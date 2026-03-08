Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп отправи предупреждение към новия върховен лидер на Иран

Тръмп отправи предупреждение към новия върховен лидер на Иран

8 Март, 2026 20:15 3 075 233

  доналд тръмп
  иран
  върховен лидер
  предупреждение

Американският президент заяви, че Вашингтон трябва да одобри бъдещото ръководство на Техеран и не изключи нови действия срещу ядрената програма на страната

Тръмп отправи предупреждение към новия върховен лидер на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че новият върховен лидер на Иран няма да се задържи дълго на власт, ако не получи одобрението на Вашингтон. В интервю за ABC той подчерта, че Съединените щати трябва да имат решаваща дума за бъдещото ръководство на страната, предава Vesti.bg.

„Той ще трябва да получи одобрение от нас“, каза Тръмп. „Ако това не се случи, няма да го има дълго. Искаме да сме сигурни, че няма да се връщаме към същата ситуация на всеки десет години, когато може би няма да има президент като мен, който да предприеме подобни действия.“

Американският лидер посочи, че основната цел е да се предотврати възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му САЩ не искат след няколко години да се налага отново да се изправят пред същия проблем.

Тръмп заяви също, че би могъл да подкрепи лидер, който е свързан със стария режим, стига той да бъде подходящ за тази роля. „Бих го направил, ако това означава да се избере добър лидер. Има много хора, които биха могли да отговарят на тези условия“, каза той.

Президентът твърди, че Иран е имал планове да разшири влиянието си в региона. „Те са като хартиен тигър. Преди седмица не бяха такъв, но щяха да атакуват. Планът им беше да ударят целия Близък изток и да го завладеят“, заяви Тръмп.

Той не изключи и възможността САЩ да предприемат допълнителни действия, включително изпращане на специални сили за конфискуване на иранския обогатен уран. „Всичко е на масата“, подчерта американският президент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атома фъргай бай Дончо!

    16 76 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #20, #53, #60, #64, #98, #222

    20:17 08.03.2026

  • 2 Ненормалния краеар пак е неадекватен

    95 15 Отговор
    Тази деменция не знае къде се намира

    Коментиран от #27

    20:17 08.03.2026

  • 3 Дедо Боже

    73 13 Отговор
    Еййй, оранжевия, а запри са, че ми писва от тебе...

    Коментиран от #134, #154

    20:18 08.03.2026

  • 4 Аз и моето семейство

    17 73 Отговор
    Не харесваме Тръмп,но в случия е прав.

    Коментиран от #46

    20:18 08.03.2026

  • 5 Куку

    73 11 Отговор
    Откачен човек.

    20:19 08.03.2026

  • 6 Саймън каза

    16 66 Отговор
    Иран приключи.

    20:19 08.03.2026

  • 7 Коста

    65 14 Отговор
    Кой си ти че да одобряваш каквото и да е бе? Дъртапардюхо! А не трябва ли първо жена ти Мелани да одобри? По стара семейна традиция?!

    Коментиран от #24

    20:20 08.03.2026

  • 8 Мара Захарова

    32 14 Отговор
    Възмутително!

    Коментиран от #23

    20:20 08.03.2026

  • 9 Новини от последните минути

    3 4 Отговор
    Върховната рада на Украйна и президента Зеленски взеха решение да изпратят 4000 войници от най елитните подразделения на ВСУ в подкрепа на Американо -Израелската коалиция срещу Иран. Зеленски заяви пред радата - "Ислямска джамахирия Иран активно участваше в агресията срещу нашата държава. Руския нашественик получи от ислямистите над 40 хиляди дрона "Шахед" и над 500 хиляди артилерийски снаряди. Този акт е пряко участие във войната срещу нас. Решението беше взето лично от убития върховен лидер на джамахирията аятолах Али Хаменей който си получи това което заслужаваше. Затова наше морално и военно право е да помогнем за пълното унищожение на един от агресорите срещу суверенна Украйна"

    Коментиран от #219, #229

    20:20 08.03.2026

  • 10 Сталин

    63 11 Отговор
    САЩ са огромна психиатрична клиника и Дъмбо е началник на клиниката

    20:21 08.03.2026

  • 11 Сталин

    45 10 Отговор
    -Равина на Иран Хакам Юнес Лалезар

    "С гордост изказвам съболезнования за мъченическата смърт на мъдрия лидер ,Имам Хаменей (нека почива в мир),на неговото уважаемо семейство,благородния народ на Иран и всички търсещи свобода по света . Въпреки че загубата му е голяма и непоправима трагедия за иранската нация ,търсещия справедливост народ на Иран наистина ще продължи да следва неговия път и напътствия,предлагайки кръвта си в жертва.С непоколебимост и смела защита те ще поставят всички врагове на колене.

    За пореден път престъпна Америка и ционисткият режим ,чрез страхливо и безчестно нападение ,потънаха още по дълбоко в блатото на колапса .Нарушавайки всички международни закони ,те извършиха гнусно престъпление по време на преговорите .Това поведение е осъдено от всички свободни нации и несъмнено ще получи решителен и предизвикващ съжаление отговор от въоръжените сили на Ислямска република Иран.

    Пожелавам победа на иранската нация и установяване на мир и спокойствие в света.

    С уважение
    Хакам д-р Юнес Хамами Лалезар
    Религиозен лидер на иранския еврейски народ."

    20:21 08.03.2026

  • 12 Аятолах в хамак

    45 9 Отговор
    Избрахме Ким Чен Ун за Аятолах ! Тръмп напълни пелените!

    20:21 08.03.2026

  • 13 Дайджест

    9 35 Отговор
    Вашингтонският ол1гофрен е.а мам@та на кремълският ид1от.

    20:21 08.03.2026

  • 14 Ххх

    48 7 Отговор
    Тоя говедар е напълно изтрещял и е опасен за цял свят.

    20:21 08.03.2026

  • 15 Внимание

    43 7 Отговор
    Баба Пена от женския пазар също отправи предупреждение към Иран.
    Новият Аятолах ще да е много притеснен.

    20:22 08.03.2026

  • 16 Сталин

    40 6 Отговор
    Всичките арабски емирства пуделите на САЩ ги чака смърт вече започнаха да се бомбят заводи за обезсоляване на вода,всички тези държави набавят вода за пиене на 90% от тези заводи ,другата седмица привършва капа цитета за складиране не нефт и тези сондажи за нефт не могат да бъдат спрени просто като се сложи тапа защото това е огромно налягане и нефта ще потече из пустинята и в океана ,района го чака тотален апокалипсис ,същото чака и Европа без горива ,бунтове ,глад и смърт

    Коментиран от #25

    20:22 08.03.2026

  • 17 А така!

