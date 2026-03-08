Украйна изпраща експерти в Близкия изток за борба с иранските дронове

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че експерти от Украйна ще отпътуват за Близкия изток следващата седмица, за да предоставят своя опит в противодействието на ирански дронове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Очаквам, че когато експертите пристигнат на място, те ще анализират ситуацията и ще окажат необходимата помощ, защото идват с необходимия капацитет", заяви Зеленски по време на пресконференция.
Президентът уточни, че инициативата е взаимно изгодна за двете страни. Киев се надява в замяна да получи ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които остават критично важни за отбраната на страната срещу руските ракетни атаки, отбелязва АФП.
