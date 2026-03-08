Новини
Бизнес »
Украйна няма да върне кредита на ЕС
  Тема: Украйна

Украйна няма да върне кредита на ЕС

8 Март, 2026 22:30 873 16

  • украйна-
  • словакия-
  • заем-
  • роберт фицо

Сумата от 90 милиарда евро е подарък, според Фицо

Украйна няма да върне кредита на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна няма да изплати заема от 90 млрд. EUR, предоставен ѝ от Европейския съюз, нито каквито и да било други заеми. Това мнение изрази словашкият премиер Роберт Фицо във видеообръщение във Facebook.

„Военен заем от 90 млрд. EUR, в който Словакия, Унгария и Чехия не участват, изобщо не е заем, а просто подарък“, каза Фицо.

Още новини от Украйна

Премиерът отбеляза, че Киев няма да изплати и останалите стотици милиарди евро, които е получил, което би трябвало да го мотивира да се бори с Москва до последния украинец.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    Че кой е твърдял, че ще я върне?
    Преди месец два им беше падежа към някакъв заем към МВФ - пратиха Кристалинка да се проветрява, че те пари не дават и оная само преглъщаше и не смее да им каже нищо!

    Коментиран от #4, #12

    22:33 08.03.2026

  • 2 Пенсионер ОСВ

    11 0 Отговор
    Същата история като с Гърция,с колко бяха затънали,колко милиарди наляха а те дали върнаха и една пета...

    Коментиран от #8

    22:36 08.03.2026

  • 3 Кдкдкд

    3 6 Отговор
    Иран удари летище и училище в Азърбайджан!
    Азербайджан затвори границата и транзита към и от русия спря.
    Напълно!

    22:37 08.03.2026

  • 4 Тая лъжа я тиражират

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    урсулите, тукашния неумногрозилитет и нацистaнaркоман зельонский.

    22:37 08.03.2026

  • 5 Здравей

    10 1 Отговор
    Че то това е ясно като бял ден. Но не е ясно къде пътуват милиони в бусове из Европа. Може би като комисионни за някои ?

    Коментиран от #11

    22:37 08.03.2026

  • 6 Перо

    12 0 Отговор
    Абсолютно прав е Фицо!

    22:37 08.03.2026

  • 7 Любо

    8 0 Отговор
    Държава Украйна няма никога не е имало и никога няма да има !!

    22:38 08.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пенсионер ОСВ":

    На гърците им опростиха малка част, останалото СИ ГО ИЗГЛАДУВАТ В МОМЕНТА И ВРЪЩАТ!
    15тина години по-късно още не могат да стигнат БВП от преди кризата, и всичко, което на държавна издръжка стяга колана. Недей така с Гърците!

    И гърците са работливи, украинците са преобладаващо крадливи

    Коментиран от #14

    22:38 08.03.2026

  • 9 Ъъъъъ

    10 0 Отговор
    Абе Фицка, тези пари не се отпускат, за да се върнат не човек....Отпускат се, за да се откраднат! Дори част от тях ще се върнат в нечии европейски джобове. Ти от Марс ли падаш?

    22:38 08.03.2026

  • 10 Вече и на мен ми писва

    6 1 Отговор
    Защо Путин се държи като пут☆а,толкова ли не може даго думне тоя кавал зелен.....???!?!?!?
    Драйфа ми се от тоя...

    22:39 08.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Здравей":

    Двата буса с долари и евро са били за купуване на гласове срещу Орбан.

    22:39 08.03.2026

  • 12 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Нашите капацитети от ГЕРБ и ППДБ твърдят че ще ги върне.
    А Мирчев и Божанов постоянно тръбят, за "Силна България в силна Европа", под "силна" явно петроханците разбират изхлузване на гащите, навеждане, епилиране, клизма и после партер...готови са и дават кой каквото му е кеф - Макрон, Мерц, Урсула, Дончо няма значение от бройката, те са "подготвени"

    22:41 08.03.2026

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Има ли някой изненадан, че тия няма да върнат и едно евро заем? А лихвите? И те ли са за нас? Браво на урсуланците...

    22:45 08.03.2026

  • 14 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ами вината изцяло е в техните политици че всички правителства водиха популистка политика и увеличаваха необосновано заплатите и пенсиите.
    Говоря за държавните служители,и те като нас с раздута администрация..
    И по този начин натрупаха голям вътрешен дълг,и постоянно теглиха заеми.
    И така образно казано балона се спука..

    22:46 08.03.2026

  • 15 Дам

    1 0 Отговор
    Всичко е тетър

    22:47 08.03.2026

  • 16 Дрисула

    2 0 Отговор
    Ще ги върне, когато чумата върне умрелите..Те с такава леснота ги взеха....Няма проблем, ние ще ги плащаме, правнуците също

    22:54 08.03.2026