    6 29 Отговор
    Изпържи ги!!!

    20:22 08.03.2026

  • 18 Пепи

    35 5 Отговор
    Този Тръмпоч е ненормален,значи той само да има ядрено оръжие ,другите нямат право да имат,защо.Този човек е професионален дебил,той се меси в.суверинитета на много държави,от къде накъде той иска да поеме управлението на суверенни държави .

    20:23 08.03.2026

  • 19 Българин

    8 35 Отговор
    Тръмп не е заплашил никой, който изпълнява всички негови искания и се съобразява с интересите му. Така че, ако служим на американските искания и им служим, ще си гарантираме мира и живота. А ако ли не, ще ни бонбандират по-жестоко и от иранците!

    Коментиран от #37, #40

    20:23 08.03.2026

  • 20 Доктор Иванов от клиника Карлуково

    31 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Атома е в тая 213. Пази се защото санитарите пристигат.

    20:23 08.03.2026

  • 21 Сталин

    38 11 Отговор
    Всяка държава която не е на страната на Иран е на страната на терористи,сатанисти и убийци на деца

    Коментиран от #41, #45

    20:23 08.03.2026

  • 22 Новият аятолах:

    22 6 Отговор
    ГoyФъкЙoceлф, кучкo на Сиона!

    20:24 08.03.2026

  • 23 Пени

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Мара Захарова":

    Наздаве , Марийке!

    20:24 08.03.2026

  • 24 Дедо

    4 29 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Ами реално е днешният Цезар , дали е добър или лош той е световният лидер и той решава кой ще живее и кой ще умре. Нашата планета винаги е била джунгла ,в която по силният решава съдбата на по слабия. Друго правило няма.

    Коментиран от #85

    20:24 08.03.2026

  • 25 Опушена ватенкс

    8 28 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    В Крим нямаме вода от 12 години.

    Коментиран от #32

    20:24 08.03.2026

  • 26 Дончо

    21 5 Отговор
    Изяш тенджера боб и фъргай фъргай, само гледай да не сенасереш!

    20:25 08.03.2026

  • 27 Хеми значи бензин

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "Ненормалния краеар пак е неадекватен":

    Какво е това краеар?

    Коментиран от #36, #42, #44

    20:25 08.03.2026

  • 28 Тия

    7 19 Отговор
    дни, в иран пак ще има трайни промени в топографията, и релефа.

    20:25 08.03.2026

  • 29 Да обявява каквото иска

    24 5 Отговор
    Няма да избяга от епщайн.

    20:25 08.03.2026

  • 30 Шемет

    25 5 Отговор
    Шемет. Нали се хвалеше, че са им унищожили ядрената програма? Колко пъти им унищожиха флота? Досега преброих 4 пъти, а корабите не свършват.

    20:26 08.03.2026

  • 31 Сталин

    26 5 Отговор
    Вече има паника в Дубай магазините са изпразнени от храна и имат само още за 10 дни хранителни стоки, всички хранителни стоки в Дубай идват по въздуха и морето което е напълно блокирано

    Коментиран от #123

    20:26 08.03.2026

  • 32 Ъъъъ

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Опушена ватенкс":

    То и мост нямахте.... Пътувайте със салове, но явно сте го ьабравушили.

    20:26 08.03.2026

  • 33 Евреин

    20 4 Отговор
    Този кретен наистина не е с всичкия си

    20:26 08.03.2026

  • 34 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 9 Отговор
    Правя КАСТИНГ ЗА АЯТОЛАХ.

    20:26 08.03.2026

  • 35 Еххехехеееее

    17 7 Отговор
    Само като му видях снимката на Рижия, си личи колко е избушил

    20:26 08.03.2026

  • 36 Кравар

    11 6 Отговор

    До коментар #27 от "Хеми значи бензин":

    Говедар

    Коментиран от #48

    20:27 08.03.2026

  • 37 Абе

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Баща ти да си беше сложил гумичка на бастуна

    20:27 08.03.2026

  • 38 Димящ ТЮРБАН

    5 10 Отговор
    Избирайте новият Аятолах и да да приключва тоя ужас....

    20:28 08.03.2026

  • 39 Тервел

    9 8 Отговор
    Не се заблуждавайте САЩ и Израел са опасни хищници с които не можеш да се шегуваш. Те са като Римската империя с ядрено оръжие.

    Коментиран от #49

    20:28 08.03.2026

  • 40 Ганчев

    6 13 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Копейкин искаше да ни вкарва в БРИКС.Сега американски ракети щяха да ни падат по главите както падат по главите на руснаците и иранците.Това е за отбелязване.Другото са незначителни неща.

    20:28 08.03.2026

  • 41 Само да допълня

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    и най-вече педофили и дегенерати.

    20:28 08.03.2026

  • 42 Хеми значи вазелин

    21 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хеми значи бензин":

    Зареди ли се с вазелин, че нефта чупи рекорди на цена, а субпродуктите му не се очаква да поевтинеят или ще те карам пак в кризата само на сухо? 😄😄😄

    Коментиран от #47

    20:29 08.03.2026

  • 43 Ъъъъ

    12 4 Отговор
    "Американският президент заяви, че Вашингтон трябва да одобри бъдещото ръководство на Техеран и не изключи нови действия срещу ядрената програма на страната"

    Хахаха.... 🤣
    Рижия клоун искал да одобрява бъдещото ръководство на Иран.... Ми да вземат да ги направят 50 и поредния американски щат, а лично Тръмп да осинови новия Аятолах... 🤣

    20:29 08.03.2026

  • 44 Ами

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хеми значи бензин":

    Ктавар, ти със специални потребности ли си или си правен в анус?

    Коментиран от #51

    20:29 08.03.2026

  • 45 Майна

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Ти май откачи, а..?

    20:29 08.03.2026

  • 46 Ти и твоето семейство

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Аз и моето семейство":

    Сте най голямата грешка на земята

    20:30 08.03.2026

  • 47 Хеми значи бензин

    13 16 Отговор

    До коментар #42 от "Хеми значи вазелин":

    Мисли му то дизелов пдрастин

    Коментиран от #63, #112

    20:30 08.03.2026

  • 48 Ново пет

    9 12 Отговор

    До коментар #36 от "Кравар":

    Новият Аятолах да са пазари с Дончо за живота си...

