Иран отправи тежки обвинения към европейските страни

Иран отправи тежки обвинения към европейските страни

9 Март, 2026 15:11 2 414 34

Техеран заплаши да конфискува имуществото на живеещи в чужбина иранци, които подкрепят атаките срещу Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран обвини днес европейските държави, сред които и Франция, в създаване на благоприятни условия за израелско-американските атаки, които доведоха до войната срещу Ислямската република, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"За жалост европейските страни способстваха за създаването на такива условия", заяви говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи на седмична пресконференция.

"Вместо да настояват за спазването на върховенството на закона, да се противопоставят на заплахите и крайностите на САЩ, те одобриха техните действия на срещата на Съвета за сигурност на ООН, на която беше обсъдено възобновяването на санкциите. Съвкупността от всички тези фактори насърчи САЩ и ционистите да продължат да извършват престъпления", допълни Багаи.

На иранците, живеещи в чужбина, може да бъде иззето имуществото или да им бъдат наложени други правни санкции, ако изразяват подкрепа за Съединените щати и Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на канцеларията на иранския главен прокурор.

Някои членове на иранската диаспора, които искат политическа промяна в Техеран, излязоха по улиците на европейски и американски градове, за да празнуват смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, убит на 28 февруари - първия ден от американско-израелските удари срещу Иран.

Иран обяви официалво днес Моджтаба Хаменей - син на Али Хаменей - за свой нов върховен лидер.

„Беше отправено предупреждение към иранците, живеещи в чужбина, които по различни начини симпатизират, подкрепят или сътрудничат на американско-ционисткия (израелски) враг. На тях ще бъде конфискувано цялото имущество и ще бъдат подложени на други правни санкции в съответствие със закона“, заяви прокуратурата, цитирана от държавни медии.

Новосъздадени канали в „Телеграм“ споделиха подробности за известни иранци, живеещи в чужбина, които са публикували коментари, критикуващи иранските духовни власти и подкрепящи войната на САЩ и Израел срещу Иран.

По данни на иранското правителство към 5 милиона иранци живеят в чужбина, по-голямата част от тях - в САЩ и Западна Европа. Според иранските медии обаче иранците в чужбина са близо 10 милиона.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.8 от 23 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    6 18 Отговор
    Иранска ракета към България е свалена от американски разрушител в Средиземно море.

    15:12 09.03.2026

  • 2 Българин

    26 3 Отговор
    Сега САЩ действат по Прозореца на Овертон. Забелязвате ли как Тръмп в началото казваше, че няма да праща сухопътни войски в Иран? Сега казва, че може да прати, но само за ограничени операции. Накрая по заповед на Нетаняху ще има пълна инвазия, която ще превърне Иран във втори Виетнам за САЩ.

    Коментиран от #32

    15:12 09.03.2026

  • 3 честен ционист

    16 5 Отговор
    Ганчо си знае, че е вината е и негова.. Ама се прави на чукнат все още.

    15:13 09.03.2026

  • 4 Свободен

    4 33 Отговор
    Дреме ми какво отправял Иран!
    Важното е Путин да става все по-слаб, а съединителите, които му се радват да се изнервят още повече!

    Коментиран от #10, #12, #30

    15:14 09.03.2026

  • 5 Светът се събужда

    13 2 Отговор
    С вас сме, кръвни братя!
    Поздрав: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv 🎶

    15:17 09.03.2026

  • 6 Агресията на Американският ционизъм

    26 4 Отговор
    Пентагонът е в паника: Иран зпочна да използва най-добрия си самоубийствен дрон. За първи път използват в бой своите усъвършенствани самоубийствени дронове Hadid-110, достигайки невероятни скорости за дрон- 510 км/ч и с изключително ниска радарна сигнатура, което им позволява да избягват западните отбранителни системи.

    15:17 09.03.2026

  • 7 стоян георгиев

    5 26 Отговор
    Иран си търси още тояги по гърба.катп гледам колко се напъва нищо чудно и да ги получи.да продължава с ракетите в същия дух и ще има резултат.

    15:19 09.03.2026

  • 8 Възраждане

    18 5 Отговор
    Прави са. Европа се управлява от нацистки режим и заслужава сериозен отговор от Оста на Доброто Москва-Техеран-Пекин

    15:19 09.03.2026

  • 9 България под Ционистко робство

    8 1 Отговор
    България и Иран 💕
    Ние не сме виновни, нас никой не ни пита, поробиха ни.
    Поздрави!
    🎤 Rammstein - Sonne (Slowed+Reverb) X Austrian Painter

    15:19 09.03.2026

  • 10 онзи

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Щото пък зелю става все по-силен , нал, тъй ?!

    15:19 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Така ,така ,петрола лети нагоре и Путин става все по слаб ...

