Досиетата "Епстийн": нови документи уличават тежко Тръмп

В оповестените данни от разследването срещу сексуалния престъпник Джефри Епстийн липсваха близо 50 страници. Това породи подозрения, че биват укривани заради президента Тръмп. Сега и те бяха публикувани. Какво има в тях?
Министерството на правосъдието на САЩ публикува още документи от разследването срещу починалия през 2019 г. сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които вече се споменава и името на Доналд Тръмп. Според министерството, при предишен преглед документите били „погрешно кодирани два пъти“ и затова не са били публикувани заедно с останалите документи по разследването, посочва АРД.
Преди това медии разкриха, че публикуваните документи по случая не съдържат всички материали по делото „Епстийн". Това породи предположения, че умишлено се укриват данни от разпитите, които може да уличават сегашния президент на САЩ Доналд Тръмп.
Какво съдържат новите документи?
През 2019 г. ФБР е разпитала четири пъти свидетелка, която твърди, че е била сексуално малтретирана както от Джефри Епстийн, така и от Доналд Тръмп. Тогава тя е била малолетна – когато е насилвана е била на възраст между 13 и 15 години.
В публикуваните документи обаче първоначално е било включено само резюме на един от тези разпити. Министерството на правосъдието обясни, че е била допусната грешка - документите са били погрешно маркирани като дубликати, затова те се публикуват чак сега, посочва агенция Франс прес.
Според препис от разпитите, проведени от ФБР, свидетелката е заявила, че Епстийн я е завел „или в Ню Йорк, или в Ню Джърси“ и я е запознал с Тръмп. Тя е ухапала Тръмп, когато той се опитал да я принуди да прави орален секс. В продължение на години тя и близки до нея са получавали заплашителни телефонни обаждания, за да я накарат да мълчи за инцидентите.
Тръмп е правил всичко възможно досиетата да не видят бял свят
Много факти около случая говорят за това, че Тръмп и Епстийн са имали близки отношения. Досега обаче не са доказани никакви нарушения на американския президент. Тръмп твърди, че е скъсал с финансиста още преди той да бъде осъден за сексуално посегателство в процес във Флорида през 2008 г.
Месеци наред миналата година Тръмп се съпротивляваше срещу това досиетата „Епстийн" да стана публично достояние - преди Конгресът, с подкрепата и на републиканци, да ги наложи.
Над 1000 са жертвите на Епстийн
Според ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ, Епстийн е обвинен в малтретиране на повече от хиляда непълнолетни момичета и млади жени. В някои случаи се твърди, че ги е набавял за известни личности. Мултимилионерът Епстийн бе осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция. След спорно споразумение с прокуратурата за признаване на вината обаче той излежа само около 13 месеца от присъдата си.
През юли 2019 г. Епстийн бе арестуван отново и обвинен от федерален съд в малтретиране на много други жертви. На 10 август 2019 г. той бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк. Според официални съобщения той се е самоубил.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дончо белината
07:07 09.03.2026
3 давност
Коментиран от #10, #13
07:11 09.03.2026
4 ООрана държава
07:12 09.03.2026
5 Гнусни изчадия
07:15 09.03.2026
6 Попов
Богоизбралите се се завирали в бункерите ма гонели всички небогоизбрани на улицата.
Нета е пълен с филипинци, еквадорци и сяква наемна работна ръка, която квичи, че са я отевали.
А Иран и изфукал запасите от 2014 та. Нищо съвременно не е почнал още да пуска.
С едни примитивни Шахеди, не като Гераните с реактивни двигатели, ИИ и инфраред, сринаха 3 от 5 те ТХААД системи.
Ду пе да им е яко на краварите и господарите им от държавата на Епстийн Сатанистите.
07:20 09.03.2026
7 Тъжната истина
07:23 09.03.2026
8 Дедо
07:24 09.03.2026
9 Ае копейките
07:25 09.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пари му под краката от епщайн
07:26 09.03.2026
12 Леля Гошо
07:30 09.03.2026
13 без съмнение
До коментар #3 от "давност":такова престъпление има, иначе Тръмп не би вкарал САЩ в тази война с Иран. Нали никой не си мисли, че Министерството на правосъдието е допуснало грешка и чак сега я поправя като вади доказателства уличаващи именно Тръмп. Министърът на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди не крие ционистките си възгледи и произраелската си позиция. Затова тя пуска на час по лъжичка доказателства срещу Тръмп във всеки момент, в който той започва да се колебае за войната срещу Иран. Тръмп е поставен под огромен натиск - той не иска тази война, американците също не искат тази война, но иранците плащат с кръвта си похотта на американския президент. Така иракчаните платиха заради похотта на Клинтън. Единственият изход от това положение е, че Тръмп да бъде отстранен от поста и САЩ се оттеглят от военните действия в Иран. Това едва ли ще стане като се има предвид колко ционисти има в Конгреса.
07:30 09.03.2026
14 гошо
07:32 09.03.2026
15 Дзак
07:35 09.03.2026
16 Крайно
07:36 09.03.2026
17 Хе хе...
Айде да не се правим на по ционисти от биби.
07:36 09.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:44 09.03.2026
20 факуса
07:45 09.03.2026
21 Ванга е предсказала че САЩ
07:45 09.03.2026
22 ББПП
07:52 09.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВВП
07:55 09.03.2026
25 Ццц
07:55 09.03.2026
26 Тромпета го е загазил
08:01 09.03.2026
27 ВВП
08:03 09.03.2026
28 Факти
08:04 09.03.2026
29 хихи
08:08 09.03.2026
30 сащисан кравар
08:09 09.03.2026