    Коментиран от #82

    20:30 08.03.2026

  • 49 Бензъл

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Тервел":

    Що си мислиш че Ким няма да отвърне

    Коментиран от #57

    20:31 08.03.2026

  • 50 Джефри Е

    15 4 Отговор
    Еех Дони, мяташ се като риба на сухо, но досиетата са си досиета и тези, които ги държат са безпощадни, ще им правиш стриптийз колкото пъти кажат и ще си плащаш даже и не си мисли, че ще се измъкнеш и ще те забравят, пачангата те първа започва.

    20:31 08.03.2026

  • 51 Я пъ тоа

    5 11 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Аз съм СВИНАР.....от Русия бре

    20:31 08.03.2026

  • 52 Омазана ватенка

    4 15 Отговор
    В някой населени места в Блатото видяха за първи път тоалетна чиния.Втора ръка нов внос от Украйна.Проблем е че нямат течаща вода.

    20:32 08.03.2026

  • 53 Съp Стенли Pойc

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Внимавай, че ще хвърлиш боба!

    20:32 08.03.2026

  • 54 Румен

    13 3 Отговор
    Баба.ит Данчо успя да вдигне с 1$ на галон дизела за любимия си народ

    20:32 08.03.2026

  • 55 Ти кой си бе боклук

    14 5 Отговор
    че ще одобряваш нещо в суверенна държава?

    20:32 08.03.2026

  • 56 Поет

    12 4 Отговор
    Кое ви звучи по-добре: "като 300-та кравари под сганта на Ксеркса" или "като 300-та пирати под сганта на Ксеркса"? Принципно и двете са фактологически правилни, но се чудя кое да избера за поемата си.

    Коментиран от #61

    20:33 08.03.2026

  • 57 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 6 Отговор

    До коментар #49 от "Бензъл":

    А бе аз да го намерим КИМЧО на картата.....

    20:33 08.03.2026

  • 58 Лунатик

    13 4 Отговор
    Рижият пинчер на Натаняху да не се обажда

    Коментиран от #142

    20:34 08.03.2026

  • 59 какъв миротворец...🤦‍♀️😂

    13 3 Отговор
    РИЖИЯ СМЕШНИК ЗАПАЛИ СВЕТА ПОД КОМАНДАТА ОТ ЦИО НИСТА

    Коментиран от #71

    20:34 08.03.2026

  • 60 Шопо

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.

    20:34 08.03.2026

  • 61 Ново пет

    7 3 Отговор

    До коментар #56 от "Поет":

    Кво ша кажеш за "300 СВИНАРИ" под властта на Ксеркса.

    20:34 08.03.2026

  • 62 Резюме

    26 16 Отговор
    Дончо Миротвореца прецака брутално бункерния диктатор и аятоласите (да не забравяме и копейките които му бяха заклети фенове 😂)...

    Коментиран от #86

    20:35 08.03.2026

  • 63 Хеми значи вазелин

    79 85 Отговор

    До коментар #47 от "Хеми значи бензин":

    Ахххх, мръcницo паветна ненаситна, значи пак ще къpвиш обилно, доакто те ръбя а.нално на сухо.

    Коментиран от #77, #96, #99, #103

    20:35 08.03.2026

  • 64 Град Козлодуй

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Другаря Ким е приготвил една атомна бомба, само чака един Иранец да дойде и да натисне копчето.

    20:36 08.03.2026

  • 65 ЯсноВидец

    7 4 Отговор
    Хубавото ,че на Тръмпоча рижата ,Онази с Косата вече му е пуснала писмо с предупреждение .

    20:36 08.03.2026

  • 66 Историк

    10 1 Отговор
    Те затова, просякът за Нобелова награда искаше да спре всички войни, за да започне нова и разполага с достатъчно оръжия.

    Досущ като нашите политици. Преди изборите обещават рай на земята, а след това ги хващат за топките(Епщайнските) и веднага се разболяват от деменция

    20:36 08.03.2026

  • 67 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор
    Правя кастинг за Аятолах...каня Путин,СИ и КИМЧО да участват...

    Коментиран от #75

    20:36 08.03.2026

  • 68 Атома мятай бай Дончо!

    2 11 Отговор
    Гмурни им атома!

    Коментиран от #70

    20:36 08.03.2026

  • 69 Зевзек

    11 3 Отговор
    „Той ще трябва да получи одобрение от нас“, каза Тръмп

    Ами одобрявай го и пиши че си "победил" че ако продължиш ще станеш за смях.

    Коментиран от #79

    20:36 08.03.2026

  • 70 урко

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "Атома мятай бай Дончо!":

    А аз ще гмурна моя атом на женка ти

    20:37 08.03.2026

  • 71 УЧИ СА

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "какъв миротворец...🤦‍♀️😂":

    От Путин.

    Коментиран от #76, #80

    20:37 08.03.2026

  • 72 Ненормалника

    6 0 Отговор
    Ненормалника Тръмп, пак не знае какво говори.

    20:38 08.03.2026

  • 73 Ъъъъ

    12 0 Отговор
    Хахаха .. 🤣
    Индия се наигра.... Получили са уведомително писъмце от Путин, че петролът вече е без отстъпка за тях. Ако искат!

    20:38 08.03.2026

  • 74 Така излиза

    2 7 Отговор
    Тръмп на практика свали Сирия, Венецуела и Иран и ще свали Куба. Повече от всички президенти след Буш младши, който смачка Ирак.

    20:38 08.03.2026

  • 75 Цомчо

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Костя Циганина не става ли за духовен водач?

    20:38 08.03.2026

  • 76 Ако се учеше от Путин

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "УЧИ СА":

    Нямаше САЩ да е световен терорист!

    Коментиран от #84

    20:38 08.03.2026

  • 77 Хеми значи бензин

    8 2 Отговор

    До коментар #63 от "Хеми значи вазелин":

    Що пък не ,ако ми даваш газ до дупка -както казват в Америка ,педал ту де метал и да даже дрифтя ,направо съм съгласен .Пиенето е от мен !

    Коментиран от #92, #100

    20:39 08.03.2026

  • 78 Анонимен

    6 0 Отговор
    Този неграмотния не знае какво е Аятолах

    20:39 08.03.2026

  • 79 Хаха, верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Зевзек":

    Дали? Друго виждаме за момента.

