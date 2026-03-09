Нови кадри разкриват, че американска ракета „Томахоук“ е поразила района на девическото училище в Иран

Нови кадри, анализирани от група разследващи журналисти, показват как американска крилата ракета "Томахоук" поразява военен комплекс в Южен Иран, само на метри от девическото училище, където смъртоносен взрив отне живота на 165 души в началото на войната в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Кадрите са поредното доказателство, че САЩ са отговорни за въздушния удар по училището, намиращо се близо до военна база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в южния град Минаб в провинция Хормозган, отбелязва АП.

Експерти, позоваващи се анализи на сателитни изображения, посочват пред АП, че училището е било ударено, след като бомби са били пуснати над военната база.

Новите кадри, които бяха анализирани първо от разследващата група "Белингкат", са били заснети в деня на атаката, но са били публикувани вчера от иранската новинарска агенция "Мехр". Тревър Бол, разследващ журналист от "Белингкат" успя да идентифицира използваните боеприпаси в атаката като ракети "Томахоук", които само САЩ притежават.

Централното командване на американските въоръжени сили призна, че ракети "Томахоук" са били използвани във войната в Иран досега и дори публикува кадри от кораба "Спруънс", който е част от самолетоносачната група на самолетоносача "Ейбръхам Линкълн", дислоцирана в региона. На тези кадри, датиращи от 28 февруари, се вижда как корабът изстрелва ракети от същия тип.

"Белингкат" посочи, че новите кадри противоречат на твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който обвини Иран за смъртоносната атака срещу училището.

Централното командване на американските въоръжени сили и израелската армия не коментираха новите кадри.

На въпроса дали САЩ са отговорни за удара по училище, при което загинаха предимно деца, Тръмп отговори в събота, че "според него и въз основа на предоставената му информация Иран носи отговорността за атаката". Той допълни, че иранските ракети "са доста неточни". Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет допълни тогава, че САЩ разследват случая.

New video footage shows a US Tomahawk missile hitting an IRGC facility in Minab, Iran, on Feb 28, showing for the first time that the US struck the area. The footage also shows smoke already rising from the vicinity of the girls’ school, where 175 people were reportedly killed. pic.twitter.com/4jBXrNcRJO — Trevor Ball (@Easybakeovensz) March 8, 2026