Семинар разкрива тайните на хармонията между мъжа и жената

На 24 и 25 януари 2026 г. ще се проведе двудневният семинар „Хармония в мъжко-женското начало“

В началото на новата година, когато търсенето на вътрешен баланс и смислени взаимоотношения става водеща тема, фондация „Калпатару“ кани публиката на едно дълбоко и трансформиращо преживяване. На 24 и 25 януари 2026 г. ще се проведе двудневният семинар „Хармония в мъжко-женското начало“, който ще обедини две от най-древните системи за познание - Аюрведа и Астрологията. Събитието е насочено към всички, които се стремят да подобрят качеството на личния си живот, независимо дали са в двойка или търсят своя път към пълноценно партньорство. Чрез изследване на архетипната природа на Огъня и Водата, лекторите ще предложат практически инструменти за разбиране на различията като ресурс, а не като пречка.

Снимка: Добрин Кашавелов

Водещи на семинара са двама утвърдени експерти с богат дългогодишен опит. Юрий Ковачев, популярен лектор и специалист по аюрведично хранене, пренася фината прецизност от професията си на бижутер в изучаването на човешката конституция. За него Аюрведа е „най-ценното бижу“, чрез което поддържаме здравето и радостта си. Партнира му Кремена Радулова, астролог и изследовател с инженерно мислене и интуитивен подход, която повече от три десетилетия помага на хората да разчетат звездните карти на своите съдби. Заедно те ще преведат участниците през темите за дошите, емоционалните настройки на планетите и ежедневните навици, които изграждат мостове между двата пола.

„Любовта през духа е да се стремим да радваме другия, без да очакваме да получим нещо в замяна“, споделя Юрий Ковачев, подчертавайки, че истинската близост започва там, където свършва егото. От своя страна, Кремена Радулова напомня, че познаването на личния хороскоп е ключът към равнопоставеността: „Осъзнаването на собствената роля във връзката е първата стъпка към баланса между даване и получаване“. Като обобщение на общата им философия за партньорството, Ковачев добавя: „Важно е да изпълняваме своите задължения по природа, а не да се вторачваме в недостатъците на другия“. Тези послания ще бъдат в основата на лекциите, които обещават не само теоретични знания, но и нов поглед към ежедневието ни.

Организатор на събитието е фондация „Калпатару“, международна организация, чиято мисия е да популяризира изкуството, красотата и познанието като път за подобряване на качеството на човешкия живот. Фондацията развива активна дейност в областта на издаването на философска литература, създаването на кинопроекти и организирането на културни форуми, които вдъхновяват за осъзната промяна.

Снимка: Добрин Кашавелов

Повече информация за дейността на организацията и подробната програма на предстоящия семинар можете да откриете на официалния уебсайт www.kalpataru.eu или директно на линка за събитието: kalpataru.eu/event/harmony-between-man-and-woman/.