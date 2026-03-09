Войната в Близкия изток навлезе във втората си седмица. В отговор на ударите на Израел и на САЩ по цели в Иран, започнали на 28 февруари, Иран отговори с удари не само по Израел, но и по околни близкоизточни страни, на територията на които има американски военни бази и персонал. Ливан, в който действат прокситата на Иран от "Хизбула" също беше въвлечен в конфликта, припомня Ройтерс и представя справка на жертви в конфликта досега. Агенцията уточнява, че не е проверявала в независими източници данните, с които разполага, предаде БТА.
Иран – Най-малко 1230 души са загинали, включително 175 ученички и персонал на основно училище в иранския град Минаб, поразено при ракетен удар в първия ден от войната, според данни на иранския Червен полумесец. Не е ясно дали общият брой жертви в Минаб включва и убитите военни от Ислямския революционен гвардейски корпус, намирали се близо до училището. Армията на Иран твърди, че поне 104 души са загинали, когато американска подводница е потопила ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка миналата седмица. Тези жертви не са включени към бройката на Червения полумесец.
Израел – Въоръжените сили на Израел съобщиха, че двама военни са били убити в Южен Ливан. Това са първите им военни жертви, откакто конфликтът с групировката "Хизбула" се възобнови, след като тя нападна Израел, изразявайки подкрепа към Иран. Единайсет цивилни са загинали, включително девет души при иранска ракетна атака срещу израелския град Бейт Шемеш, близо до Йерусалим, на 1 март, според израелската национална служба за спешна помощ "Маген Давид Адом".
САЩ – Седем военнослужещи са загинали по време на военни операции срещу Иран, съобщиха американските въоръжени сили.
Ливан – Най-малко 394 души са загинали при удари, нанесени от Израел, според ливанското министерство на здравеопазването. Сред жертвите има и 83 деца.
Саудитска Арабия – Двама души са загинали, когато снаряд е паднал в жилищен район в Ал Хардж, югоизточно от столицата Рияд.
Бахрейн – Един човек е загинал в избухнал пожар в индустриалната зона "Салман" след прехващане на ракета на 2 март, според вътрешното министерство на страната.
Кувейт – Едно дете е загинало при иранска атака, според министерството на здравеопазването. Двама служители на министерството на вътрешните работи и двама военнослужещи също са убити по време на служба, по данни на въоръжените сили на Кувейт.
Оман – Едни човек е загинал, след като снаряд е ударил петролния танкер Ем Ка Де Вьом, плаващ под флага на Маршаловите острови, край бреговете на столицата Маскат.
Обединени арабски емирства – Четирима души са загинали, според министерството на отбраната на страната.
Ирак – Най-малко 15 души са загинали, според иракската полиция и представители от сферата на здравеопазването. Един командир от "Ислямската съпротива" в Ирак - обединение на подкрепяни от Иран въоръжени групировки - е станал жертва на въздушна атака срещу превозното му средство на 5 март, съобщиха полицейски източници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:11 09.03.2026
2 Ами има видеа
Коментиран от #4, #11
20:12 09.03.2026
3 Българин
20:13 09.03.2026
4 Видяхме ги
До коментар #2 от "Ами има видеа":7 загинали американци.
20:14 09.03.2026
5 Ей Ай🤖
1. Техническо състояние и въоръжение
Фрегатите са клас Wielingen (E-71), строени в Белгия през 70-те години на миналия век. Въпреки че са поддържани и участват редовно в учения на НАТО (като Sea Shield 2024), те остават концептуално остарели за масиран съвременен конфликт:
Противовъздушна отбрана (ПВО): Разчитат на системата RIM-7 Sea Sparrow (8 ракети с малък обсег). Това е недостатъчно срещу съвременни ирански противокорабни ракети или рояци от дронове тип „Камикадзе“.
Противокорабни възможности: Въоръжени са с ракети MM38 Exocet. Тези ракети имат обсег от около 40 км, което е значително по-малко от съвременните ирански брегови системи, които могат да поразяват цели на стотици километри.
Сензори: Корабите разполагат с радари от по-старо поколение (DA-05, WM-25), които трудно биха се справили с масирана атака или нисколетящи цели.
2. Средата в Иран и Персийския залив
Иранската стратегия за „възпрепятстване на достъпа“ (A2/AD) в Ормузкия проток включва:
Брегови ракетни комплекси: Огромно количество мобилни установки, които могат да претоварят ПВО на единичен кораб.
Бързоходни лодки и дронове: Иран използва тактиката на „рояка“, която е изключително опасна за кораби без съвременни автоматични системи за близ
Коментиран от #10
20:14 09.03.2026
6 Да се готвят
20:14 09.03.2026
7 Мароооо
20:15 09.03.2026
8 Коиловци брадърс
Коментиран от #13
20:15 09.03.2026
9 руzко = боклук
20:15 09.03.2026
10 Ей Ай🤖
До коментар #5 от "Ей Ай🤖":Прогноза за оцеляване
В реална бойна обстановка в близост до иранските брегове:
Продължителност: Без прикритие от самолетоносачна група или по-модерни разрушители с мощна ПВО (като клас Arleigh Burke), фрегатите тип Wielingen биха били изключително уязвими. При масирана атака тяхната издръжливост може да се измерва в минути или часове.
Роля: Тези кораби са проектирани за ескорт в Северно море и Ламанша през Студената война, а не за пробиване на наситена брегова отбрана в затворени морета.
+2
Заключение: Въпреки че са „гордостта на нашия флот“, тези фрегати са морално остарели за конфликт от висок интензитет срещу регионална сила като Иран. Тяхното оцеляване би зависело изцяло от интеграцията им в по-голяма съюзна флота на НАТО.
20:17 09.03.2026
11 Руската пропаганда
До коментар #2 от "Ами има видеа":Има за цел глупака.
20:18 09.03.2026
12 Да ви е.а
20:18 09.03.2026
13 Атина Палада
До коментар #8 от "Коиловци брадърс":Така са се разбрали в Аляска.
20:19 09.03.2026
14 Ганя Путинофила
Коментиран от #17
20:20 09.03.2026
15 Фъргай атома бай Дончо!
20:20 09.03.2026
16 Иван 1
20:21 09.03.2026
17 Владо
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":Кой ти брои руските сбъраняци?!Иранците са по-свестни хора от тях .
20:22 09.03.2026
18 ДО ВЧЕРА СЕ ЧУВАШЕ
20:24 09.03.2026
19 Наблюдател
Така заяви британският политик Джордж Галуей като публикува видео за последствията от ракетните ирански удари по Израел и САЩ. Той заяви, че Тел-Авив сега прилича на газа, но картината за реалността не се показва заради вътрешната израелска цензура към CNN, Sky News и други западни SMI. По думите му, Вашингтон също скрива гибелта на хилядите си воени:
Как биха могли да бъдат разрушени всички бази на ЦРУ, посолствата и военните бази на САЩ, а при това да са загинали всичко на всичко само шестима американци?!!
20:25 09.03.2026
20 А Гърция е отказала официално
20:26 09.03.2026