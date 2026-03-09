Иран отправи тежки обвинения към европейските страни

Иран обвини днес европейските държави, сред които и Франция, в създаване на благоприятни условия за израелско-американските атаки, които доведоха до войната срещу Ислямската република, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"За жалост европейските страни способстваха за създаването на такива условия", заяви говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи на седмична пресконференция.

"Вместо да настояват за спазването на върховенството на закона, да се противопоставят на заплахите и крайностите на САЩ, те одобриха техните действия на срещата на Съвета за сигурност на ООН, на която беше обсъдено възобновяването на санкциите. Съвкупността от всички тези фактори насърчи САЩ и ционистите да продължат да извършват престъпления", допълни Багаи.

На иранците, живеещи в чужбина, може да бъде иззето имуществото или да им бъдат наложени други правни санкции, ако изразяват подкрепа за Съединените щати и Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на канцеларията на иранския главен прокурор.

Някои членове на иранската диаспора, които искат политическа промяна в Техеран, излязоха по улиците на европейски и американски градове, за да празнуват смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, убит на 28 февруари - първия ден от американско-израелските удари срещу Иран.

Иран обяви официалво днес Моджтаба Хаменей - син на Али Хаменей - за свой нов върховен лидер.

„Беше отправено предупреждение към иранците, живеещи в чужбина, които по различни начини симпатизират, подкрепят или сътрудничат на американско-ционисткия (израелски) враг. На тях ще бъде конфискувано цялото имущество и ще бъдат подложени на други правни санкции в съответствие със закона“, заяви прокуратурата, цитирана от държавни медии.

Новосъздадени канали в „Телеграм“ споделиха подробности за известни иранци, живеещи в чужбина, които са публикували коментари, критикуващи иранските духовни власти и подкрепящи войната на САЩ и Израел срещу Иран.

По данни на иранското правителство към 5 милиона иранци живеят в чужбина, по-голямата част от тях - в САЩ и Западна Европа. Според иранските медии обаче иранците в чужбина са близо 10 милиона.