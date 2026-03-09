Новини
Нови кадри разкриват, че американска ракета „Томахоук“ е поразила района на девическото училище в Иран

9 Март, 2026

Централното командване на американските въоръжени сили и израелската армия не коментираха новите кадри

Нови кадри разкриват, че американска ракета „Томахоук“ е поразила района на девическото училище в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови кадри, анализирани от група разследващи журналисти, показват как американска крилата ракета "Томахоук" поразява военен комплекс в Южен Иран, само на метри от девическото училище, където смъртоносен взрив отне живота на 165 души в началото на войната в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Кадрите са поредното доказателство, че САЩ са отговорни за въздушния удар по училището, намиращо се близо до военна база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в южния град Минаб в провинция Хормозган, отбелязва АП.

Експерти, позоваващи се анализи на сателитни изображения, посочват пред АП, че училището е било ударено, след като бомби са били пуснати над военната база.

Новите кадри, които бяха анализирани първо от разследващата група "Белингкат", са били заснети в деня на атаката, но са били публикувани вчера от иранската новинарска агенция "Мехр". Тревър Бол, разследващ журналист от "Белингкат" успя да идентифицира използваните боеприпаси в атаката като ракети "Томахоук", които само САЩ притежават.

Централното командване на американските въоръжени сили призна, че ракети "Томахоук" са били използвани във войната в Иран досега и дори публикува кадри от кораба "Спруънс", който е част от самолетоносачната група на самолетоносача "Ейбръхам Линкълн", дислоцирана в региона. На тези кадри, датиращи от 28 февруари, се вижда как корабът изстрелва ракети от същия тип.

"Белингкат" посочи, че новите кадри противоречат на твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който обвини Иран за смъртоносната атака срещу училището.

Централното командване на американските въоръжени сили и израелската армия не коментираха новите кадри.

На въпроса дали САЩ са отговорни за удара по училище, при което загинаха предимно деца, Тръмп отговори в събота, че "според него и въз основа на предоставената му информация Иран носи отговорността за атаката". Той допълни, че иранските ракети "са доста неточни". Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет допълни тогава, че САЩ разследват случая.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ППДБ

    30 33 Отговор
    Петроханци, как са момченцата?

    Коментиран от #25, #52

    17:43 09.03.2026

  • 2 Kaлпазанин

    38 10 Отговор
    А някой от арабелите осъдил ли е акта

    Коментиран от #7

    17:43 09.03.2026

  • 3 който сее ветрове

    40 15 Отговор
    ... другото го знаете ...
    и рижия се нареди до ботоксовият ЗА НАЙ МРАЗЕНА ЛИЧНОСТ

    17:43 09.03.2026

  • 4 Сорос

    36 6 Отговор
    Отишли са за Баал и Епщайн и Сатаната. Много еврейско

    17:43 09.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Познаха

    7 24 Отговор
    я.... по пушилката, дето вдигна.

    17:44 09.03.2026

  • 7 арабски лидери

    44 5 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Ние сме еврейски марионетки.

    17:44 09.03.2026

  • 8 Бонев

    85 9 Отговор
    Представям си това ако беше станало в Украйна какъв вой щеще да има по медиите.

    17:44 09.03.2026

  • 9 Мунчо

    8 83 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #30, #60

    17:44 09.03.2026

  • 10 Пич

    79 10 Отговор
    Какво има да коментират едни жалки убийци на деца...?! А Израел малко ли избиха в Га за !!! Но накрая най дебело ще платят глупаците от САЩ!!! И после отново ще търсят пари с насилие над другите народи!!!

    17:45 09.03.2026

  • 11 бебето

    8 36 Отговор
    путин осъмна ли?

    Коментиран от #39

    17:45 09.03.2026

  • 12 ППДБ

    17 17 Отговор
    Важното е Петрохан да е добре. Така е най-европейско.

    17:45 09.03.2026

  • 13 това искат богатите

    28 10 Отговор
    Скоро на земята ще останат много малко хора !!

    Коментиран от #17

    17:45 09.03.2026

  • 14 Случайност .. не мисля

    9 40 Отговор
    Ударили са го с томаоук, факт! Друг е въпроса за чий девическото училище се намира точно до военната база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция ?

    Коментиран от #23, #45

    17:46 09.03.2026

  • 15 Военен

    14 34 Отговор
    Военна база не се строи до училище.

