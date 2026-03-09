Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войната в Иран! Самият Владимир Путин е в опасност

9 Март, 2026 13:48

Възниква въпросът дали сегашните удари срещу Иран преследват повече от една цел

Войната в Иран! Самият Владимир Путин е в опасност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Войната в Иран доказа очевиден факт – качественото превъзходство на американската и съюзническата авиация над руските системи.

Какъвто и да е изходът от сегашното нападение на САЩ срещу Иран, то вече постигна стратегически резултат – режимът е обезглавен. И психологическите последици от това ще се усещат по целия свят – и не на последно място от руския диктатор Владимир Путин. Това пише коментаторът на The Telegraph, бивш офицер от редовната британска армия Хамиш де Бретон-Гордон, цитиран от Faktor.bg.

Превъзходството на американската военна мощ

Войната в Иран доказа очевиден факт – качественото превъзходство на американската и съюзническата авиация над руските системи. Доставяните от Русия батареи С-300, разгърнати от Иран, сега представляват купчини изкривен метал.

Защитата на Москва е по-добра – тя разполага не само със С-400, но и с усъвършенствани системи С-500. Въпреки това руските въоръжени сили имат критични слабости – по-специално недостиг на радарни самолети А-50, жизненоважни за засичането на нискополетящи заплахи като дронове и крилати ракети.

„Що се отнася до прославените С-500 – още един момент, потвърден в хода на войната в Украйна, е преувеличеният характер на руските претенции за притежание на модерно въоръжение", отбелязва експертът.

Урокът за Русия

Възниква въпросът дали сегашните удари срещу Иран преследват повече от една цел. „Възможно е във Вашингтонското мислене да съществува определена последователност: Венецуела, след това Иран и в крайна сметка – Кремъл. Психологическият ефект от демонстрираната сила често се оказва по-мощен от самата сила", посочва анализаторът.

Путин бави мирните преговори и стратегическите му цели в Украйна не са се променили от началото на инвазията. Но последните събития може да го накарат да се замисли, смята Бретон-Гордон.

„Американски върховен главнокомандващ, демонстриращ готовност да приложи сокрушителна военна мощ, е съвсем различно нещо от такъв, който само заплашва с нея", подчертава той.

Последиците за Украйна

Действията на САЩ имат и преки последици за войната в Украйна. Иран дълго снабдяваше Русия с критично важна техника – особено дронове и боеприпаси. Ако тази верига на доставки бъде нарушена или унищожена, военните усилия на Москва ще пострадат.

Най-важното: ако посланието на Вашингтон към Техеран е, че прозорецът за преговори се е затворил, отзвукът в Кремъл ще бъде очевиден. Путин вече ще трябва да обмисли дали протакането остава жизнеспособна стратегия – или времето вече не е негов съюзник:

„Опитите за замразяване на конфликта в Украйна вероятно значително ще се засилят. Натискът върху самия Путин вече е, в най-добрия случай, неприятен – предвид превземането на властта от Мадуро и смъртта на Хаменей. Продължаването на войната вече не се свежда до изпращането на млади войници на смърт: самият Путин е в опасност."

Русия и войната в Иран

По-рано американски служители при условие на анонимност съобщиха на журналисти, че Русия може да предава на Иран разузнавателна информация, използвана за атаки срещу американски военни и обекти на САЩ в Близкия изток.
Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф заяви, че Вашингтон е предупредил Москва, че предаването на разузнавателни данни на Иран е недопустимо, и че лично е отправил това предупреждение към руската страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    78 24 Отговор
    Иран ползва предимно китайско ПВО, като са толкова отворени англосанксонците, да направят опит и с Русия.

    Коментиран от #23, #47, #54

    13:49 09.03.2026

  • 2 руската мечка

    26 79 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #29

    13:50 09.03.2026

  • 3 По полека

    43 5 Отговор
    Забравихте Куба.

    13:50 09.03.2026

  • 4 Най ми драго

    72 8 Отговор
    да чета как британците реват срещу Путин и милеят за неговата безопасност. Пхахаха.

    Коментиран от #11

    13:50 09.03.2026

  • 5 А ДАЛИ Е ТАКА

    60 4 Отговор
    само времето ще покаже , и кой ще се смее последен

    13:51 09.03.2026

  • 6 чингиз хан

    10 24 Отговор
    не закачайте хора от златната орда!

