Звезда на Манчестър Сити отнесе сериозна глоба

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри беше глобен с 80 000 паунда, но избегна отстраняване от игра заради коментари, които направи след мач от Висшата лига. Тогава испанският футболист постави под въпрос почтеността на съдия, пише агенция АП.

След равенството 2:2 на Сити с Тотнъм на 1 февруари, Родри каза: „Спечелихме твърде много и хората не искат да спечелим, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно, не е честно.“

От Футболната асоциация на Англия заявиха, че Родри е признал по време на независимо изслушване обвинението, че е „действал по неподходящ начин по време на интервю за медиите, като е направил коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или длъжностни лица на мача.“

Освен глобата, испанецът, който спечели „Златната топка“ за 2024 година, беше предупреден за бъдещото си поведение.