Украйна изпраща експерти в Близкия изток за борба с иранските дронове
  Тема: Украйна

Украйна изпраща експерти в Близкия изток за борба с иранските дронове

8 Март, 2026 16:40 1 229 210

  • украйна-
  • иран-
  • зеленски-
  • близкия изток-
  • дронове

Зеленски очаква обмен на опит и подкрепа с американски системи за ПВО

Украйна изпраща експерти в Близкия изток за борба с иранските дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че експерти от Украйна ще отпътуват за Близкия изток следващата седмица, за да предоставят своя опит в противодействието на ирански дронове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Очаквам, че когато експертите пристигнат на място, те ще анализират ситуацията и ще окажат необходимата помощ, защото идват с необходимия капацитет", заяви Зеленски по време на пресконференция.

Президентът уточни, че инициативата е взаимно изгодна за двете страни. Киев се надява в замяна да получи ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които остават критично важни за отбраната на страната срещу руските ракетни атаки, отбелязва АФП.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 31 Отговор
    то дотогава са приключили...абе то май в тоз многополюсен уж свят се оказа , че само западния полюс тегли компаса...след като отвлякоха Мадуро на калъп с жена му , посреднощ , и превърнаха Иран в учебен полигон , дето за гръмнат Аятолах-аллах-малах дават Бонус точки , кво друго да си мисля?

    Коментиран от #11, #195

    16:41 08.03.2026

  • 2 мишките

    62 16 Отговор
    Малиии , те Путин победиха , и сега и Иран ще гътнат !!!

    Коментиран от #6, #20

    16:42 08.03.2026

  • 3 123

    55 13 Отговор
    Смешници, да си гледат тяхната кочина.

    Коментиран от #14, #151

    16:42 08.03.2026

  • 4 Соваж бейби

    51 13 Отговор
    Жива да бях 🤣.Връщай си борчовете наркомнски и си плащайте сами войната!

    16:43 08.03.2026

  • 5 Мурка

    36 6 Отговор
    ТИ ДА ВИДИШ----

    Коментиран от #109

    16:43 08.03.2026

  • 6 Шопо

    40 12 Отговор

    До коментар #2 от "мишките":

    С помощ от Украйна САЩ могат да победят Иран.

    16:43 08.03.2026

  • 7 пешо

    40 10 Отговор
    украйна нея си не може да оправи

    Коментиран от #160

    16:44 08.03.2026

  • 8 налюдател

    38 9 Отговор
    Какви експерти бре. Я им виж градовете

    Коментиран от #19

    16:44 08.03.2026

  • 9 Щирлиц

    33 8 Отговор
    Да не стане така, че пренясейки чужди пари някой да не ви гръмне... случайно...

    16:46 08.03.2026

  • 10 Майна

    11 19 Отговор
    Ха ха ха..
    Да, но Тръмп ти каза ,че това е добре , но ти дава и месец да подпишеш мирно споразумение..
    Ха ха ха..
    Браво, Тръмп.
    Каламарис ги всички, че и Китай си подви опашката!
    Изкупуваше на една трета от цената суровия петрол на Иран!
    Ислямистите държаха в мизерия народа си, а ..!
    "Ирански кораби напускат Китай, за които се твърди, че превозват химикали, необходими за програмата за балистични ракети на Техеран, съобщава The Washington Post, позовавайки се на сателитни изображения."

    Браво, Тръмп!

    Коментиран от #21

    16:46 08.03.2026

  • 11 Мурка

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Единственото което е редно да ПОМИСЛИШ къде да сложиш ЗЛАТНОТО ГЪРНЕ и как ДА ЗАБЪРШЕШ НА МИНДИЧ ПАРИТЕ

    16:47 08.03.2026

  • 12 Иранец

    30 10 Отговор
    Изпратете и зеления ционистки 60kлук, той със сатаняху са си лика-прилика по наглост.

    Коментиран от #44

    16:47 08.03.2026

  • 13 Фашизма се подкрепя

    24 4 Отговор
    Навсякъде където има зло!

    Коментиран от #18, #23, #46

    16:47 08.03.2026

  • 14 Русофил

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    Ти гледай твоята, че смарди на джибри

    16:47 08.03.2026

  • 15 Украйна

    10 22 Отговор
    в момента е №1 в света по опит в неутрализиране на дронове, не само шахеди, а всякакви дронове. Ще спечели милиони долари от споделянето на този опит. Отделно и от продажба на украинските дронове убийци, за които има огромен капацитет на производство, може да произвежда милиони бройки на година.

    Коментиран от #40

    16:47 08.03.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    10 19 Отговор
    Точно така....
    Украйна изплаща инструктори и войска, а Русия праща зелки и капуста на Иран. Малодци 😄

    Коментиран от #22

    16:48 08.03.2026

  • 17 Майна

    2 16 Отговор
    Тръмп и Путин преобръщат Епохата..
    Лондонсити е траш!

    Велики лидери - в стратегически съюз!
    Респект

    Коментиран от #34, #114

    16:48 08.03.2026

  • 18 Русофил

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "Фашизма се подкрепя":

    Кремъл му е цетралата

    Коментиран от #27

    16:48 08.03.2026

  • 19 Соваж бейби

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "налюдател":

    Експерти като тези на ислямистките терористи ,и хакери поне за това ги бива и да измаря Русия до последният украинец или по случайност американски васал .Както каза Тръмп и Европа в Украйна трябва да има само завод за дронове без право на ЯО като иранци.

    16:49 08.03.2026

  • 20 Путин сам се

    9 17 Отговор

    До коментар #2 от "мишките":

    закопа, заради глупостта си да се довери на некадърното руско разузнаване, подведоха го че може да направи преврат, а то не само че не се получи, ами стана война, довела до фалита на Русия и почти два милиона руски жертви.