    Коментиран от #43

    17:46 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 и защо

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "това искат богатите":

    Колкото ПОВЕЧЕ хора КУПУВАТ боклуците които предлагаш, толкова по-БОГАТ ставаш. Кой има интерес да си избие купувачите и с каква ли цел?

    17:48 09.03.2026

  • 18 Деций

    59 6 Отговор
    Не са 165 ДУШИ, А ДЕЦА,ученички в начално училище някой са на 7 години.Само това е достатъчно САЩ и Израел да бъдат пратени при тези деца!Измет долна!

    17:49 09.03.2026

  • 19 Емо

    6 29 Отговор
    Трябва да изтумбят аятоласите.

    17:49 09.03.2026

  • 20 Стенли

    49 4 Отговор
    Тъй тъй Путин бил касапин а пък тези господа какви и защо Урсула Кая и компания не осъдят този акт айде нема нужда аман от такива демократи и двуличници 😕

    17:50 09.03.2026

  • 21 Хаген Дас

    37 5 Отговор
    Затова няма да има мир, американската терористична организация не си признава от страх да не настрой и други арабски държави срещу тях!

    Коментиран от #28

    17:50 09.03.2026

  • 22 видео има

    5 17 Отговор
    А части от ракетата няма.
    Като ХАМАС с "израелската" ракета паднала до болницата, за която говорителя им каза, че се била изпарила като ланския сняг. Стопила се като лед на слънце.....

    17:50 09.03.2026

  • 23 Вероятно

    4 15 Отговор

    До коментар #14 от "Случайност .. не мисля":

    Има сигурно нещо общо с обещанието за 72 девици

    17:50 09.03.2026

  • 24 Цвете

    25 5 Отговор
    ЖЕСТОКОСТ НЕВИЖДАНА.УБИЙЦИ НА ДЕЦА. БУМЕРАНГА ЩЕ ГИ СТИГНЕ И ТЯХ.

    17:51 09.03.2026

  • 25 Буха ха

    30 5 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    Най лошото качество на Тръмп е че е гаден педофил. А най-доброто е че лъже като дърт столипиновец

    17:51 09.03.2026

  • 26 На снимката

    10 20 Отговор
    е показана военната база оградена с бяла линия. С жълти линии са оградени девическото училище и поликлиниката в двора на базата. Кой луд строи такива узреждения във военна база? Снимката е преди удара.

    Коментиран от #110

    17:52 09.03.2026

  • 27 Бай Дън

    20 2 Отговор
    Началото на краят на управлението Тръмп! Тръмпичнът новото понятие в американската история, свален и съден като престъпник!

    Коментиран от #83

    17:53 09.03.2026

  • 28 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    6 18 Отговор

    До коментар #21 от "Хаген Дас":

    Оpaнажавия се учи от престъпника Путин.

    Коментиран от #40, #48

    17:54 09.03.2026

  • 29 хаха

    5 19 Отговор
    Според очакванията. Още повече че целият блок/квартал е с военни сгради на IRGC. Това "девическо училище" е обособено сравнително скоро. За причината да питат брадатите пислямисти.

    Да взривят едно в писсраел и готово.

    17:54 09.03.2026

  • 30 Стенли

    31 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    Че кога Иран е започнал война 🤔 имаше едни преговори които бяха прекъснати от бай Дончо като се чу че бил замесен в досиетата Епщайн и започна тази война, между другото така започна войната в Ирак за които се твърдеше че имал химически оръжия но после се оказа че няма такива 🤨

    17:54 09.03.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    5 15 Отговор
    Въпроса който ме мъчи от дълбините на бункера :
    Какво ще се случи ако Томахоук или Фламинго изстреляни от Украйна порази девическо училище в Москва ? И трябва ли да се случи това за да се случи онова, с което трябваше да се почне още преди Четири Года ?

    Коментиран от #44

    17:54 09.03.2026

  • 32 версия хх

    2 19 Отговор
    Томахоук е поразил военни сгради, построени в близост до девическото училище и автоматично се прави извод че и девическото училище би могло да бъде поразено в последствие. Възможно е при подвеждаща разузнавателна информация.
    Но ако спекулираме с версиите, може иранското ПВО в стремежа си да прехване ниско летящата крилата ракета да я е пропуснало при маневрата и да е поразило училището.