    13:51 09.03.2026

  • 7 Умирам от смях, а евреите от ракети

    56 8 Отговор
    Телеграф в пакистАнглия е нещо като в-к Уикенд при нас предполагам

    13:52 09.03.2026

  • 8 честен ционист

    6 21 Отговор
    Този Хамиш явно забравя, че Тръмпутин НАШ?

    13:52 09.03.2026

  • 9 Ей тези

    60 10 Отговор
    Много са си повярвали! Забравиха боя по тенекиените абрамси и леопарди в Украйна, сега почнаха тука да реват! Е няма по-нагла и лицемерна нация от англосаксонците!!!

    Коментиран от #24

    13:53 09.03.2026

  • 10 Констатация

    34 3 Отговор
    Статията рекламира оръжия от конкретен производител.

    13:54 09.03.2026

  • 11 Ха-ха

    17 38 Отговор

    До коментар #4 от "Най ми драго":

    Те не реват, а му се подиграват. Тръмп каза, че Русия не е никакъв фактор.!

    13:54 09.03.2026

  • 12 ПСИХОДИСПАНСЕР

    47 7 Отговор
    Бритите направиха бензина по 3 Е, а се загрижили за Путнл ТУ ТУУ.

    Коментиран от #27

    13:54 09.03.2026

  • 13 Русия може и да е слаба

    37 13 Отговор
    Но Америка не е сигурна че може да спре руския залп който ще последва. Защо два атома да минат, стигат. На малка площ живеят страшно много кравари, и тези които ще оживеят, може да им се наложи да отидат в резерватите за да не ги бие радиацията. А там Седящия Бик с томахавка в ръка да им вика "накъде бря?"

    Коментиран от #36

    13:54 09.03.2026

  • 14 Някой

    44 7 Отговор
    Пропагандни глупости. САЩ имат пъти повече ПВО, самолети, сателити и какво ли не. Отделно момента на изненадата. Срещу Венецуела ползвали 160 летящи апарата. Това дори финансово е удар за самия САЩ. Само че с Иран ще затънат и няма да могат повече да нападат други. Колкото и да се заканват например на Куба, най-вероятно повече няма да нападнат друга държава при Тръмп, просто защото са изразходвали ресурсите. САЩ ще загуби много милиарди долари.

    13:55 09.03.2026

  • 15 Атина Палада

    23 3 Отговор
    Оръжието е САЩ, ръката е Лондонсити...
    Оръжието разтърси и Блек рок...
    Кой е в опасност?
    А преди няколко месеца анализатори се питаха дали Тръмп ще се осмели да се изправи срещу ФЕД!

    13:55 09.03.2026

  • 16 Точно тази британска медия

    31 6 Отговор
    едва ли може да бъде надежден източник на информация за каквото и да било. Там основното е пещерна русофобия, имаше материали как руската армия е в такъв колапс, че се налага да връщат на фронта осакатени войници с патерици. И куп подобни фантасмагории... В това време рейтингът на лейбъристите дори в бастиона им Лондон се срива фатално. Не знам още колко ще се задържи Стармър. Но те са се загрижили за оцеляването на Путин.

    Коментиран от #39

    13:56 09.03.2026

  • 17 ха ха

    31 7 Отговор
    масовите убийци пак почнаха да точат лиги за богатствата на русия

    13:56 09.03.2026

  • 18 Мнение

    32 7 Отговор
    Мокрите сънища на англичаните...

    13:56 09.03.2026

  • 19 Ганя Путинофила

    13 19 Отговор
    Целта на Тръмп с рази война беше, да покаже на маскалите, колко да Гола вОда!

    13:56 09.03.2026

  • 20 Педофилите

    9 4 Отговор
    Ще ги трескат пакистанци 🤣

    13:57 09.03.2026

  • 21 Смех с ватенки

    11 14 Отговор
    С 300 е като С 500.Само една боя им трябва.

    13:57 09.03.2026

  • 22 Фейк на часа

    25 7 Отговор
    Путин вече минава 73-годишна възраст.
    Рано или късно и той ще умре.
    Най-много ще изгубят от неговата смърт поръчковите писачи - покрай писане против Путин спечелиха големи грантове, накупиха си по няколко апартамента в София, вили във Витоша, луксозни автомобили, смениха по няколко любовници, изучиха децата си в западни университети.
    Поръчковите писачи най-много ще изгубят от кончината на Путин, а Русия ще си намери нов лидер.
    Не плачете на чужди гробища!