    20:39 08.03.2026

  • 80 А ти

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "УЧИ СА":

    С Оземпика в началното училище на село Крушари ли си се учил да пишеш?

    20:39 08.03.2026

  • 81 Димящи ШАЛВАРИ

    2 3 Отговор
    Дончо, избирай по бързо Аятолахче, че ни подпалиха в Иран.

    20:39 08.03.2026

  • 82 Ама

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ново пет":

    Казват, че Дончо бозал от него.

    Коментиран от #94

    20:40 08.03.2026

  • 83 Е нема друарки и другари

    3 7 Отговор
    Многополюсният свят се отлага.Дъс стотина години.

    Коментиран от #89, #106

    20:40 08.03.2026

  • 84 Ново пет

    0 8 Отговор

    До коментар #76 от "Ако се учеше от Путин":

    Путин е ненадминат като терорист и в геноцида...

    Коментиран от #90, #91

    20:41 08.03.2026

  • 85 Историк

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо":

    "Ами реално е днешният Цезар"

    По ми прилича на Клавдий - та от такива императори римската империя днес я няма. Краварника може да последва съдбата на Рим - вечни империи няма.

    Коментиран от #124

    20:41 08.03.2026

  • 86 КОТ.ар.АК 😼

    5 7 Отговор

    До коментар #62 от "Резюме":

    Мило коте 🙀,случайно да си чувал ,че пилците се броят на есен ,а само Прайда е през юни ,муцка 👅 .

    20:41 08.03.2026

  • 87 ДОНИ ИЗТРЕЩЯ

    9 8 Отговор
    Явно здраво са го заковали във филмите на Епщайн.

    20:41 08.03.2026

  • 88 ВВП

    7 9 Отговор
    Тромп го завлякаха в клозета .приятелите му чафути.

    20:41 08.03.2026

  • 89 Не се отлага

    7 2 Отговор

    До коментар #83 от "Е нема друарки и другари":

    Просто губещият хегемония световен терорист САЩ вилнее като за последно като бясно куче! Не, че това ще му помогне!

    Коментиран от #162

    20:41 08.03.2026

  • 90 В пропагандата

    7 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ново пет":

    на пропадналият запад залят от фашизъм, така е. Но тя все пак е за глупаци!

    Коментиран от #160

    20:42 08.03.2026

  • 91 Антитрол

    7 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ново пет":

    Що бе Путин по малко цивилни изби за 4 години отколкото господарите ти за 4 дни

    Коментиран от #105

    20:42 08.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Банго Костя

    3 5 Отговор
    Циганите от иранското посолство да се изгонят в Русия, а посолството закрито.

    20:43 08.03.2026

  • 94 Ново пет

    2 5 Отговор

    До коментар #82 от "Ама":

    Не е важно кой какво казва....Аятолаха е при създателя си, а новичкия аятолах, добре да си помисли....

    20:43 08.03.2026

  • 95 Тръмп е демократичния фюрер

    7 0 Отговор
    Хитлер беше долна мъртва точка
    Тръмп е горна мъртва точка
    Модулация на доброкачествеността има пик и след него спад

    20:43 08.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 идиоти вън

    10 1 Отговор
    Става страшно за света, когато се съешат немец и евреин!!!!!

    20:43 08.03.2026

  • 98 Морски

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Аве умник" България е на 1800км от Иран, това означава че тоя" Атом" ще засегне и теб.Ако не си в България ще умори близките ти тук,и ще се връщаш не за хубави поводи.Поне си мълчи и не се излага!И най важното не си мисли че си анонимен

    20:44 08.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Хеми значи бензин":

    Че ми дрифтишнакура съслаеняния си... З

    20:44 08.03.2026

  • 101 Емо

    2 3 Отговор
    Избуши ги!

    20:44 08.03.2026

  • 102 Смешник

    8 2 Отговор
    Чичо Дончо е напълно изперкал Нищо чудно да се кандидатира за аятолах

    20:44 08.03.2026

  • 103 Хеми значи бензин

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "Хеми значи вазелин":

    П еде раст дизелов не се обаждай. Хем г ей хем отворена уста.

    Коментиран от #114, #121, #126

    20:44 08.03.2026

  • 104 Новият

    4 2 Отговор
    Върховен Лидер на Иран, отправи послание към камуфлажните херинги, които наблъскани в консерви "мага" се спешно се доставят в персийския залив: не си взимайте лични вещи и багаж, а само си носете ковчези и майките и бащите ви, жените и децата ви, отсега да се хващат за лопатите и да копаят.

    20:44 08.03.2026

  • 105 Геноцида на Путин

    4 7 Отговор

    До коментар #91 от "Антитрол":

    Е недостижим....изби над два милиона СЛАВЯНИ...спрямо него Дончо е....хуманист.

    Коментиран от #107, #110, #156, #177

    20:44 08.03.2026

  • 106 Зевзек

    7 4 Отговор

    До коментар #83 от "Е нема друарки и другари":

    "Многополюсният свят се отлага"

    Така е краварите изчезват като полюс - след такава излагация никой вече няма да се съобразява с тях.

    Коментиран от #143

    20:44 08.03.2026

  • 107 Пропагандата

    5 2 Отговор

    До коментар #105 от "Геноцида на Путин":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #117

    20:46 08.03.2026

  • 108 Ами

    9 1 Отговор
    Въпреки че му пяха двадесет пастора ... Завалията не е добре.

    20:46 08.03.2026

  • 109 Хора бдете!

    3 7 Отговор
    Идва масов русофилски морррр!

    Коментиран от #120

    20:46 08.03.2026

  • 110 Антитрол

    6 2 Отговор

    До коментар #105 от "Геноцида на Путин":

    "изби над два милиона СЛАВЯНИ"

    Е той зеления ги ловеше и ги пращаше на Путин - пък краварите избиха 100 милиона индианци.

    20:46 08.03.2026

  • 111 Да,бе

    6 2 Отговор
    Първо Техеран трябва да одобри новият президент на САЩ,че тоя дълго няма да изкара...Месията или отива на по-добро място или импийчмънт и пак отива на най-горещите място.

    Коментиран от #116

    20:46 08.03.2026

  • 112 ПсихоЛог

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хеми значи бензин":

    Айде не ми се прави и ти на честен,не може като тийнеджър да не си правил Фелл Лаццио на най готения пич в класа ви ,знам ли ,може и в дивия да си пускал ,ей така за проба от любопитсво .Споко от един път πиий рazzzz не се става !

