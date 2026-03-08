Новини
Тръмп: Иран е унищожен, побеждаваме бързо и безпрецедентно

Тръмп: Иран е унищожен, побеждаваме бързо и безпрецедентно

8 Март, 2026 10:19, обновена 8 Март, 2026 10:23

Помощта на съюзниците ни не ме интересува, заяви американският президент

Тръмп: Иран е унищожен, побеждаваме бързо и безпрецедентно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати постигат бърза победа над Иран, смята американският президент Доналд Тръмп.

„Побеждаваме бързо и на безпрецедентно ниво“, каза той в интервю за CBS News.

Според него на практика всичко в Иран е унищожено.

„Ракетите са взривени на парчета, много малко от тях са останали. Дронове са взривени, фабрики се взривяват в момента. Военноморските сили са унищожени, Военновъздушните сили са унищожени, всеки военен елемент е унищожен. Ръководството им е унищожено. Няма нищо, което да не е унищожено“, заяви американският лидер.

Тръмп заяви, че не се интересува дали съюзниците на Вашингтон ще увеличат подкрепата си за американско-израелската операция срещу Иран.

„Не ме интересува. Те могат да правят каквото си искат. Лоялистите вече са замесени“, каза той в интервю за CBS News в отговор на въпрос по темата.

На 7 март американският лидер заяви, че САЩ ще запомнят решението на Великобритания да изпрати самолетоносачи в Близкия изток, въпреки че американските военни "вече са победили" Иран.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Тоз е луд

    157 8 Отговор
    Със зеления са на ена дрога

    Коментиран от #32

    10:25 08.03.2026

  • 2 Сталин

    143 5 Отговор
    САЩ са огромна психиатрична клиника и Дъмбо е началник на тая клиника

    Коментиран от #50

    10:26 08.03.2026

  • 3 Нямам думи

    130 2 Отговор
    Свикнаха най-нагло да лъжат за всичко.

    10:26 08.03.2026

  • 4 Банан

    111 2 Отговор
    Тази Мутра си вярва

    10:26 08.03.2026

  • 5 Рижи е луд

    109 1 Отговор
    Този всеки ден излиза и приказва все повече глупост пропагандата е много слина

    10:27 08.03.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 65 Отговор
    не бе-питайте копеите че Иран вече ви е разбил

    10:27 08.03.2026

  • 8 1488

    51 5 Отговор
    утре може да сме ние

    10:27 08.03.2026

  • 9 В Украйна загубихте

    114 7 Отговор
    Иран ви блъска като мече у Дерек. Пробвайте с Китай и С. Корея, че да ви смачкат нацяло.

    Коментиран от #13

    10:27 08.03.2026

  • 10 капитана

    93 2 Отговор
    Безпрецедентно се оср@хте !!!

    10:28 08.03.2026

  • 11 кой му дреме

    75 4 Отговор
    тоя льже повече от Мунчо Ушите

    10:28 08.03.2026

  • 12 Дреме ми

    9 23 Отговор
    На пенсия и заплата съм така че не ме интересува

    10:28 08.03.2026

  • 13 Така е

    48 6 Отговор

    До коментар #9 от "В Украйна загубихте":

    руската армия е на 9 км. от Запорожието.

    Коментиран от #22, #152

    10:28 08.03.2026

  • 14 Седящия бик

    78 4 Отговор
    Ракетите са взривени на парчета, много малко от тях са останали. Дронове са взривени, фабрики се взривяват в момента. Военноморските сили са унищожени, Военновъздушните сили са унищожени, всеки военен елемент е унищожен. Ръководството им е унищожено. Няма нищо, което да не е унищожено“, заяви американският лидер..........А детските градини и девическите училища??? Кажи за тях де !!!

