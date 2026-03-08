Съединените щати постигат бърза победа над Иран, смята американският президент Доналд Тръмп.
„Побеждаваме бързо и на безпрецедентно ниво“, каза той в интервю за CBS News.
Според него на практика всичко в Иран е унищожено.
„Ракетите са взривени на парчета, много малко от тях са останали. Дронове са взривени, фабрики се взривяват в момента. Военноморските сили са унищожени, Военновъздушните сили са унищожени, всеки военен елемент е унищожен. Ръководството им е унищожено. Няма нищо, което да не е унищожено“, заяви американският лидер.
Тръмп заяви, че не се интересува дали съюзниците на Вашингтон ще увеличат подкрепата си за американско-израелската операция срещу Иран.
„Не ме интересува. Те могат да правят каквото си искат. Лоялистите вече са замесени“, каза той в интервю за CBS News в отговор на въпрос по темата.
На 7 март американският лидер заяви, че САЩ ще запомнят решението на Великобритания да изпрати самолетоносачи в Близкия изток, въпреки че американските военни "вече са победили" Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13 Така е
До коментар #9 от "В Украйна загубихте":руската армия е на 9 км. от Запорожието.
Коментиран от #22, #152
10:28 08.03.2026
19 Тити на Кака
Зеленски твърди същото за Русия.
10:30 08.03.2026
22 Хеми значи бензин
До коментар #13 от "Така е":И така вече 5-та поредна година.
Коментиран от #63, #153
10:32 08.03.2026
25 Механик
То за това Витков МОЛИ руснаците да не споделят сателитна информация е Иран.
Коментиран от #31, #38, #42
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Стенли
Коментиран от #44, #59, #72
10:37 08.03.2026
35 Чиче
37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #25 от "Механик":Фабриката за илюзии работи с пълна сила Палатковите лагери в мазетата и пожарите в Хайфа са белег на американските победи Иран още не е започнал на сериозно
10:38 08.03.2026
41 Я пъ тоа
До коментар #34 от "ИРАН ИМА РАКЕТИ":Ами да ги сваля бре, кой му пречи....
10:39 08.03.2026
42 Я па тоа
До коментар #25 от "Механик":Външноклозетниците ква сателитна информация имат?След като им спряха Старлинк 50% от руските жертви са от приятелски огън.За да ме разберш-ватенки се гърмят с ватенки.
10:40 08.03.2026
44 Геноцида на Путин
До коментар #33 от "не може да бъде":Е най ужасяващ. Спрямо него, Тръмп е....хуманист.
10:40 08.03.2026
46 дядо поп
10:40 08.03.2026
До коментар #34 от "ИРАН ИМА РАКЕТИ":Иран има вЪлна.
10:41 08.03.2026
10:41 08.03.2026
До коментар #2 от "Сталин":Цялата нация е или на наркотици и алкохол или на антидепресанти и алкохол. И децата си зобят с успокоителни, да не палуват.
52 Кривоверен алкаш
53 Артилерист
10:42 08.03.2026
10:42 08.03.2026
10:42 08.03.2026
58 стоян георгиев
59 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #33 от "не може да бъде":От началото на конфликта има няма пет хиляди убити иранци Сметнете колко струва елиминацията съобразно разходите Щатите не могат само доларите да напечатат И те така те
Коментиран от #92, #145
61 едни изгонени
10:44 08.03.2026
63 Хеми значи Вазелин
До коментар #22 от "Хеми значи бензин":Не е скъп
....така няма да имаш посттравматични бръщолевения
10:44 08.03.2026
64 Руснак
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ние сме от 35 години на Крокодил!
10:44 08.03.2026
65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #52 от "Кривоверен алкаш":Не забравяй кво стана с Мъдурката....
10:45 08.03.2026
66 сериозни
До коментар #60 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":путетупкатели, да знайиш.
10:45 08.03.2026
67 Питам
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #95
10:45 08.03.2026
70 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #85
10:46 08.03.2026
72 Стенли
До коментар #33 от "не може да бъде":Много точно казано Иран не е Газа и еврейския главо рез ще го научи по трудния начин
Коментиран от #80
10:47 08.03.2026
74 Мунчо
Коментиран от #84
10:48 08.03.2026
75 Хохо Бохо
Коментиран от #83, #86
10:48 08.03.2026
Коментиран от #81
10:48 08.03.2026
79 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":А то от Техеран за уан дей пак стана като Кабул за туенти иърс, хахахаха!
10:48 08.03.2026
81 Гръмнала кипа
До коментар #78 от "Димяща УШАНКА":Помощ, сцепват ни през гевгира с хиперзукови балистични ракети!
Коментиран от #91
10:50 08.03.2026
83 Я пъ тоа
До коментар #75 от "Хохо Бохо":Тръмп взриви ЦЕЛИЯ Иран, тоя ми говори за някакви бази, при това...празни
10:50 08.03.2026
84 ами
До коментар #74 от "Мунчо":сащ и израел започнаха войната превантивно, ама нещо не им се получи за два дни
Коментиран от #96
10:50 08.03.2026
85 Хаха
До коментар #70 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Последният път н Куба реднеците финишираха издавени в Залива на прасетата....
10:50 08.03.2026
86 Пак аз
До коментар #75 от "Хохо Бохо":Спри да гледаш и слушаш ТАСС-ФЕС
10:50 08.03.2026
88 ами
До коментар #82 от "Ненормална краварска деменция":ха ха ха - то от куршума дето му мина покрай ухото
10:51 08.03.2026
91 Димяща УШАНКА
До коментар #81 от "Гръмнала кипа":Аятолаха при създателя си...руското ПВО, ВВС и ФЛОТА на Иран и те там...кой кого ли сцепва.
