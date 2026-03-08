Украйна няма да върне кредита на ЕС

Украйна няма да изплати заема от 90 млрд. EUR, предоставен ѝ от Европейския съюз, нито каквито и да било други заеми. Това мнение изрази словашкият премиер Роберт Фицо във видеообръщение във Facebook.
„Военен заем от 90 млрд. EUR, в който Словакия, Унгария и Чехия не участват, изобщо не е заем, а просто подарък“, каза Фицо.
Премиерът отбеляза, че Киев няма да изплати и останалите стотици милиарди евро, които е получил, което би трябвало да го мотивира да се бори с Москва до последния украинец.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 19 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Преди месец два им беше падежа към някакъв заем към МВФ - пратиха Кристалинка да се проветрява, че те пари не дават и оная само преглъщаше и не смее да им каже нищо!
Коментиран от #4, #12
22:33 08.03.2026
2 Пенсионер ОСВ
Коментиран от #8
22:36 08.03.2026
3 Кдкдкд
Азербайджан затвори границата и транзита към и от русия спря.
Напълно!
22:37 08.03.2026
4 Тая лъжа я тиражират
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":урсулите, тукашния неумногрозилитет и нацистaнaркоман зельонский.
22:37 08.03.2026
5 Здравей
Коментиран от #11
22:37 08.03.2026
6 Перо
22:37 08.03.2026
7 Любо
22:38 08.03.2026
8 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Пенсионер ОСВ":На гърците им опростиха малка част, останалото СИ ГО ИЗГЛАДУВАТ В МОМЕНТА И ВРЪЩАТ!
15тина години по-късно още не могат да стигнат БВП от преди кризата, и всичко, което на държавна издръжка стяга колана. Недей така с Гърците!
И гърците са работливи, украинците са преобладаващо крадливи
Коментиран от #14
22:38 08.03.2026
9 Ъъъъъ
22:38 08.03.2026
10 Вече и на мен ми писва
Драйфа ми се от тоя...
22:39 08.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Здравей":Двата буса с долари и евро са били за купуване на гласове срещу Орбан.
22:39 08.03.2026
12 Зеления
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Нашите капацитети от ГЕРБ и ППДБ твърдят че ще ги върне.
А Мирчев и Божанов постоянно тръбят, за "Силна България в силна Европа", под "силна" явно петроханците разбират изхлузване на гащите, навеждане, епилиране, клизма и после партер...готови са и дават кой каквото му е кеф - Макрон, Мерц, Урсула, Дончо няма значение от бройката, те са "подготвени"
22:41 08.03.2026
13 ООрана държава
22:45 08.03.2026
14 Пенсионер ОСВ
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Ами вината изцяло е в техните политици че всички правителства водиха популистка политика и увеличаваха необосновано заплатите и пенсиите.
Говоря за държавните служители,и те като нас с раздута администрация..
И по този начин натрупаха голям вътрешен дълг,и постоянно теглиха заеми.
И така образно казано балона се спука..
22:46 08.03.2026
15 Дам
22:47 08.03.2026
16 Дрисула
22:54 08.03.2026