петър Богомилов Богданов
До коментар #38 от "Тракиец 🇺🇦":Благословен да си !
20:13 25.12.2025
127 Абе Песков
20:13 25.12.2025
128 Премиер Русия Михаил Касянов 2000-2004
И тази година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 6,5 окупатори.
За 1400 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
Но го загубиха и избягаха.
Затова 1400 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1400 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛
20:15 25.12.2025
129 ха ха ха ...
Че то Украйна съществува от 1993 година ?!!
Това ли са им древните времена на украинците ??!!
20:15 25.12.2025
130 Новак
20:15 25.12.2025
131 Хохо Бохо
До коментар #1 от "путя е жив труп":Да е жив и здрав, че тоя дето идва след него хич няма да ги бави. Ако пожелае зеления надрусеняк ще умре на мига, няма нужда от пожелания, една заповед и зеля е минало. Има средствата има и властта да ги ползва.
Коментиран от #138
20:17 25.12.2025
132 Не знаех
До коментар #1 от "путя е жив труп":Датите на християнските празници с указ президента ли се определят?
Не е ли редно да се свика църковен събор?
20:18 25.12.2025
134 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #24 от "Много заблудени хора":не знам за курабийките , ама се наслаждавам в Телеграм как Юрий Подоляка , Два Майора и другите Z-блогъри точат сълзи и сополи за Купянск..Голям резил, Путин стана за посмешище с изцепката, че каквото ставало в Купянск, щяло д а става навсякъде по фронта,,🤣🤣🤣..па ти набивай курабийки, щом ти харесват
20:21 25.12.2025
135 Русуфил хардлaйнен
20:21 25.12.2025
137 В В.П.
20:24 25.12.2025
138 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #131 от "Хохо Бохо":Днес е ден 1400 от СВО.. за толкова дни Сталин беше пред портите на Берлин.. на днешния ден Путин стана за резил, че загуби Купянск. Руснаците са се отказали от него, дори и резервите си са изтеглили по други направления на фронта..А щяхме Лисабон да асбаждаем..
20:25 25.12.2025
139 за кого от двамата говориш?!?
До коментар #50 от "Дада":И едните и другите я вършиха тази работа по Коледа, само че едните на тяхната си Коледа, а другите в обикновен за тях ден! Та, уточни моля за кой говориш?!?
20:25 25.12.2025
140 Пловдив
До коментар #14 от "мечо":Каквото и преди да го докладваш, мършo!
20:26 25.12.2025
141 Фактите
Руски жертви в Украйна
Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.
Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1820 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 2 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)
Коментиран от #146
20:26 25.12.2025
142 В В.П.
20:31 25.12.2025
143 Олеееее
20:32 25.12.2025
144 В В.П.
20:33 25.12.2025
145 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕВРЕЙ
20:34 25.12.2025
146 сигурно е така
До коментар #141 от "Фактите":Преди дни руснаците върнаха на украинците 1003 трупа, а получиха от тях само 23 руски. Ако смятаме отношението на загубите, ще си направиш ли труда да сметнеш колко са украинските загуби спрямо руските 2 197 860.
20:36 25.12.2025
147 Хи хи
20:37 25.12.2025
148 Хардлайнер
20:38 25.12.2025