    16:50 08.03.2026

  • 21 Галя

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Отиди ся, и му врътни една...

    16:50 08.03.2026

  • 22 Мурка

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    ПРОЧЕТИ ПРЕДИ ДА СИ ГО ПОСТВАЛ! СМЕШКО

    Коментиран от #36

    16:50 08.03.2026

  • 23 Русофил

    5 11 Отговор

    До коментар #13 от "Фашизма се подкрепя":

    Кремъл му е цетралата

    Коментиран от #30, #32

    16:50 08.03.2026

  • 24 Горски

    17 8 Отговор
    Нищо хубаво не е дошло от Украйна,та дори и Трети украински фронт. Това , което знаем е, че ЕС иска да открадне руските пари, замразени от инат и да ги даде на Украйна. Зеления наркоман и приближените му трупат пачки на гърба на западния данъкоплатец и се готвят за охолен живот на Запад след капитулацията. Само така, пълно разследване на нелегалните източници на средства, да се види, кой финансира режима и на кого режима плаща! На Зеленото 90-те милиарда, дето му подаряваме с тирове ли ще му ги карат или с влакова композиция? Или с дилижанс, като в Дивия Запад? Питам умно-красивите, които обясняват, че така се прави банков трансфер. Вече не може да има никаква дипломация между Украйна и Русия и за това са виновни точно Европейските лидери. Така , че войната продължава с пълна сила докато Украйна не отстъпи територии.

    16:50 08.03.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    Има ли ръгани укроби?

    Коментиран от #31

    16:51 08.03.2026

  • 26 ЕКСПЕРТИТЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ

    12 5 Отговор
    В ПОЦИНКОВАНИ БАЛТОНИ ! ОДИ И ТИ БЕ БОКЛУК ДРОГИРАН !

    16:51 08.03.2026

  • 27 Коментара не е за Кремъл

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил":

    А за фашисткият режим в Украйна, подкрепящ фашизма и тероризма на агресорите САЩ и Израел. Четенето с разбиране се учи в първи клас и по полезно от тролене.

    Коментиран от #47, #116

    16:51 08.03.2026

  • 28 Сметай, че вече са там.

    8 0 Отговор
    Те са ми ясни, ама САЩ как ще се реваншира?

    Коментиран от #42, #58

    16:52 08.03.2026

  • 29 Тавариши и Таварашутки

    8 14 Отговор
    Гледахте ли Путин ?

    Иска да поздрави Руските вдовици

    По случай 8 ми Март .

    Обаче доста Трудно му е да говори на Бункерния Фюрер.

    Кашлица Хрипове
    2 изречения не излизат от
    Устата на Кихашия Манияк

    Приготвяйте се да дарявате Органи
    Че този КУЦОКРАКИЯ ШАМШАЛ няма да изкара
    150 години .

    16:52 08.03.2026

  • 30 Жидофил

    9 5 Отговор

    До коментар #23 от "Русофил":

    Но произхожда от Хел Авив.

    16:53 08.03.2026

  • 31 Има Изчаластрени Путерасти

    8 10 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много са.

    Коментиран от #51, #79

    16:53 08.03.2026

  • 32 Без да назовеш Кремъл

    12 7 Отговор

    До коментар #23 от "Русофил":

    няма ли да получиш шекелче за жалкото си съществуване? Фашистка му работа!

    16:53 08.03.2026

  • 33 Кюлчетата

    10 4 Отговор
    7 парите кеш ,вкарани в Унгария са опит на европейската мафия и протежето им зеления гангстер за Майдан срещу 84бан осуетен с помощта на русия.нищо чудно като спечели Радев и тук да опитат същото.за съжаление тук не само кой ще ги спре

    16:54 08.03.2026

  • 34 Светът се владее от САЩ

    8 16 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Тръмп много лошо удари и унижи Русия. Отне й цялото влияние, което имаше, което е огромно унижение. А чрез санкциите я фалира. За операцията в Иран да не говорим, отново унижение на Путин, който стои в ступор и се снишава от страх да не го пометат и него.

    Коментиран от #39

    16:55 08.03.2026

  • 35 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 7 Отговор
    Важното е Колапса Рекултивиране и Тотал Щетата на БАРДАК Европа

    Коментиран от #38

    16:55 08.03.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    7 14 Отговор

    До коментар #22 от "Мурка":

    Четири Года чета едно и също !!!
    Фронта всеки миг рухва, ВСУ бягат, предават, хванати в котли, клещи и тигани, а руските чалмари още дишат прахта пред Купанск ☝️

    16:55 08.03.2026

  • 37 руската мечка

    9 9 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    16:55 08.03.2026

  • 38 Розовото пони Путин 🦄

    7 9 Отговор

    До коментар #35 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #70

    16:56 08.03.2026

  • 39 Тръмп унижи теб

    10 7 Отговор

    До коментар #34 от "Светът се владее от САЩ":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    Коментиран от #53

    16:56 08.03.2026

  • 40 Англия и сащ

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна":

    Добре, че Англия и сащ им отвориха очите на npocтите укри, иначе без тях са жив майтап.

    16:56 08.03.2026

  • 41 Хаха

    10 8 Отговор
    Тук се е напълнило със смахнати тролове копейкаджии.

    16:57 08.03.2026

  • 42 Соваж бейби

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сметай, че вече са там.":

    Няма как да са там защото им трябват войници за Украйна.Освен ако не прати укр.мигранти от Европа там така си направят още един безплатен курорт дубайци поне са богати няма да са им тежест и да се поизчисти Европа от пришълци ,ако е така добра идея .