    15:21 09.03.2026

  • 13 УдоМача

    5 1 Отговор
    Ухааааааааа!!! Ще има "лопни шарик" из Европа!!! :))))))))))))))))

    15:21 09.03.2026

  • 14 Естествено че на иранци

    12 1 Отговор
    (ако въобще има такива) които изразяват подкрепа за Съединените щати и Израел трябва да им бъде иззето имуществото или да им бъдат наложени санкции... даже би трябвало и от иранско гражданство да бъдат лишени моментално. Някой изненадан ли е? Абсолютно правилно е

    Коментиран от #17

    15:23 09.03.2026

  • 15 Всяка

    10 1 Отговор
    държава си има своите предатели, дали в чужбина или вътре в нея. Хора, които не уважават своите народи и способстват за подчинението им от чужди държави.

    Коментиран от #16

    15:23 09.03.2026

  • 16 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка":

    Балистината ракета да знаеш как различава предателите..

    15:26 09.03.2026

  • 17 В Украйна какво се случва

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Естествено че на иранци":

    На украинците които изразяват подкрепа за Русия? Просто изчезват нали ? Даже ако си спомняте и един сайт имаше със списъци за убиване където и българи имаше даже .... Но иначе те Иран били тъкова и унакова

    Коментиран от #19

    15:27 09.03.2026

  • 18 Смокини и черници!

    7 4 Отговор
    Нас силна връзка свързва,
    една душа и плът!
    Не сме забравили, че сме един народ. Дръж се Иран, цяла България е с теб! 🇧🇬 ❤ 🇮🇷
    Ние паднахме под ботуша на Цион, отмъстете и за нас!

    🔉🎶 Хит в мрежата: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) - Internets Anti-Zionist Song🎵

    Коментиран от #20

    15:28 09.03.2026

  • 19 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "В Украйна какво се случва":

    А какво трябва да им се случва? Да им се дават пасти ли?ако турция нападне бг на тия дето поддържат турция какво би трябвало да им се случва?

    15:29 09.03.2026

  • 20 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Смокини и черници!":

    То си иранец ли?хах...не си ли ма..ал?по скоро би трябвало да си индиец или индианец...хах!до къде го докара бг комуниста...да бъде иранец...хах!

    Коментиран от #21, #23, #26

    15:30 09.03.2026

  • 21 Смокини и черници!

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Купи си малко книги по история! Не боли глава, ако четеш и се образоваш, без да натрапваш невежеството си!

    15:33 09.03.2026

  • 22 Да имат да вземат

    8 1 Отговор
    Тези дето ги пишете "известни иранци, живеещи в чужбина" които изразяват подкрепа за Съединените щати и Израел да изтребват народа им. Точното определение за тях е "предатели" !

    15:35 09.03.2026

  • 23 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Да си чувал за Арийска раса, умнико?

    15:35 09.03.2026

  • 24 Какви

    3 1 Отговор
    ще да са тези иранци, които подкрепят бомбандировки над техните кръвни братя. У нас и жълтопаветните не биха паднали до там.

    15:37 09.03.2026

  • 25 Ей точно за това

    5 0 Отговор
    НЕ трябва да има двойно гражданство и да нямат право подобни индивиди на и збирателни права

    15:39 09.03.2026

  • 26 Асгард

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Училището и пропагандата са нанесли непоправими щети върху интелекта ти. Сигурно вярваш, че България съществува едва от 681 година. Едва ли си запознат с Древната история на Народа ни.

    15:40 09.03.2026

  • 27 Такива

    1 0 Отговор
    които наричат страната си "кочина" са способни на всякакви предателства.

    15:41 09.03.2026

  • 28 Разбира

    1 0 Отговор
    се че способстват от ЕС. И те са слуги на ционистите.

    15:43 09.03.2026

  • 29 хмммм

    2 1 Отговор
    Защо наричат Израел – ционисти след като страната им не е управлявана от такива?

    15:43 09.03.2026

  • 30 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    200 долара за барел и ще стане изключително слаб е европуделите ще са много силни. Путин ще ви помогне със санкциите като ви спре нефта и газа. Една такава демокрация ще настане, че демоса ще издигне бесилка, а за бабения ще има гилотина

    15:44 09.03.2026

  • 31 хаха

    0 0 Отговор
    Много важно.

    15:46 09.03.2026

  • 32 Торбалан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Нали много му се радвахте на изкуфелия Дончо! Сега като гледам, обърнахте палачинката…

    15:48 09.03.2026

  • 33 Потрес

    0 1 Отговор
    Хахаха,типично поведение и риторика на тотолалитарен режим от страна на Иран, плашат

    15:49 09.03.2026

  • 34 О Времена, о Нрави!!!

    1 0 Отговор
    И да припомним западния разсъдък...
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
    Извод:
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
    О Времена, о Нрави!!!

    15:52 09.03.2026