    Коментиран от #33

    13:57 09.03.2026

  • 23 Иран е с руски ПВО

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    "Иран закупи нови системи за ПВО от Русия, след като Израел унищожи предишните при операцията през юни 2025. Израел унищожи всички руски системи С-300 в Иран миналата година, а Москва обеща по-нови С-400 на своите ирански приятели."

    13:57 09.03.2026

  • 24 да питам

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ей тези":

    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    13:59 09.03.2026

  • 25 Кукуруку

    13 4 Отговор
    Някой дрогиран ли е писал тази статия

    13:59 09.03.2026

  • 26 Мурка

    7 2 Отговор
    кои афтур от" СИЦИЛИЕВАТА ДОЛИНА " успя да сътвори този бълвоч от кенгуру

    14:00 09.03.2026

  • 27 Да си русофил е Божие наказание

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "ПСИХОДИСПАНСЕР":

    Като ти е скъп дизелът карай електрокар.Там немаш грижи.

    Коментиран от #34, #40

    14:00 09.03.2026

  • 28 Тома

    11 2 Отговор
    Този офицер да не е писал статията от бар синята стрида

    14:00 09.03.2026

  • 29 Дони

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    то си ТРЕБЕ мумурандом ОТ ПАРАПЕТЯ

    14:01 09.03.2026

  • 30 „Що се отнася до прославените С-500

    8 2 Отговор
    „Що се отнася до прославените С-500 – още един момент, потвърден в хода на войната в Украйна, е преувеличеният характер на руските претенции за притежание на модерно въоръжение", отбелязва експертът.
    ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ЧИПОВЕТЕ ЗА ПЕРАЛНИ, ТОЛКОВА МОГАТ. НО КАРЛИК МОЖЕ ДА СЛОЖИ ЦЯЛА ПЕРАЛНЯ НА "ГОЛАВЕ" ДА ПРЯЧЕТЬ ЕГО АТ УКРАИНСКИЕ БАМБЬОЖЕ ВОТ.

    14:01 09.03.2026

  • 31 Копейки

    7 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #52

    14:02 09.03.2026

  • 32 ами

    8 2 Отговор
    време е тръмп пак да обяви победа над иран че по 1 милиард на ден ще му излезе скъпичко, а и израел като разруши нефтената инфраструктура на иран ще прецака тръмп

    Коментиран от #55

    14:02 09.03.2026

  • 33 Платен писач

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фейк на часа":

    Ами да умира! Пак ще намерим, какво да пишем. Какво ще правят обаче путенопитешките платени клакьори.

    14:03 09.03.2026

  • 34 ПСИХОДИСПАНСЕР

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да си русофил е Божие наказание":

    Ама и той китайски, нали?

    14:04 09.03.2026

  • 35 Това писание ми напомни как

    3 4 Отговор
    преди около две години с изумление изгледах около 20-минутните разсъждения на някакъв американски професор по консервативната им медия "Дъ Хил" за това как Путин е умрял, според един откровено луд руснак, също представящ се за професор, - Соловей. Та това е нещо от този сорт. Зорлем правят хората русофили с подобни публикации.

    14:04 09.03.2026

  • 36 ........

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Русия може и да е слаба":

    Годишният бюджет на Русия за военни разходи е 150 млрд. долара, а на САЩ е 950 млрд. долара. Дори няма какво да се коментира по военните възможности на двете държави.

    Коментиран от #51

    14:04 09.03.2026

  • 37 А где

    5 1 Отговор
    БРКС ?

    14:05 09.03.2026

  • 38 ХиХи

    3 3 Отговор
    Аре преди Кремъл да пробват с Пхенян първо, ама след като влезат у Техеран хохохо

    14:05 09.03.2026

  • 39 Има още по-фрапиращи случаи

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Точно тази британска медия":

    Преди месец ми се мерна едно видео, че руснаците вече нямали патерици и
    връщали осакатените си войници вече без патерици на фронта.
    В интерес на истината беше украински фейк, а не британски.

    14:05 09.03.2026

  • 40 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да си русофил е Божие наказание":

    Вие ж.ълто.паве.тни.ците нали сте к.ухе.ндери и си мислите,че петрола е само да си карате трошките :)))

    14:06 09.03.2026

  • 41 Пич

    9 2 Отговор
    Единственото вярно в тази статия е алюзия!!! И тя е, че който я е написал, е като обезглавен!!! Руското оръжие ( иранските хиперзвукови ракети са стара руска технология ) попиля и говедарите, и ционистите!!! А ако използват новите...?!