    20:46 08.03.2026

  • 113 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор
    Лично ша назначи новия Аятолах...след КАСТИНГА.

    20:47 08.03.2026

  • 114 Хеми значи вазелин

    6 0 Отговор

    До коментар #103 от "Хеми значи бензин":

    Шият ли те редовно oтзад, бе пeдeрyгo рaзпрана? Или вече май няма смисъл 😄😄😄

    Коментиран от #119

    20:47 08.03.2026

  • 115 Бум

    4 2 Отговор
    Иранските кораби „Шабдис“ и „Барзин“ напускат китайското пристанище Гаолан с товар от химикали, необходими за ракетната програма на Техеран, съобщава „Вашингтон пост“, позовавайки се на сателитни изображения и експертни данни. Според изданието, на пристанището Джухай се товарят натриев перхлорат, ключов компонент на твърдото ракетно гориво, от което Иран отчаяно се нуждае.

    Коментиран от #136

    20:47 08.03.2026

  • 116 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #111 от "Да,бе":

    То Техеран не знае на кой свет е бре....

    Коментиран от #129

    20:47 08.03.2026

  • 117 Така е

    4 6 Отговор

    До коментар #107 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда не прави от човека глупак.Тя го намира.

    Коментиран от #127

    20:48 08.03.2026

  • 118 Объркана копейка

    3 5 Отговор
    Един път ни казват да хвалим Дончо, друг път-да го хулим... не разбирам, ама то копейките нямат инструмент, та да разберат нещо.

    20:48 08.03.2026

  • 119 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор

    До коментар #114 от "Хеми значи вазелин":

    Е тебе явно те шият

    Коментиран от #128

    20:48 08.03.2026

  • 120 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Хора бдете!":

    Е той от 2022 все идва ама нещо го няма - добре че дават по някой цент на козячетата че до сега всичките да са пукнали от глад.

    20:49 08.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Педофила е изперкал тотално.

    20:49 08.03.2026

  • 123 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сталин":

    Моля. Стига ......филски простотии.

    20:49 08.03.2026

  • 124 Червената Брада

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Историк":

    Никоя Империя не е просъществувала повече от 14 века.

    Коментиран от #140

    20:49 08.03.2026

  • 125 Джуиш Ийгъл

    4 7 Отговор
    А бе тука само руски отпафъци ли влизат

    Коментиран от #132

    20:49 08.03.2026

  • 126 Хеми

    5 0 Отговор

    До коментар #103 от "Хеми значи бензин":

    Знаеш ли кво парче вадя, ще плачеш от сладка болка брат!

    Коментиран от #135, #137

    20:50 08.03.2026

  • 127 Точно така

    4 2 Отговор

    До коментар #117 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака, за глупава пропаганда и лъжи срещу Русия, а после се чуди, защо изглежда толкова жалко пред Русия и защо Русия е толкова велика!

    Коментиран от #152

    20:50 08.03.2026

  • 128 Кирил Николов -Дизела

    5 0 Отговор

    До коментар #119 от "Хеми значи бензин":

    Лапуркай бе травертин ,на х .....я съм си татуирал HEMI .

    20:50 08.03.2026

  • 129 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #116 от "Я пъ тоа":

    Пък ковчезите с американски знамена се увеличават

    Коментиран от #138

    20:50 08.03.2026

  • 130 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 2 Отговор
    Кастинга на Тръмп включва....
    1.отлично говорене на Американски език....
    2. Послушание към САЩ и неговия господар...
    3. Дефилираме по бански на високи токчета....

    20:51 08.03.2026

  • 131 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Г-н Тръмп трябва да помисли като е решил да хвърли Иран в бездната дали Иран няма да повлече със себе си цялата световна икономика!?

    Коментиран от #141

    20:51 08.03.2026

  • 132 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Джуиш Ийгъл":

    Щом ти влиза къде е проблема, нали ти е кеф!

    20:51 08.03.2026

  • 133 ..........😁

    1 0 Отговор
    Кой е този лидер Някой виждал ли го е 😁

    20:51 08.03.2026

  • 134 Дон Дъмпф

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо Боже":

    Следващите 200 пъти ще се преражда в червей и рибарите ще му се радват, тлъст и оранжав.

    20:51 08.03.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Бум":

    От къде ще минат?

    Коментиран от #147

    20:52 08.03.2026

  • 137 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Хеми":

    Хубавото е че не сме братя ,така че спокойно мойш ми го от перрреш чак до картофките и ще съм ти много благодарен .

    20:52 08.03.2026

  • 138 Ново пет

    1 4 Отговор

    До коментар #129 от "Учуден":

    На Иран ковчези им не трепат. Копат ги обвити в чаршафи....

    Коментиран от #149

    20:52 08.03.2026

  • 139 Тромб

    1 0 Отговор
    Е много зле с главата.пълем и завършен хидиот

    20:52 08.03.2026

  • 140 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Червената Брада":

    Някои империи не са съществували даже и 100 години а краварите са империя от ВСВ.

    20:53 08.03.2026

  • 141 Образован

    1 4 Отговор

    До коментар #131 от "не може да бъде":

    Кое не разбра бе т ъп комунягин Израел ясно каза Иран Никога няма да има ядрено оръжие

    Коментиран от #155, #164, #173

    20:53 08.03.2026

  • 142 Айде сега рижав бил

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Лунатик":

    Русофилите искаха Тръмп да е президент, затова сега трябва не само да търпят, но и да се радват. Можеше президента да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да нападне Иран, нито пък да фалира и да унижи Русия, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално.
    😂

    Коментиран от #150, #157, #158

    20:54 08.03.2026

  • 143 Многополюсния свят е

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Зевзек":

    Любовен триъгълник
    Двама мъже и една жена

    Коментиран от #146, #161

    20:54 08.03.2026

  • 144 ДОНИ ДЪЛГО СЕ ДЪРПА НА ЕВРЕИТЕ

    1 0 Отговор
    Но се предаде. Защо ли?

    20:54 08.03.2026

  • 145 Хеми

    2 1 Отговор

    До коментар #135 от "Хеми значи бензин":

    Много си лош бе муци ,просто искам в г3ааа да те пррр аскаммм,никой не е говорил за Сад Дово -Маз Зово изпълнения ,аз съм любовник ,а не мутррра .