    17:54 09.03.2026

  • 33 Таня

    7 18 Отговор
    Това не са кадрите . Тия кадри нямат нищо общо със случая , фейк.
    Иранска ракета удари училището ,аз съм виждала истинското видео .
    Разпространявате лъжа в в момента

    17:55 09.03.2026

  • 34 На тази снимка

    4 9 Отговор
    е показана военната база след ударите. Кратерите от ракетите са показани с кръгчета.

    17:55 09.03.2026

  • 35 Атина Палада

    8 7 Отговор
    Така са се разбрали в Аляска.

    Коментиран от #46

    17:56 09.03.2026

  • 36 Хахо

    7 14 Отговор
    По добре щеше да бяха изстреляли томахавката по Москва...

    17:57 09.03.2026

  • 37 хаха

    4 10 Отговор
    "Локацията на училището наистина беше много странно... буквално беше до склад за ракети... какво би могло да се обърка?"

    17:58 09.03.2026

  • 38 Атина Палада

    6 5 Отговор
    Αз мисля,че са направили грешка..Не е било съзнателно.Като ги знаем колко са кадърни:))) Спомняте ли си ,когато МатЮто избомби една болница ,оная без граници дето беше:)))

    17:59 09.03.2026

  • 39 гост

    3 13 Отговор

    До коментар #11 от "бебето":

    Представям си само преди година ако някой беше казал на правоверния небългарин русолюбец , че за няма и година Асад , Мадуро и аятолаха ще си заминат , а в Хавана ще броят последните си дни , какъв вой и подигравки щяха да се сипят и как щяха да го обявят за луд най-малкото , а сега само се надяват , че любимия им вожд няма да е следващия , ама само с надеждата ще си останат !

    Коментиран от #81

    17:59 09.03.2026

  • 40 Хаген Дас

    17 4 Отговор

    До коментар #28 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Да но за разлика от Путин който защити свое население и да няма близо бази на основен враг на Русия, Тръмп не защитава нищо, хванат най вероятно с компромати! Руснаците действат предпазливо за да не се разрасне конфликта, а този юруш на маслините! Разликата между двамата е половин век в управлението!

    17:59 09.03.2026

  • 41 Ганчев

    3 15 Отговор
    Копейкин искаше да ни вкарва в БРИКС.Сега томахавките щяха да ни падат по главите.

    Коментиран от #67

    17:59 09.03.2026

  • 42 Тома

    8 1 Отговор
    Не може да бъде.Дончо истината каза че иранците сами са си гръмнали училището

    18:00 09.03.2026

  • 43 Да те питам

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Военен":

    Това проблем ли е за "много точните" хАмерикански оръжия?
    А нормално ли е в хотел в Харков, където естествено има граждани,
    да бъдат настанени и натовски войници?!?

    18:00 09.03.2026

  • 44 Да помниш случайно

    5 16 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    Ето основните факти за събитието:
    Дата и място: 16 март 2022 г., в центъра на Мариупол.
    Укриващи се цивилни: Стотици цивилни (жени, деца и възрастни хора) са се укривали в театъра, превърнат в бомбоубежище, тъй като домовете им са били разрушени.
    Надпис "ДЕТИ" (ДЕЦА): Преди удара, на асфалта пред и зад театъра с огромни бели букви е бил изписан надписът "ДЕТИ", за да се вижда от въздуха, че вътре има деца.
    Ударът: Руски военен самолет пуска мощна бомба (смята се, че е 500-килограмова), която разрушава централната част на сградата и срива покрива над бомбоубежището.
    Жертви: Броят на загиналите е неясен поради окупацията, но разследвания на Amnesty International и Associated Press показват, że са загинали между 300 и 600 души. Първоначалните съобщения показваха, че бомбоубежището е издържало и много хора са излезли живи, но по-късните оценки за жертвите са много по-високи.
    След удара: След като окупират града, руските власти събарят останките от театъра и започват реконструкция, което украинската страна определя като опит за прикриване на престъплението. В края на 2025 г. театърът е "ремонтиран" и отворен отново под руски контрол.

    Коментиран от #50

    18:01 09.03.2026

  • 45 ЩО БЕ...?!

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Случайност .. не мисля":

    Та нали американските ракети са точни,а не като иранските- супер-не точни...!
    Нали ни убеждавахте,че щатските ,,с хирургическа точност" влизали през прозореца-право в обекта,а не в...съседното девическо училище...?!?!

