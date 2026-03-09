Новини
Мнения »
Досиетата "Епстийн": нови документи уличават тежко Тръмп

Досиетата "Епстийн": нови документи уличават тежко Тръмп

9 Март, 2026 07:00 2 808 30

Според ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ, Епстийн е обвинен в малтретиране на повече от хиляда непълнолетни момичета и млади жени

Досиетата "Епстийн": нови документи уличават тежко Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В оповестените данни от разследването срещу сексуалния престъпник Джефри Епстийн липсваха близо 50 страници. Това породи подозрения, че биват укривани заради президента Тръмп. Сега и те бяха публикувани. Какво има в тях?

Министерството на правосъдието на САЩ публикува още документи от разследването срещу починалия през 2019 г. сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които вече се споменава и името на Доналд Тръмп. Според министерството, при предишен преглед документите били „погрешно кодирани два пъти“ и затова не са били публикувани заедно с останалите документи по разследването, посочва АРД.

Преди това медии разкриха, че публикуваните документи по случая не съдържат всички материали по делото „Епстийн". Това породи предположения, че умишлено се укриват данни от разпитите, които може да уличават сегашния президент на САЩ Доналд Тръмп.

Какво съдържат новите документи?

През 2019 г. ФБР е разпитала четири пъти свидетелка, която твърди, че е била сексуално малтретирана както от Джефри Епстийн, така и от Доналд Тръмп. Тогава тя е била малолетна – когато е насилвана е била на възраст между 13 и 15 години.

В публикуваните документи обаче първоначално е било включено само резюме на един от тези разпити. Министерството на правосъдието обясни, че е била допусната грешка - документите са били погрешно маркирани като дубликати, затова те се публикуват чак сега, посочва агенция Франс прес.

Според препис от разпитите, проведени от ФБР, свидетелката е заявила, че Епстийн я е завел „или в Ню Йорк, или в Ню Джърси“ и я е запознал с Тръмп. Тя е ухапала Тръмп, когато той се опитал да я принуди да прави орален секс. В продължение на години тя и близки до нея са получавали заплашителни телефонни обаждания, за да я накарат да мълчи за инцидентите.

Тръмп е правил всичко възможно досиетата да не видят бял свят

Много факти около случая говорят за това, че Тръмп и Епстийн са имали близки отношения. Досега обаче не са доказани никакви нарушения на американския президент. Тръмп твърди, че е скъсал с финансиста още преди той да бъде осъден за сексуално посегателство в процес във Флорида през 2008 г.

Месеци наред миналата година Тръмп се съпротивляваше срещу това досиетата „Епстийн" да стана публично достояние - преди Конгресът, с подкрепата и на републиканци, да ги наложи.

Над 1000 са жертвите на Епстийн

Според ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ, Епстийн е обвинен в малтретиране на повече от хиляда непълнолетни момичета и млади жени. В някои случаи се твърди, че ги е набавял за известни личности. Мултимилионерът Епстийн бе осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция. След спорно споразумение с прокуратурата за признаване на вината обаче той излежа само около 13 месеца от присъдата си.

През юли 2019 г. Епстийн бе арестуван отново и обвинен от федерален съд в малтретиране на много други жертви. На 10 август 2019 г. той бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк. Според официални съобщения той се е самоубил.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дончо белината

    32 1 Отговор
    вярваше, че ако стане пак президент ще отърве въжето и ще си отмъсти на всички за 6-ти януари, но греда.

    07:07 09.03.2026

  • 3 давност

    33 1 Отговор
    има за това престъпление на Тръмп, ако въобще има такова. Много повече го грози импийчмънт с развоя на войната в Близкия Изток и слугинажа му към Нетаняху и Израел !

    Коментиран от #10, #13

    07:11 09.03.2026

  • 4 ООрана държава

    31 5 Отговор
    С тая война се опитва да заглуши шумотевицата около неговото име в досиетата

    07:12 09.03.2026

  • 5 Гнусни изчадия

    38 2 Отговор
    Този си е психопат и такъв е бил още в младите си години. Бабаитски кеч шоута, манекенки, всевъзможни финансови престъпления, с лъжи и измами е постигнал всичко. Целият им остров е гнусна сбирщина на убийци и мафиоти , затова са и в политиката.

    07:15 09.03.2026

  • 6 Попов

    25 3 Отговор
    Нещо снимки или видео от Изсралската Ротшилдска ко чи на имате ли? Яка цензурата.
    Богоизбралите се се завирали в бункерите ма гонели всички небогоизбрани на улицата.
    Нета е пълен с филипинци, еквадорци и сяква наемна работна ръка, която квичи, че са я отевали.
    А Иран и изфукал запасите от 2014 та. Нищо съвременно не е почнал още да пуска.
    С едни примитивни Шахеди, не като Гераните с реактивни двигатели, ИИ и инфраред, сринаха 3 от 5 те ТХААД системи.
    Ду пе да им е яко на краварите и господарите им от държавата на Епстийн Сатанистите.

    07:20 09.03.2026

  • 7 Тъжната истина

    18 2 Отговор
    Затова Америка е Америка. Опитват се да прикрият престъпленията на президента, но не се отказват докато истината не излезе наяве. Тук тефтерчето с ББ и Цв. Цв изчезва от колата на покаеш прокурор, а преписката не била доказателство!

    07:23 09.03.2026

  • 8 Дедо

    13 0 Отговор
    Навремето имаше едно предаване- Ами , СЕГА аааа.

    07:24 09.03.2026

  • 9 Ае копейките

    9 11 Отговор
    Тръмп наш?

    07:25 09.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пари му под краката от епщайн

    12 1 Отговор
    затова толкова напираше за втори мандат, но ще има сап от лопата по гърба.

    07:26 09.03.2026

  • 12 Леля Гошо

    13 1 Отговор
    Това е нищо. Евреите имат много компромати срещу него

    07:30 09.03.2026

  • 13 без съмнение

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "давност":

    такова престъпление има, иначе Тръмп не би вкарал САЩ в тази война с Иран. Нали никой не си мисли, че Министерството на правосъдието е допуснало грешка и чак сега я поправя като вади доказателства уличаващи именно Тръмп. Министърът на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди не крие ционистките си възгледи и произраелската си позиция. Затова тя пуска на час по лъжичка доказателства срещу Тръмп във всеки момент, в който той започва да се колебае за войната срещу Иран. Тръмп е поставен под огромен натиск - той не иска тази война, американците също не искат тази война, но иранците плащат с кръвта си похотта на американския президент. Така иракчаните платиха заради похотта на Клинтън. Единственият изход от това положение е, че Тръмп да бъде отстранен от поста и САЩ се оттеглят от военните действия в Иран. Това едва ли ще стане като се има предвид колко ционисти има в Конгреса.

    07:30 09.03.2026

  • 14 гошо

    12 2 Отговор
    Последната задача на оранжевия педофил е да свърши мръсната ционистка работа.

    07:32 09.03.2026

  • 15 Дзак

    4 0 Отговор
    А отново сам на пост мръсникът - провокатор пр/ст!

    07:35 09.03.2026

  • 16 Крайно

    7 1 Отговор
    време е да има ново определение за смърт! САМОУБИТ!

    07:36 09.03.2026

  • 17 Хе хе...

    13 0 Отговор
    Абе фaTkи, няма Епстийн, името е ЕПЩАЙН, евреин, човек на мосад!
    Айде да не се правим на по ционисти от биби.

    07:36 09.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    Рижото ПСЕ трябва и него да го "самоубият"...

    07:44 09.03.2026

  • 20 факуса

    6 1 Отговор
    ами по тръмпов обичай,щом го подозират,значи е вярно и в затвора

    07:45 09.03.2026

  • 21 Ванга е предсказала че САЩ

    6 1 Отговор
    Ще имат 45 президента Тръмп беше 45 президент предишния мандат

    07:45 09.03.2026

  • 22 ББПП

    2 0 Отговор
    А в бт една Пастирка ухапала млад ром от Лом

    07:52 09.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ВВП

    2 0 Отговор
    Тромп е последния президент на САЩ..след туй разпад .на 40 държави .

    07:55 09.03.2026

  • 25 Ццц

    3 0 Отговор
    Доказателствата с два и повече погрешно поставени печата са за специални случаи като избори. Те са с друга цена и за откриване на грешката в подпечатването има нужда от съвестен служител да ги разгледа и открие грешката. Голяма кочина е САЩ заради прасетата, които живеят и управляват сбиртака. Там винаги има възможност за откриване на нови доказателства. Байдън организира дело на Тръмп като намери позната бабичка да се сети, че Алф я ощипал през 1969 г. Имаше опити да се намерят "доказателства", че и Путин е другарувал с изверга с еврейско име. Оказа се доказано, че Епстийн много искал да се запознае с него и един олигарх щял да им организира срещата. В отговор Путин ги натоварил на товарния самолет и олигарха и евреина, както китайците ни върнаха веднъж Урсула, и от тогава и двамата не са стъпвали в Русия, но олигархът и до днес "се сеща" за нови неща за Путин в подходящи моменти и "доказва" разни неща. Помним, че през 2023 година се намери безспорно доказателство, че Украйна е самостоятелна държава от средновековието - карта на пътешественик от 17 век, направена на цветен принтер от него във формат А4. 🤣🤣

    07:55 09.03.2026

  • 26 Тромпета го е загазил

    0 0 Отговор
    Яко. Е затова нападна Иран, да отвлича вниманието, но юдите са лицемери, ще го изтипосат и ще го изкарат най- големия враг на световния мир

    08:01 09.03.2026

  • 27 ВВП

    0 0 Отговор
    Като всеки президент на САЩ ,и този направи много пакости ..смърт и мизерия .Да го пъхат в пандиза .пидифила..!!

    08:03 09.03.2026

  • 28 Факти

    0 2 Отговор
    4 пъти Епщайн е посещавал централата на ФСБ в Русия.В досиетата Епщайн Путин се споменава над 1000 пъти. Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета на Епщайн.

    08:04 09.03.2026

  • 29 хихи

    0 0 Отговор
    Щом ДойчеЗулу казва нещо, значи верното е обратното...

    08:08 09.03.2026

  • 30 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    Това е една и от основните причини Бандата на Епщайн да нападнат Иран!

    08:09 09.03.2026