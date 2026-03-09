Новини
Светослав Бенчев: Ако конфликтът в Близкия изток продължи още, цената на петрола може да стигне 150 долара за барел

9 Март, 2026 20:45 794 27

  • светослав бенчев-
  • конфликт-
  • близък изток-
  • цена-
  • петрол-
  • барел-
  • 150 долара

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. „Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира”, добави Бенчев

Когато някъде по света се появи недостиг, той се отразява навсякъде, тъй като пазарът е свързан. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто на NOVA”.
Бенчев определи ситуацията като „абсолютно невиждана”. По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток. „В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества”, обясни той.

Според Бенчев в момента по света се взимат по-скоро палиативни решения. Той предупреди, че ако конфликтът продължи още 10-15 дни, цената на петрола може да достигне между 120 и 150 долара за барел.

По думите му дори конфликтът да приключи днес, ще бъде необходимо време, за да се възстановят бомбардираните инсталации и засегнатата инфраструктура в региона. „Ще са нужни между месец и месец и половина - два, за да се върнат нещата към предишното си състояние, както по отношение на производството, така и на логистиката”, каза той.
Бенчев коментира и ситуацията в България, по-специално работата на рафинерията в Бургас. По думите му тя разполага с осигурени доставки до средата на април. „Има налични количества, които позволяват работа дори през първите седмици на април”, уточни той.

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. „Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира", добави Бенчев.

Според него докато няма яснота как се развива ситуацията в Близкия изток, световните пазари трябва да са подготвени за различни сценарии. Той изрази надежда цените на горивата да не достигнат нивата от 2022 година, когато започна войната в Украйна.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    20 1 Отговор
    Жълтопаважите заредихте ли се с достатъчно вазелин, че и той е нефтен субпродукт и от тук насетне само ще поскъпва 😄😄😄

    Коментиран от #2, #16

    20:50 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    15 0 Отговор
    Мутри бензинджии само това чакат, чичак

    Коментиран от #18

    20:55 09.03.2026

  • 4 Факт

    10 2 Отговор
    Това идеално устройва тандемът Тръмпутин.
    Скъпият петрол на борсата ще направи изпомпването на венецуелските залежи рентабилно и икономически оправдано. Тръмп ще е доволен от анексираните венецуелски кладенци.
    Високата цена на борсата ще повлияе добре и на приходите на Путин, от продажби на горива.
    Китай, който доскоро внасяше 1/4 от петрола си от Иран, сега почва да поръчва завишени количества от Русия.
    Тръмп изписа веждите на Путин.
    САЩ и Русия ще намерят начин да прокопсат.
    ЕС ще мизерува и ще се чуди, къде сбъркахме?

    Коментиран от #10

    20:56 09.03.2026

  • 5 Киро

    8 0 Отговор
    Искм не 150 а 300 да стане.

    20:59 09.03.2026

  • 6 Ами дерогацията

    8 0 Отговор
    Чакай нали смр във дерогация

    21:00 09.03.2026

  • 7 Интересно

    10 0 Отговор
    "Ще са нужни месец, месец и половина - два, за да възстановят бомбардираните инсталации за петрол."
    У нас, най-малко три години ще се обсъждат варианти и ще се изчислява икономическите последици, преди да се стигне до първа копка на ремонта.

    21:00 09.03.2026

  • 8 Покерджия

    9 0 Отговор
    Наддаването започна. Залагам 100, качвам с 20, качвам с още 30. Дигам на 200, 260....Това до края на седмицата.

    21:00 09.03.2026

  • 9 Дядо дръмпи-каза!

    2 3 Отговор
    това са хипотези ,които не почиват на Логика ,а на желание за дестабилизация!Никой няма да позволи!под никой разберете ,мощни икономики ,като германия ,франция ,англия ,щатите те нямат сметка от такива цени.От такива цени имат държави-кърлежи от рода на бг,румъния които да си оправят дефицита с голяма инфлация!

    Коментиран от #25

    21:02 09.03.2026

  • 10 Венесуела

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Само дето щатите не владеят кладенците във Венесуела. Но пък шистовият петрол ще стане рентабилен.

