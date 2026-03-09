Дузпа в края донесе победата на Левски срещу Локо Пд

Левски постигна много трудна победа с 1:0 над Локомотив Пловдив в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. Единствения гол на "Герена" вкара Евертон Бала в 89-ата минута от дузпа. В началото на мача попадение на дебютиралия Стипе Вуликич беше отменен заради засада.

Възпитаниците на Хулио Веласкес изиграха слаб мач, в който рядко застрашаваха вратата на Боян Милосавлевич. В същото време "смърфовете" бяха много добре групирани в своята половина.

С успеха Левски продължава да води с 9 точки на втория Лудогорец. "Сините" имат 59 пункта в своя актив. Локомотив е шести с 35 точки.

Първият удар към една от двете врати нанесе Армстронг Око-Флекс. Ирландецът обаче не затрудни Боян Милосавлевич с шут от границата на наказателното поле. В 8-ата минута "сините" бяха близо до гол. Евертон Бала центрира от корнер към далечната греда, където Стипе Вуликич свали с глава към Око-Флекс. Ирландецът шутира от няколко метра, но Лукас Риян изчисти пред голлинията. Топката се озова в Бала, който също стреля, но не затрудни Боян Милосавлевич.

След четвърт час игра попадение на домакините беше отменено. Евертон Бала центрира от свободен удар, а Стипе Вуликич се извиси и с глава прати топката във вратата. Попадението на хърватина обаче беше отменено заради засада.

В 20-ата минута Каталин Иту получи контузия и беше заменен от Жулиен Лами. Малко след това Лукас Риян отново блокира удар на Око-Флекс.

В 40-ата минута Тодор Павлов се озова на добра позиция, но ударът му беше блокиран. Малко след това Умарбаев отне топката след грешка на Гашпер Търдин. Таджикистанецът подаде към Жулиен Лами отляво. Фланговият футболист отправи удар от границата на наказателното поле, но прати топката над вратата.

В 52-ата минута "смърфовете" можеше да поведат. Жоел Цварц със страхотен пас изведе Жулиен Лами отляво. Французинът пусна топката между краката на Алдаир и се озова на стрелкова позиция, като потърси близкия ъгъл, но ударът му премина покрай вратата.

В следващите минути домакините владееха инициативата, но в офанзивен план бяха без никаква идея как да стигнат до гол. В 78-ата минута Кристиан Димитров центрира в наказателното поле, където Мазир Сула отправи слаб удар с глава, с който не затрудни противниковия страж.

В 88-ата минута Армстронг Око-Флекс се освободи в наказателното поле, след което беше фаулиран от Мартин Русков. Главният съдия Димитър Димитров не се поколеба да посочи бялата точка. Зад топката застана Евертон Бала и с удар в левия ъгъл вкара за 1:0.