Времето днес, прогноза за вторник, 17 март: Значителна облачност над цялата страна

Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. В следобедните часове на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг.

Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 12°.

По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През деня облачността ще бъде по-често значителна. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.