    16:57 08.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хаха🤣

    9 10 Отговор

    До коментар #12 от "Иранец":

    остави го зеления, дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    Коментиран от #49

    16:58 08.03.2026

  • 45 Ицо

    5 4 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци ?

    Коментиран от #50

    16:59 08.03.2026

  • 46 Фашизма

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "Фашизма се подкрепя":

    Се възроди от Путин

    Коментиран от #48

    16:59 08.03.2026

  • 47 хаха 🤣

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "Коментара не е за Кремъл":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #52

    17:00 08.03.2026

  • 48 Виждам

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Фашизма":

    Ти си типичен пример за фашизма залял запада!

    17:00 08.03.2026

  • 49 хаха🤣

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "хаха🤣":

    Не ги мисли руснаците ,лема лема ,да ми ядеш и сиренето и крема 🤣🤣🤣

    17:00 08.03.2026

  • 50 Ах ,ах

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ицо":

    Бейбито. Можеш и да я ограмотиш малко къде се намира Минск например и ,че беларусите не са монголци.

    17:01 08.03.2026

  • 51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Има Изчаластрени Путерасти":

    А недолашкани либерасти има ли?

    Коментиран от #60

    17:02 08.03.2026

  • 52 Фашизма е злото на света

    7 7 Отговор

    До коментар #47 от "хаха 🤣":

    Затова кажи благодаря Русия, че за втори път освобождаваш света и мен безродният глупак от фашизма!

    Коментиран от #125

    17:02 08.03.2026

  • 53 Тръмп унижи Русия

    4 6 Отговор

    До коментар #39 от "Тръмп унижи теб":

    "Операциите на САЩ нанесоха огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #54, #57

    17:02 08.03.2026

  • 54 Тръмп унижи теб

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Тръмп унижи Русия":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    Коментиран от #64, #73

    17:03 08.03.2026

  • 55 Карго 200

    9 6 Отговор
    Повече убити руски окупатори,по-красива пролет!

    Коментиран от #59, #120

    17:04 08.03.2026

  • 56 ПУТИН ВЪЗРОДИ ФАШИЗМА

    6 4 Отговор
    Сам заяви че е Фен На Делото

    На ХИТЛЕР .

    17:05 08.03.2026

  • 57 Зевзек

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Тръмп унижи Русия":

    Копи пейст от флашката на Галя

    17:05 08.03.2026

  • 58 варна

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Сметай, че вече са там.":

    ще плащат яко в долари

    Коментиран от #61

    17:06 08.03.2026

  • 59 Запознат

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Карго 200":

    Да ама карат американци в загънати ковчези със знамето им.

    Коментиран от #66, #75

    17:07 08.03.2026

  • 60 А На Червени Гейзърчета

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На които им Обръщат ХАСТАРА?

    Има със Сигурност .

    Коментиран от #83

    17:07 08.03.2026

  • 61 Учуден

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "варна":

    И с долари ли ще побеждавате руснаците

    Коментиран от #126

    17:07 08.03.2026

  • 62 Механик

    8 5 Отговор
    Слава Украина!!!

    Коментиран от #65

    17:08 08.03.2026

  • 63 Курти

    7 4 Отговор
    Копеите продължават да вият като сирени в Техеран

    Коментиран от #67

    17:08 08.03.2026

  • 64 Белият дом омаловажи

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тръмп унижи теб":

    в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".

    😂

    Коментиран от #78

    17:08 08.03.2026

  • 65 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    "Слава Украина!!!"

    Защо не си там

    Коментиран от #74, #127

    17:09 08.03.2026

  • 66 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #59 от "Запознат":

    Руската пропагандна не прави от човека глупак.Тя го намира.

    Коментиран от #69, #71

    17:09 08.03.2026

  • 67 Зевзек

    2 6 Отговор

    До коментар #63 от "Курти":

    Кво стана ще побеждавате ли руснаците или вече Украйна не е важна

    Коментиран от #80, #137

    17:10 08.03.2026

  • 68 Минавам само да кажа

    9 3 Отговор
    Русия е един разпадащ се кенеФФ.

    Коментиран от #76, #77, #112

    17:10 08.03.2026

  • 69 Точно така

    3 7 Отговор

    До коментар #66 от "Така е":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за глупава пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:10 08.03.2026

  • 70 Зелено розовото пони Зеленски

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Розовото пони Путин 🦄":

    И мен ме ръгат всеки ден в бункера афроамериканските инструктори и за това квича с пискливото гласче всеки ден по медиите.👨‍❤️‍👨🌈

    Коментиран от #88

    17:11 08.03.2026

  • 71 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Така е":

    Мозъчето не може ли да роди нещо че повтаряш едно и също

    17:11 08.03.2026

  • 72 Не съм вярвал,

    3 3 Отговор
    че този може да е толкова вилик шут!

    Коментиран от #98

    17:11 08.03.2026

  • 73 Според всички оценки

    7 5 Отговор

    До коментар #54 от "Тръмп унижи теб":

    руският президент Владимир Путин явно е провалил всичките си военни планове в Украйна. Това съобщава The Financial Times.Отбелязва се, че вярвайки, че мнозинството от украинците жадуват за „връщане в родината си“, той очаква победа в рамките на няколко дни.„Няма нужда да се спираме подробно на това колко Путин е изчислил погрешно всичко. Той също така се стреми да отслаби НАТО, което благодарение на присъединяването на Финландия оттогава почти удвои дължината на руската си граница. Другият важен момент беше голямата надежда на Путин, че Тръмп рязко ще промени позицията си в сравнение с Джо Байдън, но отново сметките на Русия бяха грешни. Вместо това Тръмп наложи крути петролни санкции на Русия, които доведоха до катастрофален срив на приходите.

