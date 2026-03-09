Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Исторически успех за България: Марина Анастасова донесе първа европейска титла в ски-алпинизма!

Исторически успех за България: Марина Анастасова донесе първа европейска титла в ски-алпинизма!

9 Март, 2026 08:42 646 0

  • спорт-
  • марина анастасова -
  • европейска титла -
  • ски-алпинизъм-
  • скоростно изкачване-
  • шахдаг-
  • азербайджан

Надпреварата се проведе в живописния курорт Шахдаг в Азербайджан

Исторически успех за България: Марина Анастасова донесе първа европейска титла в ски-алпинизма! - 1
Снимка: ISMF
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският спорт отбеляза нов успех! Младата и талантлива Марина Анастасова триумфира с първата европейска титла за страната ни в ски-алпинизма, след като завоюва златото в дисциплината скоростно изкачване при девойките до 20 години.

Между 4 и 8 март живописният курорт Шахдаг в Азербайджан бе домакин на Европейското първенство по ски-алпинизъм за всички възрастови групи. Въпреки че събитието бе засенчено от напрежението и военния конфликт, избухнал в съседен Иран, което доведе до оттеглянето на някои отбори, българските състезатели демонстрираха непоколебим дух и воля за победа.

Марина Анастасова впечатли всички с изключителното си представяне на трасето с дължина 3787 метра и положителна денивелация от 657 метра. С време 41:14.3 тя остави зад себе си конкурентките от Турция – Гюлнур Сагир и Суеда Евчи, които заеха съответно второ и трето място.

Освен златния медал, Марина се нареди на престижните четвърто и пето място в останалите две дисциплини, в които участва.

В шампионата участие взе и другият български представител – Никола Калистрин, който се класира 19-ти в скоростното изкачване, 29-ти в спринта и 31-ви в индивидуалната надпревара.

Следващото голямо предизвикателство за младите ни надежди предстои в края на март, когато във френския курорт Пюи Сен Венсан ще се проведе Световното първенство по ски-алпинизъм за юноши и девойки.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове