Досиетата "Епстийн": нови документи уличават тежко Тръмп

В оповестените данни от разследването срещу сексуалния престъпник Джефри Епстийн липсваха близо 50 страници. Това породи подозрения, че биват укривани заради президента Тръмп. Сега и те бяха публикувани. Какво има в тях?

Министерството на правосъдието на САЩ публикува още документи от разследването срещу починалия през 2019 г. сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които вече се споменава и името на Доналд Тръмп. Според министерството, при предишен преглед документите били „погрешно кодирани два пъти“ и затова не са били публикувани заедно с останалите документи по разследването, посочва АРД.

Преди това медии разкриха, че публикуваните документи по случая не съдържат всички материали по делото „Епстийн". Това породи предположения, че умишлено се укриват данни от разпитите, които може да уличават сегашния президент на САЩ Доналд Тръмп.

Какво съдържат новите документи?

През 2019 г. ФБР е разпитала четири пъти свидетелка, която твърди, че е била сексуално малтретирана както от Джефри Епстийн, така и от Доналд Тръмп. Тогава тя е била малолетна – когато е насилвана е била на възраст между 13 и 15 години.

В публикуваните документи обаче първоначално е било включено само резюме на един от тези разпити. Министерството на правосъдието обясни, че е била допусната грешка - документите са били погрешно маркирани като дубликати, затова те се публикуват чак сега, посочва агенция Франс прес.

Според препис от разпитите, проведени от ФБР, свидетелката е заявила, че Епстийн я е завел „или в Ню Йорк, или в Ню Джърси“ и я е запознал с Тръмп. Тя е ухапала Тръмп, когато той се опитал да я принуди да прави орален секс. В продължение на години тя и близки до нея са получавали заплашителни телефонни обаждания, за да я накарат да мълчи за инцидентите.

Тръмп е правил всичко възможно досиетата да не видят бял свят

Много факти около случая говорят за това, че Тръмп и Епстийн са имали близки отношения. Досега обаче не са доказани никакви нарушения на американския президент. Тръмп твърди, че е скъсал с финансиста още преди той да бъде осъден за сексуално посегателство в процес във Флорида през 2008 г.

Месеци наред миналата година Тръмп се съпротивляваше срещу това досиетата „Епстийн" да стана публично достояние - преди Конгресът, с подкрепата и на републиканци, да ги наложи.

Над 1000 са жертвите на Епстийн

Според ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ, Епстийн е обвинен в малтретиране на повече от хиляда непълнолетни момичета и млади жени. В някои случаи се твърди, че ги е набавял за известни личности. Мултимилионерът Епстийн бе осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция. След спорно споразумение с прокуратурата за признаване на вината обаче той излежа само около 13 месеца от присъдата си.

През юли 2019 г. Епстийн бе арестуван отново и обвинен от федерален съд в малтретиране на много други жертви. На 10 август 2019 г. той бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк. Според официални съобщения той се е самоубил.