Ердоган предупреди Иран, че застрашава „1000-годишно добросъседство и приятелство“

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Иран да се въздържа от грешни и провокативни стъпки, които биха хвърлили сянка върху 1000-годишното добросъседство между двете страни. Ердоган каза това днес в изявление след правителствено заседание, излъчвано на живо в профилите му в социалните мрежи, след като системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО свалиха ракета, навлязла във въздушното пространство на Турция, предаде БТА.
Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че изстреляна от Иран балистична ракета е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
"Въпреки искрените ни предупреждения, продължават да се правят крайно грешни и провокативни стъпки, които поставят на изпитание приятелството на Турция. Не трябва да се влиза в ситуация, която би отворила дълбоки рани в сърцето и умовете на народа ни и би хвърлила сянка върху 1000-годишното ни добросъседство и приятелство. И мястото, и поведението на Турция са ясни – налице са неимоверните усилия, които полагаме за предотвратяването на разрастването на огъня и проливането на още кръв", заяви Ердоган.
Той призова Иран да не бъде настоятелен "в допускането на грешки и проявяването на упорство" и подчерта, че Турция следи събитията заедно със своите партньори от НАТО, както и с останалите си съюзници.
Ердоган увери, че от 28 февруари насам (когато започнаха ударите на Израел и на САЩ по цели в Иран – бел. ред.) турското правителство наблюдава внимателно ситуацията с всички свои структури, като всички институции са мобилизирани и Турция е готова да вземе допълнителни мерки при необходимост.
„Целта ни е най-напред да държим страната ни далеч от този огън. Сигурността на Турция и спокойствието на 86-те милиона жители на страната ни са най-важното за нас в този период. Не искаме да пострада нито един наш сънародник. Въпреки онези, които наливат масло в огъня, за да тласнат региона ни към нестабилност, ние носим вода и полагаме искрени усилия, за да овладеем огъня преди да се е разраснал още повече и дори, ако може, да го изгасим“, заяви Ердоган.
Той подчерта, че и при конфликта в Иран Турция е на страната на правото, мира, стабилността и търсенето на решение чрез диалог.
„Разговарях с 16 лидери в търсене на решение за конфликта преди да се е разраснал. По същия начин външният ни министър (Хакан Фидан) проведе над 50 телефонни разговора. Министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб, директорът на разузнаването (МИТ), както и останалите ни колеги са в непрекъснат контакт със съответните институции“, заяви Ердоган.
Турският президент увери, че държавата не оставя нищо на случайността, както и че се полагат усилия последствията от кризата да бъдат минимални. Той подчерта, че засега ситуацията на турската борса и лирата остават стабилни.
Турският президент подчерта, че енергийният сектор в Турция също е под контрол и допълни, че ситуацията на трите гранични пункта на страната с Иран е спокойна.
Ердоган отговори и на критиките на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за действията на правителството в настоящата ситуация. Според него опозицията няма визия за външната политика и ѝ липсва опит в управлението на кризи и в дипломацията, както и е предубедена към Близкия изток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ернaсран
Коментиран от #17, #26
20:42 09.03.2026
2 Европеец
Коментиран от #12, #36
20:43 09.03.2026
3 СПОКО БЕ
20:44 09.03.2026
4 7776
20:44 09.03.2026
5 Баджо
20:45 09.03.2026
6 пиночет
20:54 09.03.2026
7 Да си копейка е Божие наказание
20:58 09.03.2026
8 Македонско войн
20:59 09.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хъхъ
Коментиран от #24
21:01 09.03.2026
11 Ха ха ха
21:01 09.03.2026
12 Фйкгф
До коментар #2 от "Европеец":Да те турците спят и въобще нямат системи за проследяване и чакат други да им кажат каква е ракетата
21:01 09.03.2026
13 Напомням
21:03 09.03.2026
14 Да,бе
Коментиран от #16
21:04 09.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Киро
До коментар #14 от "Да,бе":А Ве Гьот гори ли къщата на кошията гориш и ти.
21:12 09.03.2026
17 Ще има и още
До коментар #1 от "Ернaсран":Те в Ориента тази цифра я обичат. До вчера може да са били във война но го пишат, че от иляда години са в мир и още иляда ще пребъдат - по възможност - със същите лидери.
А иначе империята с която Османците са воювали вероятно повече от колкото и с Русия е ..... Персия. Но както казах: в Ориента е така .....
21:13 09.03.2026
18 Ганьо
До коментар #15 от "Мехмед":И като удари какво, то няма хора...загубата няма да е голяма...
21:13 09.03.2026
19 Баязид Светкавицата
Ама утре шел да ги завземе отново, щото 13 годишния...3 дневен БЛИЦКРИГ продължава,.. движуха та...към Лиса бон ТОЖЕ
21:14 09.03.2026
20 Тоалетна Хартия
21:16 09.03.2026
21 Ердоган е държавник
21:17 09.03.2026
22 Ха ха
Коментиран от #29
21:21 09.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мама
До коментар #10 от "хъхъ":Знае какво го чака Америка и Израел ще го думнат. С тях шега не бива, всички го знаят много добре. Дори не си го помисляйте.
21:30 09.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха,ха
До коментар #1 от "Ернaсран":Кви хиляда години, кви пет лева🤣🤣
21:38 09.03.2026
27 ....
До коментар #15 от "Мехмед":Бе мани да не се изпляска от отклонението в анкара😂
Коментиран от #31
21:40 09.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боруна Лом
До коментар #22 от "Ха ха":НЕ ПОЛИТИЦИТЕ,А ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ ОКОЛО ЛЕТИЩЕТО! ПОЛИТИЦИТЕ БЪРКАТ ФЕКАЛИИТЕ!
21:44 09.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мехмед
До коментар #27 от "....":Велика Турция е предприела мерки, спокойно. Българята вече цяла седмица треперят от страх и реват през сълзи и сополи. Дано Иран нанесе смъртоносни удари по тая нищо не ставаща българия.
Коментиран от #38
21:46 09.03.2026
32 Мехмед
До коментар #30 от "Боруна Лом":Много съм доволен, че те изнервих, Ох, че кеф. 😂 😂 😂
21:47 09.03.2026
33 Дернев
21:48 09.03.2026
34 Тоалетна Хартия
До коментар #28 от "Мехмед":Ганчо ти е християнин , колкото ти си мюсюлманин с кебапчета и пържоли и ракия...Ко се правиш на много правоверен, като си българин със сменена вяра!! Въпроса е дали прадядото си е сменил вярата доброволно за някоя друга привилегии!!
21:48 09.03.2026
35 Бай онзи
21:49 09.03.2026
36 Ердоган
До коментар #2 от "Европеец":Аркадаш, да не си я изстрелял ти по заповед на Коцето
21:50 09.03.2026
37 Д.Пеевски
До коментар #15 от "Мехмед":вече зам кой си и къде живееш !
бъди умерен!
21:55 09.03.2026
38 .....
До коментар #31 от "Мехмед":Дано те гръмнат 😂
21:58 09.03.2026