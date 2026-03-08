...Тръмп: Иран е унищожен, побеждаваме бързо и безпрецедентно...

Съединените щати постигат бърза победа над Иран, смята американският президент Доналд Тръмп.

„Побеждаваме бързо и на безпрецедентно ниво“, каза той в интервю за CBS News.

Според него на практика всичко в Иран е унищожено.

„Ракетите са взривени на парчета, много малко от тях са останали. Дронове са взривени, фабрики се взривяват в момента. Военноморските сили са унищожени, Военновъздушните сили са унищожени, всеки военен елемент е унищожен. Ръководството им е унищожено. Няма нищо, което да не е унищожено“, заяви американският лидер.

Тръмп заяви, че не се интересува дали съюзниците на Вашингтон ще увеличат подкрепата си за американско-израелската операция срещу Иран.

„Не ме интересува. Те могат да правят каквото си искат. Лоялистите вече са замесени“, каза той в интервю за CBS News в отговор на въпрос по темата.

На 7 март американският лидер заяви, че САЩ ще запомнят решението на Великобритания да изпрати самолетоносачи в Близкия изток, въпреки че американските военни "вече са победили" Иран.