    14:06 09.03.2026

  • 42 ВВП

    5 2 Отговор
    Еййй тая Руссия ,ги е обссебила като зъл демон..Пък в Окропистан потънаха Ефки ,Патриоти ,Химарси ,Цезари,Абрахамси...ама не говорим за това .

    14:06 09.03.2026

  • 43 не може да бъде

    3 2 Отговор
    Сексуалните щения на британците както виждаме напоследък вземат много учудващи форми и проявления -вижте принц Андрю Питър Манделсон ...а сега пък такава изцепка в Телеграф ...но в интерес на справедливостта и у нас има подобни издания !?

    14:07 09.03.2026

  • 44 фсфсд

    5 2 Отговор
    Някои идиот е писал тази статия...
    САЩ не могат да си защитят базите от Иран, тръгнали са другите да се притесняват

    14:07 09.03.2026

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АНГЛИЙСКИЯ ТЕЛЕГРАФ Е СОБСТВЕНОСТ НА СИНА НА
    БОДИГАРДА НА ПРЕДАТЕЛЯ ГОРБАЧОВ
    .....
    СИНЧЕТО КРАЛИЦАТА ГО НАПРАВИ БАРОН СИБИРСКИ
    ....
    СЕЩАЙТЕ СЕ КОЙ ПЛАЩА ЗА КУЧЕШКАТА ХРАНА :)

    14:08 09.03.2026

  • 46 ВВП

    4 2 Отговор
    САЩ и Англия да благодарят на Путин че ги щади от срама ..Един удар с Х101 и Линколн е на дънотоЕдин Орешник с ядрото и Лондон е в клозета .

    14:08 09.03.2026

  • 47 Грешна посока

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    Не се занимавайте с Русия и нейният президент. Там скоро войната ще приключи. Гледайте работата да не се завърти къде Турция и Сърбия, а там някъде посредата е Българийка. На чия страна ще сме? Относно ПВО, нещата ще се развиват в посока, автономни, единични, самодостатъчни системи. Летенето над Иран все още си е доста опасно. Не се знае каквоможе изкочи из-между скалите.

    14:09 09.03.2026

  • 48 Руский Иван

    4 2 Отговор
    Добре дошли в Ада. Само че има опашка. Последните били Наполеон и Хилер.

    14:09 09.03.2026

  • 49 Секира

    4 1 Отговор
    И цял ден няма да напишете как успешно Иран цяла нощ бомби Израел?!?

    14:09 09.03.2026

  • 50 зле

    1 1 Отговор
    факт е че РФ ползва СТРЛИНК в украйна без него Укрите влязоха в контранападение . толкоз за виликата силна мечка била нявга

    14:09 09.03.2026

  • 51 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "........":

    Обаче един молив за космоса на руският данъкоплатец струва 5 копейки,а на американският 1200 долара...Толкова иска производителят и Пентагона плаща ..

    Коментиран от #58

    14:09 09.03.2026

  • 52 А КАГДА КАРЛИК

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Копейки":

    ЩЯ БУДЯТ ДА СЯ КУРДИСА ВО ФЛОРИДЕ В РАНЧО НА ДЯДЯ ДОНАЛД?

    14:09 09.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    Никакъв проблем. Въпрос на време да изравнят малумната Русия с Земята.

    14:10 09.03.2026

  • 55 зле

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ами":

    ти си вярваш че ударите по иран са безцелни и хаотични а не предварително сметнати до секунда? вервай си

    14:10 09.03.2026

  • 56 ВВП

    4 1 Отговор
    Линколн е извън строя ,Базите в персийския залив са извън строя ..30 Ефки са извън строя ..Това Нее малко .

    14:11 09.03.2026

  • 57 Егаси

    3 0 Отговор
    И манипулацията върви в тоя сайт! Путин ги блъска западняците, като маче у дерек

    14:12 09.03.2026

  • 58 Ошашавена копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Пред дилема съм!Сърп и чук или чалма!?

    14:12 09.03.2026

  • 59 37т

    1 0 Отговор
    Стига вече това -онова удряй ....те Русия.....после след радиацията "кво" ще ги правите големите пари дето ги имате....