    Коментиран от #94

    17:11 08.03.2026

  • 74 Омазана ватенка

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    Абе ти нали щеше да умир.аш за лева?

    17:12 08.03.2026

  • 75 Карго 200

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Запознат":

    Глупек,боли те шпека за 6,60,600,6000 или 6 000 000 американски ковчези завити със знамето.
    Велика Америка 340 000 000 човечета. Може ли тази цифра да се намести в главата на една копейка?

    Коментиран от #81, #87

    17:12 08.03.2026

  • 76 Това е безспорен

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Минавам само да кажа":

    Факт.

    Коментиран от #85

    17:13 08.03.2026

  • 77 Запознат

    5 4 Отговор

    До коментар #68 от "Минавам само да кажа":

    Абе може да е разпадащ се кенеф ама разпадна "великото" ви НАТО и фалира ЕС - вече Испания и Турция са срещу САЩ

    Коментиран от #191

    17:13 08.03.2026

  • 78 Ами браво на Русия

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Белият дом омаловажи":

    Щом запада стигна дъното и се отчая да наема глупаци за тролене, може само да поздравим Русия! Велика е.

    Коментиран от #84, #209

    17:13 08.03.2026

  • 79 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Има Изчаластрени Путерасти":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс !

    17:13 08.03.2026

  • 80 Курти

    6 1 Отговор

    До коментар #67 от "Зевзек":

    Кажи ти нали сложихте чалмите и изоставихте Бащицата

    Коментиран от #82, #86

    17:13 08.03.2026

  • 81 Удри копейката с лопатЕто!

    6 3 Отговор

    До коментар #75 от "Карго 200":

    До като шава.

    Коментиран от #90, #100

    17:14 08.03.2026

  • 82 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Курти":

    Лапуркай бе педикюррр,кво ми се правиш на интересен !

    17:14 08.03.2026

  • 83 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "А На Червени Гейзърчета":

    А циониски niдaли, на които им nykaт paznpaните tpъtkи има ли?

    17:14 08.03.2026

  • 84 Там пише

    5 3 Отговор

    До коментар #78 от "Ами браво на Русия":

    Русия е кочината на света.

    Коментиран от #89

    17:15 08.03.2026

  • 85 Безпорен факт е

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Това е безспорен":

    че си глупав трол, а запада е на дъното да опре до теб да драскаш денонощно и да полазваш дъното на запада. Сега виждаш ли колко сте жалки пред Русия? 😄

    Коментиран от #92, #121, #194

    17:15 08.03.2026

  • 86 Копейка

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Курти":

    За аятоласите бих пукнал!

    Коментиран от #93

    17:16 08.03.2026

  • 87 Запознат

    5 4 Отговор

    До коментар #75 от "Карго 200":

    "Велика Америка 340 000 000 човечета"

    Знаем знаем тези които ги разстрелват на улицата в Минесота ли или черните които я попиляха като убиха един от тях или латиносите продавачи на дрога ли?

    Що ли са им украинци тогава и защо ли искат кюрдите да натикат да им вършат мръсната работа.

    Коментиран от #96

    17:16 08.03.2026

  • 88 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Зелено розовото пони Зеленски":

    Зеленски не е от нашите, занимава с жени, затова него харесваме. 🌈🇷🇺 🤣

    17:16 08.03.2026

  • 89 Там пише

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Там пише":

    че Русия е велика и това го каза глупавият трол на пропадналият запад! 😄

    17:16 08.03.2026

  • 90 ТехноЛог

    3 6 Отговор

    До коментар #81 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Кога товарим жълтопаветните на шлепове по дунава ,а сочните и охранените отиват директно за свинекомплексите .Прасч ще им се зарадва безкрайно !

    Коментиран от #106

    17:17 08.03.2026

  • 91 Брях

    7 2 Отговор
    Когато путлера пукяса крепостните след колко дни ще изберат нов цар?

    Коментиран от #99

    17:17 08.03.2026

  • 92 Истината е, че от цялата тая война,

    8 1 Отговор

    До коментар #85 от "Безпорен факт е":

    най-много пострада Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток. Това на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #95, #97

    17:17 08.03.2026

  • 93 Козяче

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Копейка":

    Аз пък задницата си давам за "бойците" от Ал Кайда които свалиха режима на Асад.

    17:17 08.03.2026

  • 94 Тръмп унижи теб

    1 5 Отговор

    До коментар #73 от "Според всички оценки":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    Коментиран от #107

    17:18 08.03.2026

  • 95 Истината е

    4 6 Отговор

    До коментар #92 от "Истината е, че от цялата тая война,":

    че САЩ затрива Европа, а тук два глупави трола се радват на това.

    Коментиран от #152

    17:19 08.03.2026

  • 96 Учуден

    7 2 Отговор

    До коментар #87 от "Запознат":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат,като бити кучета,сърдят се пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #101, #102

    17:19 08.03.2026

  • 97 Запознат

    5 2 Отговор

    До коментар #92 от "Истината е, че от цялата тая война,":

    Истината е че Русия разпадна "великото" ви НАТО и фалира ЕС и то с такива "изостанали" държави като Иран и сев.Корея срещу целия "богат" запад.

    17:20 08.03.2026

  • 98 Точно в това е руската трагедия

    6 4 Отговор

    До коментар #72 от "Не съм вярвал,":

    Един млад актьор направи от Русия посмишището на света 😂

    Коментиран от #104, #105

    17:20 08.03.2026

  • 99 Дядо Ванго

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Брях":

    Не го мисли ,яж и пий и си носи новите дрехи ,краят ти е близо .Наготви си нов костюм за пред хората и чифт картонени обувки и отдели и някой лев за паметник .