    20:54 08.03.2026

  • 146 Образован

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "Многополюсния свят е":

    Пак не схвана Оран никога Няма да има ЯО.

    20:55 08.03.2026

  • 147 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Интересно":

    откъде.... Покрай някоя us подводница.

    20:55 08.03.2026

  • 148 Хайде

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Хеми значи бензин":

    Вдигни бе педал

    Коментиран от #151

    20:55 08.03.2026

  • 149 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Ново пет":

    "На Иран ковчези им не трепат"

    Така де ама Иран е 88 милиона пък всичките кравари там нямат и 50 000. Процентно краварите свършват много по-бързо.

    20:55 08.03.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Хеми значи бензин

    2 5 Отговор

    До коментар #148 от "Хайде":

    Не звъниш бе г ей

    20:56 08.03.2026

  • 152 Госпожо

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Точно така":

    гледайте си внуците, какво пишете по 100пъти едно и също нещо. Не може да помогнете на Иран по този начин :)

    Коментиран от #170

    20:56 08.03.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо Боже":

    Е прибирай го тогава... . Прочетох поредните глупости изречени от бай Дончо и мога да кажа, че много психиатри ще пишат книги за него и ще станат професори.... Глупака се помисли за Господ Бог когато куршума му одраска ухото, но всъщност е световен рекетьор, мошеник,убиец на деца и ядрен терорист..... Но всъщност това е природата на американските президенти...

    20:56 08.03.2026

  • 155 За беля.Зъл😂😂😂

    4 3 Отговор

    До коментар #141 от "Образован":

    Ти откъде знаеш бе ,Обрязан ,че Иран няма да има ядрено оръжие .Кой забранява и този който забранява кой го брои вече за 6лива ?

    20:57 08.03.2026

  • 156 Путин изби младежите на русия

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Геноцида на Путин":

    А 24 години пречеше на рускините да раждат

    20:57 08.03.2026

  • 157 САЩ унищожава Европа глууупи

    2 3 Отговор

    До коментар #142 от "Айде сега рижав бил":

    Още преди Тръмп. Всеки президент на САЩ, е кукла на конци.

    20:57 08.03.2026

  • 158 Образован

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "Айде сега рижав бил":

    Ако брше Харис щеше да ги пори със страп она в Украйна който и да е руското джудже пак го бухат в червата.

    20:57 08.03.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "В пропагандата":

    а какво ще рече "фашизъм",копейко заблудена?

    Коментиран от #181

    20:58 08.03.2026

  • 161 Такова нещо като

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Многополюсния свят е":

    Многополюсен свят не съществува.

    20:58 08.03.2026

  • 162 Образован

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Не се отлага":

    Така губи че ядете ой навсякъде

    Коментиран от #167, #169, #174

    20:59 08.03.2026

  • 163 САЩ СЕ ОКАЗАХА

    5 3 Отговор
    Жалка еврейска колония.

    20:59 08.03.2026

  • 164 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #141 от "Образован":

    "Израел ясно каза Иран Никога няма да има ядрено оръжие"

    Че какви са евреите че да казват - те и те не трябва да имат ядрено оръжие ама имат.

    Коментиран от #168

    20:59 08.03.2026

  • 165 Хеми значи бензин

    2 5 Отговор

    До коментар #153 от "Хеми":

    Направих си клизма вече ,имам и три вида любрикант ,свинска маз,овча лой за мюсулмани и лиqи молли за автоманнняци с бензин в кръвта .

    Коментиран от #198

    20:59 08.03.2026

  • 166 Хеми

    3 0 Отговор
    Брат, ше те пратя на седмото небе

    21:00 08.03.2026

  • 167 ЛОШО ОБРАЗОВАН

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Образован":

    Обещаните земи ще ги гледате през крив макарон.

    Коментиран от #171

    21:00 08.03.2026

  • 168 Обр

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "Учуден":

    Е виждаш какви са бухат ви навсякъде. Ти кой си со пол екранен заспал

    Коментиран от #179

    21:00 08.03.2026

  • 169 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #162 от "Образован":

    Като гледам господарите ти ядат бой.

    21:00 08.03.2026

  • 170 Ами айде де

    0 3 Отговор

    До коментар #152 от "Госпожо":

    Защо показваш падението на запада, като те ползват за евтин глупак? Виждаш ли колко жалко изглеждате пред Русия, да опре запада до евтини глупаци, за евтина пропаганда и лъжи. Виждаш ли сега, защо Русия е велика? Без достойнство, до там стигнахте.

    Коментиран от #186

    21:01 08.03.2026

  • 171 Образован

    1 4 Отговор

    До коментар #167 от "ЛОШО ОБРАЗОВАН":

    Ние си ги взимаме бе български пдрзт. Ти гледаш как ти оправят жената в анадола

    Коментиран от #178

    21:01 08.03.2026

  • 172 Изпържи ги бе!

    2 1 Отговор
    Фъргсй!Пусьо кашля.

    21:02 08.03.2026

  • 173 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "Образован":

    Лапуркай бе тръбаррр ,кво ми се правиш на отворен,бре жълтопаветна кррр ..вооо !

    Коментиран от #176

    21:02 08.03.2026

  • 174 Не се пт;ага

    4 3 Отговор

    До коментар #162 от "Образован":

    Просто губещият хегемония световен терорист САЩ вилнее като за последно като бясно куче! Не, че това ще му помогне!

    Коментиран от #180

    21:02 08.03.2026

  • 175 Хеми

    3 1 Отговор
    Брат, само ше ти го натъркам ие изригнеш от кеф.

    21:03 08.03.2026

  • 176 Образован

    0 3 Отговор

    До коментар #173 от "ХА ХА":

    Български от падък яж лай на бе

    21:03 08.03.2026

  • 177 Питащ

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Геноцида на Путин":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за Русия изхарчи 1 трилион $ за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #185

    21:03 08.03.2026

  • 178 Граф Монче Христов от Дупница

    1 2 Отговор

    До коментар #171 от "Образован":

    ЛапПай У Йоттт бре хъесоссс отворенгяссс !

    Коментиран от #189

    21:03 08.03.2026

  • 179 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #168 от "Обр":

    "бухат ви навсякъде"

    Къде е това навсякъде бе - победихте ли Русия. Нали щяхте да разговаряте от "позиция на силата". Господарите ти са велики само срещу малки държавици почти без армия.

