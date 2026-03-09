Новини
Колко са жертвите до момента във войната на САЩ и Израел срещу Иран

Колко са жертвите до момента във войната на САЩ и Израел срещу Иран

9 Март, 2026 20:10

Седем военнослужещи са загинали по време на военни операции срещу Иран, съобщиха американските въоръжени сили

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Войната в Близкия изток навлезе във втората си седмица. В отговор на ударите на Израел и на САЩ по цели в Иран, започнали на 28 февруари, Иран отговори с удари не само по Израел, но и по околни близкоизточни страни, на територията на които има американски военни бази и персонал. Ливан, в който действат прокситата на Иран от "Хизбула" също беше въвлечен в конфликта, припомня Ройтерс и представя справка на жертви в конфликта досега. Агенцията уточнява, че не е проверявала в независими източници данните, с които разполага, предаде БТА.

Иран – Най-малко 1230 души са загинали, включително 175 ученички и персонал на основно училище в иранския град Минаб, поразено при ракетен удар в първия ден от войната, според данни на иранския Червен полумесец. Не е ясно дали общият брой жертви в Минаб включва и убитите военни от Ислямския революционен гвардейски корпус, намирали се близо до училището. Армията на Иран твърди, че поне 104 души са загинали, когато американска подводница е потопила ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка миналата седмица. Тези жертви не са включени към бройката на Червения полумесец.

Израел – Въоръжените сили на Израел съобщиха, че двама военни са били убити в Южен Ливан. Това са първите им военни жертви, откакто конфликтът с групировката "Хизбула" се възобнови, след като тя нападна Израел, изразявайки подкрепа към Иран. Единайсет цивилни са загинали, включително девет души при иранска ракетна атака срещу израелския град Бейт Шемеш, близо до Йерусалим, на 1 март, според израелската национална служба за спешна помощ "Маген Давид Адом".

САЩ – Седем военнослужещи са загинали по време на военни операции срещу Иран, съобщиха американските въоръжени сили.

Ливан – Най-малко 394 души са загинали при удари, нанесени от Израел, според ливанското министерство на здравеопазването. Сред жертвите има и 83 деца.

Саудитска Арабия – Двама души са загинали, когато снаряд е паднал в жилищен район в Ал Хардж, югоизточно от столицата Рияд.

Бахрейн – Един човек е загинал в избухнал пожар в индустриалната зона "Салман" след прехващане на ракета на 2 март, според вътрешното министерство на страната.

Кувейт – Едно дете е загинало при иранска атака, според министерството на здравеопазването. Двама служители на министерството на вътрешните работи и двама военнослужещи също са убити по време на служба, по данни на въоръжените сили на Кувейт.

Оман – Едни човек е загинал, след като снаряд е ударил петролния танкер Ем Ка Де Вьом, плаващ под флага на Маршаловите острови, край бреговете на столицата Маскат.

Обединени арабски емирства – Четирима души са загинали, според министерството на отбраната на страната.

Ирак – Най-малко 15 души са загинали, според иракската полиция и представители от сферата на здравеопазването. Един командир от "Ислямската съпротива" в Ирак - обединение на подкрепяни от Иран въоръжени групировки - е станал жертва на въздушна атака срещу превозното му средство на 5 март, съобщиха полицейски източници.