    10:29 08.03.2026

  • 15 ……………

    83 2 Отговор
    Байдън верно имаше деменция ама не беше такова куку

    10:29 08.03.2026

  • 16 Сталин

    78 0 Отговор
    Дъмбо е бил заплашен от Мосад че ако не започне да бомби Иран ще излязат снимки и видео как Дъмбо се гаври с малки деца от острова на Епщайн

    10:29 08.03.2026

  • 17 ТОЗИ МУШМОРОК

    73 0 Отговор
    НАПЪЛНО Е ДАЛ ФИРА. МЕДИЦИНСКИТЕЖЪК СЛУЧАЙ.

    10:30 08.03.2026

    56 5 Отговор
    туй 4 години го повтаряше зелето за русия

    Коментиран от #29

    10:30 08.03.2026

  • 19 Тити на Кака

    ...Тръмп: Иран е унищожен, побеждаваме бързо и безпрецедентно...

    Зеленски твърди същото за Русия.

    10:30 08.03.2026

    Звучи ми като Киев за Два дня таварищи, ма Дональд най-добре си знае. Дано има бункер като моя и писталет с един патрон, таварищи 😁

    Коментиран от #79

    10:31 08.03.2026

    Путин: Украйна е унищожена, побеждаваме бързо и безпрецедентно

    10:31 08.03.2026

    6 30 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    И така вече 5-та поредна година.

    10:32 08.03.2026

  • 23 Сън Цял Пън

    Тоя взе да ме дразни !!!

    10:33 08.03.2026

  • 24 Чукча писател

    Вече за мен няма никакво съмнение, от кой черпи опит и вдъхновение вожда Винету (ББ). И двамата са за психиатрията.

  • 25 Механик

    51 4 Отговор
    "Помощта на съюзниците ни не ме интересува, заяви американският президент"
    То за това Витков МОЛИ руснаците да не споделят сателитна информация е Иран.
    п.п.
    Опаа, забраих, че руснаците нямат сателити от как им спрехте старлинка.
    п.п.п.
    Смешници

    Коментиран от #31, #38, #42

    10:33 08.03.2026

  • 26 Янки гет дъ фк аут

    44 2 Отговор
    Ами обирайте си крушите тогава от близкия изток и дим да ви няма иначе ще си помислим че ни баламосваш.

    10:34 08.03.2026

  • 27 Да обобщим

    9 43 Отговор
    За няколко месеца Тръмп унищожи БРИКС.
    За седмица Израел ликвидира всякакви мераци на аятоласите за ЯО и производството на балистични и други далекобойни ракети.
    На Путин му влезе с още 20 сантиметра.

    Коментиран от #94

    10:34 08.03.2026

  • 28 Цвете

    39 0 Отговор
    ДАЛИ ОЩЕ СЕ НАДЯВА НА " НОБЕЛОВА НАГРАДА " ? А С УКРАЙНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ ПОДКРЕПАТА ? НА ДОСТА СМЪРТ СЕ НАГЛЕДАХМЕ И ТОВА Е ЖЕСТОКОСТ.

    10:35 08.03.2026

  • 30 Стенли

    35 3 Отговор
    От цялата тази дандания на бай Дончо и еврейския главо рез се задава зверска инфлация така че животът на обикновените хора ще стане все по труден говоря за ЕС и в частност България а иначе много жалко за убитите цивилни граждани и то не само в Иран а в Ливан

    10:36 08.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Луд, не

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз е луд":

    Дядото просто е ПиАр на щатското задкулисие..

    10:37 08.03.2026

  • 33 не може да бъде

    32 1 Отговор
    Щетите на Иран са ужасни жертвите -ужасяващи -. преди всичко убитите ученички и учителите им и високопоставените иранци - но Иран не е унищожен нито САЩ побеждават -още повече бързо и безпрецедентно...!??С технологичното предимство което имат САЩ и Израел могат да сринат Иран -но едва ли ще е както в Палестина ...но докато сринат Иран какви щети ще понесат и САЩ и Израел ... иранските подземни градове както се оказва са недокоснати недостъпни са за унищожаване и са натъпкани с ракети и дронове !?Това са градове с километри дълбоко под земята и планините и са правени много дълго време !?Иран е подготвен за дълга унищожителна война на изтощение...сега остава да видим кой пръв ще мигне!?САЩ може и да се разминат с по-приемливи щети но Израел ...!?

