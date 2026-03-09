Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

9 Март, 2026 20:06

Възпитаниците на Хулио Веласкес изиграха слаб мач, в който рядко застрашаваха вратата на Боян Милосавлевич

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Левски постигна много трудна победа с 1:0 над Локомотив Пловдив в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. Единствения гол на "Герена" вкара Евертон Бала в 89-ата минута от дузпа. В началото на мача попадение на дебютиралия Стипе Вуликич беше отменен заради засада.

Възпитаниците на Хулио Веласкес изиграха слаб мач, в който рядко застрашаваха вратата на Боян Милосавлевич. В същото време "смърфовете" бяха много добре групирани в своята половина.

С успеха Левски продължава да води с 9 точки на втория Лудогорец. "Сините" имат 59 пункта в своя актив. Локомотив е шести с 35 точки.

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

Първият удар към една от двете врати нанесе Армстронг Око-Флекс. Ирландецът обаче не затрудни Боян Милосавлевич с шут от границата на наказателното поле. В 8-ата минута "сините" бяха близо до гол. Евертон Бала центрира от корнер към далечната греда, където Стипе Вуликич свали с глава към Око-Флекс. Ирландецът шутира от няколко метра, но Лукас Риян изчисти пред голлинията. Топката се озова в Бала, който също стреля, но не затрудни Боян Милосавлевич.

След четвърт час игра попадение на домакините беше отменено. Евертон Бала центрира от свободен удар, а Стипе Вуликич се извиси и с глава прати топката във вратата. Попадението на хърватина обаче беше отменено заради засада.

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

В 20-ата минута Каталин Иту получи контузия и беше заменен от Жулиен Лами. Малко след това Лукас Риян отново блокира удар на Око-Флекс.

В 40-ата минута Тодор Павлов се озова на добра позиция, но ударът му беше блокиран. Малко след това Умарбаев отне топката след грешка на Гашпер Търдин. Таджикистанецът подаде към Жулиен Лами отляво. Фланговият футболист отправи удар от границата на наказателното поле, но прати топката над вратата.

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

В 52-ата минута "смърфовете" можеше да поведат. Жоел Цварц със страхотен пас изведе Жулиен Лами отляво. Французинът пусна топката между краката на Алдаир и се озова на стрелкова позиция, като потърси близкия ъгъл, но ударът му премина покрай вратата.

Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

В следващите минути домакините владееха инициативата, но в офанзивен план бяха без никаква идея как да стигнат до гол. В 78-ата минута Кристиан Димитров центрира в наказателното поле, където Мазир Сула отправи слаб удар с глава, с който не затрудни противниковия страж.

В 88-ата минута Армстронг Око-Флекс се освободи в наказателното поле, след което беше фаулиран от Мартин Русков. Главният съдия Димитър Димитров не се поколеба да посочи бялата точка. Зад топката застана Евертон Бала и с удар в левия ъгъл вкара за 1:0.


  • 1 Файърфлай

    15 3 Отговор
    От 200 съдии 199 при положението за "дузпата" щяха да дадат жълт картон за симулация. "Левски" спечели логично,но не и заслужено.

    20:09 09.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Дузпа да даде и от резила да ги отърве.

    20:11 09.03.2026

  • 3 Твртв

    16 1 Отговор
    Никаква дузпа! Си ния. ка Тун се мъчат да го правят шампион.

    20:11 09.03.2026

  • 4 Брряяя

    8 0 Отговор
    За първи път да зърна и на четирите снимки ,само една ,,снежинка" на терена,като някои са спорни...

    20:11 09.03.2026

  • 5 Някой

    12 0 Отговор
    Подарена дузпа, в която защитника си прибра краката, а на нападателя се плъзна към тях. Може и умишлено да е за симулация, ако не е изпързалване и на нападателят. По-скоро е нарушение на нападателя, отколкото обратното. След което пропуснаха потенциална дузпа за Локо Пл. Къде е ВАР? Да не говорим, че при измислената дузпа няколко пъти се подхлъзваха играчи. Намокрили ли са стадиона? Имаше минимум 3 подхлъзвания в ситуацията, ако не и повече.

    Коментиран от #7

    20:11 09.03.2026

  • 6 Дузпа..,като не може с друго

    11 0 Отговор
    Уефскиии.....АБОНАТ на ЛУДОРЕЕЕЦЦ !!!
    А вече и на Локо

    20:13 09.03.2026

  • 7 Някой

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Топката отиваше в една посока, а нападателят си плъзна крак към събраните на защитника на примерно 120-140 градуса от посоката на топката. Докосването е следствие на играта на нападателят, а не на защитника.

    20:15 09.03.2026

  • 8 С. Подуене, Софийско

    11 1 Отговор
    Никаква дузпа!

    20:15 09.03.2026

  • 9 Фудбалер

    10 1 Отговор
    Ако във футбола нямаше подарени дузпи, то отборът Левски отдавна да са го закрили. Факт.

    20:16 09.03.2026

  • 10 Нулио Веласкес

    9 0 Отговор
    Има нареждане от намагнитения, Подуене да е шампион. Много слаб отбор.

    20:17 09.03.2026

  • 11 Уефа

    7 0 Отговор
    В Европа няма да има бг съдии, гу вя даа ,ще падате и от сервитьори,и от монахини....

    20:17 09.03.2026

  • 12 Митков Шопа

    6 1 Отговор
    Не само, че нямаше дузпа, ами обратното, лефскарят извърши нарушение.

    20:19 09.03.2026

  • 13 Куба

    3 0 Отговор
    За последно Магнитски помага на рогатите. После поема към Куба, на курорт-Гуантанамо

    20:21 09.03.2026

  • 14 ст.серж. Геренски

    0 0 Отговор
    Срамно съдийство. И пак в угода на милиционерския отбор.

    20:27 09.03.2026