    18:03 09.03.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    "....така са се разбрали в Аляска..."

    Дopoгая Тинке
    Припомни ми пожалуйста кво сме се разбрали в Оляска ча не панимаю и грам !!! Дотук виждам ча таварищь Дональд прибра Сирия, Венецуела и Куба срещу правото да бомби безнаказано и с кеф Иран и горката Русия и Русия да получи 18% от разбитото украинско корито.
    На това се каза разбрали ☝️😁

    18:03 09.03.2026

  • 47 Защо

    2 4 Отговор
    пък обезателно да е американската армия. Ционетата нямат ли Томахоук?

    18:04 09.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Смърт за Израел сащ БРИТАНИЯ и Франция

    11 5 Отговор
    Атом и водород над Израел сащ БРИТАНИЯ и Франция ....тези империи на злото на пепел и след това да се ходи върху тях с нивелир да се докаже че са изравнени с почвата ....всичките терористи в сащ Израел Франция и Британия да станат на пепел

    18:05 09.03.2026

  • 50 А ти да помниш случайно?!

    12 6 Отговор

    До коментар #44 от "Да помниш случайно":

    Как Укрите съвсем целенасочено бомбандираха руски плаж и пазар ...с много детски жертви...?!?!
    Мммм...?!?!

    Коментиран от #55, #102

    18:05 09.03.2026

  • 51 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    10 5 Отговор
    Коалиция Епщайн мрази децата..ако не ги изнасилва ги избива физически

    18:07 09.03.2026

  • 52 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #58

    18:07 09.03.2026

  • 53 Ивелин Михайлов

    7 2 Отговор
    Според Величие сащ са зверове!

    Коментиран от #64

    18:07 09.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ХаХа

    4 8 Отговор

    До коментар #50 от "А ти да помниш случайно?!":

    Плажът е незаконен понеже Крим е легитимна цел за ВСУ.

    Коментиран от #71, #75

    18:09 09.03.2026

  • 56 не може да бъде

    9 3 Отговор
    Ако някой не счита че има основание за религиозна войната която разпалиха САЩ и Израел трябва да се замисли над този факт!?Покрай това обаче възникват и други въпроси -първо има ли нужда от ООН и Съвет за сигурност ...второ някой ще вярва ли вече на САЩ и Израел ..започнаха война в разгара на преговорите ...както и предишния път ....трето що за хора управляват ЕС които не смеят и дума да обелят срещу това варварство четвърто счита ли някой че след тия убийства Иран ще се предаде .... пето -дали останалите арабски държави ще продължават да гледат безучастно какво става и как си отива и техния луксозен живот и кой е виновен за това и шесто дали победата и безусловната капитулация на г-н Тръмп вече не са в канализацията !?...Даже ми се струва че даже възможността за Пирова победа вече не е съвсем на лице а съвсем други последствия!?..А също можем да се запитаме дали приключи мисията за мир в Палестина на така нареченият Съвет за мир!?

    18:10 09.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тагарев Тошко

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    Трите Лами са умни за разлика от автора на коментара!

    18:10 09.03.2026

  • 59 Юрий

    6 5 Отговор
    Ударът беше през нощта ,това просто е друго видео

    Коментиран от #61

    18:11 09.03.2026

  • 60 Хаген Дас

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    Не знам Мунчо ли си маймунчо ли си но ти се губи момент от 28.02. 2026 8:30 сутринта! И не си си направил труда аджеба кой започна войната!

    18:14 09.03.2026

  • 61 Минус по грешка

    4 9 Отговор

    До коментар #59 от "Юрий":

    Иранците и през ноща ли учат🤔

    Коментиран от #66

    18:15 09.03.2026

  • 62 Бай той Толстой

    0 5 Отговор
    Скоро....

    18:16 09.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тихо наркоман!

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ивелин Михайлов":

    Тихо!

    18:18 09.03.2026

  • 65 фАНТОМасс

    4 3 Отговор
    Путин е изстрелял ракетата ! Той ще да е виновен....пак....и отново ! Нали ?

    18:18 09.03.2026

  • 66 Погонат

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Минус по грешка":

    Нощ - нощТа ! Не е трудно , научи го !
    Давай пак !

    18:20 09.03.2026

  • 67 За малоумните

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ганчев":

    БРИКС не е само Иран!!!! Нешо друго те е ударило в главата!