    17:20 08.03.2026

  • 100 Млати шекелката

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    по кухата тиква, до като мърда.

    17:20 08.03.2026

  • 101 Запознат

    2 5 Отговор

    До коментар #96 от "Учуден":

    Защо нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ или поне да е заделило една заплатка.

    17:21 08.03.2026

  • 102 Ами Нети

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Учуден":

    Що пък не ходиш обратно у наннай касси ......катаа ?

    17:21 08.03.2026

  • 103 Гаджева

    6 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #111

    17:21 08.03.2026

  • 104 Русия посмещите

    2 5 Отговор

    До коментар #98 от "Точно в това е руската трагедия":

    А пропадналият запад опря до евтин глупак до теб, да покаже падението му и величието на Русия! 😄 Виждаш ли сега защои Русия е велика? Толкова жалко изглежда запада да опре до глупак за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:22 08.03.2026

  • 105 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #98 от "Точно в това е руската трагедия":

    Направи за посмешище цялото ви НАТО като го разпадна и фалира ЕС

    17:22 08.03.2026

  • 106 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "ТехноЛог":

    Ти понамали товара на черния си дроб,мизерник

    Коментиран от #131

    17:22 08.03.2026

  • 107 Тръмп изхвърли Русия зад борда.

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "Тръмп унижи теб":

    Нефт от Венецуела /а може и от Иран/ ще продава в Европа, Индия и Китай. Отделно съюзниците на Тръмп / СА, ОАЕ, Кувейт и Катар/ ще си продават на който искат. Газ от Норвегия, Катар, Азербайджан и САЩ. Русия не влиза в плановете на Тръмп. 🤣

    Коментиран от #110, #115

    17:23 08.03.2026

  • 108 А МОЧАТА?

    4 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    17:23 08.03.2026

  • 109 Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Мурка се римува с хурка и.т.н.

    Коментиран от #193

    17:23 08.03.2026

  • 110 Тръмп унижи теб

    0 3 Отговор

    До коментар #107 от "Тръмп изхвърли Русия зад борда.":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    Коментиран от #113

    17:23 08.03.2026

  • 111 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили 🥳

    17:24 08.03.2026

  • 112 Добре

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Минавам само да кажа":

    Не говори така за задните си части.

    17:24 08.03.2026

  • 113 Краят на ерата на Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "Тръмп унижи теб":

    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #117, #122

    17:25 08.03.2026

  • 114 Кънчо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Кякво е траш ? Като тараш лш е или някакъв русизъм.

    17:25 08.03.2026

  • 115 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "Тръмп изхвърли Русия зад борда.":

    "Отделно съюзниците на Тръмп / СА, ОАЕ, Кувейт и Катар/ ще си продават на който искат"

    Вече не са му съюзници - той ги унищожи

    17:25 08.03.2026

  • 116 Русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Коментара не е за Кремъл":

    Добре,еТъпако да прочетеш що е фашизъм и тогава да отидеш и да се гръмнеш,необразованоГоведо

    Коментиран от #119, #145

    17:25 08.03.2026

  • 117 Тръмп унижи теб

    1 3 Отговор

    До коментар #113 от "Краят на ерата на Путин":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    Коментиран от #162

    17:26 08.03.2026

  • 118 Митко пешев

    3 6 Отговор
    Горките арапи. Като гледаме Усраинъ

    17:26 08.03.2026

  • 119 Докато се имаш за тъпак

    4 6 Отговор

    До коментар #116 от "Русофил":

    фашизма залял запада все ще ти се радва, че си евтин и глупав!

    Коментиран от #147, #166

    17:27 08.03.2026

  • 120 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Карго 200":

    ВСУ мачка!Подкараха вторият милион чувализирани ватенки..

    Коментиран от #128

    17:27 08.03.2026

  • 121 Град Козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Безпорен факт е":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #124

    17:27 08.03.2026

  • 122 Запознат

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Краят на ерата на Путин":

    "Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех"

    Той успя - разпадна НАТО и фалира ЕС - Украйна е без оръжия.

    Коментиран от #170

    17:27 08.03.2026

  • 123 Тома

    4 1 Отговор
    В Украйна са най големите експерти по сваляне на дронове.Там от 100 дрона свалят винаги 200

    17:27 08.03.2026

  • 124 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #121 от "Град Козлодуй":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и така показа колко е велика Русия!

    17:28 08.03.2026

  • 125 Тимур

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Фашизма е злото на света":

    По всички анализи и изследвания режимът на Путин се определя като фашистки. Но то е необходимо да си чел и бързо разбираш къде е фашизма в Русия, кремъл е централата

    Коментиран от #134

    17:28 08.03.2026

  • 126 Абсолютно

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Учуден":

    Война не може да се води без пари.

    Коментиран от #135

    17:29 08.03.2026

  • 127 Кънчо

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    А ти в Москва ли си Или на село?

    17:29 08.03.2026

  • 128 Учуден

    3 5 Отговор

    До коментар #120 от "Българин":

    Защо отстъпват тогава укрите - то ако с лъжи и пропаганда се печелеха войни укрите вече да са превзели Москва.

    Коментиран от #133, #140

    17:29 08.03.2026

  • 129 Минувач

    6 2 Отговор
    От две годи кремълският палячо гледа като плъх у брашно.

    Коментиран от #139

    17:29 08.03.2026

  • 130 Ами да

    4 6 Отговор
    Нормално е Украйна да е на страната на агресорите.
    Те самите тероризираха мирното население на Донбас в продължение на години

    17:29 08.03.2026

  • 131 Укроб

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Тимур":

    А ти си изкарай краставицата отзад, nymияр.