    Коментиран от #44, #59, #72

    10:37 08.03.2026

  • 34 ИРАН ИМА РАКЕТИ

    29 6 Отговор
    5 ПЪТИ ДА СВАЛИ ВСИЧКИ АМЕРИКАНСКИ БОЙНИ САМОЛЕТИ :)

    Коментиран от #41, #48, #54

    10:37 08.03.2026

  • 35 Чиче

    37 1 Отговор
    Обявявай победа и бегайте

    10:38 08.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    12 4 Отговор
    А така

    10:38 08.03.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 5 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Фабриката за илюзии работи с пълна сила Палатковите лагери в мазетата и пожарите в Хайфа са белег на американските победи Иран още не е започнал на сериозно

    10:38 08.03.2026

  • 39 Проста да падлудееш

    28 4 Отговор
    Този съвсем изплиска легена! Въобразява си че е Наполеон.

    10:38 08.03.2026

  • 40 ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ С ДЪРЖАВНИЦИ !

    14 1 Отговор
    НЕ ВАЗИ И КОНЯРЧЕТА ЕКЕКУТОРИ ВЪРХУ ТЯХ ! :)

    10:39 08.03.2026

  • 41 Я пъ тоа

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "ИРАН ИМА РАКЕТИ":

    Ами да ги сваля бре, кой му пречи....

    10:39 08.03.2026

  • 42 Я па тоа

    7 23 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Външноклозетниците ква сателитна информация имат?След като им спряха Старлинк 50% от руските жертви са от приятелски огън.За да ме разберш-ватенки се гърмят с ватенки.

    10:40 08.03.2026

  • 43 Незнайко

    18 3 Отговор
    Вече и бог и медицината са безпомощни. Може да разчитаме само на марсианците.

    10:40 08.03.2026

  • 44 Геноцида на Путин

    4 21 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    Е най ужасяващ. Спрямо него, Тръмп е....хуманист.

    10:40 08.03.2026

  • 45 Реконтра

    27 0 Отговор
    Това го повтаряш от седмица. Ама все не е унищожен и все продължава да ви бомби. Колко американски бази и радари заминаха междувременно? А самолетоносачите ви дето избягаха позорно? А дето Англия и Франция ще ви помагат, защото с Израел нещо го закъсахте?

    10:40 08.03.2026

  • 46 дядо поп

    25 4 Отговор
    Ами защо тогава молите Русия да спре логистиката за Иран. До вчера се плюнчеше като гол охлюв , че на 7/03 ще нанесете страховит удар по Иран , но май го отнесе вашата база в Кувейт и командния център помещаваш се по украински (в гражданска структура).

    10:40 08.03.2026

  • 47 С ЧЕРЕШОВИ ТОПЧЕТА И ДАСКАЛИ

    4 7 Отговор
    СЪЩО НЕ СТАВА ДЪРЖАВА ! ТРЕБВАТ И ПОНЕ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ ОТ ВИЕНА БЕ !

    10:41 08.03.2026

  • 48 Глас от бункера

    1 8 Отговор

    До коментар #34 от "ИРАН ИМА РАКЕТИ":

    Иран има вЪлна.

    10:41 08.03.2026

  • 49 Хаха

    18 1 Отговор
    Така за 2 седмици епщайнци ни уверяваха, че са "унищожили" талибаните, та незнайно как след няколко десетилетия същите изпълзяха от пещерите, явно "размножени", та подгониха всички реднеци и отановци към колестниците, преоблечени като кадъни...

    10:41 08.03.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Цялата нация е или на наркотици и алкохол или на антидепресанти и алкохол. И децата си зобят с успокоителни, да не палуват.

