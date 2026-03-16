Токаев: Новата конституция е фундамент на нашата независимост и суверенитет

Над 73% от казахстанците упражниха правото си на вот на референдума за нова конституция на страната. Близо 87% са гласували "за" новия вариант на най-висшия закон на страната.

"Гражданите на Казахстан демонстрираха ярък пример за единство, солидарност, патриотизъм и споделена отговорност за съдбата на родината си. ... Тази народна конституция ще ни отведе до нови постижения и успехи, в това няма съмнение. Беше регистрирана рекордно висока избирателна активност. Благодаря на всички, които дойдоха до урните и ясно изразиха своята гражданска позиция. По този начин ние демонстрирахме на света политическата култура на нашето казахстанско общество. Където има единство, има живот! Където има единство, има просперитет! В единството се крие силата на една страна! За да се превърне Казахстан в прогресивна, напреднала и конкурентоспособна страна, е изключително важно да поддържаме мир и приятелство, да демонстрираме търпение и постоянство, креативност и старание, трудолюбие и отговорност“, отбеляза президентът.

Според държавния глава, Конституцията, която получи национална подкрепа и беше одобрена от гражданите, е важен ориентир за развитието на нашата държава.

„Новата Конституция е основата на нашата независимост и суверенитет.“ „Основният закон е непоклатима гаранция за човешките права и свободи.“ Като обединена нация направихме важна стъпка към изграждането на справедливо общество, в което законността и редът се спазват стриктно, а гражданите се характеризират с висока степен на отговорност и креативност. Днес отворихме нова страница в историята на страната. Предстои ни обширна работа. Най-важното е, че нашият народ решително подкрепя дълбоки трансформации. Искрено вярвам, че обединявайки сили в името на общите интереси, ще оставим на бъдещите поколения прогресивен и напреднал Казахстан. Изразявам искрената си благодарност към младите хора, които активно участваха в референдума! Радващо е, че те направиха силно изявление по време на тази кампания. Нека нашата свещена Независимост бъде вечна! Нека нашата любима Родина, Република Казахстан, просперира! Поздравявам всички с приемането на новата Конституция!, каза Касъм-Жомарт Токаев.

„Без съмнение този ден завинаги ще остане в аналите на страната. Отсега нататък 15 март ще се чества като Ден на Конституцията – основният документ на нашата държава.“ „Прочетох конституциите на много държави и мога уверено да кажа, че нашият Основен закон е сред най-прогресивните“, каза държавният глава.

Според него, Основният закон включва важни понятия като доброволчество, наука, иновации и изкуствен интелект.

„Проведена беше мащабна кампания. Предстои ни много работа. Парламентарните избори ще се проведат това лято и ние трябва да ги проведем обединени, като една държава. Вярвам, че това трябва да бъде младежки парламент“, заяви Касъм-Жомарт Токаев.

Младите активисти съобщиха, че през месеца са провели приблизително 5000 различни събития, посетени от над 1,5 милиона граждани. Те също така изразиха пълната си подкрепа за всички реформи, които се прилагат в страната по инициатива на държавния глава.