    17:30 08.03.2026

  • 132 Митко пешев

    2 4 Отговор
    Русия яко цепи Евроатланто утрепки в Близкия изток. Набира сила. ГАЩ И ИСРАИЛ ЗАТЪВАТ

    17:30 08.03.2026

  • 133 Руснак без крак

    6 2 Отговор

    До коментар #128 от "Учуден":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #136

    17:30 08.03.2026

  • 134 Пропагандата за глупаци е забавна

    3 6 Отговор

    До коментар #125 от "Тимур":

    но не за всеки! Затова фашизма залял запада и Украйна, търси такива!

    17:30 08.03.2026

  • 135 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "Абсолютно":

    Така е - златните тоалетни са много важни за успеха на всяка война - как ли "бедна" сев. Корея може да произвежда повече снаряди отколкото целия запад.

    17:31 08.03.2026

  • 136 Няма лошо

    1 4 Отговор

    До коментар #133 от "Руснак без крак":

    Но троленето е заянимание за отпадъци и затова пропадналият запад има нужда от такива, а те показват колко е велика Русия, със троленето срещу нея.

    17:32 08.03.2026

  • 137 С такъв смешен ръководител

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Зевзек":

    като Пусин, враг не ти трябва. Русия и сама се самоунищожава много успешно :))))

    Коментиран от #142, #143

    17:32 08.03.2026

  • 138 Митко пешев

    2 7 Отговор
    От целата работа се оказа че пейтриът е супер боклук. Вече пета година го доказва

    17:32 08.03.2026

  • 139 Зевзек

    3 4 Отговор

    До коментар #129 от "Минувач":

    "кремълският палячо гледа като плъх у брашно"

    Така е чак не може да повярва че разпадна НАТО и фалира ЕС

    Коментиран от #208

    17:32 08.03.2026

  • 140 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 1 Отговор

    До коментар #128 от "Учуден":

    Клепар, днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #148, #150

    17:33 08.03.2026

  • 141 Русофил

    2 4 Отговор
    Наистина трябва да си супур, ама супур бос исторически и филосовски,че да не схващаш какво е фашизъм. Хайде не ди учил, ок. Ама Боже мой тва е елементарно! Поне прочети на Желев ,,Фашизмът", или ,,Фашизъм:Предупреждение" на Олбрайт

    Коментиран от #159

    17:33 08.03.2026

  • 142 Супер

    3 3 Отговор

    До коментар #137 от "С такъв смешен ръководител":

    Щом опря пропадналият запад до глупави тролеи, Русия е велика. 😄

    17:34 08.03.2026

  • 143 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #137 от "С такъв смешен ръководител":

    "Русия и сама се самоунищожава много успешно :))))"

    Ама пък разпадна НАТО-то ви и фалира ЕС

    Коментиран от #153, #157

    17:34 08.03.2026

  • 144 Що Русия и Иран се управляват от идиоти?

    4 1 Отговор
    Горките хорица.

    17:34 08.03.2026

  • 145 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Русофил":

    Ами интересно е някаквая руска версия?

    17:35 08.03.2026

  • 146 А МОЧАТА?

    4 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #154

    17:35 08.03.2026

  • 147 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Докато се имаш за тъпак":

    Наистина трябва да си супур, ама супур бос исторически и филосовски,че да не схващаш какво е фашизъм. Хайде не ди учил, ок. Ама Боже мой тва е елементарно! Поне прочети на Желев ,,Фашизмът", или ,,Фашизъм:Предупреждение" на Олбрайт

    Коментиран от #156

    17:35 08.03.2026

  • 148 Кой ти трябва триоле

    3 2 Отговор

    До коментар #140 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ко казва пропадналият запад на евтиният глупак. Велика ли е Русия? 😄

    17:35 08.03.2026

  • 149 Митко пешев

    3 2 Отговор
    Западната пропаганда е насочена към най долнопробното част от населенито. Най големите отпадъци добре че са една шепичка тия боклуци

    Коментиран от #155

    17:35 08.03.2026

  • 150 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #140 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Същата като тридневната на Тръмп

    17:36 08.03.2026

  • 151 Смешник

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    Ти си гледай твоята

    17:36 08.03.2026

  • 152 "Ефектът от санкциите на САЩ

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "Истината е":

    се оказа катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    Коментиран от #158

    17:36 08.03.2026

  • 153 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #143 от "Учуден":

    И Д О Т И Т Е фалирвате Запада от 120 години.🤣🤣

    Коментиран от #165

    17:37 08.03.2026

  • 154 А Где

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "А МОЧАТА?":

    силното и сплотено НАТО

    17:37 08.03.2026

  • 155 Научно доказано е,

    2 1 Отговор

    До коментар #149 от "Митко пешев":

    че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Северна Корея, Сирия и Русия. Прочетете, проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    Коментиран от #192

    17:37 08.03.2026

  • 156 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #147 от "Русофил":

    Не е трудно човек да види фашизма залял запада и Украйна. Лъжи, пропаганда, репресии, отвличане на хора, цензура, гонене на свещеници, църкви, анатемосване на националност и все такива екстри. Просто трябва да не е глупак.

    Коментиран от #171

    17:37 08.03.2026

  • 157 Колективен руски крепостен

    3 1 Отговор

    До коментар #143 от "Учуден":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    17:38 08.03.2026

  • 158 Истината е

    1 2 Отговор

    До коментар #152 от ""Ефектът от санкциите на САЩ":

    че злото на света САЩ затрива Европа, а два глупави тролея се радват!

