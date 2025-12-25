Директор на клуб от Висшата лига почина внезапно на Бъдни вечер

Ръководството на английския Съндърланд отдаде почит на своя директор Патрик Тройер, който почина внезапно на 52-годишна възраст. Новината беше потвърдена първо от компанията „Луи Драйфус“ , където Тройер заемаше поста на главен финансов директор.
Патрик Тройер се присъедини към борда на директорите на Съндърланд през 2021 г., след пристигането на новия собственик Кирил Луи-Драйфус. От клуба подчертаха, че той е изиграл активна роля в успешното завръщане на отбора във Висшата лига.
В официално изявление, публикувано на 25 декември, от Съндърланд споделиха:
"Клубът е дълбоко натъжен от кончината на Патрик Тройер. Той беше важна част от нашето пътуване обратно към елита и ще ни липсва изключително много.“
Освен работата си във футболния свят, Тройер беше високопоставен мениджър, заемащ поста главен финансов директор в Louis Dreyfus Company от 2014 г. насам. Смъртта му е настъпила неочаквано през нощта на 24 декември.
