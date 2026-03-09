Войната в Иран! Самият Владимир Путин е в опасност

Войната в Иран доказа очевиден факт – качественото превъзходство на американската и съюзническата авиация над руските системи.
Какъвто и да е изходът от сегашното нападение на САЩ срещу Иран, то вече постигна стратегически резултат – режимът е обезглавен. И психологическите последици от това ще се усещат по целия свят – и не на последно място от руския диктатор Владимир Путин. Това пише коментаторът на The Telegraph, бивш офицер от редовната британска армия Хамиш де Бретон-Гордон, цитиран от Faktor.bg.
Превъзходството на американската военна мощ
Войната в Иран доказа очевиден факт – качественото превъзходство на американската и съюзническата авиация над руските системи. Доставяните от Русия батареи С-300, разгърнати от Иран, сега представляват купчини изкривен метал.
Защитата на Москва е по-добра – тя разполага не само със С-400, но и с усъвършенствани системи С-500. Въпреки това руските въоръжени сили имат критични слабости – по-специално недостиг на радарни самолети А-50, жизненоважни за засичането на нискополетящи заплахи като дронове и крилати ракети.
„Що се отнася до прославените С-500 – още един момент, потвърден в хода на войната в Украйна, е преувеличеният характер на руските претенции за притежание на модерно въоръжение", отбелязва експертът.
Урокът за Русия
Възниква въпросът дали сегашните удари срещу Иран преследват повече от една цел. „Възможно е във Вашингтонското мислене да съществува определена последователност: Венецуела, след това Иран и в крайна сметка – Кремъл. Психологическият ефект от демонстрираната сила често се оказва по-мощен от самата сила", посочва анализаторът.
Путин бави мирните преговори и стратегическите му цели в Украйна не са се променили от началото на инвазията. Но последните събития може да го накарат да се замисли, смята Бретон-Гордон.
„Американски върховен главнокомандващ, демонстриращ готовност да приложи сокрушителна военна мощ, е съвсем различно нещо от такъв, който само заплашва с нея", подчертава той.
Последиците за Украйна
Действията на САЩ имат и преки последици за войната в Украйна. Иран дълго снабдяваше Русия с критично важна техника – особено дронове и боеприпаси. Ако тази верига на доставки бъде нарушена или унищожена, военните усилия на Москва ще пострадат.
Най-важното: ако посланието на Вашингтон към Техеран е, че прозорецът за преговори се е затворил, отзвукът в Кремъл ще бъде очевиден. Путин вече ще трябва да обмисли дали протакането остава жизнеспособна стратегия – или времето вече не е негов съюзник:
„Опитите за замразяване на конфликта в Украйна вероятно значително ще се засилят. Натискът върху самия Путин вече е, в най-добрия случай, неприятен – предвид превземането на властта от Мадуро и смъртта на Хаменей. Продължаването на войната вече не се свежда до изпращането на млади войници на смърт: самият Путин е в опасност."
Русия и войната в Иран
По-рано американски служители при условие на анонимност съобщиха на журналисти, че Русия може да предава на Иран разузнавателна информация, използвана за атаки срещу американски военни и обекти на САЩ в Близкия изток.
Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф заяви, че Вашингтон е предупредил Москва, че предаването на разузнавателни данни на Иран е недопустимо, и че лично е отправил това предупреждение към руската страна.