    17:38 08.03.2026

  • 159 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Русофил":

    Фашизмъг на Жельо Желев

    17:39 08.03.2026

  • 160 русенлиев

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    стюпидов /stupid/ не разбираш ли.че третата световна война е война на демокрацията с тоталитарните режими!

    17:39 08.03.2026

  • 161 АААА

    1 1 Отговор
    Техеран фор три дейс. Афган фор туенти иърс и накрая Капут

    17:39 08.03.2026

  • 162 САЩ окончателно ликвидираха и малкото

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "Тръмп унижи теб":

    влияние, което имаше Русия. Това е положението. В стремежа си да увеличи своето влияние и в Украйна, Русия загуби всичко, дори и това, което имаше.

    Коментиран от #164

    17:39 08.03.2026

  • 163 "Руски Z-блогъри

    3 2 Отговор
    Русия е много слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна.Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни представят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    Коментиран от #167, #169

    17:40 08.03.2026

  • 164 Тръмп унижи теб

    3 2 Отговор

    До коментар #162 от "САЩ окончателно ликвидираха и малкото":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    Коментиран от #172

    17:40 08.03.2026

  • 165 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #153 от "Зевзек":

    Нали още 2022 година обещавахте че Русия ще фалира и ще се разпадне максимум до 3 месеца - защо такава амнезия получите. Пък запада фалира много пъти за 120 години. В Англия са на купони чак до 1958.

    17:41 08.03.2026

  • 166 Русофил

    1 3 Отговор

    До коментар #119 от "Докато се имаш за тъпак":

    Наистина трябва да си супур, ама супур бос исторически и филосовски,че да не схващаш какво е фашизъм. Хайде не ди учил, ок. Ама Боже мой тва е елементарно! Поне прочети на Желев ,,Фашизмът", или ,,Фашизъм:Предупреждение" на Олбрайт

    Коментиран от #173

    17:41 08.03.2026

  • 167 Русия слаба

    1 6 Отговор

    До коментар #163 от ""Руски Z-блогъри":

    А пропадналият запад страна циганско гето да наема де що има някой евтин и глупав да се излага с лъжи и глупава пропаганда срещу Русия. После защо Русия е велика. Виж колко жалко и глупаво изглеждате пред нея! 😄

    17:42 08.03.2026

  • 168 Митко пешев

    2 5 Отговор
    Ноучно доколазано е че най гнусната и долнопробна част от населението подкрепя Сащ И Исраил. Добре че са малко тия убитаци.

    Коментиран от #180

    17:42 08.03.2026

  • 169 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #163 от ""Руски Z-блогъри":

    "Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна"

    То и за ЕС същото го пишат европейци.

    17:42 08.03.2026

  • 170 Санкциите са голяма бухалка

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "Запознат":

    Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал, а сега и Роснефт ще гладува 😃

    Коментиран от #177

    17:42 08.03.2026

  • 171 Там пише

    3 1 Отговор

    До коментар #156 от "Така е":

    Руската пропагандна не прави от човека глупак.Тя го намира.

    Коментиран от #178

    17:42 08.03.2026

  • 172 "Русия ударно намалява сондирането

    3 1 Отговор

    До коментар #164 от "Тръмп унижи теб":

    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    Коментиран от #174

    17:43 08.03.2026

  • 173 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #166 от "Русофил":

    Не е трудно човек да види фашизма залял запада и Украйна. Лъжи, пропаганда, репресии, отвличане на хора, цензура, гонене на свещеници, църкви, анатемосване на националност и все такива екстри. Просто трябва да не е глупак.
    Троленето само потвърждава това! 😄

    Коментиран от #188

    17:43 08.03.2026

  • 174 Тръмп унижи теб

    2 2 Отговор

    До коментар #172 от ""Русия ударно намалява сондирането":

    Унижи Европа, Унижи целият свят, като показа дъното което е достигнал запада. Но и затова трябва поне една квяарка на раменете за да знаеш!

    17:44 08.03.2026

  • 175 Руски Z блогър

    3 2 Отговор
    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    17:44 08.03.2026

  • 176 Дедо

    3 2 Отговор
    Ираните ще станат пишман, че се закачат с героя от СВО Зеленски!

    Коментиран от #181

    17:45 08.03.2026

  • 177 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #170 от "Санкциите са голяма бухалка":

    "Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия"

    Те още 2022 ужким цапардосаха Русия ама НАТО се разпадна и ЕС фалира.

    Коментиран от #198

    17:45 08.03.2026

  • 178 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #171 от "Там пише":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и така показа колко е велика Русия!

    17:45 08.03.2026

  • 179 само питам

    2 2 Отговор
    Има ли npoдупчени укроби?!

    Коментиран от #183

    17:46 08.03.2026

  • 180 путинофил

    2 2 Отговор

    До коментар #168 от "Митко пешев":

    имаш от мен специална квартира в сибир !

    Коментиран от #184

    17:46 08.03.2026

  • 181 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #176 от "Дедо":

    "ще станат пишман"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата

    17:46 08.03.2026

  • 182 Минувач

    0 1 Отговор
    Каззах ли го отвече?Русия е един разпадащ се кенеФФ.

    17:46 08.03.2026

  • 183 ППДБ/ЛГБТ

    2 2 Отговор

    До коментар #179 от "само питам":

    Има гъста мрежа от npoбити, ние сме от София до Петрохан.

    17:47 08.03.2026

  • 184 Ти първо си намери работа

    2 3 Отговор

    До коментар #180 от "путинофил":

    за да не те ползва пропадналият запада за евтин глупак, пък после другото. После защо Русия е велика с това падение на запада да опре до тролеи. 😄

    17:48 08.03.2026

  • 185 Механик

    3 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    17:48 08.03.2026

  • 186 Ицо

    2 1 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки -надничари?