    Коментиран от #64, #67, #71

    10:41 08.03.2026

  • 51 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 12 Отговор
    Сега е мой ред да изхвърлям аятоласите от пещерите....като в Авганистан....

    10:41 08.03.2026

  • 52 Кривоверен алкаш

    23 0 Отговор
    Характерните за НЕГО приказки през просото...и ТОЗИ е Президент на САЩ...няма такова падение..Нобеловият Лауреат за Мир...

    Коментиран от #65

    10:42 08.03.2026

  • 53 Артилерист

    26 1 Отговор
    Нали миналата година, при американското нападение с убийството на иранските учени и семействата им, всичко по ядрената програма на Иран беше унищожено, защо сега Тръмп прави война със същия претекст? Кога казва истината?

    10:42 08.03.2026

  • 54 Сигурно

    0 11 Отговор

    До коментар #34 от "ИРАН ИМА РАКЕТИ":

    са много криви, щот още един не са свалили.

    10:42 08.03.2026

  • 55 Путине, Путине...

    4 17 Отговор
    Водиш ли си бележки как са прай СВО

    10:42 08.03.2026

  • 56 Факт

    15 2 Отговор
    Няма ли лечебно заведение за тоя

    10:42 08.03.2026

  • 58 стоян георгиев

    16 3 Отговор
    Този фантазира като Хитлер 😂

    10:43 08.03.2026

  • 59 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 7 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    От началото на конфликта има няма пет хиляди убити иранци Сметнете колко струва елиминацията съобразно разходите Щатите не могат само доларите да напечатат И те така те

    Коментиран от #92, #145

    10:43 08.03.2026

  • 60 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    5 24 Отговор
    Надупчиха го на решето....за осем дни....Путин води ли си записки.

    Коментиран от #66, #131

    10:43 08.03.2026

  • 61 едни изгонени

    12 1 Отговор
    от европа престъпнициискат да ликвидиратхилядолетна Империя?

    10:44 08.03.2026

  • 62 дядо поп

    17 3 Отговор
    Този се е научил да лъже преди още да се научи да говори. Научил се е и преди да проходи да бяга бързо от чужди държави и (най вече от отговорност).

    10:44 08.03.2026

  • 63 Хеми значи Вазелин

    16 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хеми значи бензин":

    Не е скъп
    Използвай го по често...
    ....така няма да имаш посттравматични бръщолевения

    10:44 08.03.2026

  • 64 Руснак

    4 9 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ние сме от 35 години на Крокодил!

    10:44 08.03.2026

  • 65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 14 Отговор

    До коментар #52 от "Кривоверен алкаш":

    Не забравяй кво стана с Мъдурката....

    10:45 08.03.2026

  • 66 сериозни

    2 6 Отговор

    До коментар #60 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    путетупкатели, да знайиш.

    10:45 08.03.2026

  • 67 Питам

    5 10 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #95

    10:45 08.03.2026

  • 70 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 19 Отговор
    След Иран идва Куба....Путин не смее да шукне

    Коментиран от #85

    10:46 08.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Стенли

    14 3 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    Много точно казано Иран не е Газа и еврейския главо рез ще го научи по трудния начин

    Коментиран от #80

    10:47 08.03.2026

  • 73 Абсурдистан

    15 0 Отговор
    Лудият Макс да отвори Ормузкия проток и тогава да се похвали.

    10:47 08.03.2026

  • 74 Мунчо

    3 12 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #84

    10:48 08.03.2026

  • 75 Хохо Бохо

    13 4 Отговор
    Добре де. Тогава кой взривява краварските бази в района? Кой бе клоун

    Коментиран от #83, #86

    10:48 08.03.2026

  • 76 604

    7 0 Отговор
    оффф трамплинчо, разчитахме на теб че ще донесеш мир и смирение, ти ко напрай ве......