    Коментиран от #182

    21:03 08.03.2026

  • 180 Образован

    1 3 Отговор

    До коментар #174 от "Не се пт;ага":

    Вилнее у на мяка ти шу ндрата

    Коментиран от #187

    21:03 08.03.2026

  • 181 Копейката е монета троле

    1 3 Отговор

    До коментар #160 от "Атина Палада":

    И не кради като циганите никове. Ясно е, че запада е станал циганско гето, развъдник на помия, лъжи и кражби. Не е нужно да гнусите повече хората с жалкото си съществуване!

    Коментиран от #188, #201

    21:04 08.03.2026

  • 182 Образован

    4 6 Отговор

    До коментар #179 от "Учуден":

    Естествено рашкия дори един Зеленски не можа да жутне нито Кличко смебихме им аятолаха махнахме мадуро бухаме ги навсякъде.

    Коментиран от #204

    21:04 08.03.2026

  • 183 Цъцъцъ

    2 2 Отговор
    Моля ви, спрете виаграта на бай дончо, има потресаващи странични ефекти!
    Ще вземе да ни изтрепе всички от простотия и алчност!

    21:05 08.03.2026

  • 184 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Демек копейките пак продухаха тръбата като Хаяско.

    Коментиран от #195

    21:05 08.03.2026

  • 185 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #177 от "Питащ":

    "и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци"

    Ами защо тогава разменят телата на 14 000 укри срещу 156 руснаци - можеш ли ми каза. И къде ви е "силното и сплотено НАТО"

    21:06 08.03.2026

  • 186 .........

    3 1 Отговор

    До коментар #170 от "Ами айде де":

    ако Русия е Велика защо не изпрати 2 руски самолетоносача и 200 руски изтребителя и ПВО системи на най-близкия си военен съюзник Иран ?

    Коментиран от #193

    21:06 08.03.2026

  • 187 Жалко за

    3 1 Отговор

    До коментар #180 от "Образован":

    мяка ти, че е стигнала до там, но обяснява, защо от там е излязъл отпадък.

    Коментиран от #192

    21:06 08.03.2026

  • 188 Пепи Волгата

    3 1 Отговор

    До коментар #181 от "Копейката е монета троле":

    Аз избрах циганското гето на запада!

    Коментиран от #200

    21:07 08.03.2026

  • 189 Образован

    2 2 Отговор

    До коментар #178 от "Граф Монче Христов от Дупница":

    бегай от тука бе български пдрзт ходи си търси жената у катуна

    21:07 08.03.2026

  • 190 Тридневната

    2 2 Отговор
    На Тръмпоча с кодово име Epsteins epic fury, нещо се закучи. А иранците още си държат хиперзвуковите ракети и целят американската скрап радари и пво-тата

    21:07 08.03.2026

  • 191 Баба Ванга

    3 2 Отговор
    След 10 години Израел няма да го има и няма да има проблеми в близкия изток!

    21:07 08.03.2026

  • 192 Образован

    0 2 Отговор

    До коментар #187 от "Жалко за":

    Нема кво да ти обяснявам бе пдер бу гарски.

    Коментиран от #196, #199

    21:08 08.03.2026

  • 193 Ами защото

    0 3 Отговор

    До коментар #186 от ".........":

    не е с акъл на 5 годишно. Войната не е като игра на компа. Учи си уроците и не се оставяй пропадналият запада да ти се подиграва, че си евтино и глупаво!

    Коментиран от #197

    21:08 08.03.2026

  • 194 Петър Първи-първият руски император

    2 3 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора.

    Коментиран от #205

    21:08 08.03.2026

  • 195 пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #184 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне ,следващата събота пак съм в подлеза на Централна Гара ,да ми продууухашш флигорната за 2.50 € .

    21:08 08.03.2026

  • 196 Това е асно

    4 2 Отговор

    До коментар #192 от "Образован":

    Отпадъците няма какво да обясняват и затова пропадналият запад ги ползва за евтини глупаци. После се чудят, защо Русия е велика, а те толкова жалки!

    21:09 08.03.2026

  • 197 Пепи Волгата

    3 4 Отговор

    До коментар #193 от "Ами защото":

    Аз избрах пропадналият запад!

    21:09 08.03.2026

  • 198 Хеми значи вазлеин

    12 1 Отговор

    До коментар #165 от "Хеми значи бензин":

    Искаш ли да ти го хакам на сухо до сутринта в трол бетъл, нещастине паветен рa3пран?

    21:09 08.03.2026

  • 199 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #192 от "Образован":

    Ей обрязан ,явно досега на сухо в г3аа не се тее прррскали ,е сега ти излезе късмета .

    Коментиран от #209, #212

    21:10 08.03.2026

  • 200 Ти си избрал тъпотата

    1 3 Отговор

    До коментар #188 от "Пепи Волгата":

    И затова пропадналият запад ти се радва, че си евтин и глупав!

    21:10 08.03.2026

  • 201 Успокойте се г-жо

    4 1 Отговор

    До коментар #181 от "Копейката е монета троле":

    Ще Ви стане лоше, много е вредно да се вживявате така. По-спокойно приемайте събитията :)))

    Коментиран от #210

    21:10 08.03.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 касата

    2 1 Отговор
    Две туби с бензин са доставени в бункера .

    Коментиран от #206

    21:11 08.03.2026

  • 204 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #182 от "Образован":

    "бухаме ги навсякъде"

    То Кимчо щяхте да бухате и самолетоносач тръгна и с Русия щяхте да разговаряте от "позиция на силата" пък сега ревете на Путин за мир. И с аятоласите ударихте на камък.

    Навсякъде излагация - единствения ви "успех" е с Мадуро защото неговите го предадоха - иначе и там щяхте да гризнете дървото ако трябваше да го нападате.

    Коментиран от #216

    21:11 08.03.2026

  • 205 ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #194 от "Петър Първи-първият руски император":

    С еераси и урви лесно се разбираш

    21:11 08.03.2026

  • 206 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #203 от "касата":

    На зеления ли бункера. Няма смисъл да го хабите щото сега е скъп - просто го изкарайте от бункера и вдовиците ще го линчуват.

