Тръмп отправи предупреждение към новия върховен лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че новият върховен лидер на Иран няма да се задържи дълго на власт, ако не получи одобрението на Вашингтон. В интервю за ABC той подчерта, че Съединените щати трябва да имат решаваща дума за бъдещото ръководство на страната, предава Vesti.bg.
„Той ще трябва да получи одобрение от нас“, каза Тръмп. „Ако това не се случи, няма да го има дълго. Искаме да сме сигурни, че няма да се връщаме към същата ситуация на всеки десет години, когато може би няма да има президент като мен, който да предприеме подобни действия.“
Американският лидер посочи, че основната цел е да се предотврати възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му САЩ не искат след няколко години да се налага отново да се изправят пред същия проблем.
Тръмп заяви също, че би могъл да подкрепи лидер, който е свързан със стария режим, стига той да бъде подходящ за тази роля. „Бих го направил, ако това означава да се избере добър лидер. Има много хора, които биха могли да отговарят на тези условия“, каза той.
Президентът твърди, че Иран е имал планове да разшири влиянието си в региона. „Те са като хартиен тигър. Преди седмица не бяха такъв, но щяха да атакуват. Планът им беше да ударят целия Близък изток и да го завладеят“, заяви Тръмп.
Той не изключи и възможността САЩ да предприемат допълнителни действия, включително изпращане на специални сили за конфискуване на иранския обогатен уран. „Всичко е на масата“, подчерта американският президент.