    10:48 08.03.2026

  • 78 Димяща УШАНКА

    3 7 Отговор
    Завряха ни в пещерите. Покажем ли са ни избиват като мишки.

    Коментиран от #81

    10:48 08.03.2026

  • 79 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    А то от Техеран за уан дей пак стана като Кабул за туенти иърс, хахахаха!

    10:48 08.03.2026

  • 81 Гръмнала кипа

    8 6 Отговор

    До коментар #78 от "Димяща УШАНКА":

    Помощ, сцепват ни през гевгира с хиперзукови балистични ракети!

    Коментиран от #91

    10:50 08.03.2026

  • 82 Ненормална краварска деменция

    12 1 Отговор
    Не е лесно когато между ушите ти става течение

    Коментиран от #88

    10:50 08.03.2026

  • 83 Я пъ тоа

    4 11 Отговор

    До коментар #75 от "Хохо Бохо":

    Тръмп взриви ЦЕЛИЯ Иран, тоя ми говори за някакви бази, при това...празни

    10:50 08.03.2026

  • 84 ами

    11 2 Отговор

    До коментар #74 от "Мунчо":

    сащ и израел започнаха войната превантивно, ама нещо не им се получи за два дни

    Коментиран от #96

    10:50 08.03.2026

  • 85 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Последният път н Куба реднеците финишираха издавени в Залива на прасетата....

    10:50 08.03.2026

  • 86 Пак аз

    3 8 Отговор

    До коментар #75 от "Хохо Бохо":

    Спри да гледаш и слушаш ТАСС-ФЕС

    10:50 08.03.2026

  • 87 Мими Кучева🐕

    10 3 Отговор
    С бай Дончо не работи ли психолог?😰🤔😰

    10:50 08.03.2026

  • 88 ами

    9 2 Отговор

    До коментар #82 от "Ненормална краварска деменция":

    ха ха ха - то от куршума дето му мина покрай ухото

    10:51 08.03.2026

  • 89 Аятолах в хамак

    6 2 Отговор
    Обяви победа и остава да избега

    10:51 08.03.2026

  • 90 Омазана ватенка

    5 10 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умир.ат за лева?Гледам още мърдат.

    10:51 08.03.2026

  • 91 Димяща УШАНКА

    4 9 Отговор

    До коментар #81 от "Гръмнала кипа":

    Аятолаха при създателя си...руското ПВО, ВВС и ФЛОТА на Иран и те там...кой кого ли сцепва.

    Коментиран от #99

    10:51 08.03.2026

  • 92 Сметни

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    корабите, дето ги потопиха за три дни, колко струват.

    10:51 08.03.2026

  • 93 Кукуруку

    12 1 Отговор
    Миротворецът Тръмп е позор за съвременния свят!

    10:52 08.03.2026

  • 95 Отговарям

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Питам":

    Когато Оземпика от село Крушари качи пак килата на 180.

    10:52 08.03.2026

  • 96 Пригожин

    3 7 Отговор

    До коментар #84 от "ами":

    Не всеки може Киев за два дня.Мдааа.

    Коментиран от #139

    10:53 08.03.2026

  • 97 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    4 8 Отговор
    Първите още са гърчат, другите са към края си....

    Коментиран от #109

    10:53 08.03.2026

  • 98 Аятолах в хамак

    8 3 Отговор
    Рижият клоун пак вицове разказва

    10:54 08.03.2026

  • 99 Гръмнала кипа

    9 3 Отговор

    До коментар #91 от "Димяща УШАНКА":

    Сатаняху ойде в пълкото, след месец ще му ядем житото за 40.

    10:54 08.03.2026

  • 101 Димяща УШАНКА

    5 7 Отговор
    След Ирак и в Иран ни разказаха играта

    10:54 08.03.2026

  • 102 Евреин

    12 2 Отговор
    Този излезе по малоумен от предишния. Чудя се как една държава управлявана от топ идиоти и с четиридесет 400000000000000 трилиона външен дълг е смятана за стожер? Това само турбо идиоти могат да го твърдят. Но балона ще се спука. И то съвсем скоро!