    18:20 09.03.2026

  • 68 Гост

    10 2 Отговор
    Кравария ще има бази в Близкия изток, колкото "има" в момента в Афганистан, Пакистан и Иран! Бъдещето на държавата Израел е все по-несигурно! Коалиция Епщайн я чака "епично" изнасяне по колесниците на самолетите, подобно на паническите бягства от Кабул и Сайгон...

    18:20 09.03.2026

  • 69 пробвахме всичко в Иран

    5 2 Отговор
    което не можахме да пробваме в конфликта Русия - О крайна.
    И първо се на с рахме от страх и задръстихме най-голямата гемия.
    Централното командване на САЩ поясни, че над 1700 бойни изстрела,
    проведени през първите три дни на конфликта, са включвали широк спектър
    от американски военни активи, включително участието на стратегическите
    бомбардировачи B-1, B-2 и B-52, изтребители F-35 и F-22, различни видове
    безпилотни летателни апарати и ударни групи самолетоносачи.
    И станахме без радарни станции !

    18:21 09.03.2026

  • 70 Козяче

    4 1 Отговор
    "Кадрите са поредното доказателство, че САЩ са отговорни за въздушния удар по училището"

    Ааа не е вярно те господарите не може да са виновни а пък и виновни да са трябва да ги защитавам че да има за баничка.

    18:22 09.03.2026

  • 71 Гост

    5 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ХаХа":

    По твоята овчЪ логикЪ Иран е "незаконна" държава, щото не дава на епщайнци да грабят ресурсите им, както намерят за добре за нуждите на "пазарната" им икономика....

    18:23 09.03.2026

  • 72 Д-р Ментал

    7 2 Отговор
    Тръмп прави престъпления спрямо човечеството!

    18:26 09.03.2026

  • 73 Истинската

    1 6 Отговор
    Война ще започне след 20.03 в момента е такъв месец в исляма! Дано само тогава не влезнат и други държави като Пакистан например, че не мърда ТСВ!

    18:26 09.03.2026

  • 74 Шекел Мошещайн

    3 3 Отговор
    В Иран е толкова хубаво,че момченцата и момиченцата учат отделно,за да не вземат нещо да се харесат,и така някой 60 годишен ходжа да остане без 11 годишна булка.

    Коментиран от #80

    18:26 09.03.2026

  • 75 Учуден

    9 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ХаХа":

    "Крим е легитимна цел за ВСУ"

    А Кииф не е ли легитимна цел за руснаците - ама като го ударят почва вой на зеления и нашите козячета до небесата.

    Цивилните никога не са легитимна цел.

    18:26 09.03.2026

  • 76 незнайко

    6 1 Отговор
    Да сте виждали котка да пада по гръб , аз не ! САЩ могат да убиват деца и никой друг ! Света окончателно трябва да преосмисли отношението си към тази агресивна държава - САЩ !

    18:27 09.03.2026

  • 77 Някой

    5 2 Отговор
    Да вземат да го покажат това на рижия перчем и татуираният му военачалник.
    Сега следва да бъдат заплати от всички страни. И да бъдат извадени от всички спортни и културни организации.

    18:27 09.03.2026

  • 78 дядо дръмпи

    1 1 Отговор
    това е болид истрелян от самолетоносач , който се върти в интернет!там не се казва ,че точно тази бомба е ударила училището и е убила 160 деца ,а нищо чудно да има повече убити!

    18:28 09.03.2026

  • 79 Хи хи хи хи

    5 2 Отговор
    удар ДО училище, не е удар ПО училище, както се опитвате да ни вмените. Май някое руско ПВО се е издънило пак.

    Коментиран от #84, #85

    18:29 09.03.2026

  • 80 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Шекел Мошещайн":

    А как е при "приятелите" в Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Катар и сега в Сирия - или те са приятели на господарите ви и не трябва да се гледа какво става там.

    Коментиран от #93

    18:29 09.03.2026

  • 81 До броене

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "гост":

    На дни в Хавана може и да не се стигне! Тръмп едва ли ще е президент дълго!

    18:29 09.03.2026

  • 82 Путин

    3 4 Отговор
    Изпратих поздравленията си на новия лидер на Иран и му изразих най-топлите си мисли и молитви. По някаква причина той вече не иска нашите системи за противовъздушна отбрана.

