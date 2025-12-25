Новини
Спорт »
Световен футбол »
Директор на клуб от Висшата лига почина внезапно на Бъдни вечер

Директор на клуб от Висшата лига почина внезапно на Бъдни вечер

25 Декември, 2025 18:59 927 4

  • съндърланд-
  • футбол-
  • висша лига-
  • директор-
  • починал-
  • патрик тройер

Новината беше потвърдена първо от компанията „Луи Драйфус“ , където Тройер заемаше поста на главен финансов директор

Директор на клуб от Висшата лига почина внезапно на Бъдни вечер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на английския Съндърланд отдаде почит на своя директор Патрик Тройер, който почина внезапно на 52-годишна възраст. Новината беше потвърдена първо от компанията „Луи Драйфус“ , където Тройер заемаше поста на главен финансов директор.

Патрик Тройер се присъедини към борда на директорите на Съндърланд през 2021 г., след пристигането на новия собственик Кирил Луи-Драйфус. От клуба подчертаха, че той е изиграл активна роля в успешното завръщане на отбора във Висшата лига.

В официално изявление, публикувано на 25 декември, от Съндърланд споделиха:

"Клубът е дълбоко натъжен от кончината на Патрик Тройер. Той беше важна част от нашето пътуване обратно към елита и ще ни липсва изключително много.“

Освен работата си във футболния свят, Тройер беше високопоставен мениджър, заемащ поста главен финансов директор в Louis Dreyfus Company от 2014 г. насам. Смъртта му е настъпила неочаквано през нощта на 24 декември.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игра на бутилка

    4 0 Отговор
    Какво стана с ваксините?!Защо нещо млъкнахте изведнъж?! Че бяхте много отворени преди 4-5 години - ваксинирайте се, няма страшно...?

    19:07 25.12.2025

  • 2 мечо

    1 0 Отговор
    да почива сас мир сега сигурно погребение щте му правият

    19:18 25.12.2025

  • 3 Ами да, те така

    1 0 Отговор
    директорите на клубове...

    19:42 25.12.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Сега си представете какво €гейско пищене щеше да има,
    ако беше починал някой шеф в Русия...

    19:48 25.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