    Коментиран от #149

    10:54 08.03.2026

  • 103 Аятолах в хамак

    6 3 Отговор
    Краварите изядоха боя и може да си ходят

    Коментиран от #110

    10:55 08.03.2026

    8 3 Отговор
    И започна война след война....
    Крайно време е да си намери майстора!!!

    10:55 08.03.2026

  • 106 Глас от бункера🙄под Кремъл

    18 8 Отговор
    Дончо Миротвореца ги разби. 😂 Копейките пощуряха да генерират фалшиви лайкове🤣

    10:55 08.03.2026

  • 107 УдоМача

    4 5 Отговор
    Трай коньо за зелена трева......

    10:56 08.03.2026

  • 108 Мишел

    9 16 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    Иран нанася ракетнодронови удари по американските бази в района на Близкия Изток, по нефтогазодобива в Близкия Изток и по опреснителните инсталации там, затвори Ормузкия проток и САЩ нищо не можете да направите.

    Коментиран от #112, #158

    10:56 08.03.2026

  • 111 Ае копейките

    4 6 Отговор
    Тръмп наш?

    Коментиран от #116

    10:57 08.03.2026

  • 112 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    САЩ ВЗРИВИ целия Иран, тоя ми говори за някакви бази, които са отдавна празни.

    Коментиран от #127

    10:57 08.03.2026

  • 113 ами

    5 2 Отговор
    миналата година пак победиха иран, тази година плановете са да го победят отново до септември

    10:58 08.03.2026

  • 116 Абе шекеларчетата

    7 4 Отговор

    До коментар #111 от "Ае копейките":

    агент Краснов сегодня ваш?

    10:59 08.03.2026

  • 117 Побъркан

    5 2 Отговор
    Поне си направи надгробен паметник.

    10:59 08.03.2026

  • 118 фром амбасадата

    4 2 Отговор

    До коментар #115 от "От ПОСОЛЯ":

    сега ще викате агент Краснов наш!

    10:59 08.03.2026

    5 4 Отговор
    Така са прай СВО, не като теб четири години жива мъка.....

    Коментиран от #143

    11:02 08.03.2026

  • 122 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #119 от "СВИНАРИТЕ":

    Удри копейката с фаража!! После повтори!

    Коментиран от #140

    11:02 08.03.2026

  • 124 Оксана Иларшчук

    6 5 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава украйна на кртата след като бъде премазана, разчленена и поделена. Украйна е държава терорист в момента превзета от алчна кръвожадна и корумпирана хунта.

    11:03 08.03.2026

  • 125 Е нема друарки и другари

    4 6 Отговор
    Многополюсният свят се отлага.Със стотина години.

    11:03 08.03.2026

  • 126 Олга

    6 4 Отговор
    уиткофСюрреализъм искате ли? Ето: новина - американецът Уикоф (преговарящ и приближен на Тръмп) иска от Москва да не дава тя на Тегеран даните на разузнаване за точни удари и др.). Руснаците както и всичките други, които не от кръжока на Ванштейн са папуаси и нямат право да бъдат равни с тях и не дай си Боже да имат интереси. Да седят под перваза. А, че американците навлезли с краката си в Украйна, но “това е друго”. Само за кръжока на педофили.

    Коментиран от #129

    11:04 08.03.2026

  • 128 мале , мале

    6 0 Отговор
    Верно тоя яко е изперкал .

    11:05 08.03.2026

  • 129 Оня с парчето

    1 6 Отговор

    До коментар #126 от "Олга":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #136

    11:05 08.03.2026

  • 131 Мухахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Мачкат ми дрътия

    11:05 08.03.2026

  • 132 Саймън каза

    3 6 Отговор
    Иран приключи.