Коментиран от #99
10:51 08.03.2026
92 Сметни
До коментар #59 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":корабите, дето ги потопиха за три дни, колко струват.
10:51 08.03.2026
95 Отговарям
До коментар #67 от "Питам":Когато Оземпика от село Крушари качи пак килата на 180.
10:52 08.03.2026
96 Пригожин
До коментар #84 от "ами":Не всеки може Киев за два дня.Мдааа.
Коментиран от #139
10:53 08.03.2026
99 Гръмнала кипа
До коментар #91 от "Димяща УШАНКА":Сатаняху ойде в пълкото, след месец ще му ядем житото за 40.
10:54 08.03.2026
102 Евреин
Коментиран от #149
10:54 08.03.2026
103 Аятолах в хамак
Коментиран от #110
10:55 08.03.2026
105 И рече той мир, миротворци съм
Крайно време е да си намери майстора!!!
10:55 08.03.2026
108 Мишел
Иран нанася ракетнодронови удари по американските бази в района на Близкия Изток, по нефтогазодобива в Близкия Изток и по опреснителните инсталации там, затвори Ормузкия проток и САЩ нищо не можете да направите.
Коментиран от #112, #158
10:56 08.03.2026
111 Ае копейките
Коментиран от #116
10:57 08.03.2026
112 Я пъ тоа
До коментар #108 от "Мишел":САЩ ВЗРИВИ целия Иран, тоя ми говори за някакви бази, които са отдавна празни.
Коментиран от #127
10:57 08.03.2026
116 Абе шекеларчетата
До коментар #111 от "Ае копейките":агент Краснов сегодня ваш?
10:59 08.03.2026
118 фром амбасадата
До коментар #115 от "От ПОСОЛЯ":сега ще викате агент Краснов наш!
10:59 08.03.2026
121 Путине, Путине...
Коментиран от #143
11:02 08.03.2026
122 Механик
До коментар #119 от "СВИНАРИТЕ":Удри копейката с фаража!! После повтори!
Коментиран от #140
11:02 08.03.2026
126 Олга
Коментиран от #129
11:04 08.03.2026
129 Оня с парчето
До коментар #126 от "Олга":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #136
11:05 08.03.2026
131 Мухахаха
До коментар #60 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Мачкат ми дрътия
11:05 08.03.2026
138 Синчето на Соловьов
До коментар #134 от "Мухахаха":И аз си падам по розови понита.
11:08 08.03.2026
139 Руснак без крак
До коментар #96 от "Пригожин":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
11:08 08.03.2026
140 кат ти го на маам
До коментар #122 от "Механик":до сливаците , после мед ще ми пращаш .
11:09 08.03.2026
143 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #121 от "Путине, Путине...":От руснак войник не става.Проблемът е в руските клепари.
11:10 08.03.2026
145 Идеалната война
До коментар #59 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":е без човешки жертви, унищожени са само оръжията и средствата за тяхното производство. Такава война все още няма, но има минимизиране на жертвите, най-вече цивилните. Все пак 5000 убити от снаряди и бомби е по-малко от 40 000 убити и преди това инквизирани мирни демонстранти от аятолахския режим.
Коментиран от #162
11:11 08.03.2026
149 Не си никакъв евреин,
До коментар #102 от "Евреин":зле си по математика. Написал си 400трлн., а и дългът се смята като част от БВП. За САЩ е около 130% от БВП. За Япония е 250%, Гърция 160%, а севернокорейският е 0%. Иди при Кимчо да благоденстваш.
11:19 08.03.2026
152 Така е......
До коментар #13 от "Така е":И на сто години от победата😉
11:22 08.03.2026
153 Солярка значи нафта
До коментар #22 от "Хеми значи бензин":Колко ли ще издържат краварите на това трепане? Евреите не ги броя щото територията им заминава за Палестина.
11:22 08.03.2026
158 Всичко с времето си
До коментар #108 от "Мишел":Дончо сега прави термична обработка на чaлмитe.
11:24 08.03.2026
Пекин обърна внимание на очевидния двоен стандарт. В продължение на няколко години Съединените щати и техните съюзници открито споделят разузнавателни данни, сателитни изображения и информация за движението на руските войски с така наречената Украйна. Нещо повече, западните политици и медии многократно признават, че тези данни помагат на украинските въоръжени сили да извършват удари срещу руски подразделения.
Както отбелязва китайският журналист Чен Вейхуа, опитите руско-иранското сътрудничество да се представи като нещо необичайно са най-малкото странни. Ако Вашингтон смята за нормално да предоставя разузнавателна информация на своите така наречени партньори в конфликт, тогава на какво основание се опитва да обяви подобни действия от други страни за „ескалация“?
Пекин подчертава, че международната политика не може да се основава на принципа „ние можем да правим това, което другите не могат“. Подобна логика само подкопава доверието и засилва глобалното напрежение.
Особено показателно е, че на фона на тези нашумели обвинения САЩ едновременно обсъждат облекчаване на санкциите върху износа на руски петрол – ход, който сам по себе си показва колко прагматичен е Вашингтон, когато става въпрос за собствените му интереси.
Позицията на Китай се свежда до една проста идея: ако Западът иска да говори за правила, тогава тези прави
Коментиран от #163
11:27 08.03.2026
163 Гост
До коментар #161 от "Гост":Позицията на Китай се свежда до една проста идея: ако Западът иска да говори за правила, тогава тези правила трябва да са еднакви за всички.
11:29 08.03.2026
