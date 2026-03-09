Светослав Бенчев: Ако конфликтът в Близкия изток продължи още, цената на петрола може да стигне 150 долара за барел

Когато някъде по света се появи недостиг, той се отразява навсякъде, тъй като пазарът е свързан. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто на NOVA”.
Бенчев определи ситуацията като „абсолютно невиждана”. По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток. „В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества”, обясни той.
Според Бенчев в момента по света се взимат по-скоро палиативни решения. Той предупреди, че ако конфликтът продължи още 10-15 дни, цената на петрола може да достигне между 120 и 150 долара за барел.
По думите му дори конфликтът да приключи днес, ще бъде необходимо време, за да се възстановят бомбардираните инсталации и засегнатата инфраструктура в региона. „Ще са нужни между месец и месец и половина - два, за да се върнат нещата към предишното си състояние, както по отношение на производството, така и на логистиката”, каза той.
Бенчев коментира и ситуацията в България, по-специално работата на рафинерията в Бургас. По думите му тя разполага с осигурени доставки до средата на април. „Има налични количества, които позволяват работа дори през първите седмици на април”, уточни той.
Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. „Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира”, добави Бенчев.
Според него докато няма яснота как се развива ситуацията в Близкия изток, световните пазари трябва да са подготвени за различни сценарии. Той изрази надежда цените на горивата да не достигнат нивата от 2022 година, когато започна войната в Украйна.
1 Хеми значи вазелин
Коментиран от #2, #16
20:50 09.03.2026
3 Гост
Коментиран от #18
20:55 09.03.2026
4 Факт
Скъпият петрол на борсата ще направи изпомпването на венецуелските залежи рентабилно и икономически оправдано. Тръмп ще е доволен от анексираните венецуелски кладенци.
Високата цена на борсата ще повлияе добре и на приходите на Путин, от продажби на горива.
Китай, който доскоро внасяше 1/4 от петрола си от Иран, сега почва да поръчва завишени количества от Русия.
Тръмп изписа веждите на Путин.
САЩ и Русия ще намерят начин да прокопсат.
ЕС ще мизерува и ще се чуди, къде сбъркахме?
Коментиран от #10
20:56 09.03.2026
5 Киро
20:59 09.03.2026
6 Ами дерогацията
21:00 09.03.2026
7 Интересно
У нас, най-малко три години ще се обсъждат варианти и ще се изчислява икономическите последици, преди да се стигне до първа копка на ремонта.
21:00 09.03.2026
8 Покерджия
21:00 09.03.2026
9 Дядо дръмпи-каза!
Коментиран от #25
21:02 09.03.2026
10 Венесуела
До коментар #4 от "Факт":Само дето щатите не владеят кладенците във Венесуела. Но пък шистовият петрол ще стане рентабилен.
21:03 09.03.2026
11 Много
21:03 09.03.2026
12 Дзак
Коментиран от #15
21:03 09.03.2026
13 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ!
21:05 09.03.2026
14 Кухоглава копейка
21:06 09.03.2026
15 А ти
До коментар #12 от "Дзак":Мислиш ли, че Тръмп може да мисли толкова много?
21:07 09.03.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Хеми значи вазелин":Заглавието е вярно..... Сигурно пак ще обвинят руския президент Владимир Путин..... Да видим какво ще излезе от съвещанието, дали ще продължава с петролните и газовите доставки за европейските пудели или пък напълно заслужено ще затвори кранчето, А това трябваше да го направи още преди 4-5 години...
Коментиран от #19
21:09 09.03.2026
17 Стенли
21:10 09.03.2026
18 Европеец
До коментар #3 от "Гост":Вдигнаха го, днес заредих с 40 център по-скъпо....
21:12 09.03.2026
19 това са евро-пуделите и виж ,просия.....
До коментар #16 от "Европеец":САЩ остават най-големият износител на оръжия в света
Въпреки възхода на Германия, международният оръжеен пазар продължава да бъде ясно доминиран от Съединените щати. Според SIPRI, САЩ са отговорни за около 43 процента от целия световен износ на оръжия в периода 2020–2024 г.
Това поставя Съединените щати далеч пред всички останали страни износители. Франция е на второ място с около 9,6 процента, Русия на трето с около 7,8 процента. С дял от около 5,6 процента, Германия заема четвърто място сред най-големите износители на оръжие в света.
21:13 09.03.2026
20 Ще започна да давам
Коментиран от #21
21:26 09.03.2026
21 Путин
До коментар #20 от "Ще започна да давам":Съм аз
21:26 09.03.2026
22 Ммм
21:34 09.03.2026
23 Хм...
Газта вчера стигна $820, днес е почти $740, преди седмица беше под $400. След още месец война очакванията са за над $1500.
А най забавно ще е ако арабите започнат да затварят кладенци, което ще им се наложи след 2-3 седмици. Е те тогава тая и следващата година в ЕсеС наистина ще ядем дървото.
Така че момченца и момиченца гответе си план Б.
21:40 09.03.2026
25 Баце,
До коментар #9 от "Дядо дръмпи-каза!":Да наречеш сащ мощна икономика... идй дойди.
Ама другите дето си ги изредил с кой акъл ги наричаш мощни? Да знаеш, че или много си се объркал, или календара ти е зациклил на 2010та година.
21:46 09.03.2026
26 гоосе
21:54 09.03.2026
27 Фют
21:55 09.03.2026