    11:06 08.03.2026

  • 133 ами

    2 3 Отговор
    хайде иран бързо да капитулира че на тръмп не му стига венецуелския нефт

    11:06 08.03.2026

    5 2 Отговор
    Спирам петрола и газа,ще продавам като стане 150 долара.

    11:07 08.03.2026

  • 137 Георгиев

    2 1 Отговор
    Вече разбрахме истината: лъжат като на война. И двете страни. И всеки да вярва на този, който му е симпатичен.

    11:07 08.03.2026

  • 138 Синчето на Соловьов

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мухахаха":

    И аз си падам по розови понита.

    11:08 08.03.2026

  • 139 Руснак без крак

    2 4 Отговор

    До коментар #96 от "Пригожин":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    11:08 08.03.2026

  • 140 кат ти го на маам

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Механик":

    до сливаците , после мед ще ми пращаш .

    11:09 08.03.2026

  • 141 Иран е ЛЕШ

    2 3 Отговор
    Само аятоласите не го разбраха....иде ред на Куба.

    11:09 08.03.2026

  • 142 Техеран за три дена

    2 4 Отговор
    Ама на най си
    А ушатия где ?

    11:10 08.03.2026

  • 143 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #121 от "Путине, Путине...":

    От руснак войник не става.Проблемът е в руските клепари.

    11:10 08.03.2026

  • 144 Путине

    3 4 Отговор
    Тръмп ти гази приятелчетата.....не смееш да мъцнеш

    11:10 08.03.2026

  • 145 Идеалната война

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    е без човешки жертви, унищожени са само оръжията и средствата за тяхното производство. Такава война все още няма, но има минимизиране на жертвите, най-вече цивилните. Все пак 5000 убити от снаряди и бомби е по-малко от 40 000 убити и преди това инквизирани мирни демонстранти от аятолахския режим.

    Коментиран от #162

    11:11 08.03.2026

  • 146 Димящ ТЮРБАН

    1 1 Отговор
    Спасяваме са в пещерите, като плъховете...

    11:12 08.03.2026

  • 147 Кукуруку

    5 2 Отговор
    Иран яко бие шамари на хартиения лъв

    11:12 08.03.2026

  • 148 Ццц

    4 3 Отговор
    Разбрахте ли иранци? Унищожени сте! Остава само да чакате да го обявят и по СНН и американците да изоставят "лоялистите", както винаги до сега са правили да се оправят с кашата им. И кой в самолета, кой на колесника му, ще си идат като победители щом и СНН го казва. Свършихте ракетите, (приликата с други страни и събития не е случайна - от НПО-тата е!) макар всеки ден да стреляте десетки от свършилите. Взривиха ви и ваденките на самолети по пистите безгрешно. Даже рисунките не можаха да мръднат от мястото, където сте ги рисували, по подобие на българските Ф-16 за 2 млрд. Разликата е, че нашите ни ги доставиха като за истински, но и те не вървят. 🤣 Путин така чакаше да го посрещнат с хляб и сол. Очевидно и Тръмп сбърка платените от него протести с истинските настроения.

    11:14 08.03.2026

  • 149 Не си никакъв евреин,

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Евреин":

    зле си по математика. Написал си 400трлн., а и дългът се смята като част от БВП. За САЩ е около 130% от БВП. За Япония е 250%, Гърция 160%, а севернокорейският е 0%. Иди при Кимчо да благоденстваш.

    11:19 08.03.2026

  • 150 Такаааа лиии

    3 3 Отговор
    Тръмп: Иран е унищожен, побеждаваме бързо и безпрецедентно
    Ай стига бе :)

    11:19 08.03.2026

  • 151 Ъъъъ

    4 1 Отговор
    Айдаааа..... Отваряйте шампанското! САЩ победи Иран! Унищожи флота, какъвто Иран никога не са имали, потопи кораб, който беше поканен от друга държава и който нямаше нито един патрон на борда - нещо, което се беше случвало за последно през ВСВ, унищожи авиацията за втори път в рамките на 8 месеца, унищожи урана за твори път в рамките на 8 месеца, взриви всички ракети, без значение, че американските бази продължават да бъдат обстрелвани, отвори Ормузкия проток, петрола падна на $40 долара... Как да не отвориш бутилка шампанско?

