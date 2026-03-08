Украйна няма да върне кредита на ЕС

Украйна няма да изплати заема от 90 млрд. EUR, предоставен ѝ от Европейския съюз, нито каквито и да било други заеми. Това мнение изрази словашкият премиер Роберт Фицо във видеообръщение във Facebook.

„Военен заем от 90 млрд. EUR, в който Словакия, Унгария и Чехия не участват, изобщо не е заем, а просто подарък“, каза Фицо.

Премиерът отбеляза, че Киев няма да изплати и останалите стотици милиарди евро, които е получил, което би трябвало да го мотивира да се бори с Москва до последния украинец.