Новини
Хороскопи »
Семинар разкрива тайните на хармонията между мъжа и жената

Семинар разкрива тайните на хармонията между мъжа и жената

21 Януари, 2026 18:45 511 4

  • аюрведа -
  • астрологията-
  • семинар-
  • хармоният

Изкуството на партньорството през призмата на Аюрведа и Астрологията ще се проведе на 24 и 25 януари 2026 г. във вид на двудневният семинар „Хармония в мъжко-женското начало“

Семинар разкрива тайните на хармонията между мъжа и жената - 1
Снимка: Добрин Кашавелов
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 24 и 25 януари 2026 г. ще се проведе двудневният семинар „Хармония в мъжко-женското начало“

В началото на новата година, когато търсенето на вътрешен баланс и смислени взаимоотношения става водеща тема, фондация „Калпатару“ кани публиката на едно дълбоко и трансформиращо преживяване. На 24 и 25 януари 2026 г. ще се проведе двудневният семинар „Хармония в мъжко-женското начало“, който ще обедини две от най-древните системи за познание - Аюрведа и Астрологията. Събитието е насочено към всички, които се стремят да подобрят качеството на личния си живот, независимо дали са в двойка или търсят своя път към пълноценно партньорство. Чрез изследване на архетипната природа на Огъня и Водата, лекторите ще предложат практически инструменти за разбиране на различията като ресурс, а не като пречка.

Семинар разкрива тайните на хармонията между мъжа и жената
Снимка: Добрин Кашавелов

Водещи на семинара са двама утвърдени експерти с богат дългогодишен опит. Юрий Ковачев, популярен лектор и специалист по аюрведично хранене, пренася фината прецизност от професията си на бижутер в изучаването на човешката конституция. За него Аюрведа е „най-ценното бижу“, чрез което поддържаме здравето и радостта си. Партнира му Кремена Радулова, астролог и изследовател с инженерно мислене и интуитивен подход, която повече от три десетилетия помага на хората да разчетат звездните карти на своите съдби. Заедно те ще преведат участниците през темите за дошите, емоционалните настройки на планетите и ежедневните навици, които изграждат мостове между двата пола.

„Любовта през духа е да се стремим да радваме другия, без да очакваме да получим нещо в замяна“, споделя Юрий Ковачев, подчертавайки, че истинската близост започва там, където свършва егото. От своя страна, Кремена Радулова напомня, че познаването на личния хороскоп е ключът към равнопоставеността: „Осъзнаването на собствената роля във връзката е първата стъпка към баланса между даване и получаване“. Като обобщение на общата им философия за партньорството, Ковачев добавя: „Важно е да изпълняваме своите задължения по природа, а не да се вторачваме в недостатъците на другия“. Тези послания ще бъдат в основата на лекциите, които обещават не само теоретични знания, но и нов поглед към ежедневието ни.

Организатор на събитието е фондация „Калпатару“, международна организация, чиято мисия е да популяризира изкуството, красотата и познанието като път за подобряване на качеството на човешкия живот. Фондацията развива активна дейност в областта на издаването на философска литература, създаването на кинопроекти и организирането на културни форуми, които вдъхновяват за осъзната промяна.

Семинар разкрива тайните на хармонията между мъжа и жената
Снимка: Добрин Кашавелов

Повече информация за дейността на организацията и подробната програма на предстоящия семинар можете да откриете на официалния уебсайт www.kalpataru.eu или директно на линка за събитието: kalpataru.eu/event/harmony-between-man-and-woman/.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шменти капели

    4 1 Отговор
    Семинар разкрива тайните на жената
    как изцежда мъжа

    19:02 21.01.2026

  • 2 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    Тези разрешиха проблема с разводите
    Не е луд който яде баницата….

    19:16 21.01.2026

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    И тая "Мисирка" и тя.Пфу...

    19:45 21.01.2026

  • 4 стар катър

    1 0 Отговор
    няма да ида ако не го води Кобилкина

    19:54 21.01.2026