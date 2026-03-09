Новини
Ердоган предупреди Иран, че застрашава „1000-годишно добросъседство и приятелство“

9 Март, 2026 20:40 2 185 38

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че изстреляна от Иран балистична ракета е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена

Ердоган предупреди Иран, че застрашава „1000-годишно добросъседство и приятелство“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Иран да се въздържа от грешни и провокативни стъпки, които биха хвърлили сянка върху 1000-годишното добросъседство между двете страни. Ердоган каза това днес в изявление след правителствено заседание, излъчвано на живо в профилите му в социалните мрежи, след като системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО свалиха ракета, навлязла във въздушното пространство на Турция, предаде БТА.

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че изстреляна от Иран балистична ракета е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

"Въпреки искрените ни предупреждения, продължават да се правят крайно грешни и провокативни стъпки, които поставят на изпитание приятелството на Турция. Не трябва да се влиза в ситуация, която би отворила дълбоки рани в сърцето и умовете на народа ни и би хвърлила сянка върху 1000-годишното ни добросъседство и приятелство. И мястото, и поведението на Турция са ясни – налице са неимоверните усилия, които полагаме за предотвратяването на разрастването на огъня и проливането на още кръв", заяви Ердоган.

Той призова Иран да не бъде настоятелен "в допускането на грешки и проявяването на упорство" и подчерта, че Турция следи събитията заедно със своите партньори от НАТО, както и с останалите си съюзници.

Ердоган увери, че от 28 февруари насам (когато започнаха ударите на Израел и на САЩ по цели в Иран – бел. ред.) турското правителство наблюдава внимателно ситуацията с всички свои структури, като всички институции са мобилизирани и Турция е готова да вземе допълнителни мерки при необходимост.

„Целта ни е най-напред да държим страната ни далеч от този огън. Сигурността на Турция и спокойствието на 86-те милиона жители на страната ни са най-важното за нас в този период. Не искаме да пострада нито един наш сънародник. Въпреки онези, които наливат масло в огъня, за да тласнат региона ни към нестабилност, ние носим вода и полагаме искрени усилия, за да овладеем огъня преди да се е разраснал още повече и дори, ако може, да го изгасим“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че и при конфликта в Иран Турция е на страната на правото, мира, стабилността и търсенето на решение чрез диалог.

„Разговарях с 16 лидери в търсене на решение за конфликта преди да се е разраснал. По същия начин външният ни министър (Хакан Фидан) проведе над 50 телефонни разговора. Министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб, директорът на разузнаването (МИТ), както и останалите ни колеги са в непрекъснат контакт със съответните институции“, заяви Ердоган.

Турският президент увери, че държавата не оставя нищо на случайността, както и че се полагат усилия последствията от кризата да бъдат минимални. Той подчерта, че засега ситуацията на турската борса и лирата остават стабилни.

Турският президент подчерта, че енергийният сектор в Турция също е под контрол и допълни, че ситуацията на трите гранични пункта на страната с Иран е спокойна.

Ердоган отговори и на критиките на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за действията на правителството в настоящата ситуация. Според него опозицията няма визия за външната политика и ѝ липсва опит в управлението на кризи и в дипломацията, както и е предубедена към Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ернaсран

    13 16 Отговор
    То пък тия тюрми ги е имало преди 1000 г 😆

    Коментиран от #17, #26

    20:42 09.03.2026

  • 2 Европеец

    34 9 Отговор
    Заглавието вероятно е вярно..... Иран е наясно с казано от Ердоган и не би рискувал......Ама ми се струва ,че това е поредната провокация на кравари и евреи.....

    Коментиран от #12, #36

    20:43 09.03.2026

  • 3 СПОКО БЕ

    21 4 Отговор
    Ракетите са ционски. Нали с тях не си приятел.

    20:44 09.03.2026

  • 4 7776

    21 3 Отговор
    Ердо, таз ракета не е за Турция, остави я! Тя знае къде да удари!

    20:44 09.03.2026

  • 5 Баджо

    13 10 Отговор
    Не се газирай ердо и без това си безгласен

    20:45 09.03.2026

  • 6 пиночет

    5 13 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    20:54 09.03.2026

  • 7 Да си копейка е Божие наказание

    2 12 Отговор
    Мда.

    20:58 09.03.2026

  • 8 Македонско войн

    6 0 Отговор
    интересно, май Ердоган е наясно кой какво изстрелва.

    20:59 09.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хъхъ

    11 8 Отговор
    След Иран следва Турция. Ердоганчо да не се прави на ударен, а да подкрепи Иран!