    Коментиран от #201

    17:49 08.03.2026

  • 187 Копейка

    1 2 Отговор
    За левъ ша се беся!

    17:50 08.03.2026

  • 188 Сахаров

    3 1 Отговор

    До коментар #173 от "Така е":

    Ако произнесеш подобни приказки за Русия в самата Русия, в същия момент ще се озовеш в далечен затвор и ще свършиш с новичок като Навални, а тук си свободен да говориш каквото ти скимне!

    Коментиран от #189

    17:52 08.03.2026

  • 189 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Сахаров":

    винаги има за цел глупака!

    17:53 08.03.2026

  • 190 смешкофци ще окажат необходимата помощ,

    2 2 Отговор
    защото идват с необходимия капацитет празни чекмеджетата

    17:56 08.03.2026

  • 191 Геополитическа

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Запознат":

    катастрофа за Русия, благодарение на Путин. Нато увеличи границите си с 1300км. , разрастна се с още 2 силни държави. А Европа започва да се въоръжава ударно. Преди войната беше много по-добра ситуацията за Русия. Но отново стана обратното, на това което искаше Русия.

    😂

    Коментиран от #196

    17:56 08.03.2026

  • 192 Така така

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Научно доказано е,":

    А също и научно доказано е, че двуполовите, дрогираните, ционистите и всякакъв подобен отпадък, подкрепят запада и крайна.

    17:56 08.03.2026

  • 193 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Иван":

    ТАКА Е И ОБИЧАШ ДА СЕ ЧЕШЕШ С НЕЯ

    17:57 08.03.2026

  • 194 Няма край

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Безпорен факт е":

    Русофилската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма...😁

    Коментиран от #199, #206

    17:57 08.03.2026

  • 195 ПОМИСЛИ СИ .............

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ...КОЛКО СИ ПР-Озззз.......!

    17:58 08.03.2026

  • 196 САЩ унищожава Европа

    1 2 Отговор

    До коментар #191 от "Геополитическа":

    Дали някога ще разбереш, преди да го усетиш?

    17:58 08.03.2026

  • 197 Заю Баю

    1 2 Отговор
    Освен някой терорист, украйна друго неможе да изпрати.

    17:58 08.03.2026

  • 198 Ес е в топ форма

    3 1 Отговор

    До коментар #177 от "Запознат":

    Приходи за 2025 - 20 Трилиона $, Рукия 2025 =Фалит

    18:01 08.03.2026

  • 199 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #194 от "Няма край":

    Безспорен факт е, че само глупав трол може да е ползван от запада стигнал на дъното да опре до него да драска денонощно и да показва дъното на запада. Сега виждаш ли колко жалки изглеждат пред Русия? 😄

    18:01 08.03.2026

  • 200 Дедовия

    3 2 Отговор
    Кат сменим аятолаха, шахедите ще пyцат по руски глави!

    18:02 08.03.2026

  • 201 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #186 от "Ицо":

    Има ли paznpaни укроби по мазетата пред компютъра!

    Коментиран от #207

    18:03 08.03.2026

  • 202 ЕЙЙ , Я ВИЖ ТИ ???ГОЛЯМА ИГРА ПРАВИ ТОЯ!

    2 1 Отговор
    ТОЯ ИМА БОЛ ВОЙНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ И ЩЕ ПРАЩА ААААААА???
    ТОЯ Е ЕЛЕМЕТАРЕН ХИТРЕЦ СЛАГАЧ , ИГРАЧ С ТЪПИТЕ БАЛАХУРНИЦИ С КОИТО МАЗНИЧЕСКИТЕ МУ СЛАГАЧЕДСКИ НОМЕРА МИНАВАТ ! РАЗБИРАТЕ ЛИ КАК ИСКА ДА ГИ ИЗРАБОТВА ?? И ЩЕ ГИ ИЗРАБОТИ , ЗЩОТО ГИ ВИЖДА КОЛКО ИМ УМСТВЕНИЯ БАГАЖ !!
    АМИ , ДА ОПИТА , ДА ПРЕДЛОЖИ ПОМОЩ И НА ПУТИН А ???

    18:05 08.03.2026

  • 203 Задунайски празнокарпузник

    1 0 Отговор
    Задунайските мега супер свръх неумни блатни и.б.р.и.ци са издъниха да квичат и църкат опростачено денеска......😂😂😂😂

    18:07 08.03.2026

  • 204 Факт

    1 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да помогне на Иран с изказване за съпричастност, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    18:08 08.03.2026

  • 205 Дедо

    1 0 Отговор
    Какво ще правим, когато в най близко бъдеще путин оcмърди бункера на мъpшъ, отде ще намерим толкова пpоз москвич, че да продължи разрухата в русията?

    18:08 08.03.2026

  • 206 Даскал Ботю

    0 1 Отговор

    До коментар #194 от "Няма край":

    И тъпота също......😂😂😂😂😂

    18:09 08.03.2026

  • 207 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 0 Отговор

    До коментар #201 от "Сила":

    Ние сме такива, но сме копейки 🥳

    18:09 08.03.2026

  • 208 Многоходовото

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Зевзек":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:10 08.03.2026

  • 209 Русия изгуби цялото си влияние,

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ами браво на Русия":

    което имаше. В момента има влияние само в една държава -Беларус. Накратко казано Русия претърпя пълна геополитическа катастрофа.

    18:11 08.03.2026

  • 210 Мале

    0 0 Отговор
    Горките араби. И те ще останат без ток, парно и военна техника

    18:11 08.03.2026