    Коментиран от #89

    18:30 09.03.2026

  • 83 Д-р Ментал

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Дън":

    А дано ама надали. Тръмп е осъден в САЩ и като престъпник пак американските овце го направиха президент за втори път

    Коментиран от #90

    18:30 09.03.2026

  • 84 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи хи хи":

    Ами той удара беше ПО училището ама пропагандата е че бил ДО училището - сега искаш да кажеш че ракетите на господарите ти не са точни ли - май няма да има за баничка.

    Коментиран от #95, #97

    18:31 09.03.2026

  • 85 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи хи хи":

    Всъщност руските отломки избиха много руснаци.

    18:32 09.03.2026

  • 86 Никой

    3 5 Отговор
    В Украйна Руснаците всеки ден убиват деца ама нашите русофилски клоуни се загрижили само за мюсюлманите .

    Коментиран от #96

    18:32 09.03.2026

  • 87 К ПЕЙКИ с чалми

    3 4 Отговор
    Събираме дарения за иранската алея на англите(печени с коричка)

    Коментиран от #88

    18:32 09.03.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Русофилите са свикнали да получават, а не да дават.

    Коментиран от #92

    18:32 09.03.2026

  • 89 Санитаря от Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Путин":

    Ти кой Путин си бе - от втора или от пета стая

    18:33 09.03.2026

  • 90 Путлеристан 🤮🤮

    0 6 Отговор

    До коментар #83 от "Д-р Ментал":

    Путлер е престъпник в пъти по голям

    18:33 09.03.2026

  • 91 Бум

    5 0 Отговор
    Ким Дотком, основател на платформите за споделяне на файлове Megaupload и Mega, смята , че САЩ и Израел се готвят да използват ядрени оръжия поради загубата си в конфликта в Близкия изток.

    18:34 09.03.2026

  • 92 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ха ха ха ха":

    Да бе аз помня как всички наши козячета събраха по една заплатка в помощ на зеления

    18:34 09.03.2026

  • 93 Шекел Мошещайн

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Антитрол":

    Единствено в Саудитска Арабия момичетата и момчетата учат в ОТДЕЛНИ СГРАДИ,а не в отделни училища.В Катар преподават дори на английски в училищата.Но ти откъде да знаеш докато пишеш от подвала на баба ти в някое калужко село.

    Коментиран от #98

    18:34 09.03.2026

  • 94 А ГДЕ

    3 2 Отговор
    БРИКС?

    18:34 09.03.2026

  • 95 Хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Запознат":

    Значи разрушил е цел ДО училището и ПО училището... така ли бе? С една ракета две цели? Това да не ти е ОРЕШНИК?

    Ти от партия ПГ ли си? Продължаваме с Глупостите?

    Коментиран от #104

    18:34 09.03.2026

  • 96 Антитрол

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "Никой":

    "В Украйна Руснаците всеки ден убиват деца"

    От посолството ли те увериха че убивали деца - или трябва да се лъже че да има за баничка.

    Коментиран от #100

    18:36 09.03.2026

  • 97 След като си Запознат

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "Запознат":

    Коментирай, защо на Режимът на Ислямистите не им мигна окото да избият 30 000 протестиращи, а изведнъж се загрижили за някакви деца?

    Коментиран от #111

    18:36 09.03.2026

  • 98 Копейките освен че са предатели

    1 3 Отговор

    До коментар #93 от "Шекел Мошещайн":

    Са и неграмотни.

    18:36 09.03.2026

  • 99 В-52

    3 1 Отговор
    В момента 70 годишни самолети В-52 покриват Иран с килим от бомби.

    Коментиран от #105

    18:37 09.03.2026

  • 100 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Антитрол":

    Ако ти го намаам ще ти дам за две банички.

    18:38 09.03.2026

  • 101 Факти

    3 1 Отговор
    Преди 10 години училището е било част от военната база. Оградата е преместена и сградата е превърната в училище за децата на военните. Дворът на училището и военната база имат обща ограда. Сградата на училището е на 30 м от оградата и на 85 м от най-близката военна сграда. Ясно е защо ислямистите са залепили начално девическо училище за военната база. Те са ползвали момиченцата като жив щит, което е военно престъпление. Искали са при удар срещу базата те да умират, за да ги използват за пропаганда и да просят международна подкрепа. Цял месец не са изготвили план за евакуация, докато американците струпваха бойни кораби и самолети. Цял час не изведоха момиченцата от училището, докато Иран беше подложен на масови удари. Ислямистите умишлено убиха момиченцата и сега се правят на жертви.

