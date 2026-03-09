Новини
Звезда на Манчестър Сити отнесе сериозна глоба

Звезда на Манчестър Сити отнесе сериозна глоба

9 Март, 2026 20:31

След равенството 2:2 на Сити с Тотнъм на 1 февруари, Родри каза: „Спечелихме твърде много и хората не искат да спечелим, но съдията трябва да бъде неутрален

Звезда на Манчестър Сити отнесе сериозна глоба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри беше глобен с 80 000 паунда, но избегна отстраняване от игра заради коментари, които направи след мач от Висшата лига. Тогава испанският футболист постави под въпрос почтеността на съдия, пише агенция АП.

След равенството 2:2 на Сити с Тотнъм на 1 февруари, Родри каза: „Спечелихме твърде много и хората не искат да спечелим, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно, не е честно.“

От Футболната асоциация на Англия заявиха, че Родри е признал по време на независимо изслушване обвинението, че е „действал по неподходящ начин по време на интервю за медиите, като е направил коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или длъжностни лица на мача.“

Освен глобата, испанецът, който спечели „Златната топка“ за 2024 година, беше предупреден за бъдещото си поведение.


  • 1 Защо

    0 0 Отговор
    вече и мнението не може да си кажеш в свободните демократични страни. Глоби и затвор.

    21:02 09.03.2026