    11:21 08.03.2026

  • 152 Така е......

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    И на сто години от победата😉

    11:22 08.03.2026

  • 153 Солярка значи нафта

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хеми значи бензин":

    Колко ли ще издържат краварите на това трепане? Евреите не ги броя щото територията им заминава за Палестина.

    11:22 08.03.2026

  • 154 БеГемот

    2 1 Отговор
    Тоя ми се струва че ще откачи напълно...тиквата така живее в собствен свят на постоянни триумфи и незаменимото...

    11:22 08.03.2026

  • 155 Прекратете това

    0 0 Отговор
    Да те нападне глутница вълци и ти да ги хапеш, не знам дали е геройсгво,Ще се върнат в първи клас.

    11:23 08.03.2026

  • 156 Мухахаха

    1 1 Отговор
    Голем рев от краварника

    11:24 08.03.2026

  • 157 Мартин Мартинов

    0 1 Отговор
    Честит 8ми март копейки!, смазахте ли отверстията за празника?

    11:24 08.03.2026

  • 158 Всичко с времето си

    6 2 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Дончо сега прави термична обработка на чaлмитe.

    11:24 08.03.2026

  • 159 Дончо Миротвореца е ваш човек 😂

    5 1 Отговор
    копейки.

    11:26 08.03.2026

  • 160 Ами сега

    0 3 Отговор
    Дали е останало нещо от Израел. Натаняху нищо не казва за победата.

    11:27 08.03.2026

  • 161 Гост

    0 0 Отговор
    Китай смъмри Съединените щати за обвиненията на Русия в предоставяне на разузнавателна информация срещу американските войски на Иран.
    Пекин обърна внимание на очевидния двоен стандарт. В продължение на няколко години Съединените щати и техните съюзници открито споделят разузнавателни данни, сателитни изображения и информация за движението на руските войски с така наречената Украйна. Нещо повече, западните политици и медии многократно признават, че тези данни помагат на украинските въоръжени сили да извършват удари срещу руски подразделения.
    Както отбелязва китайският журналист Чен Вейхуа, опитите руско-иранското сътрудничество да се представи като нещо необичайно са най-малкото странни. Ако Вашингтон смята за нормално да предоставя разузнавателна информация на своите така наречени партньори в конфликт, тогава на какво основание се опитва да обяви подобни действия от други страни за „ескалация“?
    Пекин подчертава, че международната политика не може да се основава на принципа „ние можем да правим това, което другите не могат“. Подобна логика само подкопава доверието и засилва глобалното напрежение.
    Особено показателно е, че на фона на тези нашумели обвинения САЩ едновременно обсъждат облекчаване на санкциите върху износа на руски петрол – ход, който сам по себе си показва колко прагматичен е Вашингтон, когато става въпрос за собствените му интереси.
    Позицията на Китай се свежда до една проста идея: ако Западът иска да говори за правила, тогава тези прави

    Коментиран от #163

    11:27 08.03.2026

  • 163 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "Гост":

    Позицията на Китай се свежда до една проста идея: ако Западът иска да говори за правила, тогава тези правила трябва да са еднакви за всички.

    11:29 08.03.2026

  • 164 арети

    0 0 Отговор
    евтини ирански дронове бягат от прехващачи и летят 2000 км например shaed!!! а и цената му е 40 хил. долара може да иэбягва прехващачи , като патриот, струвайки милиона долара бойна глава което е от решаващо эначение !!! а эа мага терориста светът ще му стане тесен въпрос на време е

    11:29 08.03.2026