    14:12 09.03.2026

  • 60 Питам

    3 1 Отговор
    Да попитам автора на статията,защо не казва за радарът AN/FPS-132 на американците унищожен от Иран
    струващ един милярд и сто милиона долара! А за другия AN/TPS-59 -70 000 000 долара! Нещо неудобна тема май?

    14:13 09.03.2026

  • 61 Циник

    3 0 Отговор
    Фактор, значи. Я направо цитирайте Моята Борба и някоя статия на Гьобелс, сигурно ще са по-умерени от Фактор.

    14:13 09.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Обективен

    2 0 Отговор
    Отново,пожелателно с нотки на заплашителност мислене,предизвикващо иронични усмивки.Тоя офицер,първо да ни осведоми,какво се случва с базите им в Кипър и след това да се прави на военен експерт.
    Каква победа над Иран сънува тоя,като иранците им унищожиха де що има радарни установки.
    Прехвалената им авиация,не смее да припари до зоните за ПВО на Иран,стрелят извън тях с ракети и планиращи бомби,чиято ефективност е съмнителна.
    Колкото до фантасмагористичните заплахи към Русия,дори и този и анонимниците на телеграф не вярват.
    Някои да им обясни на тези,че само с пропаганда не става.

    14:14 09.03.2026

  • 64 ВВП

    3 1 Отговор
    2000 чафута са ликвидирани..Бенджамин е в неизвестност..Тромп приказва несвързано..В Дубай златото е на цената на тенекията ..и така

    14:14 09.03.2026

  • 65 азсе

    0 0 Отговор
    Някой изчете ли го цялото? 🤔

    14:14 09.03.2026

  • 66 Добре де

    0 1 Отговор
    Понеже ми писнА, нека вече се зафатат и големите. Но поне да не е в Европа, може Северна Америка. Понеже там не знаят що е война. И още да не се мъчат, да въргат атома. И да спрат да си мерят онези работи.

    14:15 09.03.2026

  • 67 Болен мозък

    0 1 Отговор
    Следващия е Путин.

    14:15 09.03.2026

  • 68 Ахъ

    1 1 Отговор
    ПО малоумни коментари от тия списвачи тука трудно ще се намерят ! Кой малоумник ще посмее да атакува директно без това да означава в следващите няколко минути дори краварите да се превърнат в радиоактивна пепел

    14:16 09.03.2026

  • 69 Гост

    2 1 Отговор
    Не знам какви психологически цели преследва запада, но знам, че ако се пробват - вече ще опитат ядрото и орешниците по главите си....

    14:16 09.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Циник

    1 0 Отговор
    А иначе колегите отгоре са го казали: двете неща, които войната в Иран показва са: 1. Великолепната американска технология не може да се справи с един бавнолетящ дрон с ДВГ и 2. САЩ и Израел са военнопрестъпници.

    14:17 09.03.2026

  • 72 ВВП

    0 0 Отговор
    Абе хора ,не става само с писане на щуротии..Тия ,,бивши трябва да изкарат 100 евра .,.Имат разходи..

    14:18 09.03.2026

  • 73 Зеленски бомби Путин

    0 0 Отговор
    Зеленски е агресор, Путин жертва.....вече го почнаха Путин.

    14:18 09.03.2026

  • 74 Еми в такъв

    2 0 Отговор
    случай давайте де, що не нападате Русия и да и вземете всички природни богатства?
    Какво ви спира?

    14:18 09.03.2026

  • 75 Хаха

    0 0 Отговор
    Ами като са такива слабаци руснаците, що не ги нападнат бозавите кръвосмешители от острова. То само с писане и пропаганда не става...

    14:18 09.03.2026

  • 76 123

    0 0 Отговор
    пропагандата ви внушава, че ционистите успяха. нищо подобно не се случва. провала за ционистката шайка е пълен. сега ще вземат главата на тръмп същите тези ционисти, които го сложиха на власт. там прошка няма.

    14:19 09.03.2026

  • 77 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И БГ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ СА В ОПАСНОСТ
    ......
    НЯМА ПОЛЕТИ ЗА ЗАЛИВА
    .....
    ТРЯБВА ДА ИМИГРИРАТ НА ЮЖНОАФРИКАНСКАТА РИВИЕРА ПРИ НЕГРИТЕ :)

    14:19 09.03.2026

  • 78 нннн

    0 0 Отговор
    Искам да чета информация, а не пропагснда!

    14:19 09.03.2026