    21:12 08.03.2026

  • 207 Точно попадение💣💣💣😮

    3 2 Отговор
    Ракети ATACMS и SKALP удариха руски склад на Шахед близо до летището в Донецк. На мястото на удара е регистриран мащабен пожар и множество вторични детонации. В района на летището в Донецк силите за отбрана с ракети ATACMS и SKALP в събота, 7 март, удариха мястото на съхранение, обучение и изстрелване на вражеска атака БЛА от типа "Шахед".

    Коментиран от #217

    21:13 08.03.2026

  • 208 Артилерист

    1 2 Отговор
    Преди време Путин изненада света с оценката си, че предпочита Байдън пред Тръмп. Байдън беше немощен и очевидно конгнитивно неадекватен, но Путин го определи като предвидим в действията си човек от старата школа. За Тръмп е казано, че е като кълбовидна мълния, но аз бих го определил като самозабравил се разватен уличен вагабонтин. Миналата година той настояваше за Нобел за мир, като в същото време цинично се хвалеше, че с атаката си по Иран е ликвидирал всичките му възможности за продължаване на ядрената си програма. Тази година започна войната в Иран с безумния претекст, че Иран заплашва американския народ с ядрената си програма. За жестокото убийство на децата от девическото училище Тръмп отначало шикалкавеше, че било съпътстващи загуби. Оказа се, че това е целенасочен високоточен удар по препълненото с деца и учители училище, за да се предизвикала вълна от протести срещу аятоласите. Отделно политическия цинизъм на Тръмп, че той трябвало да участва в избора на следващия аятолах на Иран...

    Коментиран от #215

    21:13 08.03.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Вредно е

    1 1 Отговор

    До коментар #201 от "Успокойте се г-жо":

    да ти се радва пропадналият запад, че си евтина и глупава и да те ползва като глупак за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия и да показваш колко е пропаднал запада и колко е велика Русия. А що се дразниш, че си глупава не знам. 😄

    21:13 08.03.2026

  • 211 Руски Иван

    4 1 Отговор
    Към дупето си можеш да направиш предупруждения.

    21:14 08.03.2026

  • 212 Образован

    1 15 Отговор

    До коментар #199 от "ХА ХА":

    хомо бу гарско айде смазвай и лягай под човек баща ти и деда ти са свикнали за 500 години как да разтварят бузките ти си го знаеш по рождение къде ти е мястото крволят бу гарски

    Коментиран от #220

    21:14 08.03.2026

  • 213 Комедиант

    11 7 Отговор
    Забавното е, че Дони тотално ошашави копейките с действията си ☝️които му бяха адвокати и защитници само до преди няколко месеца. 😂😂😂
    Явно заради войната с Иран не е давал оръжие на Украйна.

    Коментиран от #227

    21:16 08.03.2026

  • 214 Хеми значи Оземпиков трол

    13 6 Отговор
    Хами обича да го поема на сухо без вазелин!

    21:17 08.03.2026

  • 215 Дончо е шефа

    3 5 Отговор

    До коментар #208 от "Артилерист":

    Русия не е фактор.

    Коментиран от #218

    21:17 08.03.2026

  • 216 Путин не е фактор

    3 2 Отговор

    До коментар #204 от "Учуден":

    Белият дом омаловажи в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".

    😂

    21:19 08.03.2026

  • 217 Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #207 от "Точно попадение💣💣💣😮":

    Колко ватенки да изгоряли?

    Коментиран от #223, #225

    21:19 08.03.2026

  • 218 Е щяха ли

    0 2 Отговор

    До коментар #215 от "Дончо е шефа":

    да опрат до глупаци като теб да поизказвате падението на запада, ако Русия не е фактор? 😄

    Коментиран от #224

    21:19 08.03.2026

  • 219 Фройд

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Новини от последните минути":

    И откъде тия 4000 войници бе серсем?!
    А кво стана с перемогата?

    Май дъртата Европа, трябва да яде бахура на фон дер дерматита !!!!

    Коментиран от #232

    21:19 08.03.2026

  • 220 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #212 от "Образован":

    Лапуркай бре козяшка мрррршоо обрязана ,какво ми се обясняваш като на първия си тъппп каччч .

    21:20 08.03.2026

  • 221 Кво става руски sвине?

    2 0 Отговор
    Взехте ли Купянск на петата година?

    Коментиран от #228

    21:20 08.03.2026

  • 222 Фройд

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Атома вече ти фърлен, паталогичен случай .

    21:21 08.03.2026

  • 223 Образован

    1 0 Отговор

    До коментар #217 от "Кочо":

    Изгоряла е само нанай катти .....ката от прегравяне 😂😂😂 .

    21:21 08.03.2026

  • 224 Пепи Волгата

    1 1 Отговор

    До коментар #218 от "Е щяха ли":

    Аз избрах падението на запада!

    Коментиран от #226

    21:21 08.03.2026

  • 225 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #217 от "Кочо":

    Много.

    21:22 08.03.2026

  • 226 Виждам

    2 1 Отговор

    До коментар #224 от "Пепи Волгата":

    Застава те ползват по форумите за евтин глупак!

    21:22 08.03.2026

  • 227 Всеки знае

    1 0 Отговор

    До коментар #213 от "Комедиант":

    Русифилите са радваха на Тръмп, викаха за него, а той взе че съсипа Иран, Русия, Сирия, Венецуела и Куба.
    Да му се не види, как стана така
    😜

    21:22 08.03.2026

  • 228 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #221 от "Кво става руски sвине?":

    Има ли недоръъъгани козяци ,започнати и недовършени ,да пускам ромммс ката група за бързо реагиране !

    21:22 08.03.2026

  • 229 Браво на световния лидер Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Новини от последните минути":

    Строг и справедлив!

    Коментиран от #231

    21:23 08.03.2026

  • 230 Справедлив

    0 0 Отговор
    Май на перчема му дойде времето за отставка.

    21:24 08.03.2026

  • 231 Наркомана зеленски е подлога

    0 0 Отговор

    До коментар #229 от "Браво на световния лидер Зеленски":

    а не лидер. Човек трябва много да е пропаднал, за да м у е лидер боклука. 😄

    21:24 08.03.2026

  • 232 Суворов

    0 0 Отговор

    До коментар #219 от "Фройд":

    Много тъпи копейки пишете тук. Ще ви дадем на бай Дончо за превъзпитание. Всеки ден еб ан и накрая ликвидация.

    21:24 08.03.2026

  • 233 пешо

    0 0 Отговор
    кой си ти бе педофил да одобряваш гледахме ти клипа с тия деца

    21:24 08.03.2026