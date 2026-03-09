Исторически успех за България: Марина Анастасова донесе първа европейска титла в ски-алпинизма!

Българският спорт отбеляза нов успех! Младата и талантлива Марина Анастасова триумфира с първата европейска титла за страната ни в ски-алпинизма, след като завоюва златото в дисциплината скоростно изкачване при девойките до 20 години.

Между 4 и 8 март живописният курорт Шахдаг в Азербайджан бе домакин на Европейското първенство по ски-алпинизъм за всички възрастови групи. Въпреки че събитието бе засенчено от напрежението и военния конфликт, избухнал в съседен Иран, което доведе до оттеглянето на някои отбори, българските състезатели демонстрираха непоколебим дух и воля за победа.

Марина Анастасова впечатли всички с изключителното си представяне на трасето с дължина 3787 метра и положителна денивелация от 657 метра. С време 41:14.3 тя остави зад себе си конкурентките от Турция – Гюлнур Сагир и Суеда Евчи, които заеха съответно второ и трето място.

Освен златния медал, Марина се нареди на престижните четвърто и пето място в останалите две дисциплини, в които участва.

В шампионата участие взе и другият български представител – Никола Калистрин, който се класира 19-ти в скоростното изкачване, 29-ти в спринта и 31-ви в индивидуалната надпревара.

Следващото голямо предизвикателство за младите ни надежди предстои в края на март, когато във френския курорт Пюи Сен Венсан ще се проведе Световното първенство по ски-алпинизъм за юноши и девойки.