    21:03 09.03.2026

  • 11 Много

    5 1 Отговор
    е вероятно да стане 200 долара. Още месец и хамериканците ще избият половината от дълга си. Нефтът от Венецуела им е джакпота. Руснаците също ще закърпят от цената, и Украйна ще духа супата.

    21:03 09.03.2026

  • 12 Дзак

    11 0 Отговор
    Както каза Тръмп - Всички възможности са отворени. Може да целят и хиперинфлация за занулявани на дълговете си. Не е ясно в България някой мисли ли по тези въпроси.

    Коментиран от #15

    21:03 09.03.2026

  • 13 Копейки,

    2 4 Отговор
    Работа си търсете.Инс по е с градският транспорт или с велосипеди.
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ!

    21:05 09.03.2026

  • 14 Кухоглава копейка

    1 4 Отговор
    Ще се мериееее

    21:06 09.03.2026

  • 15 А ти

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Мислиш ли, че Тръмп може да мисли толкова много?

    21:07 09.03.2026

  • 16 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи вазелин":

    Заглавието е вярно..... Сигурно пак ще обвинят руския президент Владимир Путин..... Да видим какво ще излезе от съвещанието, дали ще продължава с петролните и газовите доставки за европейските пудели или пък напълно заслужено ще затвори кранчето, А това трябваше да го направи още преди 4-5 години...

    Коментиран от #19

    21:09 09.03.2026

  • 17 Стенли

    6 0 Отговор
    Е сега го гледах на инфосток бг и в момента цената на Брент е 99$ а на лекия петрол дори по ниска айде стига вече достатъчно ни одрахте с това евро, много стоки и услуги запазиха същите цифри само че в евро 😕

    21:10 09.03.2026

  • 18 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Вдигнаха го, днес заредих с 40 център по-скъпо....

    21:12 09.03.2026

  • 19 това са евро-пуделите и виж ,просия.....

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    САЩ остават най-големият износител на оръжия в света
    Въпреки възхода на Германия, международният оръжеен пазар продължава да бъде ясно доминиран от Съединените щати. Според SIPRI, САЩ са отговорни за около 43 процента от целия световен износ на оръжия в периода 2020–2024 г.

    Това поставя Съединените щати далеч пред всички останали страни износители. Франция е на второ място с около 9,6 процента, Русия на трето с около 7,8 процента. С дял от около 5,6 процента, Германия заема четвърто място сред най-големите износители на оръжие в света.

    21:13 09.03.2026

  • 20 Ще започна да давам

    0 1 Отговор
    Над 500 $ за барел

    Коментиран от #21

    21:26 09.03.2026

  • 21 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ще започна да давам":

    Съм аз

    21:26 09.03.2026

  • 22 Ммм

    1 0 Отговор
    Освен скъпия ток за Украйна ще плащаме вече и скъпите горива.Как ще оцелеем не е ясно.

    21:34 09.03.2026

  • 23 Хм...

    0 0 Отговор
    Вчера нефта почти удари $120, днес е малко над $100. Очакванията са $150 ако войната в залива продължи още десетина дни и твърдо над $200 ако ситуацията се задържи така още месец.
    Газта вчера стигна $820, днес е почти $740, преди седмица беше под $400. След още месец война очакванията са за над $1500.
    А най забавно ще е ако арабите започнат да затварят кладенци, което ще им се наложи след 2-3 седмици. Е те тогава тая и следващата година в ЕсеС наистина ще ядем дървото.
    Така че момченца и момиченца гответе си план Б.

    21:40 09.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дядо дръмпи-каза!":

    Да наречеш сащ мощна икономика... идй дойди.
    Ама другите дето си ги изредил с кой акъл ги наричаш мощни? Да знаеш, че или много си се объркал, или календара ти е зациклил на 2010та година.

    21:46 09.03.2026

  • 26 гоосе

    0 0 Отговор
    И пак ще е по-ниска от тази преди началото на руската инвазия в Украйна, тогава стигаше на моменти до 180 :)

    21:54 09.03.2026

  • 27 Фют

    0 0 Отговор
    На Никого Дойнов му кажете, че "Unthinkable" на Alicia и от сън да ме събудят, съм подготвена :) Гравирала съм си всякакви немислими нещица, че да не ги мисля :)

    21:55 09.03.2026