    Коментиран от #108

    18:39 09.03.2026

  • 102 На плажа имаше

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "А ти да помниш случайно?!":

    система за ПВО която е легитимна цел по време на война. До такива системи не бива да има плажуващи, но руснаците умишлено не са изгонили децата за да се покаже колко са лоши украинците. Същата история като девическо училище и поликлиника в иранската военна база.

    Коментиран от #112, #113

    18:39 09.03.2026

  • 103 1356

    0 0 Отговор
    Не души а деца ,разбрали авторка

    18:39 09.03.2026

  • 104 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "Хи хи хи хи":

    "Значи разрушил е цел ДО училището и ПО училището... така ли бе?"

    Каква цел бил разрушил ДО училището - то няма нищо покрай него. База имало ама тя е на 3 километра от там. Не ви ли е срам за една баничка да защитавате зверствата на господарите си. Има публикувани достатъчно снимки.

    18:40 09.03.2026

  • 105 Димяща ушанка

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "В-52":

    " персийски килим" придобива ново значение 💥🐐💥🐐💥

    18:40 09.03.2026

  • 106 ГибМелсън

    3 3 Отговор
    Руските тролеи само и само да бузолижат 3а6ника на Путин накрая ще изкарат иранците,че са бели арийци,православни християни и с корени от династията на Рюриковичи.Дори в Марианската падина не можеш да потънеш толкова ниско колкото тези абсурдни едноклетъчни руски индивиди.

    Коментиран от #116, #117

    18:41 09.03.2026

  • 107 Майстора

    3 2 Отговор
    Янките за една седмица убиха повече цивилни, отколкото руснаците за четири години.

    Коментиран от #120

    18:41 09.03.2026

  • 108 К ПЕЙКИ с чалми

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    От истината пропаганда не става!

    18:42 09.03.2026

  • 109 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Уроди

    18:42 09.03.2026

  • 110 Добър

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "На снимката":

    въпрос. А още по-гадно би било ако военният обект е бил изграден по-късно до училището

    Коментиран от #136

    18:42 09.03.2026

  • 111 Баян

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "След като си Запознат":

    Чал мите сами си избиват народа. Те са възпитаници на Сталин. Бай Дончо ще им резне топурдаците.

    18:43 09.03.2026

  • 112 Военен

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "На плажа имаше":

    "система за ПВО която е легитимна цел по време на война"

    Абе ти нормален ли си - кой разполага система за ПВО на плаж - всички ги крият в горите включително и укрите. Радара пък се разполага на някое високо място а не на плажа. Или трябва да се лъже че иначе пропагандата не върви.

    Коментиран от #115

    18:43 09.03.2026

  • 113 Това са безспорни

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "На плажа имаше":

    Факти.

    18:43 09.03.2026

  • 114 Артилерист

    3 2 Отговор
    Американците са варвари. Те стреляха по болници, хотели, пазари, сгради на телевизията и прочие цивилни обществени места във войните си в Ирак, Югославия, Афганистан, Виетнам и др. Това са доказани с видео случаи, но ООН, МНС и прочие организации си траят защото американците им плащат. САЩ са най-големите престъпници срещу човечеството.

    Коментиран от #122, #131

    18:44 09.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Да си русофил е Божие наказание

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "ГибМелсън":

    Мда.

    Коментиран от #121

    18:46 09.03.2026

  • 117 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "ГибМелсън":

    "накрая ще изкарат иранците,че са бели арийци"

    Тък козячетата ще издокарат че иранците са араби за да върви пропагандата - иранците са бели персийци.

    Коментиран от #126

    18:46 09.03.2026

  • 118 А.Х.

    2 0 Отговор
    Неграмотник,системите за ПВО не работят в гората,ЗАЩОТО ДЪРВЕТАТА ИМ ПРЕЧАТ ДА ИЗЛЪЧВАТ И ПОГЛЪЩАТ РАДИО ВЪЛНИ И РАДИО СИГНАЛИ!Както и не работят в гъсто населени райони.Системите за ПВО винаги седят на открито и високо място.Запомни,мал03ник!