    Коментиран от #24

    21:01 09.03.2026

  • 11 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Приятелството свърши

    21:01 09.03.2026

  • 12 Фйкгф

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Да те турците спят и въобще нямат системи за проследяване и чакат други да им кажат каква е ракетата

    21:01 09.03.2026

  • 13 Напомням

    8 5 Отговор
    Ердоган е единствения мюсюлмански лидер, който е носител на най-голямата еврейска награда. Вие си направете изводите.

    21:03 09.03.2026

  • 14 Да,бе

    5 6 Отговор
    Един Кюрдистан може и да повлияе на османското разбиране за мъжко забременяване...Ще им се получи накрая.

    Коментиран от #16

    21:04 09.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Киро

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    А Ве Гьот гори ли къщата на кошията гориш и ти.

    21:12 09.03.2026

  • 17 Ще има и още

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ернaсран":

    Те в Ориента тази цифра я обичат. До вчера може да са били във война но го пишат, че от иляда години са в мир и още иляда ще пребъдат - по възможност - със същите лидери.
    А иначе империята с която Османците са воювали вероятно повече от колкото и с Русия е ..... Персия. Но както казах: в Ориента е така .....

    21:13 09.03.2026

  • 18 Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мехмед":

    И като удари какво, то няма хора...загубата няма да е голяма...

    21:13 09.03.2026

  • 19 Баязид Светкавицата

    1 3 Отговор
    Говори се ,че У .. ЙЛО и днес е превзел селата ПОКРОВСК и Купянск.
    Ама утре шел да ги завземе отново, щото 13 годишния...3 дневен БЛИЦКРИГ продължава,.. движуха та...към Лиса бон ТОЖЕ

    21:14 09.03.2026

  • 20 Тоалетна Хартия

    5 0 Отговор
    Цианидите искат да вкарат във войната и Турция!! Турция може и да се съгласи за парче от баницата!!!

    21:16 09.03.2026

  • 21 Ердоган е държавник

    6 2 Отговор
    Ердоган е мъдър държавник ! Той няма да се подаде на провокация !

    21:17 09.03.2026

  • 22 Ха ха

    5 5 Отговор
    Тази ракета е била за България но Ердоган ни пощади за втори път..Българските политици трябва да му целуват ръка .

    Коментиран от #29

    21:21 09.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мама

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "хъхъ":

    Знае какво го чака Америка и Израел ще го думнат. С тях шега не бива, всички го знаят много добре. Дори не си го помисляйте.

    21:30 09.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ернaсран":

    Кви хиляда години, кви пет лева🤣🤣

    21:38 09.03.2026

  • 27 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мехмед":

    Бе мани да не се изпляска от отклонението в анкара😂

    Коментиран от #31

    21:40 09.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха":

    НЕ ПОЛИТИЦИТЕ,А ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ ОКОЛО ЛЕТИЩЕТО! ПОЛИТИЦИТЕ БЪРКАТ ФЕКАЛИИТЕ!

    21:44 09.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мехмед

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "....":

    Велика Турция е предприела мерки, спокойно. Българята вече цяла седмица треперят от страх и реват през сълзи и сополи. Дано Иран нанесе смъртоносни удари по тая нищо не ставаща българия.

    Коментиран от #38

    21:46 09.03.2026

  • 32 Мехмед

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Боруна Лом":

    Много съм доволен, че те изнервих, Ох, че кеф. 😂 😂 😂

    21:47 09.03.2026

  • 33 Дернев

    0 0 Отговор
    Тези 2 ракети са като атентата в Сарафово. Едни го правят, а обвиняват други. Общото е, че и в двата случая Щатите стоят зад тях и печелят от тях. За сега само от Сарафово. Сега целта им е да вкарат НАТО във войната. Лошото е, че става със съгласието на Ердоган, който иска да не остави Израел да има основна роля в региона след края на войната.

    21:48 09.03.2026

  • 34 Тоалетна Хартия

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мехмед":

    Ганчо ти е християнин , колкото ти си мюсюлманин с кебапчета и пържоли и ракия...Ко се правиш на много правоверен, като си българин със сменена вяра!! Въпроса е дали прадядото си е сменил вярата доброволно за някоя друга привилегии!!

    21:48 09.03.2026

  • 35 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Не е Иран,бай Ердо.........

    21:49 09.03.2026

  • 36 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Аркадаш, да не си я изстрелял ти по заповед на Коцето

    21:50 09.03.2026

  • 37 Д.Пеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мехмед":

    вече зам кой си и къде живееш !
    бъди умерен!

    21:55 09.03.2026

  • 38 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мехмед":

    Дано те гръмнат 😂

    21:58 09.03.2026