    18:46 09.03.2026

  • 119 По мяза

    1 1 Отговор
    на талмудистите да са извършили това. Те имат мания да убиват деца още от древността.

    18:47 09.03.2026

  • 120 А аятолаха за

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "Майстора":

    една седмица изби 40 000 мирни демонстранти голяма част от които са намерени с вързани ръце и със следи от мъчения.

    Коментиран от #123

    18:47 09.03.2026

  • 121 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Да си русофил е Божие наказание":

    Така е, за русофилите колкото и да пишат тук няма за баничка а за козячетата има.

    18:48 09.03.2026

  • 122 руската пропаганда не прави от човека

    3 2 Отговор

    До коментар #114 от "Артилерист":

    глупак.Тя го намира.

    18:48 09.03.2026

  • 123 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "А аятолаха за":

    "40 000 мирни демонстранти"

    Абе мирни мирни ама с калашници - пък и Янукович ако беше избил поне 1000 щеше да спаси над 2 милиона украинеца.

    Коментиран от #130

    18:49 09.03.2026

  • 124 Ний ша Ва упрайм

    1 2 Отговор
    убийци!

    18:50 09.03.2026

  • 125 Емо

    4 1 Отговор
    Аятоласите трябва да бъдат изтумбени.

    18:50 09.03.2026

  • 126 ГибМелсън

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Антитрол":

    Гаранция давам,че иранците с удоволствие ще те направят една глава по нисък,щото си кафир.Няма и да им мигне окото.

    18:51 09.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Госあ

    2 5 Отговор
    типично по американски. Убийци на деца и цивилни.

    18:51 09.03.2026

  • 129 Абе....

    3 1 Отговор
    ....какво точно не разбрахте?! Целта на тази атака е била базата на Гвардейската армия. В близост до нея е Девическото религиозно училище. Това е война. Големият предназначен взрив за гвардейците е засегнал и училището, от ясно по-ясно.всичко е дрънкане в 4 посоки на кой как му изнася. А факта, че в Иран има голяма война и хаос в целия район, а девойчета са у училището, учат (?!) по това време, като как го разбирате?! Не е грижа за закрила на децата, а е с грижа за гвардейците там, белким не се решат американците да ги атакуват като има съвсем с умисъл училище там, та пък даже и в този момент не са евакуирани децата. Ясно, риск за бъдещето на нацията от жертва на миналото. С тази убийствена хватка за гушата Иранския върховен водач кого води, накъде го води?! Точно народа си, проповядвайки, че го брани и се грижи за него, че е за мира, но мира, който него устройва, да оцелява той. Е, погълна го взрив. Иранците, забелязали, че има и друг живот и успяли да напуснат страната, сега страдат за останалите там, в Родината им, но никой от тях няма да се върне в Иран. Точно заради религията. Дубай е примерът за по-модерния живот в този регион, това, което новото им поколение иска.

    Коментиран от #133, #135

    18:51 09.03.2026

  • 130 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Помнещ":

    Руската пропагандна има за цел глупака😀.

    18:52 09.03.2026

  • 131 ГибМелсън

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "Артилерист":

    Утре,когато се съберете при Митрофанова,че да ви раздава рублите,обясни на твоите "колеги" как работят ПВО системите,че системно се излагат навсякъде.

    18:53 09.03.2026

  • 132 Жоро

    1 1 Отговор
    И от тая бомба са умрели 170 човека!Ае ходете на водопой овчици,хахахаха!

    18:53 09.03.2026

  • 133 Маша Z

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Абе....":

    Нали ние сме учили братята иранци на тази тактика!

    18:54 09.03.2026

  • 134 А в Беслан

    1 1 Отговор
    Ботокса изби маса руснаци.

    18:55 09.03.2026

  • 135 Запознат

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Абе....":

    "В близост до нея е Девическото религиозно училище"

    В близост колко да е близо 3 км - иначе много точно уцели училището. Абе каквито и зверства да направят господарите на нашите козячета трябва да се защитават че иначе няма да има за баничка.

    18:55 09.03.2026

  • 136 Гадното е друго,

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Добър":

    до 2016г. сградата е била използвана за училище на децата на военнослужещите във военната база. След това е превърнато в девическо училище, нали се сещаш, че децата на военните не са само момичета. Техните деца учат(предполагам) в училища далеко от базата, а тия нещастни момичета са нарочно избрани в ролята си на жертви.

    18:56 09.03.2026

